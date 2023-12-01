  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Иттрич Патрик
Дармштадт
0:1
Конец матча
Кёльн
0'
18' Желтая карточка
Кайнц Флориан
0:1
60' Гол
Зельке Дейви
64' Желтая карточка
Сейдель Аарон
66' Undefined phrase: football_event_
Вальдшмидт Лука
68' Желтая карточка
Хюберс Тимо
69' Желтая карточка
Торстен Либеркнехт
71' Желтая карточка
Зельке Дейви
71' Undefined phrase: football_event_
Хюберс Тимо
90'+6

Ход матча

18'
 
Кайнц Флориан
23'
Кемпе Тобиас
Мелем Марвин
 
46'
 
Финкгрефе Макс
Килиан Лука
46'
 
Вальдшмидт Лука
Кайнц Флориан
60'
0:1
Зельке Дейви
64'
Сейдель Аарон
 
65'
Вильхельмссон Оскар
Скарке Тим
 
65'
Пфайффер Лука
Сейдель Аарон
 
66'
 
Вальдшмидт Лука
68'
 
Хюберс Тимо
69'
Торстен Либеркнехт
 
71'
 
Зельке Дейви
71'
 
Хюберс Тимо
73'
 
Тиггес Штеффен
Зельке Дейви
82'
Стожилкович Филип
Нюрнбергер Фабиан
 
83'
Карич Эмир
Мюллер Янник
 
85'
 
Олесен Матиас
Майна Линтон
90'
 
Ут Марк
Любичич Деян

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 6
  • 3 Офсайды 4
  • 12 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 376 Количество передач 447
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 115
Дармштадт 24.3% (28)
X 55.7% (64)
Кёльн 20% (23)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Шуэн
Марсель
20
Мюллер
Янник
14
Кларер
Кристоф
5
Маглица
Матей
32
Холланд
Фабиан
27
Скарке
Тим
23
Гьясула
Клаус
15
Нюрнбергер
Фабиан
6
Мелем
Марвин
22
Сейдель
Аарон
18
Хонзак
Матиас
1
Швебе
Марвин
15
Килиан
Лука
4
Хюберс
Тимо
24
Шабо
Юлиан
3
Хайнц
Доминик
7
Любичич
Деян
6
Мартель
Эрик
29
Тилманн
Ян
11
Кайнц
Флориан
37
Майна
Линтон
27
Зельке
Дейви
Дармштадт
4-5-1
Кёльн
4-2-3-1

История личных встреч

Дармштадт
Кёльн

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

6 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

Б2
1:2
Б2
0:3
Б
1:6
Б
2:0
Б
4:1
Б
0:0

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.33
1

Среднее время на гол

270
90

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

2.33
3

Среднее время на гол

38
30

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

1.33
2

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
45

Бомбардиры внутри турнира

Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мелем Марвин 3 0.23
Кемпе Тобиас 3 (3) 0.23
Скарке Тим 3 0.23
Бадер Маттиас 1 0.08
Нюрнбергер Фабиан 1 0.08
Хонзак Матиас 1 0.08
Вильхельмссон Оскар 1 0.08
Маглица Матей 1 0.08
Кларер Кристоф 0 0
Холланд Фабиан 0 0
Пфайффер Лука 0 0
Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зельке Дейви 4 0.31
Кайнц Флориан 3 (3) 0.23
Вальдшмидт Лука 2 0.15
Майна Линтон 1 0.08
Гусенбашич Денис 0 0
Адамян Саркис 0 0

