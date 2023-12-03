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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Поусон Крейг
Челси
2:0
Первый тайм: 25'
Брайтон
0'
1:0
17' Гол
Фернандес Энцо
2:0
21' Гол
Колвилл Леви

Ход матча

17'
Фернандес Энцо
(Бадьяшиль Бенуа)
1:0
21'
Колвилл Леви
(Джексон Николас)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогнозы 132
Челси 77.3% (102)
X 14.4% (19)
Брайтон 8.3% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Челси
Ничья
Брайтон
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Санчес
Роберт
2
Дисаси
Аксель
6
Силва
Тьяго
5
Бадьяшиль
Бенуа
26
Колвилл
Леви
25
Кайседо
Мойсес
8
Фернандес
Энцо
7
Стерлинг
Рахим
23
Галлахер
Конор
10
Мудрик
Михаил
15
Джексон
Николас
23
Стил
Джейсон
34
Вельтман
Йоел
29
Ван
Хекке
Ян-Поль
3
Роша
Игор
II
41
Хиншелвуд
Джек
20
Балеба
Карлос
11
Гилмор
Билли
40
Буонанотте
Факундо
14
Лаллана
Адам
24
Саймон
Адингра
28
Фергюсон
Эван
Челси
4-2-3-1
Брайтон
4-2-3-1

История личных встреч

Челси
Брайтон

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
60%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 7 побед

16 матчей

50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

43.8%
12.5%
43.7%
7 побед 2 ничьи 7 побед

История матчей

КЛ
1:0
ТМК
4:3
ПЛ
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ТМС
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:4
ПЛ
2:0
ММ(
3:1

Голы

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.75
1.75

Среднее время на гол

51
51

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Среднее время на гол

60
120

Всего голов

26
20

Голов в среднем за матч

1.63
1.25

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

55
72

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джексон Николас 6 0.43
Стерлинг Рахим 5 0.36
Палмер Коул 4 (4) 0.29
Мудрик Михаил 2 0.14
Силва Тьяго 1 0.07
Дисаси Аксель 1 0.07
Броя Армандо 1 0.07
Чуквуэмека Карни 1 0.07
Фернандес Энцо 1 0.07
Галлахер Конор 0 0
Гюсто Мало 0 0
Чилуэлл Бен 0 0
Джеймс Рис II 0 0
Бадьяшиль Бенуа 0 0
Колвилл Леви 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фергюсон Эван 6 0.43
Педро Жоао 4 (2) 0.29
Митома Каору 3 0.21
Марч Соломон 3 0.21
Саймон Адингра 3 0.21
Гросс Паскаль 2 0.14
Фати Ансу 2 0.14
Эступиньян Первис 1 0.07
Уэлбек Данни 1 0.07
Данк Льюис 1 0.07
Лемпти Тарик 0 0
Энсисо Хулио 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Дауд Махмуд 0 0
Гилмор Билли 0 0
Буонанотте Факундо 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джексон Николас 7 0
Кукурелья Марк 5 0
Стерлинг Рахим 4 0
Чилуэлл Бен 3 0
Палмер Коул 3 0
Кайседо Мойсес 3 0
Фернандес Энцо 3 0
Джеймс Рис II 1 1
Гюсто Мало 1 1
Силва Тьяго 2 0
Дисаси Аксель 2 0
Мудрик Михаил 2 0
Чуквуэмека Карни 2 0
Угочукву Лесли 2 0
Маурисио Почеттино 2 0
Колвилл Леви 2 0
Галлахер Конор 1 0
Санчес Роберт 1 0
Матсен Ян 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данк Льюис 4 1
Митома Каору 3 0
Дауд Махмуд 1 1
Милнер Джеймс 2 0
Де Зерби Роберто 2 0
Эступиньян Первис 2 0
Гилмор Билли 2 0
Лемпти Тарик 2 0
Саймон Адингра 2 0
Буонанотте Факундо 2 0
Балеба Карлос 2 0
Лаллана Адам 1 0
Уэлбек Данни 1 0
Гросс Паскаль 1 0
Роша Игор II 1 0
Педро Жоао 1 0
Вельтман Йоел 1 0
Марч Соломон 1 0
Ван Хекке Ян-Поль 1 0
Энсисо Хулио 1 0
Фати Ансу 1 0
Вербрюгген Барт 1 0
Фергюсон Эван 1 0

Результаты матчей

Челси
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Брайтон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

7
3
Челси
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Брайтон
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

9
14
Челси
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
77% (10)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Брайтон
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
8% (1)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
8% (1)
38% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

16
17

Голы по времени матча

Забито

10
13
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
10%
1
8%
1-15
2
20%
3
23%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
1
10%
6
46%
46-60
3
30%
2
15%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

11
13
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
4
31%
1-15
2
18%
2
15%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
3
23%
61-75
4
36%
4
31%
76-90

Забито

11
15
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
0
0%
1
7%
1-15
4
36%
3
20%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
3
27%
4
27%
61-75
2
18%
5
33%
76-90

