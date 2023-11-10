  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 33.
Байя
0:1
Перерыв
Куяба
0'
21' Красная карточка
Кандидо Камило
0:1
22' Пенальти
Дейверсон Силва
36' Желтая карточка
Кафу Жонатан
43' Желтая карточка
Аллисон

Ход матча

21'
Кандидо Камило
 
22'
0:1
Дейверсон Силва
23'
Да Силва Лусиано
Gabriel Teixeira
 
36'
 
Кафу Жонатан
43'
 
Аллисон
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Байя
Ничья
Куяба
3.30
5.20
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5.10
Все Коэффициенты
22
Маркос
Дос
Сантос
2
Жилберто
Жуниор
4
Кану
Рубенилсон
31
Уго
Витор
38
Кандидо
Камило
5
Rezende2
26
Асеведо
Николас
20
Yago
I
8
Соуза
Коули
10
Gabriel
Teixeira
9
Стум
Эвералдо
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
2
Matheus
Alexandre
4
Marllon
33
Эмпереур
Алан
20
Рикельме
34
Аллисон
27
Денилсон
Невес
14
Raniele
7
Кафу
Жонатан
16
Дейверсон
Силва
29
Clayson
Байя
4-5-1
Куяба
4-3-3

История личных встреч

Байя
Куяба

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

СA
1:1
СA
0:0
СA
1:1

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.67

Тотал матчей

0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

135
135

Бомбардиры внутри турнира

Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стум Эвералдо 7 0.21
Gabriel Teixeira 5 0.15
Ратао Рафаэл 4 0.12
Thaciano 3 0.09
Ademir Santos 3 0.09
Соуза Коули 2 0.06
Да Силва Кайки 2 0.06
Alessandro Vinicius2 2 0.06
Жилберто Жуниор 1 0.03
Кандидо Камило 1 0.03
Rezende2 1 0.03
Кану Рубенилсон 1 0.03
Уго Витор 1 0.03
David Omar Rodriguez Barrera II 1 0.03
Vitor Jacare 1 0.03
Arthur Sales 1 0.03
Ryan Santos 0 0
Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дейверсон Силва 11 (3) 0.33
Clayson 4 (1) 0.12
Питта Исидро 3 0.09
Raniele 3 0.09
Fernando Sobral 2 0.06
Денилсон Невес 1 0.03
Веллингтон Силва 1 0.03
Marllon 1 0.03
Эмпереур Алан 1 0.03
Роналд 1 0.03
Рикельме 1 0.03
Matheusinho 1 0.03
Matheus Alexandre 1 0.03
Pablo Cepellini 0 0
Кафу Жонатан 0 0

Карточки

Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кану Рубенилсон 7 2
Rezende2 7 1
Асеведо Николас 6 1
Yago I 5 0
Стум Эвералдо 5 0
Ademir Santos 5 0
Ryan Santos 3 1
Сисиньо Неусиано 4 0
Соуза Коули 4 0
Vitor Jacare 4 0
Gabriel Teixeira 4 0
Кандидо Камило 2 1
Жилберто Жуниор 3 0
Уго Витор 3 0
Thaciano 3 0
Габриэл Шавьер 2 0
Danilo XVI 2 0
David Omar Rodriguez Barrera II 2 0
Alessandro Vinicius2 2 0
Matheus Bahia 2 0
Да Силва Кайки 2 0
Рауль Гонсалес 1 0
Сени Рожерио 1 0
Мугни Лукас 1 0
Ратао Рафаэл 1 0
Лео Ситтадини 1 0
Jhoanner Chavez 1 0
Доминик Андре 1 0
Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Raniele 9 0
Antonio Oliveira 7 1
Денилсон Невес 8 0
Эмпереур Алан 8 0
Marllon 7 0
Fernando Sobral 6 0
Филипе Аугусто 4 1
Дейверсон Силва 5 0
Минейро Лукас 4 0
Кафу Жонатан 4 0
Matheus Alexandre 4 0
Patric Calmon 2 1
Pablo Cepellini 3 0
Walter Leandro Capeloza Artune II 3 0
Matheusinho 3 0
Роналд 2 0
Рикельме 2 0
Uendel 1 0
Веллингтон Силва 1 0
Clayson 1 0
Иури Фрейтас 1 0
Аллисон 1 0

