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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Брамэлл Томас
Борнмут
1:2
Первый тайм: 25'
Астон Вилла
0'
1:0
10' Гол
Семеньо Антуан
12' Желтая карточка
Клюйверт Джастин
17' Желтая карточка
Семеньо Антуан
1:1
20' Гол
Бэйли Леон
1:2
22' Гол
Карлос Диего Сантос

Ход матча

10'
Семеньо Антуан
(Кристи Райан)
1:0
12'
Клюйверт Джастин
 
17'
Семеньо Антуан
 
20'
1:1
Бэйли Леон
(Уоткинс Олли)
22'
1:2
Карлос Диего Сантос

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 2
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогнозы 127
Борнмут 8.7% (11)
X 20.5% (26)
Астон Вилла 70.9% (90)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Борнмут
Ничья
Астон Вилла
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Нето
Мурара
15
Смит
Адам
27
Забарный
Илья
25
Сенеси
Маркос
3
Керкез
Милош
4
Кук
Льюис
10
Кристи
Райан
16
Тавернер
Маркус
19
Клюйверт
Джастин
24
Семеньо
Антуан
9
Соланке
Доминик
1
Мартинес
Эмилиано
4
Конса
Эзри
3
Карлос
Диего
Сантос
14
Торрес
Пау
II
12
Динь
Люка
31
Бэйли
Леон
8
Тилеманс
Юри
6
Соарес
Дуглас
7
Макгинн
Джон
22
Дзаньоло
Николо
11
Уоткинс
Олли
Борнмут
4-2-3-1
Астон Вилла
4-4-2

История личных встреч

Борнмут
Астон Вилла

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
К
2:1

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.25

Среднее время на гол

67
72

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.75
0.67

Среднее время на гол

51
135

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.57
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2

Среднее время на гол

57
90

Бомбардиры внутри турнира

Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соланке Доминик 6 0.43
Семеньо Антуан 3 0.21
Тавернер Маркус 2 0.14
Биллинг Филип 1 0.07
Брукс Дэвид 1 0.07
Клюйверт Джастин 1 0.07
Синистерра Луис 1 0.07
Кристи Райан 0 0
Смит Адам 0 0
Сенеси Маркос 0 0
Ааронс Макс 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 7 0.5
Соарес Дуглас 5 (3) 0.36
Бэйли Леон 4 0.29
Диаби Мусса 3 0.21
Макгинн Джон 3 0.21
Кэш Мэтти 2 0.14
Дуран Джон 2 0.14
Торрес Пау II 2 0.14
Карлос Диего Сантос 1 0.07
Рамси Джакоб 1 0.07
Динь Люка 0 0
Тилеманс Юри 0 0

Карточки

Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нето Мурара 3 0
Биллинг Филип 3 0
Кук Льюис 1 1
Сенеси Маркос 2 0
Семеньо Антуан 2 0
Забарный Илья 2 0
Ираола Андони 1 0
Брукс Дэвид 1 0
Скотт Алекс 1 0
Соланке Доминик 1 0
Клюйверт Джастин 1 0
Келли Ллойд 1 0
Мефам Крис 1 0
Ааронс Макс 1 0
Энтони Джейдон 1 0
Уттара Данго 1 0
Керкез Милош 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Бубакар I 5 0
Динь Люка 4 0
Кэш Мэтти 4 0
Соарес Дуглас 4 0
Макгинн Джон 3 0
Мартинес Эмилиано 2 0
Уоткинс Олли 2 0
Дзаньоло Николо 2 0
Конса Эзри 2 0
Дуран Джон 2 0
Бэйли Леон 1 0
Арчер Камерон 1 0

Результаты матчей

Борнмут
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Астон Вилла
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
3
Борнмут
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Астон Вилла
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

14
0

Упущенные победы

5
21
Борнмут
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Астон Вилла
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

15
2

Упущенные победы

7
24

Голы по времени матча

Забито

6
9
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
2
22%
1-15
2
33%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
1
17%
3
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

10
12
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
10%
3
25%
1-15
2
20%
2
17%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
5
42%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
17%
76-90

Забито

9
21
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
2
22%
1
5%
1-15
2
22%
5
24%
16-30
2
22%
1
5%
31-45
1
11%
3
14%
46-60
1
11%
4
19%
61-75
1
11%
7
33%
76-90

Пропущено

17
7
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
2
29%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
2
12%
3
43%
46-60
2
12%
2
29%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90

Забито

15
30
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 6
4 Не забивали 1
2
13%
3
10%
1-15
4
27%
7
23%
16-30
2
13%
2
7%
31-45
2
13%
4
13%
46-60
2
13%
7
23%
61-75
3
20%
7
23%
76-90

