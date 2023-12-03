Тур: 15. Стадион: Stadio Rigamonti Ceppi.
0'
9' Желтая карточкаЦельяк Ведран
22' Желтая карточкаНовакович Андрия
29' Желтая карточкаДельи Инноченти Дуччо
40' Желтая карточкаНасти Марко
Ход матча
22'
40'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 6
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
83
Лемменс
Матс
27
Ионице
Артур
99
Бузо
Николо
22
Бренно
11
Ismail
Achik
- Основной состав
- Вратарь
-
83 Лемменс МатсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Бузо НиколоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
68 Brayan Boci
-
-
-
12 Luca Bonadeo
-
-
Главный тренер: Эмилиано Бонаццоли
- Основной состав
-
22 БренноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Ismail AchikНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Жужек ЖанЗащитник
- Защитник
-
18 Дьяв ДавидеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
49 Араму МаттиаНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Марино Паскуале
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Лекко
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бузо Николо
|3
|0.2
|Новакович Андрия
|2
|0.13
|Лепоре Франко
|1
|0.07
|Alessandro Caporale
|1
|0.07
|Ионице Артур
|1
|0.07
|Эусепи Умберто
|1
|0.07
|Крочата Джованни
|1
|0.07
|Alessandro Bianconi
|1
|0.07
|Mattia Tordini
|1
|0.07
|Серсанти Алессандро
|1
|0.07
|Luca Giudici
|0
|0
|Lorenzo Di Stefano
|0
|0
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сибилли Джузеппе
|4
|0.27
|Насти Марко
|3
|0.2
|Куцупиас Илиас
|2
|0.13
|Дьяв Давиде
|2
|0.13
|Викари Франческо
|1
|0.07
|Ди Чезаре Валерио
|1
|0.07
|Ismail Achik
|1
|0.07
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0.07
|Майелло Раффаэле
|0
|0
|Майта Маттиа
|0
|0
|Араму Маттиа
|0
|0
|Акампора Дженнаро
|0
|0
|Риччи Джакомо
|0
|0
|Дорваль Мехди
|0
|0
Карточки
Лекко
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крочата Джованни
|6
|0
|Серсанти Алессандро
|5
|0
|Марроне Лука
|3
|0
|Новакович Андрия
|3
|0
|Alessandro Bianconi
|3
|0
|Alessandro Caporale
|3
|0
|Mattia Tordini
|3
|0
|Дельи Инноченти Дуччо
|3
|0
|Цельяк Ведран
|2
|0
|Бузо Николо
|2
|0
|Лемменс Матс
|2
|0
|Ионице Артур
|1
|0
|Лепоре Франко
|1
|0
|Davide Guglielmotti
|1
|0
|Мельграти Рикардо
|1
|0
|Matteo Battistini
|1
|0
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Чезаре Валерио
|7
|1
|Сибилли Джузеппе
|4
|0
|Насти Марко
|4
|0
|Викари Франческо
|3
|0
|Акампора Дженнаро
|3
|0
|Риччи Джакомо
|3
|0
|Бренно
|3
|0
|Майта Маттиа
|1
|1
|Майелло Раффаэле
|2
|0
|Бенали Ахмед
|2
|0
|Дьяв Давиде
|2
|0
|Менез Жереми
|1
|0
|Куцупиас Илиас
|1
|0
|Дорваль Мехди
|1
|0
|Ismail Achik
|1
|0
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0
Результаты матчей
Лекко
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
7
Лекко
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Бари
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
5
6
Лекко
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Бари
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
9
13
Голы по времени матча
Забито
7
10
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 2
11 Не забивали 8
0
0%
1
10%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
2
29%
4
40%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
3
30%
76-90
Пропущено
12
7
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
17%
4
57%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
2
17%
2
29%
61-75
2
17%
1
14%
76-90
Забито
6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
1
17%
1
17%
1-15
2
33%
1
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Пропущено
9
8
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
3
33%
4
50%
76-90
Забито
13
16
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
7 Не забивали 3
1
8%
2
13%
1-15
3
23%
1
6%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
2
15%
5
31%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
3
23%
4
25%
76-90
Пропущено
21
15
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
3
14%
4
27%
1-15
3
14%
2
13%
16-30
2
10%
1
7%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
3
14%
3
20%
61-75
5
24%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Лекко
