Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

53' Команда Клермон имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

53' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

52' Матч возобновлен

51' Саванье Тежи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Аллевина Джим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Матч возобновлен

48' Ферри Жордан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Кейта Хабиб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Удар от ворот произведет Клермон

47' Фаяд Халил из команды Монпелье не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

47' Саванье Тежи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Хорошую попытку сделал Аль-Тамари Мусса . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Саванье Тежи создает голевую возможность для своего партнера по команде.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Матч возобновлен

44' Ферри Жордан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Лекомт Бенжамен взял и забрал мяч на выходе

43' Ферри Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Конате Шейк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Николсон Шамар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Фаяд Халил получил желтую карточку от судьи

40' Ожье Флоран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Саванье Тежи бьет со штрафного в створ, но Mory Diaw держит все под контролем

39' Матч возобновлен

38' Кофрие Максимилиано получил желтую карточку от судьи

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Лекомт Бенжамен взял и забрал мяч на выходе

37' Кейта Хабиб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Ферри Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Кофрие Максимилиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Саванье Тежи из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Саванье Тежи пробует нанести удар издали, но Mory Diaw ловит мяч

32' Сент-Люс Тео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Сент-Люс Тео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Матч возобновлен

28' УДАЛЕНИЕ! - Мишель Тер-Закарян удален за устное оскорбление в адрес судьи

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Аль-Тамари Мусса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Ферри Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Пельмар Анди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Удар от ворот произведет Монпелье

23' Чам Мухаммед создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Пельмар Анди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Куяте Кики выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Клермон

19' Аль-Тамари Мусса создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Удар от ворот произведет Клермон

18' Сент-Люс Тео не смог попасть в створ ударом издали

18' Сако Фалае из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Матч возобновлен

16' Эстев Максим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Удар от ворот произведет Клермон

14' Эстев Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Николсон Шамар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Саванье Тежи пробует нанести удар издали, но Mory Diaw держит все под контролем

12' Хорошую попытку сделал Хазри Вахби . Удар в створ, но вратарь начеку

11' Хазри Вахби выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Кейта Хабиб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Конате Шейк получил желтую карточку от судьи

7' Команда Клермон забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

7' Г О О О О Л - Гоналон Максим из команды Клермон правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

5' Удар от ворот произведет Клермон

5' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Матч возобновится спорным мячом

3' Саванье Тежи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Клермон начинает с центра поля