Пропущено

27
19
12 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
3
11%
3
16%
1-15
4
15%
4
21%
16-30
5
19%
0
0%
31-45
5
19%
8
42%
46-60
3
11%
2
11%
61-75
7
26%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Борнмут
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Борнмут - Ньюкасл 2:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2
Борнмут - Бёрнли 2:1 Борнмут - Вулверхэмптон 1:2 Эвертон - Борнмут 3:0 Борнмут - Арсенал 0:4 Борнмут - Сток Сити 2:0 Брайтон - Борнмут 3:1 Борнмут - Челси 0:0 Брентфорд - Борнмут 2:2 Суонси - Борнмут 2:3 Борнмут - Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль - Борнмут 3:1 Борнмут - Вест Хэм 1:1 Борнмут - Лорьян 2:0 Борнмут - Аталанта 1:3 Саутгемптон - Борнмут 2:3 Борнмут - Маккаби Тель-Авив 0:1
Астон Вилла
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Астон Вилла - Легия 2:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1
Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Зриньски 1:0 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Астон Вилла - Эвертон 1:2 Челси - Астон Вилла 0:1 Легия - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Хиберниан 3:0 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Хиберниан - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Эвертон 4:0

Результаты матчей

Борнмут
Астон Вилла

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
3 раза 50%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
3 раза 50%
4
2 раза 33%
6
1 раз 17%