Карточки

Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маглица Матей 2 2
Кларер Кристоф 5 0
Холланд Фабиан 3 1
Мелем Марвин 3 0
Скарке Тим 3 0
Торстен Либеркнехт 3 0
Мюллер Янник 2 0
Пфайффер Лука 2 0
Нюрнбергер Фабиан 2 0
Франич Бартол 2 0
Гьясула Клаус 0 1
Шнелльхардт Фабиан 1 0
Бадер Маттиас 1 0
Шуэн Марсель 1 0
Сейдель Аарон 1 0
Хорнби Фрэйзер 1 0
Ману Брайдон 1 0
Стожилкович Филип 1 0
Вильхельмссон Оскар 1 0
Ридель Клеменс 1 0
Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карстенсен Расмус 1 1
Олесен Матиас 1 1
Стеффен Баумгарт 2 0
Зельке Дейви 2 0
Хюберс Тимо 2 0
Любичич Деян 2 0
Шабо Юлиан 2 0
Кайнц Флориан 1 0
Адамян Саркис 1 0
Шмиц Бенно 1 0
Килиан Лука 1 0
Алиду Фариде 1 0
Тилманн Ян 1 0
Мартель Эрик 1 0
Гусенбашич Денис 1 0

Результаты матчей

Дармштадт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Кёльн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
3
Дармштадт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Кёльн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

18
8

Упущенные победы

3
4
Дармштадт
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Кёльн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

20
8

Упущенные победы

9
7

Голы по времени матча

Забито

10
4
8 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
3
30%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
2
50%
31-45
1
10%
2
50%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

15
14
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
13%
1
7%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
2
13%
5
36%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
4
27%
2
14%
61-75
2
13%
4
29%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
0
0%
1
17%
1-15
2
50%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

20
10
6 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
3
15%
3
30%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
4
20%
1
10%
46-60
5
25%
4
40%
61-75
5
25%
1
10%
76-90

Забито

14
10
10 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
5 Не забивали 5
3
21%
1
10%
1-15
4
29%
1
10%
16-30
3
21%
2
20%
31-45
2
14%
3
30%
46-60
2
14%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

35
24
12 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
2
6%
2
8%
1-15
5
14%
5
21%
16-30
5
14%
5
21%
31-45
7
20%
1
4%
46-60
9
26%
6
25%
61-75
7
20%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Дармштадт
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Фрайбург - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0 Дармштадт - Бохум 1:2 Бавария - Дармштадт 8:0
Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Вердер 4:2 Штутгарт - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3 Байер Л - Дармштадт 5:1 Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0 Хомбург - Дармштадт 3:0 Ливерпуль - Дармштадт 3:1 Зандхаузен - Дармштадт 0:0 Карлсруэ - Дармштадт 0:0 Гиссен - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Норвич 0:1 Гройтер Фюрт - Дармштадт 4:0
Кёльн
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кёльн - Бавария 0:1 Порц - Кёльн 0:8 Бохум - Кёльн 1:1 Кёльн - Аугсбург 1:1
Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 Кёльн - Боруссия М 3:1 Байер Л - Кёльн 3:0 Кёльн - Штутгарт 0:2 Вердер - Кёльн 2:1 Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Бергиш Гладбах - Кёльн 0:6 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2 Боруссия Д - Кёльн 1:0 Оснабрюк - Кёльн 1:3 Кёльн - Нант 2:0 Кёльн - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Фортуна Кёльн - Кёльн 2:2 Кёльн - Мальорка 1:1

Результаты матчей

Дармштадт
Кёльн

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
8:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%

