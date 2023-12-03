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Тур: 13. Стадион: . Зрители: 30305 Главный судья: Стилер Тобиас
Майнц
0:1
Конец матча
Фрайбург
0'
29' Желтая карточка
Баррейро Леандро
0:1
70' Гол
Грегорич Михаэль
87' Желтая карточка
Шаллаи Роланд
90'+7

Ход матча

24'
 
Гульде Мануэль
Гинтер Маттиас
29'
Баррейро Леандро
 
59'
 
Хёлер Лукас
Вайсхаупт Ноа
66'
Буркардт Джонатан
Рихтер Марко
 
70'
0:1
Грегорич Михаэль
(Рохль Мерлин)
76'
Онисиво Карим
Ли Чхэ-Сон
 
76'
Баркок Аймен
Груда Брайан
 
84'
 
Адаму Чуквубике
Грегорич Михаэль
84'
 
Шаллаи Роланд
Доан Рицу
86'
Кор Доминик
Краусс Том
 
86'
Да Коста Данни
Видмер Сильван
 
87'
 
Шаллаи Роланд

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 5
  • 14 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 519 Количество передач 331
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Майнц 30% (36)
X 48.3% (58)
Фрайбург 21.7% (26)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Бац
Даниэль
30
Видмер
Сильван
3
Ван
дер
Берг
Сепп
19
Каси
Антони
2
Мвене
Филлипп
14
Краусс
Том
8
Баррейро
Леандро
43
Груда
Брайан
7
Чхэ-Сон
Ли
II
10
Рихтер
Марко
17
Ажорк
Людовик
1
Атуболу
Ноа
28
Гинтер
Маттиас
3
Линхарт
Филипп
33
Макенго
Жорди
25
Сильдиллия
Килианн
7
Вайсхаупт
Ноа
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
42
Доан
Рицу
34
Рохль
Мерлин
38
Грегорич
Михаэль
Майнц
4-2-3-1
Фрайбург
3-4-2-1

История личных встреч

Майнц
Фрайбург

21 матч

66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
23.8%
4.8%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.4%
23.8%
23.8%
11 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 13 побед

35 матчей

40%
28.6%
31.4%
14 побед 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
15 побед 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.4%
31.4%
37.2%
11 побед 11 ничьих 13 побед

История матчей

Б
1:1
Б
2:1
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:0
Б
1:3
Б
1:2
Б
3:0
Б
5:0
ТМК
2:2
ТМК
2:2
Б
1:3
Б
2:0
Б
2:1
Б
1:0
Б
4:2
Б
2:3
ТМК
1:0
Б
2:2
Б
2:0
Б
1:2
К
2:3
Б
0:0
Б
1:1
Б
3:1
Б
1:2
Б
1:1
Б
1:0
Б
1:0
Б
3:0
Б2
1:2
К
1:3
Б2
0:1
ТМС
1:0
Б2
1:1

Голы

Всего голов

32
22

Голов в среднем за матч

1.88
1.22

Среднее время на гол

47
73

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.22
1.06

Среднее время на гол

73
85

Всего голов

54
40

Голов в среднем за матч

1.54
1.14

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 74%
Меньше 26%
9
19
Больше 54%
Меньше 46%
16
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

58
78

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чхэ-Сон Ли II 2 0.15
Каси Антони 2 0.15
Баррейро Леандро 2 0.15
Груда Брайан 1 0.08
Ажорк Людовик 1 0.08
Рихтер Марко 1 0.08
Баркок Аймен 1 0.08
Краусс Том 1 0.08
Онисиво Карим 0 0
Фернандес Эдимилсон 0 0
Да Коста Данни 0 0
Эль-Гази Анвар 0 0
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 3 (3) 0.23
Хёлер Лукас 3 0.23
Рохль Мерлин 1 0.08
Вайсхаупт Ноа 1 0.08
Гульде Мануэль 1 0.08
Грегорич Михаэль 1 0.08
Хёфлер Николас 1 0.08
Филипп Максимилиан 1 0.08
Линхарт Филипп 1 0.08
Доан Рицу 1 0.08
Шаллаи Роланд 1 0.08
Гинтер Маттиас 0 0

