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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Стилер Тобиас
Майнц
0:1
Второй тайм: 71'
Фрайбург
0'
29' Желтая карточка
Баррейро Леандро
0:1
70' Гол
Грегорич Михаэль

Ход матча

24'
 
Гульде Мануэль
Гинтер Маттиас
29'
Баррейро Леандро
 
59'
 
Хёлер Лукас
Вайсхаупт Ноа
66'
Буркардт Джонатан
Рихтер Марко
 
70'
0:1
Грегорич Михаэль
(Рохль Мерлин)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 2
  • 12 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 262 Количество передач 179
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 120
Майнц 30% (36)
X 48.3% (58)
Фрайбург 21.7% (26)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Майнц
Ничья
Фрайбург
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Бац
Даниэль
30
Видмер
Сильван
3
Ван
дер
Берг
Сепп
19
Каси
Антони
2
Мвене
Филлипп
14
Краусс
Том
8
Баррейро
Леандро
43
Груда
Брайан
7
Чхэ-Сон
Ли
II
10
Рихтер
Марко
17
Ажорк
Людовик
1
Атуболу
Ноа
28
Гинтер
Маттиас
3
Линхарт
Филипп
33
Макенго
Жорди
25
Сильдиллия
Килианн
7
Вайсхаупт
Ноа
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
42
Доан
Рицу
34
Рохль
Мерлин
38
Грегорич
Михаэль
Майнц
4-2-3-1
Фрайбург
3-4-2-1

История личных встреч

Майнц
Фрайбург

21 матч

66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
23.8%
4.8%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.4%
23.8%
23.8%
11 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 13 побед

35 матчей

40%
28.6%
31.4%
14 побед 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
15 побед 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.4%
31.4%
37.2%
11 побед 11 ничьих 13 побед

История матчей

Б
1:1
Б
2:1
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:0
Б
1:3
Б
1:2
Б
3:0
Б
5:0
ТМК
2:2
ТМК
2:2
Б
1:3
Б
2:0
Б
2:1
Б
1:0
Б
4:2
Б
2:3
ТМК
1:0
Б
2:2
Б
2:0
Б
1:2
К
2:3
Б
0:0
Б
1:1
Б
3:1
Б
1:2
Б
1:1
Б
1:0
Б
1:0
Б
3:0
Б2
1:2
К
1:3
Б2
0:1
ТМС
1:0
Б2
1:1

Голы

Всего голов

32
22

Голов в среднем за матч

1.88
1.22

Среднее время на гол

47
73

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.22
1.06

Среднее время на гол

73
85

Всего голов

54
40

Голов в среднем за матч

1.54
1.14

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 74%
Меньше 26%
9
19
Больше 54%
Меньше 46%
16
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

58
78

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чхэ-Сон Ли II 2 0.15
Каси Антони 2 0.15
Баррейро Леандро 2 0.15
Груда Брайан 1 0.08
Ажорк Людовик 1 0.08
Рихтер Марко 1 0.08
Баркок Аймен 1 0.08
Краусс Том 1 0.08
Онисиво Карим 0 0
Фернандес Эдимилсон 0 0
Да Коста Данни 0 0
Эль-Гази Анвар 0 0
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 3 (3) 0.23
Хёлер Лукас 3 0.23
Рохль Мерлин 1 0.08
Вайсхаупт Ноа 1 0.08
Гульде Мануэль 1 0.08
Хёфлер Николас 1 0.08
Филипп Максимилиан 1 0.08
Линхарт Филипп 1 0.08
Доан Рицу 1 0.08
Шаллаи Роланд 1 0.08
Гинтер Маттиас 0 0