Точный счет

1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Дармштадт
Кёльн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
5
1.5
1
5
2
5
2.5
1
5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
3
1
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
8
5
3
10
1.5
1
12
2
11
2.5
1
12
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 12 11 1 0 37 - 10 34
2.
Бавария
 Заявка 12 10 2 0 43 - 9 32
3.
Штутгарт
 Заявка 12 9 0 3 31 - 15 27
4.
Боруссия Д
 Заявка 12 7 3 2 25 - 19 24
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 12 7 2 3 29 - 12 23
6.
Хоффенхайм
 Заявка 12 6 2 4 24 - 21 20
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 12 4 6 2 18 - 13 18
8.
Вольфсбург
 Заявка 12 5 1 6 17 - 21 16
9.
Фрайбург
 Заявка 12 4 3 5 15 - 23 15
10.
Аугсбург
 Заявка 12 3 5 4 21 - 24 14
11.
Боруссия М
 Заявка 12 3 4 5 25 - 27 13
12.
Вердер
 Заявка 12 3 2 7 18 - 25 11
13.
Хайденхайм
 Заявка 12 3 2 7 17 - 26 11
14.
Бохум
 Заявка 12 1 7 4 11 - 25 10
15.
Кёльн
 Заявка 13 2 3 8 10 - 24 9
16.
Дармштадт
 Заявка 13 2 3 8 15 - 34 9
17.
Майнц
 Заявка 12 1 5 6 12 - 25 8
18.
Унион Берлин
 Заявка 12 2 1 9 12 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 6 6 0 0 21 - 5 18
2.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 27 - 5 16
3.
Боруссия Д
 Заявка 7 5 1 1 13 - 10 16
4.
Штутгарт
 Заявка 6 5 0 1 20 - 6 15
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 4 2 0 19 - 4 14
6.
Вольфсбург
 Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
7.
Фрайбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
8.
Хайденхайм
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
9.
Вердер
 Заявка 7 3 1 3 12 - 13 10
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
11.
Аугсбург
 Заявка 6 2 3 1 13 - 12 9
12.
Боруссия М
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
13.
Дармштадт
 Заявка 7 1 2 4 10 - 15 5
14.
Майнц
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
15.
Бохум
 Заявка 5 0 4 1 6 - 8 4
16.
Хоффенхайм
 Заявка 6 1 1 4 9 - 13 4
17.
Кёльн
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
18.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
2.
Байер Л
 Заявка 6 5 1 0 16 - 5 16
3.
Хоффенхайм
 Заявка 6 5 1 0 15 - 8 16
4.
Штутгарт
 Заявка 6 4 0 2 11 - 9 12
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 3 0 3 10 - 8 9
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 2 3 1 10 - 7 9
7.
Боруссия Д
 Заявка 5 2 2 1 12 - 9 8
8.
Боруссия М
 Заявка 6 1 3 2 16 - 18 6
9.
Бохум
 Заявка 7 1 3 3 5 - 17 6
10.
Аугсбург
 Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
11.
Кёльн
 Заявка 7 1 2 4 4 - 14 5
12.
Фрайбург
 Заявка 6 1 1 4 4 - 14 4
13.
Дармштадт
 Заявка 6 1 1 4 5 - 19 4
14.
Майнц
 Заявка 7 0 4 3 7 - 15 4
15.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
16.
Вольфсбург
 Заявка 6 1 0 5 6 - 15 3
17.
Вердер
 Заявка 5 0 1 4 6 - 12 1
18.
Хайденхайм
 Заявка 6 0 1 5 6 - 16 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 18 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 15 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 9 (3)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (2)
Бавария Сане Лерой 8 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Майнц Кор Доминик 5
Хоффенхайм Прёмель Гриша 5
Майнц Ван дер Берг Сепп 5
Дармштадт Кларер Кристоф 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: СК Дармштадт: 45%, Кёльн: 55%.
  • 96'
    Стожилкович Филип оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 95'
    Судья сигнализирует, что Тилманн Ян из команды Кёльн поставил подножку. Пострадал Хонзак Матиас
  • 95'
    СК Дармштадт пытается что-то создать.
  • 95'
    Мартель Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 95'
    СК Дармштадт пытается что-то создать.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 91'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Маглица Матей пробил со штрафного прямо в стенку
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Хюберс Тимо из команды Кёльн толкнул локтем оппонента. Это Пфайффер Лука заработал фол
    • 90'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 90'
      Любичич Деян пробует нанести удар издали, но Marcel Schuhen держит все под контролем
    • 90'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 90'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 44%, Кёльн: 56%.
    • 90'
      Хюберс Тимо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 89'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 89'
      Хорошую попытку сделал Вальдшмидт Лука. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 89'
      Тилманн Ян из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 89'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 88'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 88'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 88'
      Шабо Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 88'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 88'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 88'
      Пфайффер Лука из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 87'
      Вальдшмидт Лука навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 87'
      Карич Эмир ослабляет давление, выбив мяч.
    • 87'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 86'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 45%, Кёльн: 55%.
    • 86'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 86'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 85'
