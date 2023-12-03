Тур: 14. Стадион: Стэмфорд Бридж. Главный судья: Поусон Крейг
Ход матча
17'
21'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
5 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Колвилл
Леви
23
Стил
Джейсон
11
Гилмор
Билли
14
Лаллана
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Колвилл ЛевиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
29 Матсен ЯнПолузащитник
-
20 Палмер КоулПолузащитник
-
11 Мадуэке НониПолузащитник
-
19 Броя АрмандоНападающий
- Нападающий
-
52 Матос АлексНападающий
-
Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Гилмор БиллиПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Лаллана АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
-
22 Митома КаоруПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Челси
Брайтон
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
60%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 7 побед
16 матчей
50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
43.8%
12.5%
43.7%
7 побед 2 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1.75
1.75
Среднее время на гол
51
51
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Среднее время на гол
60
120
Всего голов
26
20
Голов в среднем за матч
1.63
1.25
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
55
72
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джексон Николас
|6
|0.43
|Стерлинг Рахим
|5
|0.36
|Палмер Коул
|4 (4)
|0.29
|Мудрик Михаил
|2
|0.14
|Силва Тьяго
|1
|0.07
|Дисаси Аксель
|1
|0.07
|Броя Армандо
|1
|0.07
|Чуквуэмека Карни
|1
|0.07
|Фернандес Энцо
|1
|0.07
|Галлахер Конор
|0
|0
|Гюсто Мало
|0
|0
|Чилуэлл Бен
|0
|0
|Джеймс Рис II
|0
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|0
|0
|Колвилл Леви
|0
|0
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фергюсон Эван
|6
|0.43
|Педро Жоао
|4 (2)
|0.29
|Митома Каору
|3
|0.21
|Марч Соломон
|3
|0.21
|Саймон Адингра
|3
|0.21
|Гросс Паскаль
|2
|0.14
|Фати Ансу
|2
|0.14
|Эступиньян Первис
|1
|0.07
|Уэлбек Данни
|1
|0.07
|Данк Льюис
|1
|0.07
|Лемпти Тарик
|0
|0
|Энсисо Хулио
|0
|0
|Вельтман Йоел
|0
|0
|Дауд Махмуд
|0
|0
|Гилмор Билли
|0
|0
|Буонанотте Факундо
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джексон Николас
|7
|0
|Кукурелья Марк
|5
|0
|Стерлинг Рахим
|4
|0
|Чилуэлл Бен
|3
|0
|Палмер Коул
|3
|0
|Кайседо Мойсес
|3
|0
|Фернандес Энцо
|3
|0
|Джеймс Рис II
|1
|1
|Гюсто Мало
|1
|1
|Силва Тьяго
|2
|0
|Дисаси Аксель
|2
|0
|Мудрик Михаил
|2
|0
|Чуквуэмека Карни
|2
|0
|Угочукву Лесли
|2
|0
|Маурисио Почеттино
|2
|0
|Колвилл Леви
|2
|0
|Галлахер Конор
|1
|0
|Санчес Роберт
|1
|0
|Матсен Ян
|1
|0
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данк Льюис
|4
|1
|Митома Каору
|3
|0
|Дауд Махмуд
|1
|1
|Милнер Джеймс
|2
|0
|Де Зерби Роберто
|2
|0
|Эступиньян Первис
|2
|0
|Гилмор Билли
|2
|0
|Лемпти Тарик
|2
|0
|Саймон Адингра
|2
|0
|Буонанотте Факундо
|2
|0
|Балеба Карлос
|2
|0
|Лаллана Адам
|1
|0
|Уэлбек Данни
|1
|0
|Гросс Паскаль
|1
|0
|Роша Игор II
|1
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Вельтман Йоел
|1
|0
|Марч Соломон
|1
|0
|Ван Хекке Ян-Поль
|1
|0
|Энсисо Хулио
|1
|0
|Фати Ансу
|1
|0
|Вербрюгген Барт
|1
|0
|Фергюсон Эван
|1
|0
Результаты матчей
Челси
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Брайтон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
7
3
Челси
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Брайтон
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
9
14
Челси
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
77% (10)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Брайтон
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
8% (1)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
8% (1)
38% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
16
17
Голы по времени матча
Забито
10
13
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
10%
1
8%
1-15
2
20%
3
23%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
1
10%
6
46%
46-60
3
30%
2
15%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
11
13
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
4
31%
1-15
2
18%
2
15%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
3
23%
61-75
4
36%
4
31%
76-90
Забито
11
15
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
0
0%
1
7%
1-15
4
36%
3
20%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
3
27%
4
27%
61-75
2
18%
5
33%
76-90
Пропущено
10
10
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
4
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
10%
3
30%
31-45
2
20%
1
10%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
2
20%
2
20%
76-90
Забито
21
28
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 7
4 Не забивали 1
1
5%
2
7%
1-15
6
29%
6
21%
16-30
3
14%
2
7%
31-45
2
10%
7
25%
46-60
6
29%
6
21%
61-75
3
14%
5
18%
76-90
Пропущено
21
23
8 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
4
19%
4
17%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
2
10%
3
13%
31-45
5
24%
1
4%
46-60
2
10%
5
22%
61-75
6
29%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ньюкасл - Челси 4:1 Челси - Манчестер Сити 4:4 Тоттенхэм - Челси 1:4 Челси - Блэкберн 2:0
Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Арсенал 2:2 Бёрнли - Челси 1:4 Фулхэм - Челси 0:2 Челси - Брайтон 1:0 Челси - Астон Вилла 0:1 Борнмут - Челси 0:0 Челси - Ноттингем Форест 0:1 Челси - Уимблдон 2:1 Челси - Лутон Таун 3:0 Вест Хэм - Челси 3:1 Челси - Ливерпуль 1:1 Челси - Боруссия Д 1:1 Челси - Фулхэм 2:0 Ньюкасл - Челси 1:1 Челси - Брайтон 4:3