Карточки

Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 5 0
Ван дер Берг Сепп 5 0
Баррейро Леандро 4 0
Фернандес Эдимилсон 3 0
Чхэ-Сон Ли II 3 0
Каси Антони 3 0
Свенссон Бо 2 0
Бель Штефан 2 0
Центнер Робин 2 0
Рихтер Марко 2 0
Груда Брайан 2 0
Да Коста Данни 1 0
Ажорк Людовик 1 0
Мвене Филлипп 1 0
Ханше-Ольсен Андреас 1 0
Баркок Аймен 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 2 1
Эггештайн Максимилиан 3 0
Линхарт Филипп 3 0
Гинтер Маттиас 2 0
Кюблер Лукас 2 0
Гульде Мануэль 1 0
Грифо Винченцо 1 0
Хёлер Лукас 1 0
Филипп Максимилиан 1 0
Шаллаи Роланд 1 0
Сильдиллия Килианн 1 0
Рохль Мерлин 1 0
Вайсхаупт Ноа 1 0
Кристиан Штрайх 1 0

Результаты матчей

Майнц
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Фрайбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
3
Майнц
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Фрайбург
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

4
9
Майнц
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Фрайбург
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

8
12

Голы по времени матча

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

10
14
2 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
10%
3
21%
1-15
1
10%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
3
30%
1
7%
46-60
2
20%
2
14%
61-75
3
30%
3
21%
76-90

Забито

6
11
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
17%
2
18%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
1
17%
4
36%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
33%
1
9%
61-75
1
17%
2
18%
76-90

Пропущено

16
9
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
4
25%
2
22%
1-15
2
13%
3
33%
16-30
1
6%
1
11%
31-45
3
19%
1
11%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
31%
2
22%
76-90

Забито

12
16
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
1
8%
2
13%
1-15
3
25%
1
6%
16-30
2
17%
6
38%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
25%
3
19%
61-75
3
25%
2
13%
76-90

Пропущено

26
23
9 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
5
19%
5
22%
1-15
3
12%
6
26%
16-30
1
4%
3
13%
31-45
6
23%
2
9%
46-60
3
12%
2
9%
61-75
8
31%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Майнц
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хоффенхайм - Майнц 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0 Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Герта - Майнц 3:0
Бохум - Майнц 2:2 Майнц - Бавария 1:3 Боруссия М - Майнц 2:2 Майнц - Байер Л 0:3 Аугсбург - Майнц 2:1 Майнц - Штутгарт 1:3 Майнц - Дуйсбург 2:0 Вердер - Майнц 4:0 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Унион Берлин - Майнц 4:1 Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Майнц - Бёрнли 1:0 Майнц - Санкт-Галлен 4:1 Кобленц - Майнц 1:6 Боруссия Д - Майнц 2:2 Майнц - Штутгарт 1:4
Фрайбург
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Фрайбург - Дармштадт 1:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Бачка-Топола 5:0
Фрайбург - Боруссия М 3:3 Фрайбург - Падерборн 1:3 Байер Л - Фрайбург 2:1 Бачка-Топола - Фрайбург 1:3 Фрайбург - Бохум 2:1 Бавария - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Вест Хэм 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0 Олимпиакос - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 2:4 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Штутгарт - Фрайбург 5:0 Фрайбург - Вердер 1:0 Хоффенхайм - Фрайбург 1:2 Оберахерн - Фрайбург 0:2

