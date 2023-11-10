Тур: 33.
0'
21' Красная карточкаКандидо Камило
0:1
22' ПенальтиДейверсон Силва
36' Желтая карточкаКафу Жонатан
43' Желтая карточкаАллисон
Ход матча
21'
22'
0:1
36'
43'
Прогноз на матч от Liveresult
31
Уго
Витор
5
Rezende2
20
Yago
I
4
Marllon
20
Рикельме
34
Аллисон
14
Raniele
29
Clayson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Уго ВиторЗащитник
- Защитник
-
5 Rezende2Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Yago IПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
40 СисиньоЗащитник
- Полузащитник
-
19 Мугни ЛукасПолузащитник
-
11 Ратао РафаэлНападающий
- Нападающий
-
-
29 Vitor Jacare
-
-
-
-
35 Adriel Ramos
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 MarllonЗащитник
- Защитник
-
20 РикельмеЗащитник
-
34 АллисонПолузащитник
- Полузащитник
-
14 RanieleПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 ClaysonНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
6 UendelЗащитник
-
17 NeguebaПолузащитник
-
8 РоналдПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
55 Calebe
-
-
-
-
Главный тренер: Antonio Oliveira
История личных встреч
Байя
Куяба
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
0.67
Тотал матчей
0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
135
135
Бомбардиры внутри турнира
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стум Эвералдо
|7
|0.21
|Gabriel Teixeira
|5
|0.15
|Ратао Рафаэл
|4
|0.12
|Thaciano
|3
|0.09
|Ademir Santos
|3
|0.09
|Соуза Коули
|2
|0.06
|Да Силва Кайки
|2
|0.06
|Alessandro Vinicius2
|2
|0.06
|Жилберто Жуниор
|1
|0.03
|Кандидо Камило
|1
|0.03
|Rezende2
|1
|0.03
|Кану Рубенилсон
|1
|0.03
|Уго Витор
|1
|0.03
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0.03
|Vitor Jacare
|1
|0.03
|Arthur Sales
|1
|0.03
|Ryan Santos
|0
|0
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дейверсон Силва
|11 (3)
|0.33
|Clayson
|4 (1)
|0.12
|Питта Исидро
|3
|0.09
|Raniele
|3
|0.09
|Fernando Sobral
|2
|0.06
|Денилсон Невес
|1
|0.03
|Веллингтон Силва
|1
|0.03
|Marllon
|1
|0.03
|Эмпереур Алан
|1
|0.03
|Роналд
|1
|0.03
|Рикельме
|1
|0.03
|Matheusinho
|1
|0.03
|Matheus Alexandre
|1
|0.03
|Pablo Cepellini
|0
|0
|Кафу Жонатан
|0
|0
Карточки
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кану Рубенилсон
|7
|2
|Rezende2
|7
|1
|Асеведо Николас
|6
|1
|Yago I
|5
|0
|Стум Эвералдо
|5
|0
|Ademir Santos
|5
|0
|Ryan Santos
|3
|1
|Сисиньо Неусиано
|4
|0
|Соуза Коули
|4
|0
|Vitor Jacare
|4
|0
|Gabriel Teixeira
|4
|0
|Кандидо Камило
|2
|1
|Жилберто Жуниор
|3
|0
|Уго Витор
|3
|0
|Thaciano
|3
|0
|Габриэл Шавьер
|2
|0
|Danilo XVI
|2
|0
|David Omar Rodriguez Barrera II
|2
|0
|Alessandro Vinicius2
|2
|0
|Matheus Bahia
|2
|0
|Да Силва Кайки
|2
|0
|Рауль Гонсалес
|1
|0
|Сени Рожерио
|1
|0
|Мугни Лукас
|1
|0
|Ратао Рафаэл
|1
|0
|Лео Ситтадини
|1
|0
|Jhoanner Chavez
|1
|0
|Доминик Андре
|1
|0
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Raniele
|9
|0
|Antonio Oliveira
|7
|1
|Денилсон Невес
|8
|0
|Эмпереур Алан
|8
|0
|Marllon
|7
|0
|Fernando Sobral
|6
|0
|Филипе Аугусто
|4
|1
|Дейверсон Силва
|5
|0
|Минейро Лукас
|4
|0
|Кафу Жонатан
|4
|0
|Matheus Alexandre
|4
|0
|Patric Calmon
|2
|1
|Pablo Cepellini
|3
|0
|Walter Leandro Capeloza Artune II
|3
|0
|Matheusinho
|3
|0
|Роналд
|2
|0
|Рикельме
|2
|0
|Uendel
|1
|0
|Веллингтон Силва
|1
|0
|Clayson
|1
|0
|Иури Фрейтас
|1
|0
|Аллисон
|1
|0
Результаты матчей
Байя
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Куяба
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
69% (11)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
9
3
Байя
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Куяба
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
20
12
Упущенные победы
11
18
Байя
72%
28%
18 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (13)
