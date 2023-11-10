Тур: 33.
0'
21' Красная карточкаКандидо Камило
0:1
22' ПенальтиДейверсон Силва
36' Желтая карточкаКафу Жонатан
43' Желтая карточкаАллисон
0:2
77' ГолПитта Исидро
80' Желтая карточкаRezende2
85' Желтая карточкаРикельме
0:3
90' ГолРоналд
90'+10
Ход матча
21'
22'
0:1
36'
43'
62'
68'
77'
0:2
80'
85'
90'
0:3
Прогноз на матч от Liveresult
31
Уго
Витор
5
Rezende2
20
Yago
I
4
Marllon
20
Рикельме
34
Аллисон
14
Raniele
29
Clayson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Уго ВиторЗащитник
- Защитник
-
5 Rezende2Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Yago IПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
40 СисиньоЗащитник
- Полузащитник
-
19 Мугни ЛукасПолузащитник
-
11 Ратао РафаэлНападающий
- Нападающий
-
-
29 Vitor Jacare
-
-
-
-
35 Adriel Ramos
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 MarllonЗащитник
- Защитник
-
20 РикельмеЗащитник
-
34 АллисонПолузащитник
- Полузащитник
-
14 RanieleПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 ClaysonНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
6 UendelЗащитник
-
17 NeguebaПолузащитник
-
8 РоналдПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
55 Calebe
-
-
-
-
Главный тренер: Antonio Oliveira
История личных встреч
Байя
Куяба
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
0.67
Тотал матчей
0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
135
135
Бомбардиры внутри турнира
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стум Эвералдо
|7
|0.21
|Gabriel Teixeira
|5
|0.15
|Ратао Рафаэл
|4
|0.12
|Thaciano
|3
|0.09
|Ademir Santos
|3
|0.09
|Соуза Коули
|2
|0.06
|Да Силва Кайки
|2
|0.06
|Alessandro Vinicius2
|2
|0.06
|Жилберто Жуниор
|1
|0.03
|Кандидо Камило
|1
|0.03
|Rezende2
|1
|0.03
|Кану Рубенилсон
|1
|0.03
|Уго Витор
|1
|0.03
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0.03
|Vitor Jacare
|1
|0.03
|Arthur Sales
|1
|0.03
|Ryan Santos
|0
|0
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дейверсон Силва
|11 (3)
|0.33
|Питта Исидро
|4
|0.12
|Clayson
|4 (1)
|0.12
|Raniele
|3
|0.09
|Fernando Sobral
|2
|0.06
|Роналд
|2
|0.06
|Денилсон Невес
|1
|0.03
|Веллингтон Силва
|1
|0.03
|Marllon
|1
|0.03
|Эмпереур Алан
|1
|0.03
|Рикельме
|1
|0.03
|Matheusinho
|1
|0.03
|Matheus Alexandre
|1
|0.03
|Pablo Cepellini
|0
|0
|Кафу Жонатан
|0
|0
|Ласерда Дерик
|0
|0
Карточки
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кану Рубенилсон
|7
|2
|Rezende2
|8
|1
|Асеведо Николас
|6
|1
|Yago I
|5
|0
|Стум Эвералдо
|5
|0
|Ademir Santos
|5
|0
|Ryan Santos
|3
|1
|Сисиньо Неусиано
|4
|0
|Соуза Коули
|4
|0
|Vitor Jacare
|4
|0
|Gabriel Teixeira
|4
|0
|Кандидо Камило
|2
|1
|Жилберто Жуниор
|3
|0
|Уго Витор
|3
|0
|Thaciano
|3
|0
|Габриэл Шавьер
|2
|0
|Danilo XVI
|2
|0
|David Omar Rodriguez Barrera II
|2
|0
|Alessandro Vinicius2
|2
|0
|Matheus Bahia
|2
|0
|Да Силва Кайки
|2
|0
|Рауль Гонсалес
|1
|0
|Сени Рожерио
|1
|0
|Мугни Лукас
|1
|0
|Ратао Рафаэл
|1
|0
|Лео Ситтадини
|1
|0
|Jhoanner Chavez
|1
|0
|Доминик Андре
|1
|0
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Raniele
|9
|0
|Antonio Oliveira
|7
|1
|Денилсон Невес
|8
|0
|Эмпереур Алан
|8
|0
|Marllon
|7
|0
|Fernando Sobral
|6
|0
|Филипе Аугусто
|4
|1
|Дейверсон Силва
|5
|0
|Минейро Лукас
|4
|0
|Кафу Жонатан
|4
|0
|Matheus Alexandre
|4
|0
|Patric Calmon
|2
|1
|Pablo Cepellini
|3
|0
|Walter Leandro Capeloza Artune II
|3
|0
|Matheusinho
|3
|0
|Рикельме
|3
|0
|Роналд
|2
|0
|Uendel
|1
|0
|Веллингтон Силва
|1
|0
|Clayson
|1
|0
|Иури Фрейтас
|1
|0
|Аллисон
|1
|0
Результаты матчей
Байя
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Куяба
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
69% (11)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
9
3
Байя
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Куяба
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
20
12
Упущенные победы
11
18
Байя
69.2%
30.8%
18 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (13)
39% (13)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (16)
30% (10)
21% (7)
Куяба
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (7)