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Комо - Лекко 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0 Лекко - Парма 3:2 Лекко - Специя 0:0
Реджана - Лекко 1:1 Палермо - Лекко 1:2 Пиза - Лекко 1:2 Лекко - Асколи 0:2 Козенца - Лекко 3:0 Читтаделла - Лекко 2:1 Лекко - ФералпиСало 1:2 Модена - Лекко 0:0 Лекко - Брешия 0:2 Лекко - Катанзаро 3:4 Про Верчелли - Лекко 0:2 Лекко - Фоджа 3:1 Фоджа - Лекко 1:2 Чезена - Лекко 0:1 Лекко - Чезена 1:2 Порденоне - Лекко 1:3
Бари
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Бари - Венеция 0:3 ФералпиСало - Бари 3:3 Бари - Асколи 1:0 Брешия - Бари 1:2
Бари - Модена 1:1 Реджана - Бари 1:1 Бари - Комо 1:1 Парма - Бари 2:1 Бари - Катанзаро 2:2 Пиза - Бари 1:1 Тернана - Бари 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Кремонезе - Бари 0:1 Бари - Палермо 0:0 Бари - Парма 0:3 Бари - Дельфино Кури Пескара 5:0 Бари - Кальяри 0:1 Кальяри - Бари 1:1 Бари - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 1:0
Результаты матчей
Лекко
Бари
Точный счет
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:1
5 раз 36%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Лекко
Бари
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
52
24
16
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
61
26
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
113
410
311
212
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|29 - 13
|33
|2.
|15
|10
|3
|2
|25 - 12
|33
|3.
|15
|8
|3
|4
|24 - 19
|27
|4.
|15
|7
|5
|3
|21 - 12
|26
|5.
|0:0
|15
|7
|5
|3
|17 - 14
|26
|6.
|15
|7
|5
|3
|16 - 14
|26
|7.
|15
|7
|4
|4
|18 - 18
|25
|8.
|15
|7
|3
|5
|20 - 13
|24
|9.
|15
|5
|4
|6
|18 - 17
|19
|10.
|0:0
|15
|3
|10
|2
|15 - 16
|19
|11.
|0:3
|15
|5
|3
|7
|16 - 20
|18
|12.
|0:0
|15
|4
|6
|5
|19 - 18
|18
|13.
|3:0
|15
|4
|6
|5
|14 - 14
|18
|14.
|15
|4
|6
|5
|14 - 15
|18
|15.
|15
|3
|7
|5
|15 - 19
|16
|16.
|0:0
|15
|3
|5
|7
|13 - 21
|14
|17.
|15
|3
|4
|8
|15 - 21
|13
|18.
|15
|2
|5
|8
|16 - 20
|11
|19.
|15
|1
|7
|7
|11 - 21
|10
|20.
|15
|1
|4
|10
|10 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|16 - 9
|19
|2.
|8
|5
|3
|0
|12 - 4
|18
|3.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|9 - 7
|14
|4.
|8
|4
|2
|2
|11 - 11
|14
|5.
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|6.
|8
|4
|1
|3
|8 - 9
|13
|7.
|8
|3
|2
|3
|14 - 10
|11
|8.
|8
|3
|1
|4
|10 - 9
|10
|9.
|0:0
|8
|2
|4
|2
|11 - 9
|10
|10.
|0:3
|7
|3
|0
|4
|8 - 9
|9
|11.
|8
|2
|3
|3
|8 - 7
|9
|12.
|3:0
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|13.
|7
|1
|5
|1
|7 - 8
|8
|14.
|0:0
|7
|1
|5
|1
|6 - 8
|8
|15.
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|16.
|8
|1
|4
|3
|8 - 10
|7
|17.
|8
|1
|3
|4
|6 - 7
|6
|18.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|19.
|7
|0
|4
|3
|3 - 6
|4
|20.
|7
|0
|2
|5
|5 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|13 - 5
|17
|2.
|7
|5
|0
|2
|17 - 9
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|4.
|7
|4
|2
|1
|9 - 3
|14
|5.
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|6.
|7
|3
|4
|0
|8 - 5
|13
|7.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|8.
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|9.
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|10.
|0:0
|8
|2
|5
|1
|9 - 8
|11
|11.
|3:0
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|12.
|0:3
|8
|2
|3
|3
|8 - 11
|9
|13.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|14.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|15.
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|16.
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|17.
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|18.
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|19.
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|20.
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|8 (2)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|7 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|6 (1)
|Асколи
|Мендеш Педру
|6 (1)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 7
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|7
|Бьянко Алессандро
|7
|Специя
|Николау Димитрис
|1 5
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 5