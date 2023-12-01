Тур: 13. Стадион: Мерк в Бёлленфальторе. Главный судья: Иттрич Патрик
0'
18' Желтая карточкаКайнц Флориан
0:1
60' ГолЗельке Дейви
64' Желтая карточкаСейдель Аарон
66' Undefined phrase: football_event_Вальдшмидт Лука
68' Желтая карточкаХюберс Тимо
69' Желтая карточкаТорстен Либеркнехт
71' Желтая карточкаЗельке Дейви
71' Undefined phrase: football_event_Хюберс Тимо
90'+6
Ход матча
18'
60'
0:1
64'
66'
68'
71'
71'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 6
-
1 Угловые 6
-
3 Офсайды 4
-
12 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
376 Количество передач 447
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Мюллер
Янник
27
Скарке
Тим
15
Килиан
Лука
24
Шабо
Юлиан
29
Тилманн
Ян
37
Майна
Линтон
27
Зельке
Дейви
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Мюллер ЯнникЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Скарке ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
-
19 Карич ЭмирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Защитник
-
24 Шабо ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Майна ЛинтонПолузащитник
-
27 Зельке ДейвиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ут МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Дитц ФлорианНападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Дармштадт
Кёльн
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
6 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.33
1
Среднее время на гол
270
90
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
2.33
3
Среднее время на гол
38
30
Всего голов
8
12
Голов в среднем за матч
1.33
2
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
45
Бомбардиры внутри турнира
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мелем Марвин
|3
|0.23
|Кемпе Тобиас
|3 (3)
|0.23
|Скарке Тим
|3
|0.23
|Бадер Маттиас
|1
|0.08
|Нюрнбергер Фабиан
|1
|0.08
|Хонзак Матиас
|1
|0.08
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0.08
|Маглица Матей
|1
|0.08
|Кларер Кристоф
|0
|0
|Холланд Фабиан
|0
|0
|Пфайффер Лука
|0
|0
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зельке Дейви
|4
|0.31
|Кайнц Флориан
|3 (3)
|0.23
|Вальдшмидт Лука
|2
|0.15
|Майна Линтон
|1
|0.08
|Гусенбашич Денис
|0
|0
|Адамян Саркис
|0
|0
Карточки
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маглица Матей
|2
|2
|Кларер Кристоф
|5
|0
|Холланд Фабиан
|3
|1
|Мелем Марвин
|3
|0
|Скарке Тим
|3
|0
|Торстен Либеркнехт
|3
|0
|Мюллер Янник
|2
|0
|Пфайффер Лука
|2
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|2
|0
|Франич Бартол
|2
|0
|Гьясула Клаус
|0
|1
|Шнелльхардт Фабиан
|1
|0
|Бадер Маттиас
|1
|0
|Шуэн Марсель
|1
|0
|Сейдель Аарон
|1
|0
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|Ману Брайдон
|1
|0
|Стожилкович Филип
|1
|0
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0
|Ридель Клеменс
|1
|0
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карстенсен Расмус
|1
|1
|Олесен Матиас
|1
|1
|Стеффен Баумгарт
|2
|0
|Зельке Дейви
|2
|0
|Хюберс Тимо
|2
|0
|Любичич Деян
|2
|0
|Шабо Юлиан
|2
|0
|Кайнц Флориан
|1
|0
|Адамян Саркис
|1
|0
|Шмиц Бенно
|1
|0
|Килиан Лука
|1
|0
|Алиду Фариде
|1
|0
|Тилманн Ян
|1
|0
|Мартель Эрик
|1
|0
|Гусенбашич Денис
|1
|0
Результаты матчей
Дармштадт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Кёльн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
3
Дармштадт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Кёльн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
18
8
Упущенные победы
3
4
Дармштадт
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Кёльн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
20
8
Упущенные победы
9
7
Голы по времени матча
Забито
10
4
8 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
3
30%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
2
50%
31-45
1
10%
2
50%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
15
14
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
13%
1
7%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
2
13%
5
36%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
4
27%
2
14%
61-75
2
13%
4
29%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
0
0%
1
17%
1-15
2
50%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
20
10
6 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
3
15%
3
30%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
4
20%
1
10%
46-60
5
25%
4
40%
61-75
5
25%
1
10%
76-90
Забито
14
10
10 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
5 Не забивали 5
3
21%
1
10%
1-15
4
29%
1
10%
16-30
3
21%
2
20%
31-45
2
14%
3
30%
46-60
2
14%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
35
24
12 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
2
6%
2
8%
1-15
5
14%
5
21%
16-30
5
14%
5
21%
31-45
7
20%
1
4%
46-60
9
26%
6
25%
61-75
7
20%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Дармштадт
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Фрайбург - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0 Дармштадт - Бохум 1:2 Бавария - Дармштадт 8:0
Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Вердер 4:2 Штутгарт - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3 Байер Л - Дармштадт 5:1 Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0 Хомбург - Дармштадт 3:0 Ливерпуль - Дармштадт 3:1 Зандхаузен - Дармштадт 0:0 Карлсруэ - Дармштадт 0:0 Гиссен - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Норвич 0:1 Гройтер Фюрт - Дармштадт 4:0
Кёльн
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кёльн - Бавария 0:1 Порц - Кёльн 0:8 Бохум - Кёльн 1:1 Кёльн - Аугсбург 1:1
Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 Кёльн - Боруссия М 3:1 Байер Л - Кёльн 3:0 Кёльн - Штутгарт 0:2 Вердер - Кёльн 2:1 Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Бергиш Гладбах - Кёльн 0:6 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2 Боруссия Д - Кёльн 1:0 Оснабрюк - Кёльн 1:3 Кёльн - Нант 2:0 Кёльн - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Фортуна Кёльн - Кёльн 2:2 Кёльн - Мальорка 1:1
Результаты матчей
Дармштадт
Кёльн
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
8:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
Точный счет
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Дармштадт
Кёльн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
42
25
15
25
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
43
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
85
310
112
211
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|37 - 10
|34
|2.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|43 - 9
|32
|3.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|31 - 15
|27
|4.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 19
|24
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|29 - 12
|23
|6.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|24 - 21
|20
|7.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|18 - 13
|18
|8.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|17 - 21
|16
|9.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 23
|15
|10.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|21 - 24
|14
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|25 - 27
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|18 - 25
|11
|13.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|17 - 26
|11
|14.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|11 - 25
|10
|15.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 24
|9
|16.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 34
|9
|17.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|12 - 25
|8
|18.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|12 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|21 - 5
|18
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|27 - 5
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 10
|16
|4.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 6
|15
|5.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|19 - 4
|14
|6.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|10.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 12
|9
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 15
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|15.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 8
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 13
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 5
|16
|3.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 8
|16
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 9
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 8
|9
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 9
|8
|8.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|16 - 18
|6
|9.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 17
|6
|10.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|11.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 14
|4
|13.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 19
|4
|14.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 15
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 14
|3
|16.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 15
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 12
|1
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 16
|1
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|Бавария
|Кейн Гарри
|18 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|15 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|9 (3)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|9 (2)
|Бавария
|Сане Лерой
|8 (6)
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 2
|Майнц
|Кор Доминик
|5
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|5
|Майнц
|Ван дер Берг Сепп
|5
|Дармштадт
|Кларер Кристоф
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Дармштадт 0:1 Кёльн
Исход игры
Дармштадт
24.3% (28)
Ничья
55.7% (64)
Кёльн
20% (23)
Тотал 2.5
Больше
34.55% (38)
Меньше
65.45% (72)
Обе команды забьют
Да
88.18% (97)
Нет
11.82% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
51.3% (59)
2:1 Дармштадт
13.9% (16)
1:2 Кёльн
13% (15)
1:0 Дармштадт
7% (8)
2:2 Ничья
3.5% (4)
0:1 Кёльн
2.6% (3)
2:0 Дармштадт
1.7% (2)
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