58% (19)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
24% (8)
33% (11)
Сухие победы
14
11
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
23
15
Упущенные победы
20
21
Голы по времени матча
Забито
23
16
12 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 7
19 Не забивали 22
1
4%
0
0%
1-15
5
22%
3
19%
16-30
6
26%
3
19%
31-45
4
17%
3
19%
46-60
4
17%
1
6%
61-75
3
13%
6
38%
76-90
Пропущено
19
15
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
1
5%
3
20%
1-15
5
26%
2
13%
16-30
4
21%
2
13%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
3
16%
1
7%
61-75
5
26%
5
33%
76-90
Забито
14
19
10 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
27 Не забивали 23
2
14%
1
5%
1-15
3
21%
2
11%
16-30
5
36%
2
11%
31-45
2
14%
6
32%
46-60
1
7%
3
16%
61-75
1
7%
5
26%
76-90
Пропущено
28
18
11 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 11
4
14%
3
17%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
4
14%
3
17%
31-45
11
39%
3
17%
46-60
2
7%
4
22%
61-75
4
14%
5
28%
76-90
Забито
37
35
22 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 24
15 Забивали первыми 14
13 Не забивали 12
3
8%
1
3%
1-15
8
22%
5
14%
16-30
11
30%
30%
5
14%
31-45
6
16%
9
26%
46-60
5
14%
4
11%
61-75
4
11%
11
31%
76-90
Пропущено
47
33
21 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 21
5
11%
6
18%
1-15
8
17%
2
6%
16-30
8
17%
5
15%
31-45
12
26%
5
15%
46-60
5
11%
5
15%
61-75
9
19%
10
30%
76-90
Результаты последних матчей
Байя
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гремио - Байя 1:0 Байя - Флуминенсе 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 1:0 Крузейро - Байя 3:0
Байя - Форталеза Сеара 2:0 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Гойяс - Байя 4:6 Фламенго - Байя 1:0 Байя - Сантос 1:2 Коритиба Парана - Байя 2:4 Байя - Васко да Гама 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 3:0 Байя - Ред Булл Брагантино 4:0 Атлетико Минейро - Байя 1:0 Байя - Америка Минейро 3:1 Сан-Паулу - Байя 0:0 Байя - Коринтианс 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Байя 2:0 Гремио - Байя 1:1 Куяба - Байя 1:1
Куяба
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сантос - Куяба 0:0 Куяба - Васко да Гама 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Куяба 0:1 Куяба - Коринтианс 0:1
Куяба - Гойяс 1:1 Коритиба Парана - Куяба 0:3 Куяба - Крузейро 0:0 Куяба - Флуминенсе 3:0 Атлетико Минейро - Куяба 1:0 Куяба - Америка Минейро 2:2 Гремио - Куяба 2:0 Ред Булл Брагантино - Куяба 2:0 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 2:0 Куяба - Фламенго 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:2 Куяба - Сан-Паулу 2:1 Форталеза Сеара - Куяба 0:1 Куяба - Байя 1:1 Куяба - Сантос 3:0
Результаты матчей
Байя
Куяба
Точный счет
1:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
3:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:0
4 раза 24%
3:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:6
1 раз 6%
2:0
4 раза 24%
0:1
4 раза 24%
0:3
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
11 раз 65%
1
4 раза 24%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
Точный счет
1:0
7 раз 21%
0:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:6
1 раз 3%
0:1
6 раз 18%
1:1
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 39%
1
12 раз 36%
2
3 раза 9%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
6
1 раз 3%
0
13 раз 39%
1
11 раз 33%
3
5 раз 15%
2
4 раза 12%
Тоталы голов в матче
Байя
Куяба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
106
610
511
313
313
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
611
Больше Меньше
107
215
413
215
215
215
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2013
Больше Меньше
2013
825
924
528
528
330
132
132
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|17 (4)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|17 (3)
|Гремио
|Суарес Луис
|14 (10)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|13 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|12 (7)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 15
|Флуминенсе
|Андре
|1 11
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 11
|Гремио
|Рейналдо Мануэл
|2 9
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 10