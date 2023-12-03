Тур: 13. Стадион: МЕВА Арена. Главный судья: Стилер Тобиас
Ход матча
29'
70'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 2
-
12 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
262 Количество передач 179
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Бац
Даниэль
19
Каси
Антони
14
Краусс
Том
43
Груда
Брайан
10
Рихтер
Марко
42
Доан
Рицу
34
Рохль
Мерлин
- Основной состав
-
33 Бац ДаниэльВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Защитник
-
14 Краусс ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Груда БрайанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Рихтер МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Бель ШтефанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Кор ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Зиверт Ян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Доан РицуПолузащитник
-
34 Рохль МерлинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Майнц
Фрайбург
21 матч
66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
23.8%
4.8%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.4%
23.8%
23.8%
11 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 13 побед
35 матчей
40%
28.6%
31.4%
14 побед 10 ничьих 11 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
15 побед 15 ничьих 5 побед
Второй тайм
31.4%
31.4%
37.2%
11 побед 11 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
22
Голов в среднем за матч
1.88
1.22
Среднее время на гол
47
73
Всего голов
22
18
Голов в среднем за матч
1.22
1.06
Среднее время на гол
73
85
Всего голов
54
40
Голов в среднем за матч
1.54
1.14
Тотал матчей
2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 74%
Меньше 26%
9
19
Больше 54%
Меньше 46%
16
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
58
78
Бомбардиры внутри турнира
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чхэ-Сон Ли II
|2
|0.15
|Каси Антони
|2
|0.15
|Баррейро Леандро
|2
|0.15
|Груда Брайан
|1
|0.08
|Ажорк Людовик
|1
|0.08
|Рихтер Марко
|1
|0.08
|Баркок Аймен
|1
|0.08
|Краусс Том
|1
|0.08
|Онисиво Карим
|0
|0
|Фернандес Эдимилсон
|0
|0
|Да Коста Данни
|0
|0
|Эль-Гази Анвар
|0
|0
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грифо Винченцо
|3 (3)
|0.23
|Хёлер Лукас
|3
|0.23
|Рохль Мерлин
|1
|0.08
|Вайсхаупт Ноа
|1
|0.08
|Гульде Мануэль
|1
|0.08
|Хёфлер Николас
|1
|0.08
|Филипп Максимилиан
|1
|0.08
|Линхарт Филипп
|1
|0.08
|Доан Рицу
|1
|0.08
|Шаллаи Роланд
|1
|0.08
|Гинтер Маттиас
|0
|0
Карточки
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кор Доминик
|5
|0
|Ван дер Берг Сепп
|5
|0
|Баррейро Леандро
|4
|0
|Фернандес Эдимилсон
|3
|0
|Чхэ-Сон Ли II
|3
|0
|Каси Антони
|3
|0
|Свенссон Бо
|2
|0
|Бель Штефан
|2
|0
|Центнер Робин
|2
|0
|Рихтер Марко
|2
|0
|Груда Брайан
|2
|0
|Да Коста Данни
|1
|0
|Ажорк Людовик
|1
|0
|Мвене Филлипп
|1
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0
|Баркок Аймен
|1
|0
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёфлер Николас
|2
|1
|Эггештайн Максимилиан
|3
|0
|Линхарт Филипп
|3
|0
|Гинтер Маттиас
|2
|0
|Кюблер Лукас
|2
|0
|Гульде Мануэль
|1
|0
|Грифо Винченцо
|1
|0
|Хёлер Лукас
|1
|0
|Филипп Максимилиан
|1
|0
|Сильдиллия Килианн
|1
|0
|Рохль Мерлин
|1
|0
|Вайсхаупт Ноа
|1
|0
|Кристиан Штрайх
|1
|0
Результаты матчей
Майнц
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Фрайбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
3
Майнц
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Фрайбург
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
4
9
Майнц
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Фрайбург
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
8
12
Голы по времени матча
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
9
14
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
11%
3
21%
1-15
1
11%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
3
33%
1
7%
46-60
1
11%
2
14%
61-75
3
33%
3
21%
76-90
Забито
6
11
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
17%
2
18%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
1
17%
4
36%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
33%
1
9%
61-75
1
17%
2
18%
76-90
Пропущено
16
9
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
4
25%
2
22%
1-15
2
13%
3
33%
16-30
1
6%
1
11%
31-45
3
19%
1
11%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
31%
2
22%
76-90
Забито
12
15
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
1
8%
2
13%
1-15
3
25%
1
7%
16-30
2
17%
6
40%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
25%
2
13%
61-75
3
25%
2
13%
76-90
Пропущено
25
23
9 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
5
20%
5
22%
1-15
3
12%
6
26%
16-30
1
4%
3
13%
31-45
6
24%
2
9%
46-60
2
8%
2
9%
61-75
8
32%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Майнц
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хоффенхайм - Майнц 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0 Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Герта - Майнц 3:0
