Собослаи! Набрал скорость венгр по правому полуфлангу, где довольно грязно в отборе сыграл против него Пальинья! Опасный фол в нескольких метрах от штрафной "Фулхэма".

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ГОЛИЩЕ ОТ ТРЕНТА!!! Порядка минуты решали игроки хозяев, кто будет бить. В итоге выбор пал на Трента, который пробил в ближнюю "девятку" ворот Лено. Мяч даже перекладины коснулся, а потом уже опустился за линию ворот гостей.

И во втором матче подряд в АПЛ забивает Трент! На прошлой неделе англичанин, напомним, поразил ворота "Манчестер Сити" ударом с линии штрафной.

Возобновилась игра, однако отыгрываться "дачники" не спешат пока. Всего один полумомент был у них, и то на стартовых минутах.

Холодный и дождливый Ливерпуль сегодня, настоящая английская зима. Всего +2 градуса на термометре, осадки, но «Энфилд» как всегда полон битком. Правда, в первом тайме матча дождь затих.

Ливерпульцы продолжают катать мяч и попытались организовать атаку правым флангом через Салаха. Робинсон в отборе сыграл чисто.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ВОТ ТАК ВОТ, 1:1!!!

Какие-то проблемы со здоровьем у Лено. Оказывают немцу уже две минуты помощь врачи.

До сих пор не может прийти в себя Лено. Матч затягивается, голкипер всё ещё лежит на поле в окружении врачей. Разминается запасной голкипер "Фулхэма".

Видимо, серьёзно пострадал Бернд в стыке с Диасом. Всё больше намекают телевизионные коллеги, что будет замена в воротах "дачников".

Перевязали голову Лено. Поднялся он на ноги, к счастью, и даже улыбается! Похоже, замена не будет нужна.

Диас в чужую штрафную исполнял скидку на Салаха, где Лено опередил египтянина и не допустил опасного момента!

Уилсон пострадал на своей половине поля от фола в атаке ливерпульцев и минуту пытался что-то рефери доказать, требуя карточку. Эттуэлл добавленного времени точно не пожалеет.

8' А вот и первый гол матча! Правда, из офсайда. Собослаи решил нанести дальний удар, Лено парировал мяч и выпустил его из рук. Добил сферу в ворота гостей Диас, пробил он в Лено, который после неприятно столкнулся с колумбийцем. Ничейный мяч подобрал Салах и отправил его в ворота.

7' Снова решили пробить с линии штрафной игроки "Ливерпуля". Нуньес на этот раз стрелял и попал прямиком в защитника.

6' И снова Тете очень хорошо действует на последнем рубеже, теперь против Цимикаса. Не дал он никаких шансов греку ворваться в штрафную Бернда Лено.

5' Игроки "красных" продолжают владеть территориальным преимуществом после первого удара в створ ворот в этом матче. Нуньес врывался в чужую штрафную по левому флангу, где Тете не без труда, но разоружил уругвайца!

5' Гости к игре тоже не без травм подошли: травмированы у них Диоп, Бенда, Траворе и Родриго Мунис.



4' Также хозяева не могут рассчитывать на Робертсона, Жоту, Байчетича и Алькантару.



4' Напомню, что играет команда хозяев без ключевого игрока в воротах – Алиссона Бекера. Он травмирован примерно до середины декабря, заменяет его Келлехер.



3' Первый момент и от хозяев! Диаса нашли партнёры через полузащиту на линии штрафной "Фулхэма", тот прямо оттуда запустил мяч низом точно в руки опытного Лено.

2' Обоюдно острое начало игры от команд. По атаке провели соперники, однако чуть опаснее действовали гости - левым флангом Ивоби простреливал, прямо в руки Келлехера.