Карточки

Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 5 0
Ван дер Берг Сепп 5 0
Баррейро Леандро 4 0
Фернандес Эдимилсон 3 0
Чхэ-Сон Ли II 3 0
Каси Антони 3 0
Свенссон Бо 2 0
Бель Штефан 2 0
Центнер Робин 2 0
Рихтер Марко 2 0
Груда Брайан 2 0
Да Коста Данни 1 0
Ажорк Людовик 1 0
Мвене Филлипп 1 0
Ханше-Ольсен Андреас 1 0
Баркок Аймен 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 2 1
Эггештайн Максимилиан 3 0
Линхарт Филипп 3 0
Гинтер Маттиас 2 0
Кюблер Лукас 2 0
Гульде Мануэль 1 0
Грифо Винченцо 1 0
Хёлер Лукас 1 0
Филипп Максимилиан 1 0
Сильдиллия Килианн 1 0
Рохль Мерлин 1 0
Вайсхаупт Ноа 1 0
Кристиан Штрайх 1 0

Результаты матчей

Майнц
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Фрайбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
3
Майнц
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Фрайбург
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

4
9
Майнц
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Фрайбург
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

8
12

Голы по времени матча

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

9
14
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
11%
3
21%
1-15
1
11%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
3
33%
1
7%
46-60
1
11%
2
14%
61-75
3
33%
3
21%
76-90

Забито

6
11
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
17%
2
18%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
1
17%
4
36%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
33%
1
9%
61-75
1
17%
2
18%
76-90

Пропущено

16
9
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
4
25%
2
22%
1-15
2
13%
3
33%
16-30
1
6%
1
11%
31-45
3
19%
1
11%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
31%
2
22%
76-90

Забито

12
15
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
1
8%
2
13%
1-15
3
25%
1
7%
16-30
2
17%
6
40%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
25%
2
13%
61-75
3
25%
2
13%
76-90

Пропущено

25
23
9 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
5
20%
5
22%
1-15
3
12%
6
26%
16-30
1
4%
3
13%
31-45
6
24%
2
9%
46-60
2
8%
2
9%
61-75
8
32%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Майнц
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хоффенхайм - Майнц 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0 Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Герта - Майнц 3:0
Бохум - Майнц 2:2 Майнц - Бавария 1:3 Боруссия М - Майнц 2:2 Майнц - Байер Л 0:3 Аугсбург - Майнц 2:1 Майнц - Штутгарт 1:3 Майнц - Дуйсбург 2:0 Вердер - Майнц 4:0 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Унион Берлин - Майнц 4:1 Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Майнц - Бёрнли 1:0 Майнц - Санкт-Галлен 4:1 Кобленц - Майнц 1:6 Боруссия Д - Майнц 2:2 Майнц - Штутгарт 1:4
Фрайбург
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Фрайбург - Дармштадт 1:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Бачка-Топола 5:0
Фрайбург - Боруссия М 3:3 Фрайбург - Падерборн 1:3 Байер Л - Фрайбург 2:1 Бачка-Топола - Фрайбург 1:3 Фрайбург - Бохум 2:1 Бавария - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Вест Хэм 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0 Олимпиакос - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 2:4 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Штутгарт - Фрайбург 5:0 Фрайбург - Вердер 1:0 Хоффенхайм - Фрайбург 1:2 Оберахерн - Фрайбург 0:2

