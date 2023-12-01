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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Эттуэлл Стюарт
Ливерпуль
 
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Фулхэм
Прогнозы 49
Ливерпуль 100% (49)
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Фулхэм

История личных встреч

Ливерпуль
Фулхэм

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

20 матчей

60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
4:0
ПЛ
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:5
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

14
20

Голов в среднем за матч

1.4
2

Среднее время на гол

64
45

Всего голов

13
2

Голов в среднем за матч

1.3
0.2

Среднее время на гол

69
450

Всего голов

27
22

Голов в среднем за матч

1.35
1.1

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

66
81

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 10 (3) 0.77
Нуньес Дарвин 4 0.31
Жота Диогу 4 0.31
Диас Луис 3 0.23
Гакпо Коди 2 0.15
Собослаи Доминик 1 0.08
Александер-Арнольд Трент 1 0.08
Робертсон Эндрю 1 0.08
Ван Дейк Виргил 0 0
Цимикас Костас 0 0
Макаллистер Алексис 0 0
Эллиотт Харви 0 0
Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан Боргес 3 (2) 0.23
Рид Бобби 2 0.15
Пальинья Жоау 2 0.15
Перейра Андреас 1 0.08
Рим Тим 1 0.08
Хименес Рауль 1 0.08
Айуоби Алекс 1 0.08
Винисиус Карлос 1 0.08
Робинсон Энтони 0 0
Уилсон Гарри 0 0
Рид Харрисон 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаллистер Алексис 5 1
Жота Диогу 2 1
Александер-Арнольд Трент 3 0
Ван Дейк Виргил 1 1
Джонс Кёртис 1 1
Матип Жоэль 2 0
Нуньес Дарвин 2 0
Эндо Ватару 1 0
Салах Мохамед 1 0
Робертсон Эндрю 1 0
Гомес Джо 1 0
Алиссон Бекер 1 0
Конате Ибраима 1 0
Собослаи Доминик 1 0
Эллиотт Харви 1 0
Юрген Клопп 1 0
Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальинья Жоау 5 0
Рим Тим 3 1
Робинсон Энтони 4 0
Угелумба Кэлвин 1 1
Хименес Рауль 2 0
Тете Кенни 2 0
Айуоби Алекс 2 0
Уилсон Гарри 2 0
Рид Харрисон 2 0
Перейра Андреас 2 0
Диоп Исса 2 0
Винисиус Карлос 2 0
Марку Силва 2 0
Виллиан Боргес 1 0
Рид Бобби 1 0
Кастань Тимоти 1 0
Родак Марек 1 0
Лукич Саша 1 0
Родриго Мунис 1 0

Результаты матчей

Ливерпуль
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (6)
0% (0)
0% (0)
Фулхэм
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
6
Ливерпуль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Фулхэм
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

9
7
Ливерпуль
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Фулхэм
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

9
13

Голы по времени матча

Забито

16
7
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
6%
1
14%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
4
25%
1
14%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
25%
3
43%
61-75
3
19%
1
14%
76-90

Пропущено

3
12
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
8%
16-30
1
33%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Забито

11
7
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 10
0
0%
1
14%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
6
55%
2
29%
76-90

Пропущено

9
9
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
3
33%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
33%
3
33%
76-90

Забито

27
14
11 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
0 Не забивали 5
1
4%
2
14%
1-15
3
11%
1
7%
16-30
7
26%
1
7%
31-45
3
11%
2
14%
46-60
4
15%
5
36%
61-75
9
33%
3
21%
76-90

Пропущено

12
21
9 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
17%
0
0%
1-15
4
33%
4
19%
16-30
3
25%
5
24%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
0
0%
6
29%
61-75
3
25%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ливерпуль - ЛАСК 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Тулуза - Ливерпуль 3:2
Лутон Таун - Ливерпуль 1:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Брайтон - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Лестер 3:1 Ливерпуль - Вест Хэм 3:1 ЛАСК - Ливерпуль 1:3 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Астон Вилла 3:0 Ньюкасл - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Борнмут 3:1 Челси - Ливерпуль 1:1
Фулхэм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Ипсвич - Фулхэм 1:3
Брайтон - Фулхэм 1:1 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1 Фулхэм - Челси 0:2 Фулхэм - Норвич 2:1 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Лутон Таун 1:0 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Арсенал - Фулхэм 2:2 Фулхэм - Брентфорд 0:3 Эвертон - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Хоффенхайм 2:1 Челси - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Астон Вилла 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2

Результаты матчей

Ливерпуль
Фулхэм

Точный счет

3:0
3 раза 50%
3:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

3
5 раз 83%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 43%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

3:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

3
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Ливерпуль
Фулхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
2.5
Больше Меньше
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
1
6
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
1.5
Больше Меньше
3
10
6
7
2.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 13 9 3 1 27 - 10 30
2.
Манчестер Сити
 Заявка 13 9 2 2 33 - 13 29
3.
Астон Вилла
 Заявка 13 9 1 3 31 - 18 28
4.
Ливерпуль
 Заявка 13 8 4 1 28 - 11 28
5.
Тоттенхэм
 Заявка 13 8 2 3 25 - 17 26
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 8 0 5 16 - 16 24
7.
Ньюкасл
 Заявка 13 7 2 4 31 - 14 23
8.
Брайтон
 Заявка 13 6 4 3 28 - 23 22
9.
Вест Хэм
 Заявка 13 6 2 5 23 - 23 20
10.
Челси
 Заявка 13 4 4 5 22 - 20 16
11.
Брентфорд
 Заявка 13 4 4 5 19 - 18 16
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 4 3 6 13 - 18 15
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 13 4 3 6 18 - 23 15
14.
Фулхэм
 Заявка 13 4 3 6 13 - 22 15
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 3 4 6 16 - 21 13
16.
Борнмут
 Заявка 13 3 3 7 14 - 28 12
17.
Лутон Таун
 Заявка 13 2 3 8 12 - 23 9
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 13 1 2 10 11 - 34 5
19.
Эвертон
 Заявка 13 4 2 7 14 - 20 4
20.
Бёрнли
 Заявка 13 1 1 11 10 - 32 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 6 6 0 0 23 - 5 18
2.
Ливерпуль
 Заявка 6 6 0 0 17 - 2 18
3.
Ньюкасл
 Заявка 7 6 0 1 18 - 4 18
4.
Арсенал
 Заявка 7 5 2 0 18 - 7 17
5.
Манчестер Сити
 Заявка 6 5 1 0 17 - 4 16
6.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 0 2 10 - 8 12
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 0 3 8 - 10 12
8.
Брайтон
 Заявка 7 3 3 1 15 - 10 12
9.
Вест Хэм
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
10.
Фулхэм
 Заявка 6 3 0 3 7 - 9 9
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
12.
Брентфорд
 Заявка 7 2 3 2 12 - 11 9
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 2 2 2 9 - 12 8
14.
Борнмут
 Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
15.
Челси
 Заявка 7 1 3 3 10 - 11 6
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
17.
Лутон Таун
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
18.
Эвертон
 Заявка 7 1 1 5 5 - 9 4
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 7 1 1 5 7 - 19 4
20.
Бёрнли
 Заявка 7 0 0 7 5 - 20 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
2.
Арсенал
 Заявка 6 4 1 1 9 - 3 13
3.
Манчестер Сити
 Заявка 7 4 1 2 16 - 9 13
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
5.
Челси
 Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
6.
Брайтон
 Заявка 6 3 1 2 13 - 13 10
7.
Вест Хэм
 Заявка 7 3 1 3 12 - 14 10
8.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 3 1 3 7 - 10 10
9.
Астон Вилла
 Заявка 7 3 1 3 8 - 13 10
10.
Ливерпуль
 Заявка 7 2 4 1 11 - 9 10
11.
Брентфорд
 Заявка 6 2 1 3 7 - 7 7
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
13.
Фулхэм
 Заявка 7 1 3 3 6 - 13 6
14.
Ньюкасл
 Заявка 6 1 2 3 13 - 10 5
15.
Бёрнли
 Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
16.
Борнмут
 Заявка 6 1 1 4 8 - 18 4
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
18.
Лутон Таун
 Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 6 0 1 5 4 - 15 1
20.
Эвертон
 Заявка 6 3 1 2 9 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 10 (5)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 8 (1)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 8 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 7 (5)
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Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 6
Тоттенхэм Биссума Ив 1 6
Челси Джексон Николас 7
Эвертон Янг Эшли 1 5
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Фулхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 декабря 2023, осталось 2 дня 6 часов 23 минуты.

    Главный судья: Эттуэлл Стюарт

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    • Прогнозы 49
    Ливерпуль 100% (49)
    X 0% (0)
    Фулхэм 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Фулхэм
    6.70
    7.00
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    10.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ливерпуль - Фулхэм

    Исход игры
    Ливерпуль
    100% (48)
    Ничья
    0% (0)
    Фулхэм
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.47% (26)
    Меньше
    39.53% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    46.51% (20)
    Нет
    53.49% (23)
    Популярный счёт
    2:0 Ливерпуль
    33.3% (16)
    3:1 Ливерпуль
    22.9% (11)
    2:1 Ливерпуль
    16.7% (8)
    3:0 Ливерпуль
    12.5% (6)
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