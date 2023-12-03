Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

90' Уорд Джоэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Игрок из команды Вест Хэм делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

88' Альварес Эдсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Митчелл Тайрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Эмерсон Палмиери выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Айю Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Кудус Мохаммед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Ричардс Крис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Эмерсон Палмиери выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Цоуфал Владимир получил желтую карточку от судьи

79' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Ричардс Крис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Джонстон Сэм взял и забрал мяч на выходе

73' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Матч возобновлен

71' Пакета Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Матч возобновится спорным мячом

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Хьюз Уилл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Оооо... вот это был удар! Эмерсон Палмиери должен был забить с этой позиции.

61' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Агер Наиф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Уорд-Праус Джеймс пробил со штрафного прямо в стенку

58' Ареола Альфонс взял и забрал мяч на выходе

57' Гехи Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Матч возобновится спорным мячом

56' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

55' Олисе Майкл пробует нанести удар издали, но Альфонс Ареоля держит все под контролем

54' Айю Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Мавропанос Константинос плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

53' Г О О О О Л - Эдуар Одсонн забивает ударом с левой ноги!

53' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Гехи Марк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Матч возобновлен

50' Эмерсон Палмиери на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Уорд-Праус Джеймс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

47' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

47' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Вест Хэм

46' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Игрок из команды Вест Хэм делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника