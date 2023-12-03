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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Эттуэлл Стюарт
Ливерпуль
1:1
Первый тайм: 25'
Фулхэм

Ход матча

20'
Александер-Арнольд Трент
1:0
25'
1:1
Уилсон Гарри
(Робинсон Энтони)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 77 Владение мячом, % 23

Владение мячом

Прогнозы 126
Ливерпуль 97.6% (123)
X 2.4% (3)
Фулхэм 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Ливерпуль
Ничья
Фулхэм
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
62
Келлехер
Каомхин
66
Александер-Арнольд
Трент
32
Матип
Жоэль
4
Ван
Дейк
Виргил
21
Цимикас
Костас
8
Собослаи
Доминик
10
Макаллистер
Алексис
38
Гравенберх
Райан
11
Салах
Мохамед
9
Нуньес
Дарвин
7
Диас
Луис
17
Лено
Бернд
2
Тете
Кенни
3
Угелумба
Кэлвин
13
Рим
Тим
33
Робинсон
Энтони
6
Рид
Харрисон
26
Пальинья
Жоау
8
Уилсон
Гарри
18
Перейра
Андреас
22
Айуоби
Алекс
7
Хименес
Рауль
Ливерпуль
4-3-3
Фулхэм
4-2-3-1

История личных встреч

Ливерпуль
Фулхэм

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

20 матчей

60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
4:0
ПЛ
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:5
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

14
20

Голов в среднем за матч

1.4
2

Среднее время на гол

64
45

Всего голов

13
2

Голов в среднем за матч

1.3
0.2

Среднее время на гол

69
450

Всего голов

27
22

Голов в среднем за матч

1.35
1.1

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

66
81

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 10 (3) 0.71
Нуньес Дарвин 4 0.29
Жота Диогу 4 0.29
Диас Луис 3 0.21
Александер-Арнольд Трент 2 0.14
Гакпо Коди 2 0.14
Собослаи Доминик 1 0.07
Робертсон Эндрю 1 0.07
Ван Дейк Виргил 0 0
Цимикас Костас 0 0
Макаллистер Алексис 0 0
Эллиотт Харви 0 0
Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан Боргес 3 (2) 0.21
Рид Бобби 2 0.14
Пальинья Жоау 2 0.14
Перейра Андреас 1 0.07
Рим Тим 1 0.07
Хименес Рауль 1 0.07
Айуоби Алекс 1 0.07
Винисиус Карлос 1 0.07
Робинсон Энтони 0 0
Уилсон Гарри 0 0
Рид Харрисон 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаллистер Алексис 5 1
Жота Диогу 2 1
Александер-Арнольд Трент 3 0
Ван Дейк Виргил 1 1
Джонс Кёртис 1 1
Матип Жоэль 2 0
Нуньес Дарвин 2 0
Эндо Ватару 1 0
Салах Мохамед 1 0
Робертсон Эндрю 1 0
Гомес Джо 1 0
Алиссон Бекер 1 0
Конате Ибраима 1 0
Собослаи Доминик 1 0
Эллиотт Харви 1 0
Юрген Клопп 1 0
Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальинья Жоау 5 0
Рим Тим 3 1
Робинсон Энтони 4 0
Угелумба Кэлвин 1 1
Хименес Рауль 2 0
Тете Кенни 2 0
Айуоби Алекс 2 0
Уилсон Гарри 2 0
Рид Харрисон 2 0
Перейра Андреас 2 0
Диоп Исса 2 0
Винисиус Карлос 2 0
Марку Силва 2 0
Виллиан Боргес 1 0
Рид Бобби 1 0
Кастань Тимоти 1 0
Родак Марек 1 0
Лукич Саша 1 0
Родриго Мунис 1 0

Результаты матчей

Ливерпуль
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (6)
0% (0)
0% (0)
Фулхэм
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
6
Ливерпуль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Фулхэм
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

9
7
Ливерпуль
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Фулхэм
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

9
13

Голы по времени матча

Забито

16
7
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
6%
1
14%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
4
25%
1
14%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
25%
3
43%
61-75
3
19%
1
14%
76-90

Пропущено

3
12
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
8%
16-30
1
33%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Забито

11
7
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 10
0
0%
1
14%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
6
55%
2
29%
76-90

Пропущено

9
9
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
3
33%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
33%
3
33%
76-90

Забито

27
14
11 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
0 Не забивали 5
1
4%
2
14%
1-15
3
11%
1
7%
16-30
7
26%
1
7%
31-45
3
11%
2
14%
46-60
4
15%
5
36%
61-75
9
33%
3
21%
76-90

Пропущено

12
21
9 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
17%
0
0%
1-15
4
33%
4
19%
16-30
3
25%
5
24%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
0
0%
6
29%
61-75
3
25%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ливерпуль - ЛАСК 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Тулуза - Ливерпуль 3:2
Лутон Таун - Ливерпуль 1:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Брайтон - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Лестер 3:1 Ливерпуль - Вест Хэм 3:1 ЛАСК - Ливерпуль 1:3 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Астон Вилла 3:0 Ньюкасл - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Борнмут 3:1 Челси - Ливерпуль 1:1
Фулхэм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Ипсвич - Фулхэм 1:3
Брайтон - Фулхэм 1:1 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1 Фулхэм - Челси 0:2 Фулхэм - Норвич 2:1 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Лутон Таун 1:0 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Арсенал - Фулхэм 2:2 Фулхэм - Брентфорд 0:3 Эвертон - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Хоффенхайм 2:1 Челси - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Астон Вилла 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2

Результаты матчей

Ливерпуль
Фулхэм

Точный счет

3:0
3 раза 50%
3:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

3
5 раз 83%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 43%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

3:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

3
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Ливерпуль
Фулхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
2.5
Больше Меньше
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
1
6
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
1.5
Больше Меньше
3
10
6
7
2.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 10 3 1 29 - 11 33
2.
Астон Вилла
 2:1 Заявка 14 10 1 3 33 - 19 31
3.
Ливерпуль
 1:0 Заявка 14 9 4 1 29 - 11 31
4.
Манчестер Сити
 Заявка 13 9 2 2 33 - 13 29
5.
Тоттенхэм
 Заявка 13 8 2 3 25 - 17 26
6.
Ньюкасл
 Заявка 14 8 2 4 32 - 14 26
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 8 0 6 16 - 17 24
8.
Вест Хэм
 1:0 Заявка 14 7 2 5 24 - 23 23
9.
Брайтон
 0:2 Заявка 14 6 4 4 28 - 25 22
10.
Челси
 2:0 Заявка 14 5 4 5 24 - 20 19
11.
Брентфорд
 Заявка 14 5 4 5 22 - 19 19
12.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 14 4 3 7 13 - 19 15
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 4 3 7 19 - 25 15
14.
Фулхэм
 0:1 Заявка 14 4 3 7 13 - 23 15
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 14 3 4 7 16 - 22 13
16.
Борнмут
 1:2 Заявка 14 3 3 8 15 - 30 12
17.
Лутон Таун
 Заявка 14 2 3 9 13 - 26 9
18.
Эвертон
 Заявка 14 5 2 7 15 - 20 7
19.
Бёрнли
 Заявка 14 2 1 11 15 - 32 7
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 14 1 2 11 11 - 39 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 1:0 Заявка 7 7 0 0 18 - 2 21
2.
Ньюкасл
 Заявка 8 7 0 1 19 - 4 21
3.
Арсенал
 Заявка 8 6 2 0 20 - 8 20
4.
Астон Вилла
 2:1 Заявка 6 6 0 0 23 - 5 18
5.
Манчестер Сити
 Заявка 6 5 1 0 17 - 4 16
6.
Вест Хэм
 1:0 Заявка 7 4 1 2 12 - 9 13
7.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 0 2 10 - 8 12
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 0 3 8 - 10 12
9.
Брайтон
 0:2 Заявка 7 3 3 1 15 - 10 12
10.
Брентфорд
 Заявка 8 3 3 2 15 - 12 12
11.
Фулхэм
 0:1 Заявка 6 3 0 3 7 - 9 9
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
13.
Челси
 2:0 Заявка 8 2 3 3 12 - 11 9
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 2 2 2 9 - 12 8
15.
Борнмут
 1:2 Заявка 8 2 2 4 7 - 12 8
16.
Лутон Таун
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
17.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
18.
Эвертон
 Заявка 7 1 1 5 5 - 9 4
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 7 1 1 5 7 - 19 4
20.
Бёрнли
 Заявка 8 1 0 7 10 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
2.
Арсенал
 Заявка 6 4 1 1 9 - 3 13
3.
Манчестер Сити
 Заявка 7 4 1 2 16 - 9 13
4.
Астон Вилла
 2:1 Заявка 8 4 1 3 10 - 14 13
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 0 3 8 - 7 12
6.
Челси
 2:0 Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
7.
Вест Хэм
 1:0 Заявка 7 3 1 3 12 - 14 10
8.
Брайтон
 0:2 Заявка 7 3 1 3 13 - 15 10
9.
Ливерпуль
 1:0 Заявка 7 2 4 1 11 - 9 10
10.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 8 3 1 4 7 - 11 10
11.
Брентфорд
 Заявка 6 2 1 3 7 - 7 7
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 2 1 5 10 - 13 7
13.
Фулхэм
 0:1 Заявка 8 1 3 4 6 - 14 6
14.
Ньюкасл
 Заявка 6 1 2 3 13 - 10 5
15.
Бёрнли
 Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
16.
Борнмут
 1:2 Заявка 6 1 1 4 8 - 18 4
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
18.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 1 6 7 - 18 4
19.
Эвертон
 Заявка 7 4 1 2 10 - 11 3
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 7 0 1 6 4 - 20 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 10 (5)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 8 (1)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 8 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 6
Тоттенхэм Биссума Ив 1 6
Челси Джексон Николас 7
Эвертон Янг Эшли 1 5
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    25'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ВОТ ТАК ВОТ, 1:1!!!
     
