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Жеребьёвка Кубка России
 
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Жеребьёвка Кубка России 16% (4)
X 84% (21)
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История личных встреч

Жеребьёвка Кубка России
онлайн-трансляция

8 матчей

100%
0 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

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0 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

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0 побед 8 ничьих 0 побед

8 матчей

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0 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

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История матчей

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Результаты последних матчей

Жеребьёвка Кубка России
(8 матчей)
100%
0 побед 8 ничьих 0 поражений
Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0
Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0
онлайн-трансляция
(20 матчей)
100%
0 побед 20 ничьих 0 поражений
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 ноября 2023, осталось 1 день 11 часов 44 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 25
    Жеребьёвка Кубка России 16% (4)
    X 84% (21)
    онлайн-трансляция 0% (0)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция онлайн

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    Прогнозы на матч Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция

    Исход игры
    Жеребьёвка Кубка России
    17.4% (4)
    Ничья
    82.6% (19)
    онлайн-трансляция
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    8.7% (2)
    Меньше
    91.3% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    30.43% (7)
    Нет
    69.57% (16)
    Популярный счёт
    0:0 Ничья
    60.9% (14)
    1:1 Ничья
    21.7% (5)
    1:0 Жеребьёвка Кубка России
    8.7% (2)
    2:1 Жеребьёвка Кубка России
    8.7% (2)
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