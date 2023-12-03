Тур: 14. Стадион: Виталити. Главный судья: Брамэлл Томас
1:2
Первый тайм: 25'
0'
1:0
10' ГолСеменьо Антуан
12' Желтая карточкаКлюйверт Джастин
17' Желтая карточкаСеменьо Антуан
1:1
20' ГолБэйли Леон
1:2
22' ГолКарлос Диего Сантос
Ход матча
10'
1:0
12'
17'
20'
1:1
22'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 2
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Смит
Адам
10
Кристи
Райан
12
Динь
Люка
31
Бэйли
Леон
11
Уоткинс
Олли
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Смит АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кристи РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
42 Траверс МаркВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уттара ДангоПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Траоре ХамедПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Мур КифферНападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Торрес ПауЗащитник
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
-
31 Бэйли ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
- Запасные игроки
-
25 Ольсен РобинВратарь
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
41 Рамси ДжакобПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаНападающий
-
24 Дуран ДжонНападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Борнмут
Астон Вилла
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
1.25
Среднее время на гол
67
72
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.75
0.67
Среднее время на гол
51
135
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.57
1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
Среднее время на гол
57
90
Бомбардиры внутри турнира
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соланке Доминик
|6
|0.43
|Семеньо Антуан
|3
|0.21
|Тавернер Маркус
|2
|0.14
|Биллинг Филип
|1
|0.07
|Брукс Дэвид
|1
|0.07
|Клюйверт Джастин
|1
|0.07
|Синистерра Луис
|1
|0.07
|Кристи Райан
|0
|0
|Смит Адам
|0
|0
|Сенеси Маркос
|0
|0
|Ааронс Макс
|0
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|7
|0.5
|Соарес Дуглас
|5 (3)
|0.36
|Бэйли Леон
|4
|0.29
|Диаби Мусса
|3
|0.21
|Макгинн Джон
|3
|0.21
|Кэш Мэтти
|2
|0.14
|Дуран Джон
|2
|0.14
|Торрес Пау II
|2
|0.14
|Карлос Диего Сантос
|1
|0.07
|Рамси Джакоб
|1
|0.07
|Динь Люка
|0
|0
|Тилеманс Юри
|0
|0
Карточки
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нето Мурара
|3
|0
|Биллинг Филип
|3
|0
|Кук Льюис
|1
|1
|Сенеси Маркос
|2
|0
|Семеньо Антуан
|2
|0
|Забарный Илья
|2
|0
|Ираола Андони
|1
|0
|Брукс Дэвид
|1
|0
|Скотт Алекс
|1
|0
|Соланке Доминик
|1
|0
|Клюйверт Джастин
|1
|0
|Келли Ллойд
|1
|0
|Мефам Крис
|1
|0
|Ааронс Макс
|1
|0
|Энтони Джейдон
|1
|0
|Уттара Данго
|1
|0
|Керкез Милош
|1
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Бубакар I
|5
|0
|Динь Люка
|4
|0
|Кэш Мэтти
|4
|0
|Соарес Дуглас
|4
|0
|Макгинн Джон
|3
|0
|Мартинес Эмилиано
|2
|0
|Уоткинс Олли
|2
|0
|Дзаньоло Николо
|2
|0
|Конса Эзри
|2
|0
|Дуран Джон
|2
|0
|Бэйли Леон
|1
|0
|Арчер Камерон
|1
|0
Результаты матчей
Борнмут
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Астон Вилла
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
2
3
Борнмут
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Астон Вилла
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
14
0
Упущенные победы
5
21
Борнмут
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Астон Вилла
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
15
2
Упущенные победы
7
24
Голы по времени матча
Забито
6
9
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
2
22%
1-15
2
33%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
1
17%
3
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
10
12
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
10%
3
25%
1-15
2
20%
2
17%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
5
42%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
17%
76-90
Забито
9
21
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
2
22%
1
5%
1-15
2
22%
5
24%
16-30
2
22%
1
5%
31-45
1
11%
3
14%
46-60
1
11%
4
19%
61-75
1
11%
7
33%
76-90
Пропущено
17
7
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
2
29%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
2
12%
3
43%
46-60
2
12%
2
29%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90
Забито
15
30
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 6
4 Не забивали 1
2
13%
3
10%
1-15
4
27%
7
23%
16-30
2
13%
2
7%
31-45
2
13%
4
13%
46-60
2
13%
7
23%
61-75
3
20%
7
23%
76-90
Пропущено
27
19
12 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
3
11%
3
16%
1-15
4
15%
4
21%
16-30
5
19%
0
0%
31-45
5
19%
8
42%
46-60
3
11%
2
11%
61-75
7
26%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Борнмут
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Борнмут - Ньюкасл 2:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2
Борнмут - Бёрнли 2:1 Борнмут - Вулверхэмптон 1:2 Эвертон - Борнмут 3:0 Борнмут - Арсенал 0:4 Борнмут - Сток Сити 2:0 Брайтон - Борнмут 3:1 Борнмут - Челси 0:0 Брентфорд - Борнмут 2:2 Суонси - Борнмут 2:3 Борнмут - Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль - Борнмут 3:1 Борнмут - Вест Хэм 1:1 Борнмут - Лорьян 2:0 Борнмут - Аталанта 1:3 Саутгемптон - Борнмут 2:3 Борнмут - Маккаби Тель-Авив 0:1
Астон Вилла