Точный счет

3:1
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
3:1
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
3
4 раза 31%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Борнмут
Астон Вилла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
2
2
4
1.5
2
5
1
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
11
2
4
9
1.5
8
5
1
12
2.5
7
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 10 3 1 29 - 11 33
2.
Астон Вилла
 2:1 Заявка 14 10 1 3 33 - 19 31
3.
Ливерпуль
 1:0 Заявка 14 9 4 1 29 - 11 31
4.
Манчестер Сити
 Заявка 13 9 2 2 33 - 13 29
5.
Тоттенхэм
 Заявка 13 8 2 3 25 - 17 26
6.
Ньюкасл
 Заявка 14 8 2 4 32 - 14 26
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 8 0 6 16 - 17 24
8.
Вест Хэм
 1:0 Заявка 14 7 2 5 24 - 23 23
9.
Брайтон
 0:2 Заявка 14 6 4 4 28 - 25 22
10.
Челси
 2:0 Заявка 14 5 4 5 24 - 20 19
11.
Брентфорд
 Заявка 14 5 4 5 22 - 19 19
12.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 14 4 3 7 13 - 19 15
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 4 3 7 19 - 25 15
14.
Фулхэм
 0:1 Заявка 14 4 3 7 13 - 23 15
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 14 3 4 7 16 - 22 13
16.
Борнмут
 1:2 Заявка 14 3 3 8 15 - 30 12
17.
Лутон Таун
 Заявка 14 2 3 9 13 - 26 9
18.
Эвертон
 Заявка 14 5 2 7 15 - 20 7
19.
Бёрнли
 Заявка 14 2 1 11 15 - 32 7
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 14 1 2 11 11 - 39 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 1:0 Заявка 7 7 0 0 18 - 2 21
2.
Ньюкасл
 Заявка 8 7 0 1 19 - 4 21
3.
Арсенал
 Заявка 8 6 2 0 20 - 8 20
4.
Астон Вилла
 2:1 Заявка 6 6 0 0 23 - 5 18
5.
Манчестер Сити
 Заявка 6 5 1 0 17 - 4 16
6.
Вест Хэм
 1:0 Заявка 7 4 1 2 12 - 9 13
7.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 0 2 10 - 8 12
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 0 3 8 - 10 12
9.
Брайтон
 0:2 Заявка 7 3 3 1 15 - 10 12
10.
Брентфорд
 Заявка 8 3 3 2 15 - 12 12
11.
Фулхэм
 0:1 Заявка 6 3 0 3 7 - 9 9
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
13.
Челси
 2:0 Заявка 8 2 3 3 12 - 11 9
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 2 2 2 9 - 12 8
15.
Борнмут
 1:2 Заявка 8 2 2 4 7 - 12 8
16.
Лутон Таун
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
17.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
18.
Эвертон
 Заявка 7 1 1 5 5 - 9 4
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 7 1 1 5 7 - 19 4
20.
Бёрнли
 Заявка 8 1 0 7 10 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
2.
Арсенал
 Заявка 6 4 1 1 9 - 3 13
3.
Манчестер Сити
 Заявка 7 4 1 2 16 - 9 13
4.
Астон Вилла
 2:1 Заявка 8 4 1 3 10 - 14 13
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 0 3 8 - 7 12
6.
Челси
 2:0 Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
7.
Вест Хэм
 1:0 Заявка 7 3 1 3 12 - 14 10
8.
Брайтон
 0:2 Заявка 7 3 1 3 13 - 15 10
9.
Ливерпуль
 1:0 Заявка 7 2 4 1 11 - 9 10
10.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 8 3 1 4 7 - 11 10
11.
Брентфорд
 Заявка 6 2 1 3 7 - 7 7
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 2 1 5 10 - 13 7
13.
Фулхэм
 0:1 Заявка 8 1 3 4 6 - 14 6
14.
Ньюкасл
 Заявка 6 1 2 3 13 - 10 5
15.
Бёрнли
 Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
16.
Борнмут
 1:2 Заявка 6 1 1 4 8 - 18 4
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
18.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 1 6 7 - 18 4
19.
Эвертон
 Заявка 7 4 1 2 10 - 11 3
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 7 0 1 6 4 - 20 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 10 (5)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 8 (1)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 8 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 6
Тоттенхэм Биссума Ив 1 6
Челси Джексон Николас 7
Эвертон Янг Эшли 1 5
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Видеоповтор
    24'
    Проверяют гол на предмет офсайда у Диня.
  • Описание гола
    22'
    ГО-О-О-О-Л! Карлос, 1:2!
  • Описание гола
    20'
    ГО-О-О-О-Л! Бэйли, 1:1!
    В правом полуфланге принял Бэйли пас Уоткинса, после чего резко качнул Керкеза при смещении к центру, сделал ещё пару шагов и технично уложил мяч в дальний угол!
  • Желтая карточка
    17'
    Бэйли руками хватал Керкеза, с чем, видимо, очень сильно не согласился Семеньо, и получил жёлтую то ли просто за некую эмоциональную оценку эпизода, либо за откидку мяча. Не попал конкретно этот эпизод в трансляцию.
  • Опасный момент
    16'
    Забыли теперь Семеньо на входе в штрафную, слева он зашёл в пределы площадки, приняв передачу, и хлёстко пробил, попробовав выцелить в дальний угол. Мартинес справился.
  • 14'
    Зацепились за мяч перед чужой штрафной "львы", и потащил вроде как Дзаньоло, однако по центру не получилось, вынудили его сместиться во фланг.
  • Желтая карточка
    12'
    Клюйверт у центрального круга буквально напрыгнул сзади на Тилеманса и получил жёлтую карточку.
  • Описание гола
    10'
    ГО-О-О-О-Л! Семеньо, 1:0!
    Как же легко! Прореха образовалась в центре обороны бирмингемцев, и прошла туда после перехвата Кристи по центру его передача на Семеньо. Тот же хладнокровно уложил под правую от Мартинеса стойку.
  • 8'
    Правым флангом неплохая получалась атака у "Виллы", пошла передача в центр на Кристи, а того чуть оттеснил в опорной корпусом Соарес, отобрав мяч и затем вынудив Клюйверта сфолить.
  • Угловой
    6'
    Сам же Соарес выполнил подачу от левого углового флажка, а Нето надёжно сыграл на выходе, оказавшись первым на мяче.
  • 5'
    Метров с 25-30 очень приличный удар получается у Соареса, вытаскивает мяч из правого от себя угла Нето.
  • 4'
    Подача с левого фланга в штрафную хозяев на Бэйли, против которого уверенно на опережение играет Керкез и выносит в аут.
  • 3'
    Попрессинговали гости на чужой половине Кристи, после чего Дзаньоло сильно пробил из-за пределов штрафной выше перекладины.
  • 1'
    Активно начинает "Борнмут", Клюйверт отдаёт на Тавернера к правому краю штрафной и тот наносит удар в дальний угол. Чуть мимо створа, но отлично по задумке.
  • Первый тайм начался
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Борнмут 1:2 Астон Вилла

    Исход игры
    Борнмут
    8.5% (11)
    Ничья
    20% (26)
    Астон Вилла
    71.5% (93)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.14% (86)
    Меньше
    25.86% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    86.21% (100)
    Нет
    13.79% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Астон Вилла
    51.5% (67)
    1:1 Ничья
    10.8% (14)
    0:1 Астон Вилла
    7.7% (10)
    2:1 Борнмут
    5.4% (7)
    2:2 Ничья
    3.1% (4)
    2:3 Астон Вилла
    3.1% (4)
    1:3 Астон Вилла
    2.3% (3)
    0:2 Астон Вилла
    2.3% (3)
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