Результаты матчей

Майнц
Фрайбург

Точный счет

1:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Майнц
Фрайбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
2
5
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
10
3
3
10
1.5
5
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 0:1 Заявка 13 11 1 1 37 - 11 34
2.
Бавария
 Заявка 12 10 2 0 43 - 9 32
3.
Штутгарт
 Заявка 13 10 0 3 33 - 15 30
4.
Боруссия Д
 1:0 Заявка 13 8 3 2 26 - 19 27
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 8 2 3 31 - 13 26
6.
Хоффенхайм
 Заявка 13 6 2 5 25 - 23 20
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 12 4 6 2 18 - 13 18
8.
Фрайбург
 Заявка 13 5 3 5 16 - 23 18
9.
Вольфсбург
 Заявка 13 5 1 7 18 - 24 16
10.
Боруссия М
 Заявка 13 4 4 5 27 - 28 16
11.
Аугсбург
 Заявка 12 3 5 4 21 - 24 14
12.
Бохум
 Заявка 13 2 7 4 14 - 26 13
13.
Вердер
 Заявка 13 3 2 8 18 - 27 11
14.
Хайденхайм
 Заявка 13 3 2 8 18 - 28 11
15.
Кёльн
 Заявка 13 2 3 8 10 - 24 9
16.
Дармштадт
 Заявка 13 2 3 8 15 - 34 9
17.
Майнц
 Заявка 13 1 5 7 12 - 26 8
18.
Унион Берлин
 Заявка 12 2 1 9 12 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 7 6 0 1 22 - 6 18
2.
Байер Л
 0:1 Заявка 7 6 0 1 21 - 6 18
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 7 5 2 0 21 - 5 17
4.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 27 - 5 16
5.
Боруссия Д
 1:0 Заявка 7 5 1 1 13 - 10 16
6.
Вольфсбург
 Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
7.
Фрайбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
8.
Хайденхайм
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
9.
Боруссия М
 Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
10.
Вердер
 Заявка 7 3 1 3 12 - 13 10
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
12.
Аугсбург
 Заявка 6 2 3 1 13 - 12 9
13.
Бохум
 Заявка 6 1 4 1 9 - 9 7
14.
Дармштадт
 Заявка 7 1 2 4 10 - 15 5
15.
Хоффенхайм
 Заявка 6 1 1 4 9 - 13 4
16.
Кёльн
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
17.
Майнц
 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
18.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
2.
Байер Л
 0:1 Заявка 6 5 1 0 16 - 5 16
3.
Хоффенхайм
 Заявка 7 5 1 1 16 - 10 16
4.
Штутгарт
 Заявка 6 4 0 2 11 - 9 12
5.
Боруссия Д
 1:0 Заявка 6 3 2 1 13 - 9 11
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 3 0 3 10 - 8 9
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 2 3 1 10 - 7 9
8.
Фрайбург
 Заявка 7 2 1 4 5 - 14 7
9.
Боруссия М
 Заявка 6 1 3 2 16 - 18 6
10.
Бохум
 Заявка 7 1 3 3 5 - 17 6
11.
Аугсбург
 Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
12.
Кёльн
 Заявка 7 1 2 4 4 - 14 5
13.
Дармштадт
 Заявка 6 1 1 4 5 - 19 4
14.
Майнц
 Заявка 7 0 4 3 7 - 15 4
15.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
16.
Вольфсбург
 Заявка 7 1 0 6 7 - 18 3
17.
Вердер
 Заявка 6 0 1 5 6 - 14 1
18.
Хайденхайм
 Заявка 7 0 1 6 7 - 18 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 18 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 16 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 10 (3)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (3)
Бавария Сане Лерой 8 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Майнц Кор Доминик 5
Хоффенхайм Акпогума Кевин 5
Хоффенхайм Прёмель Гриша 5
Бохум Шлоттербек Кевен 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Фрайбург вырывает победу
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Майнц: 61%, Фрайбург: 39%.
  • 97'
    Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 97'
    Бац Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
  • 97'
    Фрайбург начинает контратаку
  • 97'
    Буркардт Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MEWA Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Майнц 30% (36)
    X 48.3% (58)
    Фрайбург 21.7% (26)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Майнц 0:1 Фрайбург

    Исход игры
    Майнц
    30% (36)
    Ничья
    48.3% (58)
    Фрайбург
    21.7% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.96% (41)
    Меньше
    64.04% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    80.7% (92)
    Нет
    19.3% (22)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    42.5% (51)
    2:1 Майнц
    18.3% (22)
    1:2 Фрайбург
    10% (12)
    0:1 Фрайбург
    9.2% (11)
    1:0 Майнц
    5.8% (7)
    2:2 Ничья
    5% (6)
    2:0 Майнц
    1.7% (2)
    0:2 Фрайбург
    1.7% (2)
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