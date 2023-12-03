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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Ньюкасл Джетс
0:2
Второй тайм: 72'
Мельбурн Сити
0'
0:1
12' Гол
Benjamin Mazzeo
0:2
58' Гол
Макларен Джейми
69' Желтая карточка
Пископо Рено

Ход матча

12'
0:1
Benjamin Mazzeo
(Яколиш Марин)
57'
 
Угаркович Стивен
Антонис Терри
57'
 
Леки Мэттью
Benjamin Mazzeo
58'
0:2
Макларен Джейми
(Арслан Толгай-Али)
59'
Пископо Рено
Thomas Aquilina
 
59'
Archie Goodwin
Justin Vidic
 
69'
Пископо Рено
 
70'
Daniel Stynes
Clayton Taylor
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ньюкасл Джетс
Ничья
Мельбурн Сити
9.43
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4.17
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4.15
Все Коэффициенты
1
Скотт
Райан
14
Ингем
Дэйн
22
Phillip
Cancar
33
Mark
Natta
5
Маурагис
Лукас
39
Thomas
Aquilina
17
Грозос
Костандинос
6
О'Нилл
Брэндон
13
Clayton
Taylor
7
Бухагьяр
Трент
29
Justin
Vidic
1
Янг
Джейми
25
Тэлбот
Каллум
26
Супрайен
Самуэль
22
Гуд
Кёртис
16
Бехич
Азиз
17
Антонис
Терри
8
Сахи
Хамза
46
Benjamin
Mazzeo
10
Арслан
Толгай-Али
44
Яколиш
Марин
9
Макларен
Джейми
Ньюкасл Джетс
Мельбурн Сити

История личных встреч

Ньюкасл Джетс
Мельбурн Сити

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед

25 матчей

16%
84%
0 побед 4 ничьи 21 победа

Первый тайм

20%
80%
0 побед 5 ничьих 19 побед

Второй тайм

24%
76%
0 побед 6 ничьих 18 побед

40 матчей

35%
12.5%
52.5%
14 побед 5 ничьих 21 победа

Первый тайм

25%
27.5%
47.5%
10 побед 11 ничьих 19 побед

Второй тайм

25%
30%
45%
10 побед 12 ничьих 18 побед

История матчей

1:1
1:2
3:0
2:4
1:2
3:1
1:0
2:1
2:0
0:4
3:1
2:1
3:0
КФ
1:0
2:1
0:3
2:2
1:2
4:0
2:1
2:1
2:1
0:4
2:3
4:0
4:0
2:5
1:1
1:0
3:1
3:1
2:0
2:1
3:3
ХАЛ
3:0
ХАЛ
3:0
ХАЛ
3:2
ХАЛ
0:2
ХАЛ
0:2
ХАЛ
1:1

Голы

Всего голов

31
19

Голов в среднем за матч

1.55
0.95

Среднее время на гол

58
94

Всего голов

46
35

Голов в среднем за матч

2.3
1.75

Среднее время на гол

39
51

Всего голов

77
54

Голов в среднем за матч

1.93
1.35

Тотал матчей

2.5
37
Больше 93%
Меньше 8%
3
30
Больше 75%
Меньше 25%
10
15
Больше 38%
Меньше 63%
25
5
Больше 13%
Меньше 88%
35
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

46
66

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл Джетс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стамателопулос Апостолос 4 0.67
Clayton Taylor 2 0.33
Грозос Костандинос 1 0.17
Mark Natta 1 0.17
Archie Goodwin 1 0.17
Бухагьяр Трент 0 0
Дженкинсон Карл 0 0
Бертомье Жезон 0 0
Ингем Дэйн 0 0
Phillip Cancar 0 0
Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макларен Джейми 3 0.5
Арслан Толгай-Али 1 0.17
Угаркович Стивен 1 0.17
Benjamin Mazzeo 1 0.17
Антонис Терри 1 (1) 0.17
Яколиш Марин 0 0
Супрайен Самуэль 0 0
Геллоуэй Скотт 0 0

Карточки

Ньюкасл Джетс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бухагьяр Трент 2 0
Стамателопулос Апостолос 2 0
Маурагис Лукас 2 0
Дженкинсон Карл 1 0
Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуд Кёртис 2 0
Сахи Хамза 2 0
Leo Natel 2 0
Тэлбот Каллум 2 0
Бехич Азиз 1 0

