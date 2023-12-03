Тур: 15. Стадион: Марко Друсо.
0:1
Конец матча
0'
29' Желтая карточкаКурто Марко
35' Желтая карточкаВерди Симоне
0:1
73' ГолАбильдгор Оливер
73' Желтая карточкаКоне Бенджамин
90' Желтая карточкаМазиелло Андреа
90'+8
Ход матча
29'
35'
73'
0:1
73'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 4
-
6 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
368 Количество передач 531
-
42 Владение мячом, % 58
24
Simone
Davi
21
Тайт
Фабиан
42
Петерс
Дауда
23
Раути
Никола
26
Одентал
Кас
90
Верди
Симоне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Simone DaviЗащитник
- Полузащитник
-
21 Тайт ФабианПолузащитник
-
42 Петерс ДаудаПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Раути НиколаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
15 Бро ЖеремиПолузащитник
-
26 Чиско АндреаПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Верди СимонеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
80 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Сеск Фабрегас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Зюйдтироль
Комо
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.8
1
Среднее время на гол
50
90
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
0.75
0.8
Среднее время на гол
120
112
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.33
0.89
Тотал матчей
2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
67
101
Бомбардиры внутри турнира
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Казираги Даниэль
|8 (5)
|0.53
|Одогву Рафаэль
|4
|0.27
|Silvio Merkaj
|2
|0.13
|Emanuele Pecorino
|2
|0.13
|Тайт Фабиан
|1
|0.07
|Киерво Риккардо
|1
|0.07
|Simone Davi
|0
|0
|Раути Никола
|0
|0
|Джорджини Андреа
|0
|0
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутроне Патрик
|5
|0.33
|Иоанну Николас
|3
|0.2
|Барба Федерико
|2
|0.13
|Одентал Кас
|2
|0.13
|Беллемо Алессандро
|1
|0.07
|Абильдгор Оливер
|1
|0.07
|Верди Симоне
|1 (1)
|0.07
|Черри Альберто
|1
|0.07
|Да Кунья Лукас
|1
|0.07
|Габриеллони Алессандро
|1
|0.07
|Иовин Алессио
|0
|0
|Арригони Томмазо
|0
|0
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Коне Бенджамин
|0
|0
Карточки
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мазиелло Андреа
|5
|0
|Одогву Рафаэль
|3
|0
|Тайт Фабиан
|3
|0
|Simone Davi
|3
|0
|Джорджини Андреа
|3
|0
|Казираги Даниэль
|2
|0
|Полуцци Джакомо
|2
|0
|Куомо Джузеппе
|2
|0
|Петерс Дауда
|2
|0
|Emanuele Pecorino
|2
|0
|Гирингелли Лука
|1
|0
|Сьега Николас
|1
|0
|Ровер Маттео
|1
|0
|Чиско Андреа
|1
|0
|Каньяно Андреа
|1
|0
|Silvio Merkaj
|1
|0
|Raphael Kofler
|1
|0
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Бенджамин
|6
|1
|Курто Марко
|4
|0
|Базелли Даниэле
|2
|1
|Да Кунья Лукас
|3
|0
|Верди Симоне
|2
|0
|Барба Федерико
|2
|0
|Иоанну Николас
|2
|0
|Беллемо Алессандро
|2
|0
|Кутроне Патрик
|2
|0
|Одентал Кас
|2
|0
|Габриеллони Алессандро
|2
|0
|Мустафа Сулиман
|2
|0
|Кассандро Томмазо
|2
|0
|Иовин Алессио
|1
|0
|Шемпер Адриан
|1
|0
|Чаджиа Мутир
|1
|0
|Абильдгор Оливер
|1
|0
Результаты матчей
Зюйдтироль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Комо
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
3
Зюйдтироль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Комо
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
5
8
Зюйдтироль
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Комо
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
10
11
Голы по времени матча
Забито
11
9
2 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
1
9%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
9%
1
11%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
5
45%
1
11%
76-90
Пропущено
10
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
10%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
4
40%
1
14%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
2
20%
2
29%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Забито
7
9
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
0
0%
3
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
3
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
3
33%
76-90
Пропущено
10
7
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
3
30%
1
14%
76-90
Забито
18
18
4 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 9
5 Не забивали 2
1
6%
6
33%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
3
17%
4
22%
46-60
4
22%
2
11%
61-75
7
39%
4
22%
76-90
Пропущено
20
14
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 8
3
15%
1
7%
1-15
2
10%
2
14%
16-30
4
20%
2
14%
31-45
4
20%
4
29%
46-60
3
15%
4
29%
61-75
4
20%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Зюйдтироль
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Зюйдтироль - Брешия 1:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Парма - Зюйдтироль 2:0
Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Тироль 0:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Модена 0:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Асколи 3:1 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Специя 3:3 Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Аль-Духаиль 0:2 Сассуоло - Зюйдтироль 4:0 Бари - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 1:0
Комо
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Комо - Лекко 0:0 Комо - ФералпиСало 2:1 Асколи - Комо 0:1 Пиза - Комо 1:1
Комо - Катанзаро 1:0 Парма - Комо 2:1 Комо - Кремонезе 1:3 Бари - Комо 1:1 Комо - Сампдория 1:0 Читтаделла - Комо 0:3 Комо - Тернана 2:1 Специя - Комо 0:1 Комо - Реджана 2:2 Венеция - Комо 3:0 Лечче - Комо 1:0 Комо - Пиза 1:1 Кальяри - Комо 2:1 Комо - Про Патрия 1:0 Комо - Торрес 1:0 Комо - Джиллингем 0:1
Результаты матчей
Зюйдтироль
Комо
Точный счет
0:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:1
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
1
9 раз 60%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Зюйдтироль
Комо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
61
35
34
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
71
25
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
132
510
411
312
114
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|8 (2)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|7 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|6 (1)
|Асколи
|Мендеш Педру
|6 (1)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 7
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 6
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|7
|Бьянко Алессандро
|7
|Специя
|Николау Димитрис
|1 5