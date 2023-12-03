Клюйверт у центрального круга буквально напрыгнул сзади на Тилеманса и получил жёлтую карточку.

Зацепились за мяч перед чужой штрафной "львы", и потащил вроде как Дзаньоло, однако по центру не получилось, вынудили его сместиться во фланг.

Забыли теперь Семеньо на входе в штрафную, слева он зашёл в пределы площадки, приняв передачу, и хлёстко пробил, попробовав выцелить в дальний угол. Мартинес справился.

Бэйли руками хватал Керкеза, с чем, видимо, очень сильно не согласился Семеньо, и получил жёлтую то ли просто за некую эмоциональную оценку эпизода, либо за откидку мяча. Не попал конкретно этот эпизод в трансляцию.

ГО-О-О-О-Л! Бэйли, 1:1! В правом полуфланге принял Бэйли пас Уоткинса, после чего резко качнул Керкеза при смещении к центру, сделал ещё пару шагов и технично уложил мяч в дальний угол!

10' ГО-О-О-О-Л! Семеньо, 1:0!

Как же легко! Прореха образовалась в центре обороны бирмингемцев, и прошла туда после перехвата Кристи по центру его передача на Семеньо. Тот же хладнокровно уложил под правую от Мартинеса стойку.

8' Правым флангом неплохая получалась атака у "Виллы", пошла передача в центр на Кристи, а того чуть оттеснил в опорной корпусом Соарес, отобрав мяч и затем вынудив Клюйверта сфолить.

6' Сам же Соарес выполнил подачу от левого углового флажка, а Нето надёжно сыграл на выходе, оказавшись первым на мяче.

5' Метров с 25-30 очень приличный удар получается у Соареса, вытаскивает мяч из правого от себя угла Нето.

4' Подача с левого фланга в штрафную хозяев на Бэйли, против которого уверенно на опережение играет Керкез и выносит в аут.

3' Попрессинговали гости на чужой половине Кристи, после чего Дзаньоло сильно пробил из-за пределов штрафной выше перекладины.

1' Активно начинает "Борнмут", Клюйверт отдаёт на Тавернера к правому краю штрафной и тот наносит удар в дальний угол. Чуть мимо створа, но отлично по задумке.