Тур: 14. Стадион: Энфилд. Главный судья: Эттуэлл Стюарт
Прогноз на матч от Liveresult
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Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
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Главный тренер: Силва Марку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
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- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ливерпуль
Фулхэм
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
20 матчей
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
20
Голов в среднем за матч
1.4
2
Среднее время на гол
64
45
Всего голов
13
2
Голов в среднем за матч
1.3
0.2
Среднее время на гол
69
450
Всего голов
27
22
Голов в среднем за матч
1.35
1.1
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
66
81
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|10 (3)
|0.77
|Нуньес Дарвин
|4
|0.31
|Жота Диогу
|4
|0.31
|Диас Луис
|3
|0.23
|Гакпо Коди
|2
|0.15
|Собослаи Доминик
|1
|0.08
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0.08
|Робертсон Эндрю
|1
|0.08
|Ван Дейк Виргил
|0
|0
|Цимикас Костас
|0
|0
|Макаллистер Алексис
|0
|0
|Эллиотт Харви
|0
|0
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллиан Боргес
|3 (2)
|0.23
|Рид Бобби
|2
|0.15
|Пальинья Жоау
|2
|0.15
|Перейра Андреас
|1
|0.08
|Рим Тим
|1
|0.08
|Хименес Рауль
|1
|0.08
|Айуоби Алекс
|1
|0.08
|Винисиус Карлос
|1
|0.08
|Робинсон Энтони
|0
|0
|Уилсон Гарри
|0
|0
|Рид Харрисон
|0
|0
Карточки
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макаллистер Алексис
|5
|1
|Жота Диогу
|2
|1
|Александер-Арнольд Трент
|3
|0
|Ван Дейк Виргил
|1
|1
|Джонс Кёртис
|1
|1
|Матип Жоэль
|2
|0
|Нуньес Дарвин
|2
|0
|Эндо Ватару
|1
|0
|Салах Мохамед
|1
|0
|Робертсон Эндрю
|1
|0
|Гомес Джо
|1
|0
|Алиссон Бекер
|1
|0
|Конате Ибраима
|1
|0
|Собослаи Доминик
|1
|0
|Эллиотт Харви
|1
|0
|Юрген Клопп
|1
|0
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальинья Жоау
|5
|0
|Рим Тим
|3
|1
|Робинсон Энтони
|4
|0
|Угелумба Кэлвин
|1
|1
|Хименес Рауль
|2
|0
|Тете Кенни
|2
|0
|Айуоби Алекс
|2
|0
|Уилсон Гарри
|2
|0
|Рид Харрисон
|2
|0
|Перейра Андреас
|2
|0
|Диоп Исса
|2
|0
|Винисиус Карлос
|2
|0
|Марку Силва
|2
|0
|Виллиан Боргес
|1
|0
|Рид Бобби
|1
|0
|Кастань Тимоти
|1
|0
|Родак Марек
|1
|0
|Лукич Саша
|1
|0
|Родриго Мунис
|1
|0
Результаты матчей
Ливерпуль
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (6)
0% (0)
0% (0)
Фулхэм
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
6
Ливерпуль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Фулхэм
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
9
7
Ливерпуль
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Фулхэм
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
9
13
Голы по времени матча
Забито
16
7
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
6%
1
14%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
4
25%
1
14%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
25%
3
43%
61-75
3
19%
1
14%
76-90
Пропущено
3
12
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
8%
16-30
1
33%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Забито
11
7
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 10
0
0%
1
14%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
6
55%
2
29%
76-90
Пропущено
9
9
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
3
33%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
33%
3
33%
76-90
Забито
27
14
11 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
0 Не забивали 5
1
4%
2
14%
1-15
3
11%
1
7%
16-30
7
26%
1
7%
31-45
3
11%
2
14%
46-60
4
15%
5
36%
61-75
9
33%
3
21%
76-90
Пропущено
12
21
9 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
17%
0
0%
1-15
4
33%
4
19%
16-30
3
25%
5
24%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
0
0%
6
29%
61-75
3
25%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ливерпуль - ЛАСК 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Тулуза - Ливерпуль 3:2
Лутон Таун - Ливерпуль 1:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Брайтон - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Лестер 3:1 Ливерпуль - Вест Хэм 3:1 ЛАСК - Ливерпуль 1:3 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Астон Вилла 3:0 Ньюкасл - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Борнмут 3:1 Челси - Ливерпуль 1:1
Фулхэм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Ипсвич - Фулхэм 1:3
Брайтон - Фулхэм 1:1 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1 Фулхэм - Челси 0:2 Фулхэм - Норвич 2:1 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Лутон Таун 1:0 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Арсенал - Фулхэм 2:2 Фулхэм - Брентфорд 0:3 Эвертон - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Хоффенхайм 2:1 Челси - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Астон Вилла 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2
Результаты матчей
Ливерпуль
Фулхэм
Точный счет
3:0
3 раза 50%
3:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
3
5 раз 83%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 43%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
3:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
3
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Ливерпуль
Фулхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
310
67
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|27 - 10
|30
|2.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|33 - 13
|29
|3.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|31 - 18
|28
|4.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|28 - 11
|28
|5.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|25 - 17
|26
|6.
|Заявка
|13
|8
|0
|5
|16 - 16
|24
|7.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|31 - 14
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|28 - 23
|22
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|23 - 23
|20
|10.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|22 - 20
|16
|11.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 18
|16
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 18
|15
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|18 - 23
|15
|14.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 22
|15
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 21
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 28
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 23
|9
|18.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|11 - 34
|5
|19.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 20
|4
|20.
|Заявка
|13
|1
|1
|11
|10 - 32
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|23 - 5
|18
|2.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|17 - 2
|18
|3.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|18 - 4
|18
|4.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 7
|17
|5.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 4
|16
|6.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 8
|12
|7.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 10
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|12
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|10.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 9
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 11
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 12
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 11
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 9
|4
|19.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 19
|4
|20.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|5 - 20
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 13
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 14
|10
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 10
|10
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 13
|10
|10.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 9
|10
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 13
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|13 - 10
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 18
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1
|20.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 11
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (3)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|10 (5)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|8 (1)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|8 (1)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|7 (5)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 6
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 6
|Челси
|Джексон Николас
|7
|Эвертон
|Янг Эшли
|1 5
|Ливерпуль
|Макаллистер Алексис
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ливерпуль - Фулхэм
Исход игры
Ливерпуль
100% (48)
Ничья
0% (0)
Фулхэм
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
60.47% (26)
Меньше
39.53% (17)
Обе команды забьют
Да
46.51% (20)
Нет
53.49% (23)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
33.3% (16)
3:1 Ливерпуль
22.9% (11)
2:1 Ливерпуль
16.7% (8)
3:0 Ливерпуль
12.5% (6)
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