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Астон Вилла - Легия 2:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1
Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Зриньски 1:0 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Астон Вилла - Эвертон 1:2 Челси - Астон Вилла 0:1 Легия - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Хиберниан 3:0 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Хиберниан - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Эвертон 4:0
Результаты матчей
Борнмут
Астон Вилла
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
3 раза 50%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
3 раза 50%
4
2 раза 33%
6
1 раз 17%
Точный счет
3:1
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
3:1
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
3
4 раза 31%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Борнмут
Астон Вилла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
52
24
25
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
112
49
85
112
76
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|29 - 11
|33
|2.
|2:1 Заявка
|14
|10
|1
|3
|33 - 19
|31
|3.
|1:0 Заявка
|14
|9
|4
|1
|29 - 11
|31
|4.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|33 - 13
|29
|5.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|25 - 17
|26
|6.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|32 - 14
|26
|7.
|Заявка
|14
|8
|0
|6
|16 - 17
|24
|8.
|1:0 Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 23
|23
|9.
|0:2 Заявка
|14
|6
|4
|4
|28 - 25
|22
|10.
|2:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|24 - 20
|19
|11.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 19
|19
|12.
|0:1 Заявка
|14
|4
|3
|7
|13 - 19
|15
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 25
|15
|14.
|0:1 Заявка
|14
|4
|3
|7
|13 - 23
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 22
|13
|16.
|1:2 Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 30
|12
|17.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 26
|9
|18.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 20
|7
|19.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|15 - 32
|7
|20.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|11 - 39
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|7
|7
|0
|0
|18 - 2
|21
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|19 - 4
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|20 - 8
|20
|4.
|2:1 Заявка
|6
|6
|0
|0
|23 - 5
|18
|5.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 4
|16
|6.
|1:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|7.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 8
|12
|8.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 10
|12
|9.
|0:2 Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|12
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|11.
|0:1 Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 9
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|13.
|2:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 11
|9
|14.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 12
|8
|15.
|1:2 Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|17.
|0:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 9
|4
|19.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 19
|4
|20.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|10 - 20
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|4.
|2:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 14
|13
|5.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 7
|12
|6.
|2:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|7.
|1:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 14
|10
|8.
|0:2 Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 15
|10
|9.
|1:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 9
|10
|10.
|0:1 Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 13
|7
|13.
|0:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 14
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|13 - 10
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|16.
|1:2 Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 18
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 18
|4
|19.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 11
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 20
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (3)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|10 (5)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|8 (1)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|8 (1)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|7 (5)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 6
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 6
|Челси
|Джексон Николас
|7
|Эвертон
|Янг Эшли
|1 5
|Ливерпуль
|Макаллистер Алексис
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Борнмут 1:2 Астон Вилла
Исход игры
Борнмут
8.5% (11)
Ничья
20% (26)
Астон Вилла
71.5% (93)
Тотал 2.5
Больше
74.14% (86)
Меньше
25.86% (30)
Обе команды забьют
Да
86.21% (100)
Нет
13.79% (16)
Популярный счёт
1:2 Астон Вилла
51.5% (67)
1:1 Ничья
10.8% (14)
0:1 Астон Вилла
7.7% (10)
2:1 Борнмут
5.4% (7)
2:2 Ничья
3.1% (4)
2:3 Астон Вилла
3.1% (4)
1:3 Астон Вилла
2.3% (3)
0:2 Астон Вилла
2.3% (3)
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