Результаты матчей

Ньюкасл Джетс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мельбурн Сити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Ньюкасл Джетс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Мельбурн Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

3
5
Ньюкасл Джетс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Мельбурн Сити
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

5
6

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
1
50%
3
50%
76-90

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
2
29%
2
33%
76-90

Пропущено

10
5
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
1
10%
3
60%
76-90

Забито

9
7
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
2
22%
2
29%
76-90

Пропущено

12
11
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
17%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
2
17%
2
18%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
2
17%
6
55%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3
Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 2:4 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:3 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 4:0
Мельбурн Сити
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вентфорет Кофу - Мельбурн Сити 3:3 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Сити - Макартур 3:3 Мельбурн Сити - Бурирам Юнайтед 0:1
Мельбурн Сити - Сидней 2:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0 Бурирам Юнайтед - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2 Чжэцзян Профессионал - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Вентфорет Кофу 0:0 Норт Истерн МетроСтарс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 3:0 Оаклей Каннонс - Мельбурн Сити 2:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:6 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:3 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 1:1

Результаты матчей

Ньюкасл Джетс
Мельбурн Сити

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 100%

Точный счет

2:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Ньюкасл Джетс
Мельбурн Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
3
1
4
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 6 4 2 0 10 - 4 14
2.
Вестерн Сидней Уондерерс
 6 3 3 0 12 - 4 12
3.
Брисбен Роар
 6 3 2 1 12 - 10 11
4.
Аделаида Юнайтед
 5 3 1 1 14 - 7 10
5.
Мельбурн Виктори
 6 2 4 0 12 - 8 10
6.
Макартур
 5 2 3 0 8 - 6 9
7.
Мельбурн Сити
 2:0 6 2 1 3 8 - 12 7
8.
Сидней
 6 2 0 4 8 - 11 6
9.
Ньюкасл Джетс
 0:2 6 1 2 3 9 - 14 5
10.
Перт Глори
 6 1 1 4 8 - 11 4
11.
Централ Кост Маринерс
 6 1 1 4 7 - 12 4
12.
Вестерн Юнайтед
 6 1 0 5 3 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 2 1 0 7 - 0 7
3.
Брисбен Роар
 3 2 1 0 7 - 3 7
4.
Аделаида Юнайтед
 3 2 0 1 10 - 5 6
5.
Мельбурн Виктори
 3 1 2 0 7 - 5 5
6.
Макартур
 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Перт Глори
 2 1 1 0 4 - 2 4
8.
Мельбурн Сити
 2:0 3 1 1 1 6 - 5 4
9.
Централ Кост Маринерс
 4 1 1 2 7 - 7 4
10.
Сидней
 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Ньюкасл Джетс
 0:2 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
Вестерн Юнайтед
 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 3 1 2 0 5 - 3 5
2.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 1 2 0 5 - 4 5
3.
Веллингтон Феникс
 3 1 2 0 2 - 1 5
4.
Аделаида Юнайтед
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Макартур
 2 1 1 0 5 - 4 4
6.
Брисбен Роар
 3 1 1 1 5 - 7 4
7.
Ньюкасл Джетс
 0:2 4 1 1 2 7 - 10 4
8.
Сидней
 3 1 0 2 5 - 6 3
9.
Вестерн Юнайтед
 3 1 0 2 2 - 7 3
10.
Мельбурн Сити
 2:0 3 1 0 2 2 - 7 3
11.
Централ Кост Маринерс
 2 0 0 2 0 - 5 0
12.
Перт Глори
 4 0 0 4 4 - 9 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 7
Веллингтон Феникс Завада Оскар 4 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 4
Сидней Лолли Джо 3 (2)
Брисбен Роар Милеуснич Никола 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 2
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 3
Макартур Аспропотамитис Джонатан 3
Мельбурн Виктори Траоре Адама III 1 1
Брисбен Роар Joe Caletti 1 1
Весь список
  • 57'
    Антонис Терри уходит с поля. Угаркович Стивен выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 12'
    Яколиш Марин сделал результативную передачу.
  • 12'
    Г О О О О Л - Benjamin Mazzeo бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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Ньюкасл Джетс
Ничья
Мельбурн Сити
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