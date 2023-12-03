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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Зюйдтироль
0:1
Конец матча
Комо
0'
29' Желтая карточка
Курто Марко
35' Желтая карточка
Верди Симоне
0:1
73' Гол
Абильдгор Оливер
73' Желтая карточка
Коне Бенджамин
90' Желтая карточка
Мазиелло Андреа
90'+8

Ход матча

29'
 
Курто Марко
35'
 
Верди Симоне
46'
Бро Жереми
Петерс Дауда
 
66'
Silvio Merkaj
Раути Никола
 
73'
0:1
Абильдгор Оливер
73'
 
Коне Бенджамин
78'
Каньяно Андреа
Simone Davi
 
78'
Киерво Риккардо
Лунетта Габриэль
 
79'
 
Габриеллони Алессандро
Верди Симоне
79'
 
Беллемо Алессандро
Коне Бенджамин
80'
 
Сала Марко
Иоанну Николас
87'
Чиско Андреа
Джорджини Андреа
 
90'
 
Liam Kerrigan2
Кутроне Патрик
90'
 
Виньяли Лука
Да Кунья Лукас
90'
Мазиелло Андреа
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 2
  • 3 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 368 Количество передач 531
  • 42 Владение мячом, % 58
1
Полуцци
Джакомо
30
Джорджини
Андреа
14
Куомо
Джузеппе
55
Мазиелло
Андреа
24
Simone
Davi
8
Лунетта
Габриэль
21
Тайт
Фабиан
42
Петерс
Дауда
17
Казираги
Даниэль
23
Раути
Никола
9
Emanuele
Pecorino
1
Шемпер
Адриан
5
Курто
Марко
26
Одентал
Кас
93
Барба
Федерико
84
Кассандро
Томмазо
94
Коне
Бенджамин
28
Абильдгор
Оливер
33
Да
Кунья
Лукас
44
Иоанну
Николас
90
Верди
Симоне
10
Кутроне
Патрик
Зюйдтироль
4-4-2
Комо
3-5-2

История личных встреч

Зюйдтироль
Комо

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

История матчей

СB
1:1
СB
0:2
ЛП
2:0
ЛП
2:0
ЛП
0:0
ППД
0:0
ППД
4:3
ППД
3:2
СCA
0:0

Голы

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.8
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.75
0.8

Среднее время на гол

120
112

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.33
0.89

Тотал матчей

2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

67
101

Бомбардиры внутри турнира

Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Казираги Даниэль 8 (5) 0.53
Одогву Рафаэль 4 0.27
Silvio Merkaj 2 0.13
Emanuele Pecorino 2 0.13
Тайт Фабиан 1 0.07
Киерво Риккардо 1 0.07
Simone Davi 0 0
Раути Никола 0 0
Джорджини Андреа 0 0
Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутроне Патрик 5 0.33
Иоанну Николас 3 0.2
Барба Федерико 2 0.13
Одентал Кас 2 0.13
Беллемо Алессандро 1 0.07
Абильдгор Оливер 1 0.07
Верди Симоне 1 (1) 0.07
Черри Альберто 1 0.07
Да Кунья Лукас 1 0.07
Габриеллони Алессандро 1 0.07
Иовин Алессио 0 0
Арригони Томмазо 0 0
Чаджиа Мутир 0 0
Коне Бенджамин 0 0

Карточки

Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мазиелло Андреа 5 0
Одогву Рафаэль 3 0
Тайт Фабиан 3 0
Simone Davi 3 0
Джорджини Андреа 3 0
Казираги Даниэль 2 0
Полуцци Джакомо 2 0
Куомо Джузеппе 2 0
Петерс Дауда 2 0
Emanuele Pecorino 2 0
Гирингелли Лука 1 0
Сьега Николас 1 0
Ровер Маттео 1 0
Чиско Андреа 1 0
Каньяно Андреа 1 0
Silvio Merkaj 1 0
Raphael Kofler 1 0
Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Бенджамин 6 1
Курто Марко 4 0
Базелли Даниэле 2 1
Да Кунья Лукас 3 0
Верди Симоне 2 0
Барба Федерико 2 0
Иоанну Николас 2 0
Беллемо Алессандро 2 0
Кутроне Патрик 2 0
Одентал Кас 2 0
Габриеллони Алессандро 2 0
Мустафа Сулиман 2 0
Кассандро Томмазо 2 0
Иовин Алессио 1 0
Шемпер Адриан 1 0
Чаджиа Мутир 1 0
Абильдгор Оливер 1 0

Результаты матчей

Зюйдтироль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Комо
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
3
Зюйдтироль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Комо
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

5
8
Зюйдтироль
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Комо
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

10
11

Голы по времени матча

Забито

11
9
2 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
1
9%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
9%
1
11%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
5
45%
1
11%
76-90

Пропущено

10
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
10%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
4
40%
1
14%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
2
20%
2
29%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

7
9
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
0
0%
3
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
3
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
3
33%
76-90

Пропущено

10
7
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
3
30%
1
14%
76-90

Забито

18
18
4 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 9
5 Не забивали 2
1
6%
6
33%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
3
17%
4
22%
46-60
4
22%
2
11%
61-75
7
39%
4
22%
76-90

