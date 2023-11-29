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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Вернис Матьё
Монпелье
1:1
Конец матча
Клермон
0'
0:1
7' Гол
Гоналон Максим
8' Желтая карточка
Конате Шейк
28' Красная карточка
Мишель Тер-Закарян
38' Желтая карточка
Кофрие Максимилиано
40' Желтая карточка
Фаяд Халил
52' Желтая карточка
Сент-Люс Тео
74' Желтая карточка
Пельмар Анди
76' Желтая карточка
Кейта Хабиб
1:1
87' Пенальти
Саванье Тежи
90'+8

Ход матча

7'
0:1
Гоналон Максим
(Чам Мухаммед)
8'
 
Конате Шейк
18'
Фаяд Халил
Эстев Максим
 
28'
Мишель Тер-Закарян
 
38'
 
Кофрие Максимилиано
40'
Фаяд Халил
 
45'
Делайе Саша
Ферри Жордан
 
52'
Сент-Люс Тео
 
64'
 
Маньен Йоанн
Гоналон Максим
68'
 
Зеффан Мехди
Конате Шейк
69'
 
Рашани Эльбасан
Аллевина Джим
70'
Тшато Энзо
Сент-Люс Тео
 
71'
Норден Арно
Хазри Вахби
 
74'
 
Пельмар Анди
76'
 
Кейта Хабиб
87'
Саванье Тежи
1:1
87'
 
Abdellah Baallal
Кейта Хабиб
87'
 
Армугом Йоэль
Вивальдо Боргес до Сантос Нето

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 22 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогнозы 114
Монпелье 84.2% (96)
X 14.9% (17)
Клермон 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Лекомт
Бенжамен
77
Сако
Фалае
27
Омерагич
Бечир
4
Куяте
Кики
17
Сент-Люс
Тео
14
Эстев
Максим
12
Ферри
Жордан
9
Аль-Тамари
Мусса
11
Саванье
Тежи
10
Хазри
Вахби
8
Адамс
Акор
99
Диао
Мори
21
Ожье
Флоран
17
Пельмар
Анди
5
Кофрие
Максимилиано
15
Конате
Шейк
6
Кейта
Хабиб
12
Гоналон
Максим
3
Вивальдо
Боргес
до
Сантос
Нето
10
Чам
Мухаммед
23
Николсон
Шамар
11
Аллевина
Джим
Монпелье
4-2-3-1
Клермон
3-4-3

История личных встреч

Монпелье
Клермон

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед

14 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
4 победы 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
1:1
Л1
2:1
Л1
1:1
ТМК
0:2
Л1
2:1
Л1
1:0
ТМК
3:2
ТМК
0:4
ТМК
0:2
ТМК
2:1
Л2
2:1
Л2
2:1
Л2
3:2
Л2
2:3

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.13
1.33

Среднее время на гол

80
67

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

2
1.75

Среднее время на гол

45
51

Всего голов

21
22

Голов в среднем за матч

1.5
1.57

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11

Среднее время на гол

60
57

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 7 0.54
Саванье Тежи 5 (5) 0.38
Аль-Тамари Мусса 5 0.38
Норден Арно 2 0.15
Фаяд Халил 1 0.08
Хазри Вахби 1 0.08
Куяте Кики 0 0
Шотар Жорис 0 0
Сако Фалае 0 0
Леруа Лео 0 0
Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чам Мухаммед 3 (1) 0.23
Маньен Йоанн 2 0.15
Конате Шейк 2 0.15
Гоналон Максим 1 0.08
Ожье Флоран 1 0.08
Ветеска Матеуш 1 0.08
Киэ Грежон 1 (1) 0.08
Николсон Шамар 0 0
Кофрие Максимилиано 0 0
Сейду Алиду 0 0

