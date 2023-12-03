"Брайтон" не проигрывает уже на протяжении семи матчей во всех турнирах, единственный минус в этом, что много ничейных результатов у команды.

Футболисты "Челси" устраивают перепасовку вблизи центрального круга, владение мячом и точность передач на короткие дистанции на уровне у "аристократов".

Переходит мяч во владения гостей, но совсем на небольшое время, потеря приводит к атаке "Челси", подача Мудрика с левого фланга, защитник не рискует выбивает мяч на угловой.

Нагнетают "синие", всё опаснее у ворот "Брайтона". Ждём забитых голов в этом матче и побольше.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Фернандес!!! Пошла подача с фланга от Галлахера на дальнюю штангу, где Бадьяшиль принял мяч и подал во вратарскую откуда Фернадес головой вонзил мяч в сетку!

Продолжают нагнетать хозяева, всё у них сегодня получается, сразу два момента создают "синие". Стерлинг был близок к голу, бил из штрафной, вратарь спасает.

11' Мудрик по левому флангу против Вельтмана, защитник очень агрессивно пошел в подкат, но чисто сыграл в эпизоде, нет к нему вопросов.

10' Начинает Стил потягивать время, никуда не торопится, ждет пока Джексон к нему подбежит, чтобы забрать мяч в руки. Видимо, план на игру у "Брайтона" сыграть вторым номером и найти свои контратаки.

9' Повторный угловой зарабатывают "Челси". Снова через правый фланг пытаются атаковать хозяева, пока без особых опасных моментов у ворот "Брайтона".

8' Стерлинг вошел в штрафную по правому флангу и смог заработать угловой удар, кстати, первый в сегодняшнем матче. Галлахер подавал, ничего интересного не вышло.

7' Болельщики активны на трибунах, запевают традиционные для "Стэмфорд Бридж" песни. Трибуны заполнены полностью, несмотря на положение "синих" в турнирной таблице.

6' Мудрик попытался в штрафной найти Джексона, но передача оказалось неточной. С мячом Стил, отыгрался через ближнего защитника.

5' В одинаковых расстановках вышли коллективы на матч, интересно будет посмотреть за тактическими перестроениями по ходу матча, если они вообще будут.