Брайтон
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
АЕК - Брайтон 0:1 Ноттингем Форест - Брайтон 2:3 Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1 Аякс - Брайтон 0:2
Эвертон - Брайтон 1:1 Брайтон - Фулхэм 1:1 Брайтон - Аякс 2:0 Манчестер Сити - Брайтон 2:1 Брайтон - Ливерпуль 2:2 Марсель - Брайтон 2:2 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Челси - Брайтон 1:0 Брайтон - Борнмут 3:1 Брайтон - АЕК 2:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3 Брайтон - Ньюкасл 3:1 Брайтон - Вест Хэм 1:3 Вулверхэмптон - Брайтон 1:4 Брайтон - Лутон Таун 4:1 Брайтон - Райо Вальекано 1:1
Результаты матчей
Челси
Брайтон
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:4
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:4
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:3
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
3
4 раза 31%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Челси
Брайтон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
43
25
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
33
24
33
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
67
76
49
67
310
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|29 - 11
|33
|2.
|2:1 Заявка
|14
|10
|1
|3
|33 - 19
|31
|3.
|1:0 Заявка
|14
|9
|4
|1
|29 - 11
|31
|4.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|33 - 13
|29
|5.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|25 - 17
|26
|6.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|32 - 14
|26
|7.
|Заявка
|14
|8
|0
|6
|16 - 17
|24
|8.
|1:0 Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 23
|23
|9.
|0:2 Заявка
|14
|6
|4
|4
|28 - 25
|22
|10.
|2:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|24 - 20
|19
|11.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 19
|19
|12.
|0:1 Заявка
|14
|4
|3
|7
|13 - 19
|15
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 25
|15
|14.
|0:1 Заявка
|14
|4
|3
|7
|13 - 23
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 22
|13
|16.
|1:2 Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 30
|12
|17.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 26
|9
|18.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 20
|7
|19.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|15 - 32
|7
|20.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|11 - 39
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|7
|7
|0
|0
|18 - 2
|21
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|19 - 4
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|20 - 8
|20
|4.
|2:1 Заявка
|6
|6
|0
|0
|23 - 5
|18
|5.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 4
|16
|6.
|1:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|7.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 8
|12
|8.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 10
|12
|9.
|0:2 Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|12
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|11.
|0:1 Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 9
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|13.
|2:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 11
|9
|14.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 12
|8
|15.
|1:2 Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|17.
|0:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 9
|4
|19.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 19
|4
|20.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|10 - 20
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|4.
|2:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 14
|13
|5.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 7
|12
|6.
|2:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|7.
|1:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 14
|10
|8.
|0:2 Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 15
|10
|9.
|1:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 9
|10
|10.
|0:1 Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 13
|7
|13.
|0:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 14
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|13 - 10
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|16.
|1:2 Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 18
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 18
|4
|19.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 11
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 20
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (3)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|10 (5)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|8 (1)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|8 (1)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|7 (5)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 6
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 6
|Челси
|Джексон Николас
|7
|Эвертон
|Янг Эшли
|1 5
|Ливерпуль
|Макаллистер Алексис
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Челси 2:0 Брайтон
Исход игры
Челси
75.9% (104)
Ничья
15.3% (21)
Брайтон
8.8% (12)
Тотал 2.5
Больше
67.24% (78)
Меньше
32.76% (38)
Обе команды забьют
Да
79.31% (92)
Нет
20.69% (24)
Популярный счёт
2:1 Челси
40.9% (56)
1:1 Ничья
10.2% (14)
1:0 Челси
8.8% (12)
2:0 Челси
8% (11)
1:2 Брайтон
4.4% (6)
3:2 Челси
3.6% (5)
2:2 Ничья
2.9% (4)
1:3 Брайтон
1.5% (2)
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