Пропущено

20
14
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 8
3
15%
1
7%
1-15
2
10%
2
14%
16-30
4
20%
2
14%
31-45
4
20%
4
29%
46-60
3
15%
4
29%
61-75
4
20%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Зюйдтироль
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Зюйдтироль - Брешия 1:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Парма - Зюйдтироль 2:0
Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Тироль 0:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Модена 0:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Асколи 3:1 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Специя 3:3 Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Аль-Духаиль 0:2 Сассуоло - Зюйдтироль 4:0 Бари - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 1:0
Комо
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Комо - Лекко 0:0 Комо - ФералпиСало 2:1 Асколи - Комо 0:1 Пиза - Комо 1:1
Комо - Катанзаро 1:0 Парма - Комо 2:1 Комо - Кремонезе 1:3 Бари - Комо 1:1 Комо - Сампдория 1:0 Читтаделла - Комо 0:3 Комо - Тернана 2:1 Специя - Комо 0:1 Комо - Реджана 2:2 Венеция - Комо 3:0 Лечче - Комо 1:0 Комо - Пиза 1:1 Кальяри - Комо 2:1 Комо - Про Патрия 1:0 Комо - Торрес 1:0 Комо - Джиллингем 0:1

Результаты матчей

Зюйдтироль
Комо

Точный счет

0:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:1
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
1
9 раз 60%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Зюйдтироль
Комо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
1
3
5
1.5
3
4
3
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
7
1
2
5
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
13
2
5
10
1.5
4
11
3
12
2.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 15 10 3 2 29 - 13 33
2.
Венеция
 15 10 3 2 25 - 12 33
3.
Комо
 15 8 4 3 18 - 14 28
4.
Катанзаро
 15 8 3 4 24 - 19 27
5.
Кремонезе
 15 7 5 3 21 - 12 26
6.
Модена
 15 7 5 3 16 - 14 26
7.
Читтаделла
 15 7 4 4 18 - 18 25
8.
Палермо
 15 7 3 5 20 - 13 24
9.
Козенца
 15 5 4 6 18 - 17 19
10.
Сампдория
 15 5 3 7 17 - 20 18
11.
Брешия
 15 4 6 5 14 - 15 18
12.
Пиза
 15 4 6 5 14 - 15 18
13.
Бари
 15 3 9 3 15 - 17 18
14.
Зюйдтироль
 15 4 5 6 19 - 19 17
15.
Лекко
 15 4 4 7 14 - 21 16
16.
Реджана
 15 3 7 5 15 - 19 16
17.
Асколи
 15 3 4 8 15 - 21 13
18.
Тернана
 15 2 5 8 16 - 20 11
19.
Специя
 15 1 7 7 11 - 21 10
20.
ФералпиСало
 15 1 4 10 10 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 8 6 1 1 16 - 9 19
2.
Парма
 8 5 3 0 12 - 4 18
3.
Комо
 7 4 2 1 9 - 7 14
4.
Читтаделла
 8 4 2 2 11 - 11 14
5.
Катанзаро
 7 4 1 2 12 - 9 13
6.
Модена
 8 4 1 3 8 - 9 13
7.
Козенца
 8 3 2 3 14 - 10 11
8.
Палермо
 8 3 1 4 10 - 9 10
9.
Сампдория
 7 3 0 4 8 - 9 9
10.
Кремонезе
 8 2 3 3 8 - 7 9
11.
Зюйдтироль
 8 2 3 3 11 - 10 9
12.
Брешия
 8 2 3 3 7 - 9 9
13.
Реджана
 7 1 5 1 7 - 8 8
14.
Бари
 7 1 5 1 6 - 8 8
15.
Асколи
 6 2 1 3 7 - 6 7
16.
Лекко
 7 2 1 4 8 - 12 7
17.
Пиза
 8 1 4 3 8 - 10 7
18.
Тернана
 8 1 3 4 6 - 7 6
19.
Специя
 7 0 4 3 3 - 6 4
20.
ФералпиСало
 7 0 2 5 5 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 7 5 2 0 13 - 5 17
2.
Парма
 7 5 0 2 17 - 9 15
3.
Палермо
 7 4 2 1 10 - 4 14
4.
Венеция
 7 4 2 1 9 - 3 14
5.
Комо
 8 4 2 2 9 - 7 14
6.
Катанзаро
 8 4 2 2 12 - 10 14
7.
Модена
 7 3 4 0 8 - 5 13
8.
Пиза
 7 3 2 2 6 - 5 11
9.
Читтаделла
 7 3 2 2 7 - 7 11
10.
Бари
 8 2 4 2 9 - 9 10
11.
Брешия
 7 2 3 2 7 - 6 9
12.
Сампдория
 8 2 3 3 9 - 11 9
13.
Лекко
 8 2 3 3 6 - 9 9
14.
Зюйдтироль
 7 2 2 3 8 - 9 8
15.
Козенца
 7 2 2 3 4 - 7 8
16.
Реджана
 8 2 2 4 8 - 11 8
17.
Специя
 8 1 3 4 8 - 15 6
18.
Асколи
 9 1 3 5 8 - 15 6
19.
Тернана
 7 1 2 4 10 - 13 5
20.
ФералпиСало
 8 1 2 5 5 - 16 5
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 8 (2)
Парма Бенедычак Адриан 7 (1)
Парма Ман Деннис 6 (1)
Асколи Мендеш Педру 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 7
Комо Коне Бенджамин 1 6
ФералпиСало Davide Balestrero 7
Бьянко Алессандро 7
Специя Николау Димитрис 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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