  • 24'
    Ливерпульцы продолжают катать мяч и попытались организовать атаку правым флангом через Салаха. Робинсон в отборе сыграл чисто.
  • Дождь
    23'
    Холодный и дождливый Ливерпуль сегодня, настоящая английская зима. Всего +2 градуса на термометре, осадки, но «Энфилд» как всегда полон битком. Правда, в первом тайме матча дождь затих.
     
  • 22'
    Возобновилась игра, однако отыгрываться "дачники" не спешат пока. Всего один полумомент был у них, и то на стартовых минутах.
  • 21'
    И во втором матче подряд в АПЛ забивает Трент! На прошлой неделе англичанин, напомним, поразил ворота "Манчестер Сити" ударом с линии штрафной.
  • Описание гола
    20'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ГОЛИЩЕ ОТ ТРЕНТА!!! Порядка минуты решали игроки хозяев, кто будет бить. В итоге выбор пал на Трента, который пробил в ближнюю "девятку" ворот Лено. Мяч даже перекладины коснулся, а потом уже опустился за линию ворот гостей. 
  • Фол, нарушение
    18'
    Собослаи! Набрал скорость венгр по правому полуфлангу, где довольно грязно в отборе сыграл против него Пальинья! Опасный фол в нескольких метрах от штрафной "Фулхэма".
  • Фол, нарушение
    17'
    Уилсон пострадал на своей половине поля от фола в атаке ливерпульцев и минуту пытался что-то рефери доказать, требуя карточку. Эттуэлл добавленного времени точно не пожалеет.
  • 16'
    Диас в чужую штрафную исполнял скидку на Салаха, где Лено опередил египтянина и не допустил опасного момента!
  • 15'
    Владеют инициативой ливерпульцы, пытаясь на своей половине поля новую атаку соорудить.
  • Судья
    14'
    Продолжается игра! Чувствую, много добавит рефери к первому тайму...
  • 13'
    Перевязали голову Лено. Поднялся он на ноги, к счастью, и даже улыбается! Похоже, замена не будет нужна.
  • 12'
    Видимо, серьёзно пострадал Бернд в стыке с Диасом. Всё больше намекают телевизионные коллеги, что будет замена в воротах "дачников". 
  • 11'
    До сих пор не может прийти в себя Лено. Матч затягивается, голкипер всё ещё лежит на поле в окружении врачей. Разминается запасной голкипер "Фулхэма".
  • Травма, повреждение
    9'
    Какие-то проблемы со здоровьем у Лено. Оказывают немцу уже две минуты помощь врачи.
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    • Офсайд
      8'
      А вот и первый гол матча! Правда, из офсайда. Собослаи решил нанести дальний удар, Лено парировал мяч и выпустил его из рук. Добил сферу в ворота гостей Диас, пробил он в Лено, который после неприятно столкнулся с колумбийцем. Ничейный мяч подобрал Салах и отправил его в ворота.
    • 7'
      Снова решили пробить с линии штрафной игроки "Ливерпуля". Нуньес на этот раз стрелял и попал прямиком в защитника.
    • 6'
      И снова Тете очень хорошо действует на последнем рубеже, теперь против Цимикаса. Не дал он никаких шансов греку ворваться в штрафную Бернда Лено.
    • 5'
      Игроки "красных" продолжают владеть территориальным преимуществом после первого удара в створ ворот в этом матче. Нуньес врывался в чужую штрафную по левому флангу, где Тете не без труда, но разоружил уругвайца!
    • 5'
      Гости к игре тоже не без травм подошли: травмированы у них Диоп, Бенда, Траворе и Родриго Мунис.
       
    • 4'
      Также хозяева не могут рассчитывать на Робертсона, Жоту, Байчетича и Алькантару.
       
    • Травма, повреждение
      4'
      Напомню, что играет команда хозяев без ключевого игрока в воротах – Алиссона Бекера. Он травмирован примерно до середины декабря, заменяет его Келлехер.
       
    • 3'
      Первый момент и от хозяев! Диаса нашли партнёры через полузащиту на линии штрафной "Фулхэма", тот прямо оттуда запустил мяч низом точно в руки опытного Лено.
    • 2'
      Обоюдно острое начало игры от команд. По атаке провели соперники, однако чуть опаснее действовали гости - левым флангом Ивоби простреливал, прямо в руки Келлехера.
    • 1'
      В самых традиционных цветах команды. В чисто красном комплекте предстали хозяева, а в бело-чёрных цветах сыграют "дачники".
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч стартовал, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anfield. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 39.5% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ливерпуль 1:1 Фулхэм

    Исход игры
    Ливерпуль
    97.7% (126)
    Ничья
    2.3% (3)
    Фулхэм
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.59% (61)
    Меньше
    47.41% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    41.38% (48)
    Нет
    58.62% (68)
    Популярный счёт
    2:0 Ливерпуль
    39.5% (51)
    3:1 Ливерпуль
    20.9% (27)
    2:1 Ливерпуль
    14% (18)
    3:0 Ливерпуль
    9.3% (12)
    1:0 Ливерпуль
    3.1% (4)
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