Бохум - Майнц 2:2 Майнц - Бавария 1:3 Боруссия М - Майнц 2:2 Майнц - Байер Л 0:3 Аугсбург - Майнц 2:1 Майнц - Штутгарт 1:3 Майнц - Дуйсбург 2:0 Вердер - Майнц 4:0 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Унион Берлин - Майнц 4:1 Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Майнц - Бёрнли 1:0 Майнц - Санкт-Галлен 4:1 Кобленц - Майнц 1:6 Боруссия Д - Майнц 2:2 Майнц - Штутгарт 1:4
Фрайбург
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Фрайбург - Дармштадт 1:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Бачка-Топола 5:0
Фрайбург - Боруссия М 3:3 Фрайбург - Падерборн 1:3 Байер Л - Фрайбург 2:1 Бачка-Топола - Фрайбург 1:3 Фрайбург - Бохум 2:1 Бавария - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Вест Хэм 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0 Олимпиакос - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 2:4 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Штутгарт - Фрайбург 5:0 Фрайбург - Вердер 1:0 Хоффенхайм - Фрайбург 1:2 Оберахерн - Фрайбург 0:2
Результаты матчей
Майнц
Фрайбург
Точный счет
1:3
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Майнц
Фрайбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
33
25
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
93
39
57
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|37 - 10
|34
|2.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|43 - 9
|32
|3.
|Заявка
|13
|10
|0
|3
|33 - 15
|30
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|31 - 13
|26
|5.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 19
|24
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|25 - 23
|20
|7.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|18 - 13
|18
|8.
|1:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 23
|18
|9.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|18 - 24
|16
|10.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|27 - 28
|16
|11.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|21 - 24
|14
|12.
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|14 - 26
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|18 - 27
|11
|14.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|18 - 28
|11
|15.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 24
|9
|16.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 34
|9
|17.
|0:1 Заявка
|13
|1
|5
|7
|12 - 26
|8
|18.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|12 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|21 - 5
|18
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 6
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|21 - 5
|17
|4.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|27 - 5
|16
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 10
|16
|6.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|7.
|1:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|11.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|12.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 12
|9
|13.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 15
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 13
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|17.
|0:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 5
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 10
|16
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 9
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 8
|9
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 9
|8
|8.
|1:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 14
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|16 - 18
|6
|10.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 17
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|12.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 19
|4
|14.
|0:1 Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 15
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 14
|3
|16.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 18
|3
|17.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 14
|1
|18.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|7 - 18
|1
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|Бавария
|Кейн Гарри
|18 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|16 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|10 (3)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|9 (3)
|Бавария
|Сане Лерой
|8 (6)
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 2
|Майнц
|Кор Доминик
|5
|Хоффенхайм
|Акпогума Кевин
|5
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|5
|Бохум
|Шлоттербек Кевен
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Майнц 0:1 Фрайбург
Исход игры
Майнц
30% (36)
Ничья
48.3% (58)
Фрайбург
21.7% (26)
Тотал 2.5
Больше
35.96% (41)
Меньше
64.04% (73)
Обе команды забьют
Да
80.7% (92)
Нет
19.3% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.5% (51)
2:1 Майнц
18.3% (22)
1:2 Фрайбург
10% (12)
0:1 Фрайбург
9.2% (11)
1:0 Майнц
5.8% (7)
2:2 Ничья
5% (6)
2:0 Майнц
1.7% (2)
0:2 Фрайбург
1.7% (2)
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