      Тактическая замена. Майна Линтон уходит с поля и его заменяет Олесен Матиас
    • 85'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 84'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 83'
      Тактическая замена. Мюллер Янник уходит с поля и его заменяет Карич Эмир
    • 82'
      Тактическая замена. Нюрнбергер Фабиан уходит с поля и его заменяет Стожилкович Филип
    • 82'
      Гьясула Клаус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 82'
      Хюберс Тимо выиграл воздушное противоборство у Вильхельмссон Оскар.
    • 82'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 81'
      Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 81'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 44%, Кёльн: 56%.
    • 80'
      Кемпе Тобиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 80'
      Тилманн Ян ослабляет давление, выбив мяч.
    • 80'
      Хюберс Тимо из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 80'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 80'
      Нюрнбергер Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 80'
      Майна Линтон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 80'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 79'
      Финкгрефе Макс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 79'
      Нюрнбергер Фабиан выиграл воздушное противоборство у Вальдшмидт Лука.
    • 79'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 79'
      Хайнц Доминик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 79'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 78'
      Хюберс Тимо из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 78'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 78'
      Судья сигнализирует, что Любичич Деян из команды Кёльн поставил подножку. Пострадал Кемпе Тобиас
    • 78'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 77'
      Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 76'
      Вальдшмидт Лука из команды Кёльн в офсайде
    • 75'
      Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 75'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 75'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 40%, Кёльн: 60%.
    • 75'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 74'
      Вальдшмидт Лука выиграл воздушное противоборство у Холланд Фабиан.
    • 74'
      Тилманн Ян ослабляет давление, выбив мяч.
    • 74'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 74'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 73'
      Тактическая замена. Зельке Дейви уходит с поля и его заменяет Тиггес Штеффен
    • 73'
      Судья сигнализирует, что Нюрнбергер Фабиан из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Майна Линтон
    • 73'
      После проверки VAR рефери поменял решение - СК Дармштадт не будет бить пенальти!
    • 71'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для СК Дармштадт.
    • 71'
      ПЕНАЛЬТИ! - Хюберс Тимо из команды Кёльн нарушает правила.
    • 71'
      Рефери не любит споров - именно за это Зельке Дейви сейчас получил желтую
    • 71'
      Нюрнбергер Фабиан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 70'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 70'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 39%, Кёльн: 61%.
    • 70'
      Судья сигнализирует, что Пфайффер Лука из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Майна Линтон
    • 69'
      Удар от ворот произведет Кёльн
    • 69'
      Кемпе Тобиас решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 69'
      Рефери не любит споров - именно за это Торстен Либеркнехт сейчас получил желтую
    • 68'
      Хюберс Тимо получил желтую карточку от судьи
    • 68'
      Безумный фол. Хюберс Тимо грубо играет против соперника. Пострадал Пфайффер Лука
    • 68'
      Майна Линтон из команды Кёльн в офсайде
    • 68'
      НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Кёльн отменен из-за положения "вне игры".
    • 67'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Кёльн.
    • 66'
      Г О О О О О Л! Кёльн забивает! Вальдшмидт Лука отличился.
    • 66'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 66'
      Судья сигнализирует, что Холланд Фабиан из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Мартель Эрик
    • 66'
      Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 65'
      Тактическая замена. Сейдель Аарон уходит с поля и его заменяет Пфайффер Лука
    • 65'
      Тактическая замена. Скарке Тим уходит с поля и его заменяет Вильхельмссон Оскар
    • 64'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 64'
      Рефери не любит споров - именно за это Сейдель Аарон сейчас получил желтую
    • 64'
      Судья сигнализирует, что Холланд Фабиан из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Любичич Деян
    • 63'
      Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 63'
      Вальдшмидт Лука ослабляет давление, выбив мяч.
    • 62'
      Судья сигнализирует, что Майна Линтон из команды Кёльн поставил подножку. Пострадал Холланд Фабиан
    • 61'
      Команда Кёльн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 60'
      Г О О О О Л - Зельке Дейви забивает ударом с правой ноги!
    • 60'
      Вальдшмидт Лука навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 60'
      Сейдель Аарон из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 60'
      Вальдшмидт Лука навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 59'
      Судья сигнализирует, что Сейдель Аарон из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Любичич Деян