Результаты матчей

Майнц
Фрайбург

Точный счет

1:3
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Майнц
Фрайбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
3
2
5
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
3
3
9
1.5
5
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 12 11 1 0 37 - 10 34
2.
Бавария
 Заявка 12 10 2 0 43 - 9 32
3.
Штутгарт
 Заявка 13 10 0 3 33 - 15 30
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 8 2 3 31 - 13 26
5.
Боруссия Д
 Заявка 12 7 3 2 25 - 19 24
6.
Хоффенхайм
 Заявка 13 6 2 5 25 - 23 20
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 12 4 6 2 18 - 13 18
8.
Фрайбург
 1:0 Заявка 13 5 3 5 16 - 23 18
9.
Вольфсбург
 Заявка 13 5 1 7 18 - 24 16
10.
Боруссия М
 Заявка 13 4 4 5 27 - 28 16
11.
Аугсбург
 Заявка 12 3 5 4 21 - 24 14
12.
Бохум
 Заявка 13 2 7 4 14 - 26 13
13.
Вердер
 Заявка 13 3 2 8 18 - 27 11
14.
Хайденхайм
 Заявка 13 3 2 8 18 - 28 11
15.
Кёльн
 Заявка 13 2 3 8 10 - 24 9
16.
Дармштадт
 Заявка 13 2 3 8 15 - 34 9
17.
Майнц
 0:1 Заявка 13 1 5 7 12 - 26 8
18.
Унион Берлин
 Заявка 12 2 1 9 12 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 6 6 0 0 21 - 5 18
2.
Штутгарт
 Заявка 7 6 0 1 22 - 6 18
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 7 5 2 0 21 - 5 17
4.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 27 - 5 16
5.
Боруссия Д
 Заявка 7 5 1 1 13 - 10 16
6.
Вольфсбург
 Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
7.
Фрайбург
 1:0 Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
8.
Хайденхайм
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
9.
Боруссия М
 Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
10.
Вердер
 Заявка 7 3 1 3 12 - 13 10
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
12.
Аугсбург
 Заявка 6 2 3 1 13 - 12 9
13.
Бохум
 Заявка 6 1 4 1 9 - 9 7
14.
Дармштадт
 Заявка 7 1 2 4 10 - 15 5
15.
Хоффенхайм
 Заявка 6 1 1 4 9 - 13 4
16.
Кёльн
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
17.
Майнц
 0:1 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
18.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
2.
Байер Л
 Заявка 6 5 1 0 16 - 5 16
3.
Хоффенхайм
 Заявка 7 5 1 1 16 - 10 16
4.
Штутгарт
 Заявка 6 4 0 2 11 - 9 12
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 3 0 3 10 - 8 9
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 2 3 1 10 - 7 9
7.
Боруссия Д
 Заявка 5 2 2 1 12 - 9 8
8.
Фрайбург
 1:0 Заявка 7 2 1 4 5 - 14 7
9.
Боруссия М
 Заявка 6 1 3 2 16 - 18 6
10.
Бохум
 Заявка 7 1 3 3 5 - 17 6
11.
Аугсбург
 Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
12.
Кёльн
 Заявка 7 1 2 4 4 - 14 5
13.
Дармштадт
 Заявка 6 1 1 4 5 - 19 4
14.
Майнц
 0:1 Заявка 7 0 4 3 7 - 15 4
15.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
16.
Вольфсбург
 Заявка 7 1 0 6 7 - 18 3
17.
Вердер
 Заявка 6 0 1 5 6 - 14 1
18.
Хайденхайм
 Заявка 7 0 1 6 7 - 18 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 18 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 16 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 10 (3)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (3)
Бавария Сане Лерой 8 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Майнц Кор Доминик 5
Хоффенхайм Акпогума Кевин 5
Хоффенхайм Прёмель Гриша 5
Бохум Шлоттербек Кевен 5
Весь список
  • 69'
    Краусс Том возвращается на поле.
  • 69'
    Каси Антони ослабляет давление, выбив мяч.
  • 69'
    Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 69'
    Матч возобновлен
  • 69'
    Ох, нехорошо это выглядит. Краусс Том получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 68'
    Краусс Том на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 67'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 67'
    Краусс Том успешно блокирует удар.
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    Прогнозы 120
    Майнц 30% (36)
    X 48.3% (58)
    Фрайбург 21.7% (26)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Майнц
    Ничья
    Фрайбург
    3.56
    3.50
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    4.56
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Майнц 0:1 Фрайбург

    Исход игры
    Майнц
    30% (36)
    Ничья
    48.3% (58)
    Фрайбург
    21.7% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.96% (41)
    Меньше
    64.04% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    80.7% (92)
    Нет
    19.3% (22)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    42.5% (51)
    2:1 Майнц
    18.3% (22)
    1:2 Фрайбург
    10% (12)
    0:1 Фрайбург
    9.2% (11)
    1:0 Майнц
    5.8% (7)
    2:2 Ничья
    5% (6)
    2:0 Майнц
    1.7% (2)
    0:2 Фрайбург
    1.7% (2)
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