Карточки

Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эстев Максим 2 1
Куяте Кики 3 0
Шотар Жорис 3 0
Мишель Тер-Закарян 1 1
Саванье Тежи 2 0
Адамс Акор 2 0
Леруа Лео 2 0
Фаяд Халил 2 0
Ферри Жордан 1 0
Жюльен Кристофер 1 0
Силла Иссиага 1 0
Норден Арно 1 0
Сент-Люс Тео 1 0
Омерагич Бечир 1 0
Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сейду Алиду 4 1
Гоналон Максим 3 0
Кофрие Максимилиано 3 0
Конате Шейк 3 0
Pascal Gastien 1 1
Гастьен Йоан 2 0
Диао Мори 2 0
Чам Мухаммед 2 0
Кейта Хабиб 2 0
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 0 1
Рашани Эльбасан 1 0
Ожье Флоран 1 0
Киэ Грежон 1 0
Бутубба Биляль 1 0
Николсон Шамар 1 0
Пельмар Анди 1 0

Результаты матчей

Монпелье
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Клермон
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
4
Монпелье
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Клермон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
10

Упущенные победы

10
1
Монпелье
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Клермон
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
10

Упущенные победы

16
5

Голы по времени матча

Забито

9
7
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
11%
2
29%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
3
43%
31-45
3
33%
1
14%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
1
14%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
3
38%
4
57%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
29%
76-90

Забито

10
3
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
0
0%
1
33%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
30%
1
33%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

8
10
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
25%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
4
50%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

19
10
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
5 Не забивали 7
1
5%
3
30%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
4
21%
3
30%
31-45
3
16%
2
20%
46-60
5
26%
1
10%
61-75
3
16%
1
10%
76-90

Пропущено

16
17
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
5
31%
5
29%
29%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
2
13%
2
12%
46-60
5
31%
3
18%
61-75
2
13%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Монпелье
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Монпелье - Брест 1:3 Монпелье - Ницца 0:0 ПСЖ - Монпелье 3:0 Монпелье - Тулуза 3:0
Нант - Монпелье 2:0 Лорьян - Монпелье 0:3 Монпелье - Ренн 0:0 Страсбург - Монпелье 2:2 Лилль - Монпелье 1:0 Монпелье - Реймс 1:3 Лион - Монпелье 1:4 Монпелье - Гавр 2:2 Боруссия М - Монпелье 2:2 Монпелье - Алес 2:1 Клермон - Монпелье 1:1 Ницца - Монпелье 1:0 Монпелье - Тулуза 3:1 Реймс - Монпелье 1:3 Монпелье - Ницца 2:3 Нант - Монпелье 0:3
Клермон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Клермон - Ланс 0:3 Клермон - Лорьян 1:0 Страсбург - Клермон 0:0 Клермон - Ницца 0:1
Лион - Клермон 1:2 Клермон - Родез 0:0 Клермон - ПСЖ 0:0 Гавр - Клермон 2:1 Клермон - Нант 0:1 Тулуза - Клермон 2:2 Клермон - Мец 0:1 Реймс - Клермон 2:0 Клермон - Монако 2:4 Клермон - Гавр 1:0 Клермон - Труа 1:0 Клермон - Монпелье 1:1 Сент-Этьен - Клермон 2:0 Клермон - Орлеан 1:0 ПСЖ - Клермон 2:3 Клермон - Лорьян 2:0

Результаты матчей

Монпелье
Клермон

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:3
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%