    • 58'
      Сейдель Аарон нанес удар головой, но Марвин Швабе спокойно отбил мяч.
    • 58'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 58'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 57'
      Хорошую попытку сделал Любичич Деян. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 57'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 56'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 38%, Кёльн: 62%.
    • 55'
      Скарке Тим не смог попасть в створ ударом издали
    • 55'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 54'
      Вальдшмидт Лука бьет со штрафного в створ, но Marcel Schuhen держит все под контролем
    • 54'
      Маглица Матей из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 54'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 54'
      Хюберс Тимо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 54'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 53'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 53'
      Тилманн Ян не смог попасть в створ ударом издали
    • 53'
      Маглица Матей ослабляет давление, выбив мяч.
    • 53'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 52'
      Удар от ворот произведет Кёльн
    • 52'
      Мюллер Янник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 52'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 52'
      Маглица Матей ослабляет давление, выбив мяч.
    • 52'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 51'
      Шуэн Марсель ослабляет давление, выбив мяч.
    • 51'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 51'
      Сейдель Аарон задерживает мяч рукой
    • 50'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 50'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 35%, Кёльн: 65%.
    • 50'
      Маглица Матей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 49'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 48'
      Скарке Тим пробует нанести удар издали, но Марвин Швабе держит все под контролем
    • 48'
      Тилманн Ян успешно блокирует удар.
    • 48'
      Хонзак Матиас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 48'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 48'
      Скарке Тим выиграл воздушное противоборство у Тилманн Ян.
    • 48'
      Судья сигнализирует, что Зельке Дейви из команды Кёльн поставил подножку. Пострадал Кемпе Тобиас
    • 47'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Судья сигнализирует, что Хайнц Доминик из команды Кёльн поставил подножку. Пострадал Мюллер Янник
    • 46'
      Тактическая замена. Кайнц Флориан уходит с поля и его заменяет Вальдшмидт Лука
    • 46'
      Тактическая замена. Килиан Лука уходит с поля и его заменяет Финкгрефе Макс
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 34%, Кёльн: 66%.
    • 48'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 48'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Маглица Матей ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      Кайнц Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Хайнц Доминик возвращается на поле.
    • 47'
      Ох, нехорошо это выглядит. Хайнц Доминик получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 47'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 46'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 46'
      Сейдель Аарон наказан за толчок Шабо Юлиан
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 45'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 45'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 36%, Кёльн: 64%.
    • 44'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 44'
      Мартель Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 42'
      Удар от ворот произведет Кёльн
    • 42'
      Холланд Фабиан не смог попасть в створ ударом издали
    • 42'
      Гьясула Клаус нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 42'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 41'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 41'
      Зельке Дейви из команды Кёльн в офсайде
    • 41'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 40'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 40'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 32%, Кёльн: 68%.
    • 39'
      Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе
    • 39'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 39'
      Christoph Klarer ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Судья сигнализирует, что Скарке Тим из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Кайнц Флориан
    • 38'
      Скарке Тим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Мюллер Янник ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Холланд Фабиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Маглица Матей из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Кайнц Флориан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 35'
      Холланд Фабиан из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 34%, Кёльн: 66%.
    • 34'
      Судья свистит. Мюллер Янник атаковал сзади соперника. Это Зельке Дейви заработал своей команде штрафной
    • 33'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Хайнц Доминик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 32'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Матч возобновлен
    • 32'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 31'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 31%, Кёльн: 69%.