Результаты матчей

Байя
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Куяба
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
69% (11)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

9
3
Байя
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Куяба
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

20
12

Упущенные победы

11
18
Байя
72%
28%
18 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (13)
41% (13)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (16)
31% (10)
19% (6)
Куяба
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (6)
59% (19)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
25% (8)
34% (11)

Сухие победы

14
10

Сухие поражения

1
9

Волевые победы

23
15

Упущенные победы

20
21

Голы по времени матча

Забито

23
13
12 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 6
18 Не забивали 22
1
4%
0
0%
1-15
5
22%
2
15%
16-30
6
26%
3
23%
31-45
4
17%
3
23%
46-60
4
17%
1
8%
61-75
3
13%
4
31%
76-90

Пропущено

16
15
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
1
6%
3
20%
1-15
4
25%
2
13%
16-30
4
25%
2
13%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
3
19%
1
7%
61-75
3
19%
5
33%
76-90

Забито

14
19
10 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
26 Не забивали 22
2
14%
1
5%
1-15
3
21%
2
11%
16-30
5
36%
2
11%
31-45
2
14%
6
32%
46-60
1
7%
3
16%
61-75
1
7%
5
26%
76-90

Пропущено

28
18
11 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 11
4
14%
3
17%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
4
14%
3
17%
31-45
11
39%
3
17%
46-60
2
7%
4
22%
61-75
4
14%
5
28%
76-90

Забито

37
32
22 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 13
12 Не забивали 12
3
8%
1
3%
1-15
8
22%
4
13%
16-30
11
30%
30%
5
16%
31-45
6
16%
9
28%
46-60
5
14%
4
13%
61-75
4
11%
9
28%
76-90

Пропущено

44
33
20 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 21
5
11%
6
18%
1-15
7
16%
2
6%
16-30
8
18%
5
15%
31-45
12
27%
5
15%
46-60
5
11%
5
15%
61-75
7
16%
10
30%
76-90

Результаты последних матчей

Байя
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гремио - Байя 1:0 Байя - Флуминенсе 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 1:0 Крузейро - Байя 3:0
Байя - Форталеза Сеара 2:0 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Гойяс - Байя 4:6 Фламенго - Байя 1:0 Байя - Сантос 1:2 Коритиба Парана - Байя 2:4 Байя - Васко да Гама 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 3:0 Байя - Ред Булл Брагантино 4:0 Атлетико Минейро - Байя 1:0 Байя - Америка Минейро 3:1 Сан-Паулу - Байя 0:0 Байя - Коринтианс 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Байя 2:0 Гремио - Байя 1:1 Куяба - Байя 1:1
Куяба
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сантос - Куяба 0:0 Куяба - Васко да Гама 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Куяба 0:1 Куяба - Коринтианс 0:1
Куяба - Гойяс 1:1 Коритиба Парана - Куяба 0:3 Куяба - Крузейро 0:0 Куяба - Флуминенсе 3:0 Атлетико Минейро - Куяба 1:0 Куяба - Америка Минейро 2:2 Гремио - Куяба 2:0 Ред Булл Брагантино - Куяба 2:0 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 2:0 Куяба - Фламенго 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:2 Куяба - Сан-Паулу 2:1 Форталеза Сеара - Куяба 0:1 Куяба - Байя 1:1 Куяба - Сантос 3:0

Результаты матчей

Байя
Куяба

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 25%
3:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:0
4 раза 24%
3:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:6
1 раз 6%
2:0
4 раза 25%
0:1
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
11 раз 65%
1
4 раза 24%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
7 раз 22%
0:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:6
1 раз 3%
0:1
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 38%
1
12 раз 38%
2
3 раза 9%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
6
1 раз 3%
0
13 раз 41%
1
11 раз 34%
2
4 раза 13%
3
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