Пропущено

10
10
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
4
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
10%
3
30%
31-45
2
20%
1
10%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
2
20%
2
20%
76-90

Забито

21
28
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 7
4 Не забивали 1
1
5%
2
7%
1-15
6
29%
6
21%
16-30
3
14%
2
7%
31-45
2
10%
7
25%
46-60
6
29%
6
21%
61-75
3
14%
5
18%
76-90

Пропущено

21
23
8 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
4
19%
4
17%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
2
10%
3
13%
31-45
5
24%
1
4%
46-60
2
10%
5
22%
61-75
6
29%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ньюкасл - Челси 4:1 Челси - Манчестер Сити 4:4 Тоттенхэм - Челси 1:4 Челси - Блэкберн 2:0
Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Арсенал 2:2 Бёрнли - Челси 1:4 Фулхэм - Челси 0:2 Челси - Брайтон 1:0 Челси - Астон Вилла 0:1 Борнмут - Челси 0:0 Челси - Ноттингем Форест 0:1 Челси - Уимблдон 2:1 Челси - Лутон Таун 3:0 Вест Хэм - Челси 3:1 Челси - Ливерпуль 1:1 Челси - Боруссия Д 1:1 Челси - Фулхэм 2:0 Ньюкасл - Челси 1:1 Челси - Брайтон 4:3
Брайтон
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
АЕК - Брайтон 0:1 Ноттингем Форест - Брайтон 2:3 Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1 Аякс - Брайтон 0:2
Эвертон - Брайтон 1:1 Брайтон - Фулхэм 1:1 Брайтон - Аякс 2:0 Манчестер Сити - Брайтон 2:1 Брайтон - Ливерпуль 2:2 Марсель - Брайтон 2:2 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Челси - Брайтон 1:0 Брайтон - Борнмут 3:1 Брайтон - АЕК 2:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3 Брайтон - Ньюкасл 3:1 Брайтон - Вест Хэм 1:3 Вулверхэмптон - Брайтон 1:4 Брайтон - Лутон Таун 4:1 Брайтон - Райо Вальекано 1:1

