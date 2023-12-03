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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Вест Хэм
1:1
Конец матча
Кристал Пэлас
0'
1:0
13' Гол
Кудус Мохаммед
37' Желтая карточка
Уорд-Праус Джеймс
1:1
53' Гол
Эдуар Одсонн
79' Желтая карточка
Цоуфал Владимир
90'+7

Ход матча

13'
Кудус Мохаммед
(Цоуфал Владимир)
1:0
37'
Уорд-Праус Джеймс
 
53'
1:1
Эдуар Одсонн
79'
Цоуфал Владимир
 
82'
 
Ридевальд Жайро
Хьюз Уилл
87'
 
Матета Жан-Филипп
Эдуар Одсонн
89'
Форнальс Пабло
Альварес Эдсон
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 284 Количество передач 281
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 123
Вест Хэм 87% (107)
X 11.4% (14)
Кристал Пэлас 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Ареола
Альфонс
5
Цоуфал
Владимир
15
Мавропанос
Константинос
27
Агер
Наиф
33
Эмерсон
Палмиери
19
Альварес
Эдсон
7
Уорд-Праус
Джеймс
14
Кудус
Мохаммед
28
Соучек
Томаш
10
Пакета
Лукас
20
Боуэн
Джаррод
1
Джонстон
Сэм
2
Уорд
Джоэл
16
Андерсен
Йоаким
6
Гехи
Марк
3
Митчелл
Тайрик
8
Хефферсон
Лерма
26
Ричардс
Крис
7
Олисе
Майкл
19
Хьюз
Уилл
9
Айю
Джордан
22
Эдуар
Одсонн
Вест Хэм
4-2-3-1
Кристал Пэлас
4-2-3-1

История личных встреч

Вест Хэм
Кристал Пэлас

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 10 побед

22 матча

31.8%
36.4%
31.8%
7 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

36.4%
40.9%
22.7%
8 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

18.2%
36.4%
45.4%
4 победы 8 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
4:3
ПЛ
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:3
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
Ч
0:0
Ч
2:2

Голы

Всего голов

15
22

Голов в среднем за матч

1.36
2

Среднее время на гол

66
45

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

1.64
1.45

Среднее время на гол

55
61

Всего голов

33
38

Голов в среднем за матч

1.5
1.73

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

60
52

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 8 0.57
Соучек Томаш 4 0.29
Кудус Мохаммед 3 0.21
Уорд-Праус Джеймс 2 0.14
Антонио Майкл 2 0.14
Пакета Лукас 2 (1) 0.14
Зума Курт 1 0.07
Агер Наиф 1 0.07
Цоуфал Владимир 0 0
Бенрахма Саид 0 0
Эмерсон Палмиери 0 0
Альварес Эдсон 0 0
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдуар Одсонн 6 0.43
Андерсен Йоаким 2 0.14
Эзе Эберечи 2 (1) 0.14
Айю Джордан 1 0.07
Митчелл Тайрик 1 0.07
Шлупп Джеффри 1 0.07
Олисе Майкл 1 0.07
Матета Жан-Филипп 0 0
Уорд Джоэл 0 0
Хефферсон Лерма 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмерсон Палмиери 6 0
Альварес Эдсон 6 0
Пакета Лукас 5 0
Агер Наиф 2 1
Цоуфал Владимир 3 0
Антонио Майкл 2 0
Уорд-Праус Джеймс 2 0
Соучек Томаш 2 0
Кудус Мохаммед 2 0
Ингс Дэнни 1 0
Зума Курт 1 0
Бенрахма Саид 1 0
Керер Тило 1 0
Мавропанос Константинос 1 0
Боуэн Джаррод 1 0
Дэвид Мойес 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айю Джордан 4 0
Уорд Джоэл 3 0
Хьюз Уилл 2 0
Андерсен Йоаким 2 0
Хефферсон Лерма 2 0
Эдуар Одсонн 2 0
Эзе Эберечи 2 0
Дукуре Шейк 2 0
Митчелл Тайрик 2 0
Матета Жан-Филипп 1 0
Гехи Марк 1 0

Результаты матчей

Вест Хэм
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Кристал Пэлас
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
3
Вест Хэм
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Кристал Пэлас
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

7
3
Вест Хэм
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Кристал Пэлас
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

12
5

Упущенные победы

10
6

Голы по времени матча

Забито

11
7
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
2
29%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
2
29%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
3
27%
2
29%
76-90

Пропущено

9
10
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
2
20%
61-75
2
22%
4
40%
76-90

Забито

12
7
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 10
0
0%
1
14%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
4
33%
2
29%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
2
17%
3
43%
76-90

Пропущено

14
7
3 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
7%
1
14%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
21%
2
29%
46-60
2
14%
2
29%
61-75
6
43%
2
29%
76-90

Забито

23
14
11 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
1 Не забивали 4
3
13%
1
7%
1-15
4
17%
2
14%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
5
22%
4
29%
46-60
2
9%
2
14%
61-75
5
22%
5
36%
76-90