Байя
Куяба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
10
6
6
9
1.5
5
11
3
12
2.5
3
13
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
11
0.5
Больше Меньше
9
7
2
15
1.5
3
13
2
15
2.5
1
15
2
15
3.5
1
16
4.5
1
16
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
12
0.5
Больше Меньше
19
13
8
24
1.5
8
24
5
27
2.5
4
28
3
29
3.5
1
31
4.5
1
31
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2:1 33 19 6 8 51 - 26 63
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 33 17 8 8 53 - 30 59
3.
Ред Булл Брагантино
 32 16 10 6 44 - 27 58
4.
Фламенго
 32 16 8 8 49 - 36 56
5.
Гремио
 1:2 33 17 5 11 54 - 48 56
6.
Атлетико Минейро
 33 15 9 9 41 - 26 54
7.
Атлетико Паранаэнсе
 34 13 12 9 47 - 39 51
8.
Флуминенсе
 32 13 7 12 42 - 41 46
9.
Сан-Паулу
 32 12 9 11 37 - 35 45
10.
Куяба
 1:0 33 12 8 13 32 - 34 44
11.
Форталеза Сеара
 31 12 7 12 35 - 35 43
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 33 11 10 12 38 - 40 43
13.
Сантос
 33 11 8 14 37 - 55 41
14.
Коринтианс
 33 9 14 10 38 - 39 41
15.
Крузейро
 31 9 10 12 29 - 27 37
16.
Васко да Гама
 32 10 7 15 33 - 42 37
17.
Байя
 0:1 33 10 7 16 38 - 44 37
18.
Гойяс
 33 8 11 14 33 - 47 35
19.
Коритиба Парана
 33 7 5 21 38 - 67 26
20.
Америка Минейро
 33 4 9 20 38 - 69 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2:1 18 12 3 3 35 - 14 39
2.
Гремио
 1:2 16 12 2 2 31 - 14 38
3.
Сан-Паулу
 17 12 2 3 28 - 13 38
4.
Флуминенсе
 16 11 4 1 28 - 14 37
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 11 2 3 27 - 12 35
6.
Ред Булл Брагантино
 16 10 4 2 24 - 10 34
7.
Атлетико Паранаэнсе
 17 9 7 1 30 - 19 34
8.
Фламенго
 15 8 4 3 22 - 11 28
9.
Форталеза Сеара
 15 8 4 3 23 - 15 28
10.
Коринтианс
 17 6 10 1 24 - 16 28
11.
Атлетико Минейро
 16 8 3 5 21 - 14 27
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 17 7 5 5 26 - 20 26
13.
Байя
 0:1 16 7 4 5 24 - 16 25
14.
Сантос
 16 6 6 4 25 - 23 24
15.
Васко да Гама
 16 7 2 7 18 - 17 23
16.
Гойяс
 17 4 7 6 18 - 24 19
17.
Куяба
 1:0 16 4 6 6 18 - 19 18
18.
Крузейро
 16 4 5 7 10 - 13 17
19.
Америка Минейро
 17 4 2 11 18 - 33 14
20.
Коритиба Парана
 16 3 3 10 15 - 25 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 17 8 4 5 27 - 25 28
2.
Атлетико Минейро
 17 7 6 4 20 - 12 27
3.
Куяба
 1:0 17 8 2 7 14 - 15 26
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2:1 15 7 3 5 16 - 12 24
5.
Ред Булл Брагантино
 16 6 6 4 20 - 17 24
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 17 6 6 5 26 - 18 24
7.
Крузейро
 15 5 5 5 19 - 14 20
8.
Гремио
 1:2 17 5 3 9 23 - 34 18
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 16 4 5 7 12 - 20 17
10.
Сантос
 17 5 2 10 12 - 32 17
11.
Атлетико Паранаэнсе
 17 4 5 8 17 - 20 17
12.
Гойяс
 16 4 4 8 15 - 23 16
13.
Форталеза Сеара
 16 4 3 9 12 - 20 15
14.
Васко да Гама
 16 3 5 8 15 - 25 14
15.
Коритиба Парана
 17 4 2 11 23 - 42 14
16.
Коринтианс
 16 3 4 9 14 - 23 13
17.
Байя
 0:1 17 3 3 11 14 - 28 12
18.
Флуминенсе
 16 2 3 11 14 - 27 9
19.
Сан-Паулу
 15 0 7 8 9 - 22 7
20.
Америка Минейро
 16 0 7 9 20 - 36 7
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 17 (4)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 17 (3)
Сантос Леонардо Маркос 13 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 12 (7)
Гремио Суарес Луис 11 (10)
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Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 15
Флуминенсе Андре 1 11
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 11
Гремио Рейналдо Мануэл 2 9
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 10
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Байя
Ничья
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