41% (13)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (16)
31% (10)
19% (6)
Куяба
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (6)
59% (19)
22% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
25% (8)
34% (11)
Сухие победы
14
10
Сухие поражения
1
9
Волевые победы
23
15
Упущенные победы
20
21
Голы по времени матча
Забито
23
13
12 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 6
18 Не забивали 22
1
4%
0
0%
1-15
5
22%
2
15%
16-30
6
26%
3
23%
31-45
4
17%
3
23%
46-60
4
17%
1
8%
61-75
3
13%
4
31%
76-90
Пропущено
16
15
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
1
6%
3
20%
1-15
4
25%
2
13%
16-30
4
25%
2
13%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
3
19%
1
7%
61-75
3
19%
5
33%
76-90
Забито
14
19
10 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
26 Не забивали 22
2
14%
1
5%
1-15
3
21%
2
11%
16-30
5
36%
2
11%
31-45
2
14%
6
32%
46-60
1
7%
3
16%
61-75
1
7%
5
26%
76-90
Пропущено
28
18
11 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 11
4
14%
3
17%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
4
14%
3
17%
31-45
11
39%
3
17%
46-60
2
7%
4
22%
61-75
4
14%
5
28%
76-90
Забито
37
32
22 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 13
12 Не забивали 12
3
8%
1
3%
1-15
8
22%
4
13%
16-30
11
30%
30%
5
16%
31-45
6
16%
9
28%
46-60
5
14%
4
13%
61-75
4
11%
9
28%
76-90
Пропущено
44
33
20 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 21
5
11%
6
18%
1-15
7
16%
2
6%
16-30
8
18%
5
15%
31-45
12
27%
5
15%
46-60
5
11%
5
15%
61-75
7
16%
10
30%
76-90
Результаты последних матчей
Байя
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гремио - Байя 1:0 Байя - Флуминенсе 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 1:0 Крузейро - Байя 3:0
Байя - Форталеза Сеара 2:0 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Гойяс - Байя 4:6 Фламенго - Байя 1:0 Байя - Сантос 1:2 Коритиба Парана - Байя 2:4 Байя - Васко да Гама 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 3:0 Байя - Ред Булл Брагантино 4:0 Атлетико Минейро - Байя 1:0 Байя - Америка Минейро 3:1 Сан-Паулу - Байя 0:0 Байя - Коринтианс 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Байя 2:0 Гремио - Байя 1:1 Куяба - Байя 1:1
Куяба
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сантос - Куяба 0:0 Куяба - Васко да Гама 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Куяба 0:1 Куяба - Коринтианс 0:1
Куяба - Гойяс 1:1 Коритиба Парана - Куяба 0:3 Куяба - Крузейро 0:0 Куяба - Флуминенсе 3:0 Атлетико Минейро - Куяба 1:0 Куяба - Америка Минейро 2:2 Гремио - Куяба 2:0 Ред Булл Брагантино - Куяба 2:0 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 2:0 Куяба - Фламенго 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:2 Куяба - Сан-Паулу 2:1 Форталеза Сеара - Куяба 0:1 Куяба - Байя 1:1 Куяба - Сантос 3:0
Результаты матчей
Байя
Куяба
Точный счет
1:0
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 25%
3:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:0
4 раза 24%
3:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:6
1 раз 6%
2:0
4 раза 25%
0:1
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
11 раз 65%
1
4 раза 24%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
7 раз 22%
0:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:6
1 раз 3%
0:1
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 38%
1
12 раз 38%
2
3 раза 9%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
6
1 раз 3%
0
13 раз 41%
1
11 раз 34%
2
4 раза 13%
3
4 раза 13%
Тоталы голов в матче
Байя
Куяба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
106
69
511
312
313
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
611
Больше Меньше
97
215
313
215
115
215
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2012
Больше Меньше
1913
824
824
527
428
329
131
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|33
|19
|6
|8
|51 - 26
|63
|2.
|33
|17
|8
|8
|53 - 30
|59
|3.
|32
|16
|10
|6
|44 - 27
|58
|4.
|32
|16
|8
|8
|49 - 36
|56
|5.
|1:2
|33
|17
|5
|11
|54 - 48
|56
|6.
|33
|15
|9
|9
|41 - 26
|54
|7.
|34
|13
|12
|9
|47 - 39
|51
|8.
|32
|13
|7
|12
|42 - 41
|46
|9.
|32
|12
|9
|11
|37 - 35
|45
|10.
|1:0
|33
|12
|8
|13
|32 - 34
|44
|11.
|31
|12
|7
|12
|35 - 35
|43
|12.
|33
|11
|10
|12
|38 - 40
|43
|13.
|33
|11
|8
|14
|37 - 55
|41
|14.
|33
|9
|14
|10
|38 - 39
|41
|15.
|31
|9
|10
|12
|29 - 27
|37
|16.
|32
|10
|7
|15
|33 - 42
|37
|17.
|0:1
|33
|10
|7
|16
|38 - 44
|37
|18.
|33
|8
|11
|14
|33 - 47
|35
|19.
|33
|7
|5
|21
|38 - 67
|26
|20.
|33
|4
|9
|20
|38 - 69
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|18
|12
|3
|3
|35 - 14
|39
|2.
|1:2
|16
|12
|2
|2
|31 - 14
|38
|3.
|17
|12
|2
|3
|28 - 13
|38
|4.
|16
|11
|4
|1
|28 - 14
|37
|5.
|16
|11
|2
|3
|27 - 12
|35
|6.
|16
|10
|4
|2
|24 - 10
|34
|7.
|17
|9
|7
|1
|30 - 19
|34
|8.
|15
|8
|4
|3
|22 - 11
|28
|9.
|15
|8
|4
|3
|23 - 15
|28
|10.
|17
|6
|10
|1
|24 - 16
|28
|11.
|16
|8
|3
|5
|21 - 14
|27
|12.
|17
|7
|5
|5
|26 - 20
|26
|13.
|0:1
|16
|7
|4
|5
|24 - 16
|25
|14.
|16
|6
|6
|4
|25 - 23
|24
|15.
|16
|7
|2
|7
|18 - 17
|23
|16.
|17
|4
|7
|6
|18 - 24
|19
|17.
|1:0
|16
|4
|6
|6
|18 - 19
|18
|18.
|16
|4
|5
|7
|10 - 13
|17
|19.
|17
|4
|2
|11
|18 - 33
|14
|20.
|16
|3
|3
|10
|15 - 25
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|8
|4
|5
|27 - 25
|28
|2.
|17
|7
|6
|4
|20 - 12
|27
|3.
|1:0
|17
|8
|2
|7
|14 - 15
|26
|4.
|2:1
|15
|7
|3
|5
|16 - 12
|24
|5.
|16
|6
|6
|4
|20 - 17
|24
|6.
|17
|6
|6
|5
|26 - 18
|24
|7.
|15
|5
|5
|5
|19 - 14
|20
|8.
|1:2
|17
|5
|3
|9
|23 - 34
|18
|9.
|16
|4
|5
|7
|12 - 20
|17
|10.
|17
|5
|2
|10
|12 - 32
|17
|11.
|17
|4
|5
|8
|17 - 20
|17
|12.
|16
|4
|4
|8
|15 - 23
|16
|13.
|16
|4
|3
|9
|12 - 20
|15
|14.
|16
|3
|5
|8
|15 - 25
|14
|15.
|17
|4
|2
|11
|23 - 42
|14
|16.
|16
|3
|4
|9
|14 - 23
|13
|17.
|0:1
|17
|3
|3
|11
|14 - 28
|12
|18.
|16
|2
|3
|11
|14 - 27
|9
|19.
|15
|0
|7
|8
|9 - 22
|7
|20.
|16
|0
|7
|9
|20 - 36
|7
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|17 (4)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|17 (3)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|13 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|12 (7)
|Гремио
|Суарес Луис
|11 (10)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 15
|Флуминенсе
|Андре
|1 11
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 11
|Гремио
|Рейналдо Мануэл
|2 9
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 10