    • 30'
      Судья сигнализирует, что Шабо Юлиан из команды Кёльн поставил подножку. Пострадал Сейдель Аарон
    • 29'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 29'
      Мартель Эрик выиграл воздушное противоборство у Скарке Тим.
    • 28'
      Судья сигнализирует, что Кемпе Тобиас из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Кайнц Флориан
    • 27'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Кемпе Тобиас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      Зельке Дейви выиграл воздушное противоборство у Маглица Матей.
    • 26'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 26'
      Гьясула Клаус из команды СК Дармштадт в офсайде
    • 25'
      Кайнц Флориан из команды Кёльн разыграл угловой с левого угла.
    • 25'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 37%, Кёльн: 63%.
    • 25'
      Christoph Klarer из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 24'
      Судья сигнализирует, что Сейдель Аарон из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Хюберс Тимо
    • 24'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 23'
      Мелем Марвин получил травму и заменен. Кемпе Тобиас выходит на поле.
    • 23'
      Шанс! Зельке Дейви из команды Кёльн пробил головой, но мимо
    • 23'
      Шабо Юлиан из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 23'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 23'
      Матч возобновлен
    • 23'
      Ох, нехорошо это выглядит. Мелем Марвин получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 21'
      Мелем Марвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 21'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 20'
      Удар от ворот произведет Кёльн
    • 20'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 38%, Кёльн: 62%.
    • 20'
      Матч возобновлен
    • 19'
      Мелем Марвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 19'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 18'
      Кайнц Флориан получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Кайнц Флориан из команды Кёльн опасно и грубо сыграл. Мелем Марвин пострадал.
    • 17'
      Сейдель Аарон из команды СК Дармштадт в офсайде
    • 17'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 17'
      Кайнц Флориан выиграл воздушное противоборство у Гьясула Клаус.
    • 16'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 16'
      Кайнц Флориан не смог попасть в створ ударом издали
    • 16'
      Зельке Дейви выиграл воздушное противоборство у Маглица Матей.
    • 16'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 15'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 45%, Кёльн: 55%.
    • 14'
      Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе
    • 14'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 14'
      Мартель Эрик из команды Кёльн заходит слишком далеко, он валит Сейдель Аарон.
    • 13'
      Мюллер Янник из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 13'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Мюллер Янник ослабляет давление, выбив мяч.
    • 12'
      Зельке Дейви из команды Кёльн в офсайде
    • 12'
      Удар от ворот произведет Кёльн
    • 12'
      Гьясула Клаус не смог попасть в створ ударом издали
    • 11'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 11'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Тилманн Ян ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 10'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 36%, Кёльн: 64%.
    • 9'
      Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе
    • 9'
      Безумный фол. Любичич Деян грубо играет против соперника. Пострадал Мелем Марвин
    • 8'
      Хюберс Тимо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 7'
      Холланд Фабиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 6'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 6'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 37%, Кёльн: 63%.
    • 6'
      Судья сигнализирует, что Мюллер Янник из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Майна Линтон
    • 4'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Хонзак Матиас из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Кайнц Флориан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 3'
      Мелем Марвин успешно блокирует удар.
    • 3'
      Тилманн Ян нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 1'
      Сейдель Аарон из команды СК Дармштадт в офсайде
    • 1'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 1'
      СК Дармштадт начинает с центра поля
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merck-Stadion am Boellenfalltor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Дармштадт 24.3% (28)
    X 55.7% (64)
    Кёльн 20% (23)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Дармштадт 0:1 Кёльн онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Дармштадт 0:1 Кёльн

    Исход игры
    Дармштадт
    24.3% (28)
    Ничья
    55.7% (64)
    Кёльн
    20% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.55% (38)
    Меньше
    65.45% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    88.18% (97)
    Нет
    11.82% (13)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    51.3% (59)
    2:1 Дармштадт
    13.9% (16)
    1:2 Кёльн
    13% (15)
    1:0 Дармштадт
    7% (8)
    2:2 Ничья
    3.5% (4)
    0:1 Кёльн
    2.6% (3)
    2:0 Дармштадт
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     