Тоталы голов в матче

Монпелье
Клермон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
5
2
5
1.5
1
6
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
2
4
2
4
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
6
7
5
8
1.5
3
10
3
10
2.5
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 13 9 3 1 34 - 11 30
2.
Ницца
 Заявка 13 8 5 0 14 - 4 29
3.
Монако
 Заявка 13 7 3 3 27 - 19 24
4.
Лилль
 Заявка 13 6 5 2 17 - 11 23
5.
Реймс
 Заявка 13 6 2 5 18 - 18 20
6.
Ланс
 Заявка 13 5 4 4 16 - 13 19
7.
Брест
 Заявка 12 5 3 4 14 - 14 18
8.
Мец
 Заявка 13 4 4 5 15 - 20 16
9.
Гавр
 Заявка 13 3 7 3 12 - 13 16
10.
Нант
 Заявка 13 4 3 6 17 - 23 15
11.
Ренн
 Заявка 13 3 6 4 19 - 17 15
12.
Марсель
 Заявка 12 3 5 4 13 - 14 14
13.
Страсбург
 Заявка 12 3 4 5 10 - 16 13
14.
Монпелье
 Заявка 13 3 5 5 21 - 20 13
15.
Тулуза
 Заявка 13 2 6 5 13 - 17 12
16.
Лорьян
 Заявка 13 2 5 6 17 - 24 11
17.
Клермон
 Заявка 13 2 4 7 11 - 22 10
18.
Лион
 Заявка 12 1 4 7 9 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 7 5 1 1 20 - 6 16
2.
Монако
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
3.
Ницца
 Заявка 7 4 3 0 7 - 1 15
4.
Лилль
 Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
5.
Ренн
 Заявка 8 3 3 2 17 - 12 12
6.
Марсель
 Заявка 5 3 2 0 7 - 1 11
7.
Ланс
 Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
8.
Реймс
 Заявка 6 3 0 3 7 - 8 9
9.
Нант
 Заявка 7 2 3 2 12 - 10 9
10.
Страсбург
 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
11.
Лорьян
 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
12.
Брест
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
13.
Гавр
 Заявка 6 2 2 2 6 - 5 8
14.
Монпелье
 Заявка 7 1 4 2 12 - 11 7
15.
Тулуза
 Заявка 5 1 3 1 8 - 6 6
16.
Мец
 Заявка 6 1 3 2 7 - 7 6
17.
Клермон
 Заявка 7 1 1 5 3 - 10 4
18.
Лион
 Заявка 7 0 3 4 7 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 6 4 2 0 14 - 5 14
2.
Ницца
 Заявка 6 4 2 0 7 - 3 14
3.
Реймс
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
4.
Брест
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
5.
Мец
 Заявка 7 3 1 3 8 - 13 10
6.
Лилль
 Заявка 7 2 4 1 9 - 8 10
7.
Монако
 Заявка 7 2 3 2 14 - 15 9
8.
Ланс
 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
9.
Гавр
 Заявка 7 1 5 1 6 - 8 8
10.
Монпелье
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 6
11.
Нант
 Заявка 6 2 0 4 5 - 13 6
12.
Клермон
 Заявка 6 1 3 2 8 - 12 6
13.
Тулуза
 Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
14.
Лион
 Заявка 5 1 1 3 2 - 5 4
15.
Страсбург
 Заявка 5 1 1 3 2 - 9 4
16.
Ренн
 Заявка 5 0 3 2 2 - 5 3
17.
Марсель
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
18.
Лорьян
 Заявка 6 0 2 4 6 - 13 2
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  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 14 (2)
Монпелье Адамс Акор 7
Монпелье Саванье Тежи 5 (4)
Монако Головин Александр 5 (2)
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Брест Брассье Лилиан 1 5
Ланс Вахи Элю 1 5
Ренн Матич Неманья 6
Клермон Сейду Алиду 1 4
Ланс Гради Жонатан 5
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    Прогнозы 114
    Монпелье 84.2% (96)
    X 14.9% (17)
    Клермон 0.9% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монпелье 1:1 Клермон

    Исход игры
    Монпелье
    84.2% (96)
    Ничья
    14.9% (17)
    Клермон
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.34% (47)
    Меньше
    57.66% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    52.25% (58)
    Нет
    47.75% (53)
    Популярный счёт
    2:1 Монпелье
    36.8% (42)
    1:0 Монпелье
    31.6% (36)
    2:0 Монпелье
    12.3% (14)
    1:1 Ничья
    10.5% (12)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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