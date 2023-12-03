Тур: 14. Стадион: Олимпийский (Лондон). Главный судья: Оливер Майкл
1:1
Конец матча
0'
1:0
13' ГолКудус Мохаммед
37' Желтая карточкаУорд-Праус Джеймс
1:1
53' ГолЭдуар Одсонн
79' Желтая карточкаЦоуфал Владимир
90'+7
Ход матча
13'
53'
1:1
79'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
284 Количество передач 281
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
27
Агер
Наиф
28
Соучек
Томаш
10
Пакета
Лукас
26
Ричардс
Крис
19
Хьюз
Уилл
22
Эдуар
Одсонн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Агер НаифЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
-
10 Пакета ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Керер ТилоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Ингс ДэнниНападающий
- Нападающий
-
45 Дивин МубамаНападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Ричардс КрисПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Хьюз УиллПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Эдуар ОдсоннНападающий
- Запасные игроки
-
31 Мэттьюз РемиВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вест Хэм
Кристал Пэлас
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 10 побед
22 матча
31.8%
36.4%
31.8%
7 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
36.4%
40.9%
22.7%
8 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
18.2%
36.4%
45.4%
4 победы 8 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
22
Голов в среднем за матч
1.36
2
Среднее время на гол
66
45
Всего голов
18
16
Голов в среднем за матч
1.64
1.45
Среднее время на гол
55
61
Всего голов
33
38
Голов в среднем за матч
1.5
1.73
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
60
52
Бомбардиры внутри турнира
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боуэн Джаррод
|8
|0.57
|Соучек Томаш
|4
|0.29
|Кудус Мохаммед
|3
|0.21
|Уорд-Праус Джеймс
|2
|0.14
|Антонио Майкл
|2
|0.14
|Пакета Лукас
|2 (1)
|0.14
|Зума Курт
|1
|0.07
|Агер Наиф
|1
|0.07
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|Бенрахма Саид
|0
|0
|Эмерсон Палмиери
|0
|0
|Альварес Эдсон
|0
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдуар Одсонн
|6
|0.43
|Андерсен Йоаким
|2
|0.14
|Эзе Эберечи
|2 (1)
|0.14
|Айю Джордан
|1
|0.07
|Митчелл Тайрик
|1
|0.07
|Шлупп Джеффри
|1
|0.07
|Олисе Майкл
|1
|0.07
|Матета Жан-Филипп
|0
|0
|Уорд Джоэл
|0
|0
|Хефферсон Лерма
|0
|0
Карточки
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эмерсон Палмиери
|6
|0
|Альварес Эдсон
|6
|0
|Пакета Лукас
|5
|0
|Агер Наиф
|2
|1
|Цоуфал Владимир
|3
|0
|Антонио Майкл
|2
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|2
|0
|Соучек Томаш
|2
|0
|Кудус Мохаммед
|2
|0
|Ингс Дэнни
|1
|0
|Зума Курт
|1
|0
|Бенрахма Саид
|1
|0
|Керер Тило
|1
|0
|Мавропанос Константинос
|1
|0
|Боуэн Джаррод
|1
|0
|Дэвид Мойес
|1
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айю Джордан
|4
|0
|Уорд Джоэл
|3
|0
|Хьюз Уилл
|2
|0
|Андерсен Йоаким
|2
|0
|Хефферсон Лерма
|2
|0
|Эдуар Одсонн
|2
|0
|Эзе Эберечи
|2
|0
|Дукуре Шейк
|2
|0
|Митчелл Тайрик
|2
|0
|Матета Жан-Филипп
|1
|0
|Гехи Марк
|1
|0
Результаты матчей
Вест Хэм
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Кристал Пэлас
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
3
Вест Хэм
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Кристал Пэлас
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
7
3
Вест Хэм
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Кристал Пэлас
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
12
5
Упущенные победы
10
6
Голы по времени матча
Забито
11
7
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
2
29%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
2
29%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
3
27%
2
29%
76-90
Пропущено
9
10
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
2
20%
61-75
2
22%
4
40%
76-90
Забито
12
7
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 10
0
0%
1
14%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
4
33%
2
29%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
2
17%
3
43%
76-90
Пропущено
14
7
3 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
7%
1
14%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
21%
2
29%
46-60
2
14%
2
29%
61-75
6
43%
2
29%
76-90
Забито
23
14
11 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
1 Не забивали 4
3
13%
1
7%
1-15
4
17%
2
14%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
5
22%
4
29%
46-60
2
9%
2
14%
61-75
5
22%
5
36%
76-90
Пропущено
23
17
5 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
1
4%
2
12%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
1
4%
2
12%
31-45
6
26%
2
12%
46-60
4
17%
4
24%
61-75
8
35%
6
35%
76-90
Результаты последних матчей
Вест Хэм
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Бачка-Топола - Вест Хэм 0:1 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0