Пропущено

23
17
5 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
1
4%
2
12%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
1
4%
2
12%
31-45
6
26%
2
12%
46-60
4
17%
4
24%
61-75
8
35%
6
35%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Бачка-Топола - Вест Хэм 0:1 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0
Брентфорд - Вест Хэм 3:2 Вест Хэм - Арсенал 3:1 Вест Хэм - Эвертон 0:1 Олимпиакос - Вест Хэм 2:1 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вест Хэм - Ньюкасл 2:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0 Линкольн Сити - Вест Хэм 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Бачка-Топола 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Лутон Таун - Вест Хэм 1:2 Брайтон - Вест Хэм 1:3 Вест Хэм - Челси 3:1 Борнмут - Вест Хэм 1:1
Кристал Пэлас
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Эвертон 2:3 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2
Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2 Плимут - Кристал Пэлас 2:4 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Арсенал 0:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0 Кристал Пэлас - Мильонариос 1:2 Кристал Пэлас - Уотфорд 2:1 Кроули Таун - Кристал Пэлас 0:4 Кристал Пэлас - Брондбю 2:2

Результаты матчей

Вест Хэм
Кристал Пэлас

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Вест Хэм
Кристал Пэлас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
4
2
1.5
2
4
2
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
1
6
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
9
4
8
5
1.5
3
10
3
10
2.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 10 3 1 29 - 11 33
2.
Ливерпуль
 4:3 Заявка 14 9 4 1 32 - 14 31
3.
Манчестер Сити
 Заявка 13 9 2 2 33 - 13 29
4.
Астон Вилла
 2:2 Заявка 14 9 2 3 33 - 20 29
5.
Тоттенхэм
 Заявка 13 8 2 3 25 - 17 26
6.
Ньюкасл
 Заявка 14 8 2 4 32 - 14 26
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 8 0 6 16 - 17 24
8.
Брайтон
 2:3 Заявка 14 6 4 4 30 - 26 22
9.
Вест Хэм
 Заявка 14 6 3 5 24 - 24 21
10.
Челси
 3:2 Заявка 14 5 4 5 25 - 22 19
11.
Брентфорд
 Заявка 14 5 4 5 22 - 19 19
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 4 4 6 14 - 19 16
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 4 3 7 19 - 25 15
14.
Фулхэм
 3:4 Заявка 14 4 3 7 16 - 26 15
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 14 3 4 7 16 - 22 13
16.
Борнмут
 2:2 Заявка 14 3 4 7 16 - 30 13
17.
Лутон Таун
 Заявка 14 2 3 9 13 - 26 9
18.
Эвертон
 Заявка 14 5 2 7 15 - 20 7
19.
Бёрнли
 Заявка 14 2 1 11 15 - 32 7
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 14 1 2 11 11 - 39 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 4:3 Заявка 7 7 0 0 21 - 5 21
2.
Ньюкасл
 Заявка 8 7 0 1 19 - 4 21
3.
Арсенал
 Заявка 8 6 2 0 20 - 8 20
4.
Астон Вилла
 2:2 Заявка 6 6 0 0 23 - 5 18
5.
Манчестер Сити
 Заявка 6 5 1 0 17 - 4 16
6.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 0 2 10 - 8 12
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 0 3 8 - 10 12
8.
Брайтон
 2:3 Заявка 7 3 3 1 15 - 10 12
9.
Брентфорд
 Заявка 8 3 3 2 15 - 12 12
10.
Вест Хэм
 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
11.
Фулхэм
 3:4 Заявка 6 3 0 3 7 - 9 9
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
13.
Челси
 3:2 Заявка 8 2 3 3 13 - 13 9
14.
Борнмут
 2:2 Заявка 8 2 3 3 8 - 12 9
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 2 2 2 9 - 12 8
16.
Лутон Таун
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
18.
Эвертон
 Заявка 7 1 1 5 5 - 9 4
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 7 1 1 5 7 - 19 4
20.
Бёрнли
 Заявка 8 1 0 7 10 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
2.
Арсенал
 Заявка 6 4 1 1 9 - 3 13
3.
Манчестер Сити
 Заявка 7 4 1 2 16 - 9 13
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 0 3 8 - 7 12
5.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 3 2 3 8 - 11 11
6.
Астон Вилла
 2:2 Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
7.
Челси
 3:2 Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
8.
Брайтон
 2:3 Заявка 7 3 1 3 15 - 16 10
9.
Вест Хэм
 Заявка 7 3 1 3 12 - 14 10
10.
Ливерпуль
 4:3 Заявка 7 2 4 1 11 - 9 10
11.
Брентфорд
 Заявка 6 2 1 3 7 - 7 7
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 2 1 5 10 - 13 7
13.
Фулхэм
 3:4 Заявка 8 1 3 4 9 - 17 6
14.
Ньюкасл
 Заявка 6 1 2 3 13 - 10 5
15.
Бёрнли
 Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
16.
Борнмут
 2:2 Заявка 6 1 1 4 8 - 18 4
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
18.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 1 6 7 - 18 4
19.
Эвертон
 Заявка 7 4 1 2 10 - 11 3
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 7 0 1 6 4 - 20 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 10 (6)
Астон Вилла Уоткинс Олли 8 (6)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 8 (1)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 6
Тоттенхэм Биссума Ив 1 6
Челси Джексон Николас 7
Эвертон Янг Эшли 1 5
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 5
Весь список
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    Прогнозы 123
    Вест Хэм 87% (107)
    X 11.4% (14)
    Кристал Пэлас 1.6% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас

    Исход игры
    Вест Хэм
    87% (107)
    Ничья
    11.4% (14)
    Кристал Пэлас
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.18% (80)
    Меньше
    29.82% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    78.07% (89)
    Нет
    21.93% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Вест Хэм
    56.9% (70)
    1:0 Вест Хэм
    12.2% (15)
    2:0 Вест Хэм
    8.1% (10)
    1:1 Ничья
    7.3% (9)
    3:1 Вест Хэм
    4.1% (5)
    3:2 Вест Хэм
    1.6% (2)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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