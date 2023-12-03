Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Первый тайм

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

52' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Мвене Филлипп навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Бац Даниэль взял и забрал мяч на выходе

48' Удар от ворот произведет Фрайбург

48' Удар от ворот произведет Майнц

47' Вайсхаупт Ноа создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Вайсхаупт Ноа из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Оооо... вот это был удар! Грегорич Михаэль должен был забить с этой позиции.

47' ШТАНГА! Пробил головой Грегорич Михаэль прямо в каркас ворот!

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

45' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Мвене Филлипп навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Груда Брайан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Баррейро Леандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Игрок из команды Фрайбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

40' Макенго Жорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Вайсхаупт Ноа из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Макенго Жорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Линхарт Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Видмер Сильван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Удар от ворот произведет Майнц

31' Грегорич Михаэль не смог попасть в створ ударом издали

31' Грегорич Михаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Матч возобновлен

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Баррейро Леандро получил желтую карточку от судьи

28' Вайсхаупт Ноа навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' ШТАНГА! Так было близко к голу - Грегорич Михаэль нанес удар в каркас ворот!

27' Рохль Мерлин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Сильдиллия Килианн из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Груда Брайан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Хорошую попытку сделал Рихтер Марко . Удар в створ, но вратарь начеку

24' Доан Рицу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Доан Рицу пробует нанести удар издали, но Даниэль Батц держит все под контролем

22' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Удар от ворот произведет Майнц

19' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Сильдиллия Килианн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Оооо... вот это был удар! Баррейро Леандро должен был забить с этой позиции.

18' Хорошую попытку сделал Баррейро Леандро . Удар в створ, но вратарь начеку

18' Груда Брайан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Удар от ворот произведет Фрайбург

17' Оооо... вот это был удар! Ажорк Людовик должен был забить с этой позиции.

17' Ажорк Людовик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Видмер Сильван создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Видмер Сильван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Матч возобновлен

16' Ох, нехорошо это выглядит. Хёфлер Николас получил травму и медбригада забирает его с поля.

14' Ох, нехорошо это выглядит. Баррейро Леандро получил травму и медбригада забирает его с поля.

12' Хёфлер Николас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Баррейро Леандро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Удар от ворот произведет Фрайбург

12' Рихтер Марко из команды Майнц не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

12' Груда Брайан из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Игрок из команды Фрайбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

5' Краусс Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Оооо... вот это был удар! Ажорк Людовик должен был забить с этой позиции.

4' Ажорк Людовик нанес удар головой, но Noah Atubolu спокойно отбил мяч.

4' Рихтер Марко создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Рихтер Марко из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Баррейро Леандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Гинтер Маттиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Каси Антони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Рохль Мерлин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Майнц начинает с центра поля