История личных встреч
Жеребьёвка Кубка России
онлайн-трансляция
8 матчей
100%
0 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 8 ничьих 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 8 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
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Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Результаты последних матчей
Жеребьёвка Кубка России
(8 матчей)
100%
0 побед 8 ничьих 0 поражений
Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0
Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0
онлайн-трансляция
(20 матчей)
100%
0 побед 20 ничьих 0 поражений
Вручение премии Золотой мяч - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0
Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Церемония открытия чемпионата мира - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка чемпионата Европы 2024 - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0
Прогнозы на матч Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция
Исход игры
Жеребьёвка Кубка России
17.4% (4)
Ничья
82.6% (19)
онлайн-трансляция
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
8.7% (2)
Меньше
91.3% (21)
Обе команды забьют
Да
30.43% (7)
Нет
69.57% (16)
Популярный счёт
0:0 Ничья
60.9% (14)
1:1 Ничья
21.7% (5)
1:0 Жеребьёвка Кубка России
8.7% (2)
2:1 Жеребьёвка Кубка России
8.7% (2)
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