Брентфорд - Вест Хэм 3:2 Вест Хэм - Арсенал 3:1 Вест Хэм - Эвертон 0:1 Олимпиакос - Вест Хэм 2:1 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вест Хэм - Ньюкасл 2:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0 Линкольн Сити - Вест Хэм 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Бачка-Топола 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Лутон Таун - Вест Хэм 1:2 Брайтон - Вест Хэм 1:3 Вест Хэм - Челси 3:1 Борнмут - Вест Хэм 1:1
Кристал Пэлас
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Эвертон 2:3 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2
Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2 Плимут - Кристал Пэлас 2:4 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Арсенал 0:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0 Кристал Пэлас - Мильонариос 1:2 Кристал Пэлас - Уотфорд 2:1 Кроули Таун - Кристал Пэлас 0:4 Кристал Пэлас - Брондбю 2:2
Результаты матчей
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
42
24
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
94
85
310
310
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|29 - 11
|33
|2.
|4:3 Заявка
|14
|9
|4
|1
|32 - 14
|31
|3.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|33 - 13
|29
|4.
|2:2 Заявка
|14
|9
|2
|3
|33 - 20
|29
|5.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|25 - 17
|26
|6.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|32 - 14
|26
|7.
|Заявка
|14
|8
|0
|6
|16 - 17
|24
|8.
|2:3 Заявка
|14
|6
|4
|4
|30 - 26
|22
|9.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 24
|21
|10.
|3:2 Заявка
|14
|5
|4
|5
|25 - 22
|19
|11.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 19
|19
|12.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 19
|16
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 25
|15
|14.
|3:4 Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 26
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 22
|13
|16.
|2:2 Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 30
|13
|17.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 26
|9
|18.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 20
|7
|19.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|15 - 32
|7
|20.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|11 - 39
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:3 Заявка
|7
|7
|0
|0
|21 - 5
|21
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|19 - 4
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|20 - 8
|20
|4.
|2:2 Заявка
|6
|6
|0
|0
|23 - 5
|18
|5.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 4
|16
|6.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 8
|12
|7.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 10
|12
|8.
|2:3 Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|11.
|3:4 Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 9
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|13.
|3:2 Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 13
|9
|14.
|2:2 Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 12
|9
|15.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 12
|8
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 9
|4
|19.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 19
|4
|20.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|10 - 20
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|4.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 7
|12
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 11
|11
|6.
|2:2 Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|7.
|3:2 Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|8.
|2:3 Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 16
|10
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 14
|10
|10.
|4:3 Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 9
|10
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 13
|7
|13.
|3:4 Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 17
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|13 - 10
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|16.
|2:2 Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 18
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 18
|4
|19.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 11
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 20
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (3)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|10 (6)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|8 (6)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|8 (1)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|8 (1)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 6
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 6
|Челси
|Джексон Николас
|7
|Эвертон
|Янг Эшли
|1 5
|Ливерпуль
|Макаллистер Алексис
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас
Исход игры
Вест Хэм
87% (107)
Ничья
11.4% (14)
Кристал Пэлас
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
70.18% (80)
Меньше
29.82% (34)
Обе команды забьют
Да
78.07% (89)
Нет
21.93% (25)
Популярный счёт
2:1 Вест Хэм
56.9% (70)
1:0 Вест Хэм
12.2% (15)
2:0 Вест Хэм
8.1% (10)
1:1 Ничья
7.3% (9)
3:1 Вест Хэм
4.1% (5)
3:2 Вест Хэм
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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