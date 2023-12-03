Тур: 6. Стадион: McDonald Jones Stadium.
0:2
Конец матча
0'
0:1
12' ГолBenjamin Mazzeo
0:2
58' ГолМакларен Джейми
68' Желтая карточкаПископо Рено
78' Желтая карточкаЯнг Джейми
90'+6
Ход матча
12'
0:1
58'
68'
78'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Ингем
Дэйн
33
Mark
Natta
29
Justin
Vidic
22
Гуд
Кёртис
16
Бехич
Азиз
44
Яколиш
Марин
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Ингем ДэйнЗащитник
- Защитник
-
33 Mark NattaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Justin VidicНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пископо РеноПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Robert Stanton
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
-
16 Бехич АзизЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Яколиш МаринПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Капуто МаксНападающий
-
-
-
18 Jordon Hall
-
-
Главный тренер: Аурелио Видмар
История личных встреч
Ньюкасл Джетс
Мельбурн Сити
15 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед
25 матчей
16%
84%
0 побед 4 ничьи 21 победа
Первый тайм
20%
80%
0 побед 5 ничьих 19 побед
Второй тайм
24%
76%
0 побед 6 ничьих 18 побед
40 матчей
35%
12.5%
52.5%
14 побед 5 ничьих 21 победа
Первый тайм
25%
27.5%
47.5%
10 побед 11 ничьих 19 побед
Второй тайм
25%
30%
45%
10 побед 12 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
19
Голов в среднем за матч
1.55
0.95
Среднее время на гол
58
94
Всего голов
46
35
Голов в среднем за матч
2.3
1.75
Среднее время на гол
39
51
Всего голов
77
54
Голов в среднем за матч
1.93
1.35
Тотал матчей
2.5
37
Больше 93%
Меньше 8%
3
30
Больше 75%
Меньше 25%
10
15
Больше 38%
Меньше 63%
25
5
Больше 13%
Меньше 88%
35
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
46
66
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стамателопулос Апостолос
|4
|0.67
|Clayton Taylor
|2
|0.33
|Грозос Костандинос
|1
|0.17
|Mark Natta
|1
|0.17
|Archie Goodwin
|1
|0.17
|Бухагьяр Трент
|0
|0
|Дженкинсон Карл
|0
|0
|Бертомье Жезон
|0
|0
|Ингем Дэйн
|0
|0
|Phillip Cancar
|0
|0
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макларен Джейми
|4
|0.67
|Арслан Толгай-Али
|1
|0.17
|Угаркович Стивен
|1
|0.17
|Benjamin Mazzeo
|1
|0.17
|Антонис Терри
|1 (1)
|0.17
|Яколиш Марин
|0
|0
|Супрайен Самуэль
|0
|0
|Геллоуэй Скотт
|0
|0
Карточки
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бухагьяр Трент
|2
|0
|Стамателопулос Апостолос
|2
|0
|Маурагис Лукас
|2
|0
|Дженкинсон Карл
|1
|0
|Пископо Рено
|1
|0
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуд Кёртис
|2
|0
|Сахи Хамза
|2
|0
|Leo Natel
|2
|0
|Тэлбот Каллум
|2
|0
|Янг Джейми
|1
|0
|Бехич Азиз
|1
|0
Результаты матчей
Ньюкасл Джетс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Мельбурн Сити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Ньюкасл Джетс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Мельбурн Сити
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
3
5
Ньюкасл Джетс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Мельбурн Сити
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
5
6
Голы по времени матча
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
1
25%
3
50%
76-90
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
2
29%
2
33%
76-90
Пропущено
10
5
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
1
10%
3
60%
76-90
Забито
9
9
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
22%
1
11%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
1
11%
3
33%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
2
22%
2
22%
76-90
Пропущено
14
11
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
3
21%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
3
21%
2
18%
46-60
2
14%
2
18%
61-75
2
14%
6
55%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3
Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 2:4 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:3 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 4:0
Мельбурн Сити
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вентфорет Кофу - Мельбурн Сити 3:3 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Сити - Макартур 3:3 Мельбурн Сити - Бурирам Юнайтед 0:1
Мельбурн Сити - Сидней 2:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0 Бурирам Юнайтед - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2 Чжэцзян Профессионал - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Вентфорет Кофу 0:0 Норт Истерн МетроСтарс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 3:0 Оаклей Каннонс - Мельбурн Сити 2:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:6 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:3 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 1:1
Результаты матчей
Ньюкасл Джетс
Мельбурн Сити
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Ньюкасл Джетс
Мельбурн Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
33
33
15
15
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|7
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|4 (1)
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|4 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|4
|Сидней
|Лолли Джо
|3 (2)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 2
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|3
|Макартур
|Аспропотамитис Джонатан
|3
|Мельбурн Виктори
|Траоре Адама III
|1 1
|Брисбен Роар
|Joe Caletti
|1 1