Результаты матчей

Челси
Брайтон

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:4
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:4
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:3
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
3
4 раза 31%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Челси
Брайтон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
4
3
2
5
2.5
3
4
1
6
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
3
3
2
4
2.5
3
3
2
4
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
6
7
1.5
7
6
4
9
2.5
6
7
3
10
3.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 10 3 1 29 - 11 33
2.
Астон Вилла
 2:1 Заявка 14 10 1 3 33 - 19 31
3.
Ливерпуль
 1:0 Заявка 14 9 4 1 29 - 11 31
4.
Манчестер Сити
 Заявка 13 9 2 2 33 - 13 29
5.
Тоттенхэм
 Заявка 13 8 2 3 25 - 17 26
6.
Ньюкасл
 Заявка 14 8 2 4 32 - 14 26
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 8 0 6 16 - 17 24
8.
Вест Хэм
 1:0 Заявка 14 7 2 5 24 - 23 23
9.
Брайтон
 0:2 Заявка 14 6 4 4 28 - 25 22
10.
Челси
 2:0 Заявка 14 5 4 5 24 - 20 19
11.
Брентфорд
 Заявка 14 5 4 5 22 - 19 19
12.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 14 4 3 7 13 - 19 15
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 4 3 7 19 - 25 15
14.
Фулхэм
 0:1 Заявка 14 4 3 7 13 - 23 15
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 14 3 4 7 16 - 22 13
16.
Борнмут
 1:2 Заявка 14 3 3 8 15 - 30 12
17.
Лутон Таун
 Заявка 14 2 3 9 13 - 26 9
18.
Эвертон
 Заявка 14 5 2 7 15 - 20 7
19.
Бёрнли
 Заявка 14 2 1 11 15 - 32 7
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 14 1 2 11 11 - 39 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 1:0 Заявка 7 7 0 0 18 - 2 21
2.
Ньюкасл
 Заявка 8 7 0 1 19 - 4 21
3.
Арсенал
 Заявка 8 6 2 0 20 - 8 20
4.
Астон Вилла
 2:1 Заявка 6 6 0 0 23 - 5 18
5.
Манчестер Сити
 Заявка 6 5 1 0 17 - 4 16
6.
Вест Хэм
 1:0 Заявка 7 4 1 2 12 - 9 13
7.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 0 2 10 - 8 12
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 0 3 8 - 10 12
9.
Брайтон
 0:2 Заявка 7 3 3 1 15 - 10 12
10.
Брентфорд
 Заявка 8 3 3 2 15 - 12 12
11.
Фулхэм
 0:1 Заявка 6 3 0 3 7 - 9 9
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
13.
Челси
 2:0 Заявка 8 2 3 3 12 - 11 9
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 2 2 2 9 - 12 8
15.
Борнмут
 1:2 Заявка 8 2 2 4 7 - 12 8
16.
Лутон Таун
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
17.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
18.
Эвертон
 Заявка 7 1 1 5 5 - 9 4
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 7 1 1 5 7 - 19 4
20.
Бёрнли
 Заявка 8 1 0 7 10 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
2.
Арсенал
 Заявка 6 4 1 1 9 - 3 13
3.
Манчестер Сити
 Заявка 7 4 1 2 16 - 9 13
4.
Астон Вилла
 2:1 Заявка 8 4 1 3 10 - 14 13
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 0 3 8 - 7 12
6.
Челси
 2:0 Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
7.
Вест Хэм
 1:0 Заявка 7 3 1 3 12 - 14 10
8.
Брайтон
 0:2 Заявка 7 3 1 3 13 - 15 10
9.
Ливерпуль
 1:0 Заявка 7 2 4 1 11 - 9 10
10.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 8 3 1 4 7 - 11 10
11.
Брентфорд
 Заявка 6 2 1 3 7 - 7 7
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 2 1 5 10 - 13 7
13.
Фулхэм
 0:1 Заявка 8 1 3 4 6 - 14 6
14.
Ньюкасл
 Заявка 6 1 2 3 13 - 10 5
15.
Бёрнли
 Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
16.
Борнмут
 1:2 Заявка 6 1 1 4 8 - 18 4
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
18.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 1 6 7 - 18 4
19.
Эвертон
 Заявка 7 4 1 2 10 - 11 3
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 7 0 1 6 4 - 20 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 10 (5)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 8 (1)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 8 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 6
Тоттенхэм Биссума Ив 1 6
Челси Джексон Николас 7
Эвертон Янг Эшли 1 5
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    20'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Колвилл!!!
  • Опасный момент
    18'
    Продолжают нагнетать хозяева, всё у них сегодня получается, сразу два момента создают "синие". Стерлинг был близок к голу, бил из штрафной, вратарь спасает.
  • Описание гола
    17'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Фернандес!!! Пошла подача с фланга от Галлахера на дальнюю штангу, где Бадьяшиль принял мяч и подал во вратарскую откуда Фернадес головой вонзил мяч в сетку!
  • 16'
    Нагнетают "синие", всё опаснее у ворот "Брайтона". Ждём забитых голов в этом матче и побольше.
  • Угловой
    15'
    Переходит мяч во владения гостей, но совсем на небольшое время, потеря приводит к атаке "Челси", подача Мудрика с левого фланга, защитник не рискует выбивает мяч на угловой.
  • 14'
    Футболисты "Челси" устраивают перепасовку вблизи центрального круга, владение мячом и точность передач на короткие дистанции на уровне у "аристократов".
  • 12'
    "Брайтон" не проигрывает уже на протяжении семи матчей во всех турнирах, единственный минус в этом, что много ничейных результатов у команды.
  • 11'
    Мудрик по левому флангу против Вельтмана, защитник очень агрессивно пошел в подкат, но чисто сыграл в эпизоде, нет к нему вопросов.
  • 10'
    Начинает Стил потягивать время, никуда не торопится, ждет пока Джексон к нему подбежит, чтобы забрать мяч в руки. Видимо, план на игру у "Брайтона" сыграть вторым номером и найти свои контратаки.
  • Угловой
    9'
    Повторный угловой зарабатывают "Челси". Снова через правый фланг пытаются атаковать хозяева, пока без особых опасных моментов у ворот "Брайтона".
  • Угловой
    8'
    Стерлинг вошел в штрафную по правому флангу и смог заработать угловой удар, кстати, первый в сегодняшнем матче. Галлахер подавал, ничего интересного не вышло.
  • 7'
    Болельщики активны на трибунах, запевают традиционные для "Стэмфорд Бридж" песни. Трибуны заполнены полностью, несмотря на положение "синих" в турнирной таблице.
  • 6'
    Мудрик попытался в штрафной найти Джексона, но передача оказалось неточной. С мячом Стил, отыгрался через ближнего защитника.
  • 5'
    В одинаковых расстановках вышли коллективы на матч, интересно будет посмотреть за тактическими перестроениями по ходу матча, если они вообще будут.
  • 4'
    "Брайтон" активнее начинает матч, уже есть падение в штрафной "аристократов", но без внимания остается эпизод. 
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    • 3'
      "Челси" вышел на поле в традиционных цветах - синие футболки и такие же шорты, а вот "Брайтон" в зелено-черной амуниции.
    • 2'
      Много травмированных игроков в составе обеих команд, а у "Брайтона" имеются еще и дисквалифицированные.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартует у нас матч. Поехали!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Челси 2:0 Брайтон

    Исход игры
    Челси
    75.9% (104)
    Ничья
    15.3% (21)
    Брайтон
    8.8% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.24% (78)
    Меньше
    32.76% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    79.31% (92)
    Нет
    20.69% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Челси
    40.9% (56)
    1:1 Ничья
    10.2% (14)
    1:0 Челси
    8.8% (12)
    2:0 Челси
    8% (11)
    1:2 Брайтон
    4.4% (6)
    3:2 Челси
    3.6% (5)
    2:2 Ничья
    2.9% (4)
    1:3 Брайтон
    1.5% (2)
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