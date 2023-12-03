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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Лекко
0:0
Первый тайм: 45'
Бари
0'
9' Желтая карточка
Цельяк Ведран
22' Желтая карточка
Новакович Андрия
29' Желтая карточка
Дельи Инноченти Дуччо
40' Желтая карточка
Насти Марко

Ход матча

9'
Цельяк Ведран
 
22'
Новакович Андрия
 
29'
Дельи Инноченти Дуччо
 
40'
 
Насти Марко

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 6
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Лучшие коэффициенты
Лекко
Ничья
Бари
3.75
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Все Коэффициенты
22
Саракко
Умберто
83
Лемменс
Матс
2
Цельяк
Ведран
6
Alessandro
Bianconi
17
Alessandro
Caporale
27
Ионице
Артур
5
Дельи
Инноченти
Дуччо
21
Крочата
Джованни
32
Лепоре
Франко
90
Новакович
Андрия
99
Бузо
Николо
22
Бренно
93
Дорваль
Мехди
6
Ди
Чезаре
Валерио
23
Викари
Франческо
31
Риччи
Джакомо
4
Майта
Маттиа
8
Бенали
Ахмед
44
Акампора
Дженнаро
20
Сибилли
Джузеппе
9
Насти
Марко
11
Ismail
Achik
Лекко
4-3-3
Бари
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Лекко
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бузо Николо 3 0.2
Новакович Андрия 2 0.13
Лепоре Франко 1 0.07
Alessandro Caporale 1 0.07
Ионице Артур 1 0.07
Эусепи Умберто 1 0.07
Крочата Джованни 1 0.07
Alessandro Bianconi 1 0.07
Mattia Tordini 1 0.07
Серсанти Алессандро 1 0.07
Luca Giudici 0 0
Lorenzo Di Stefano 0 0
Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сибилли Джузеппе 4 0.27
Насти Марко 3 0.2
Куцупиас Илиас 2 0.13
Дьяв Давиде 2 0.13
Викари Франческо 1 0.07
Ди Чезаре Валерио 1 0.07
Ismail Achik 1 0.07
Akpa Chukwu Hemsley 1 0.07
Майелло Раффаэле 0 0
Майта Маттиа 0 0
Араму Маттиа 0 0
Акампора Дженнаро 0 0
Риччи Джакомо 0 0
Дорваль Мехди 0 0

Карточки

Лекко
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крочата Джованни 6 0
Серсанти Алессандро 5 0
Марроне Лука 3 0
Новакович Андрия 3 0
Alessandro Bianconi 3 0
Alessandro Caporale 3 0
Mattia Tordini 3 0
Дельи Инноченти Дуччо 3 0
Цельяк Ведран 2 0
Бузо Николо 2 0
Лемменс Матс 2 0
Ионице Артур 1 0
Лепоре Франко 1 0
Davide Guglielmotti 1 0
Мельграти Рикардо 1 0
Matteo Battistini 1 0
Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Чезаре Валерио 7 1
Сибилли Джузеппе 4 0
Насти Марко 4 0
Викари Франческо 3 0
Акампора Дженнаро 3 0
Риччи Джакомо 3 0
Бренно 3 0
Майта Маттиа 1 1
Майелло Раффаэле 2 0
Бенали Ахмед 2 0
Дьяв Давиде 2 0
Менез Жереми 1 0
Куцупиас Илиас 1 0
Дорваль Мехди 1 0
Ismail Achik 1 0
Akpa Chukwu Hemsley 1 0

Результаты матчей

Лекко
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
7
Лекко
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Бари
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

5
6
Лекко
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Бари
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

9
13

Голы по времени матча

Забито

7
10
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 2
11 Не забивали 8
0
0%
1
10%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
2
29%
4
40%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
3
30%
76-90

Пропущено

12
7
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
17%
4
57%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
2
17%
2
29%
61-75
2
17%
1
14%
76-90

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
1
17%
1
17%
1-15
2
33%
1
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

9
8
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
3
33%
4
50%
76-90

Забито

13
16
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
7 Не забивали 3
1
8%
2
13%
1-15
3
23%
1
6%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
2
15%
5
31%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
3
23%
4
25%
76-90

Пропущено

21
15
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
3
14%
4
27%
1-15
3
14%
2
13%
16-30
2
10%
1
7%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
3
14%
3
20%
61-75
5
24%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Лекко
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Комо - Лекко 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0 Лекко - Парма 3:2 Лекко - Специя 0:0
Реджана - Лекко 1:1 Палермо - Лекко 1:2 Пиза - Лекко 1:2 Лекко - Асколи 0:2 Козенца - Лекко 3:0 Читтаделла - Лекко 2:1 Лекко - ФералпиСало 1:2 Модена - Лекко 0:0 Лекко - Брешия 0:2 Лекко - Катанзаро 3:4 Про Верчелли - Лекко 0:2 Лекко - Фоджа 3:1 Фоджа - Лекко 1:2 Чезена - Лекко 0:1 Лекко - Чезена 1:2 Порденоне - Лекко 1:3
Бари
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Бари - Венеция 0:3 ФералпиСало - Бари 3:3 Бари - Асколи 1:0 Брешия - Бари 1:2
Бари - Модена 1:1 Реджана - Бари 1:1 Бари - Комо 1:1 Парма - Бари 2:1 Бари - Катанзаро 2:2 Пиза - Бари 1:1 Тернана - Бари 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Кремонезе - Бари 0:1 Бари - Палермо 0:0 Бари - Парма 0:3 Бари - Дельфино Кури Пескара 5:0 Бари - Кальяри 0:1 Кальяри - Бари 1:1 Бари - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 1:0

Результаты матчей

Лекко
Бари

Точный счет

0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:1
5 раз 36%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Лекко
Бари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
2
2
4
1.5
1
6
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
1
2
6
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
11
3
4
10
1.5
3
11
2
12
2.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 15 10 3 2 29 - 13 33
2.
Венеция
 15 10 3 2 25 - 12 33
3.
Катанзаро
 15 8 3 4 24 - 19 27
4.
Кремонезе
 15 7 5 3 21 - 12 26
5.
Комо
 0:0 15 7 5 3 17 - 14 26
6.
Модена
 15 7 5 3 16 - 14 26
7.
Читтаделла
 15 7 4 4 18 - 18 25
8.
Палермо
 15 7 3 5 20 - 13 24
9.
Козенца
 15 5 4 6 18 - 17 19
10.
Бари
 0:0 15 3 10 2 15 - 16 19
11.
Сампдория
 0:3 15 5 3 7 16 - 20 18
12.
Зюйдтироль
 0:0 15 4 6 5 19 - 18 18
13.
Брешия
 3:0 15 4 6 5 14 - 14 18
14.
Пиза
 15 4 6 5 14 - 15 18
15.
Реджана
 15 3 7 5 15 - 19 16
16.
Лекко
 0:0 15 3 5 7 13 - 21 14
17.
Асколи
 15 3 4 8 15 - 21 13
18.
Тернана
 15 2 5 8 16 - 20 11
19.
Специя
 15 1 7 7 11 - 21 10
20.
ФералпиСало
 15 1 4 10 10 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 8 6 1 1 16 - 9 19
2.
Парма
 8 5 3 0 12 - 4 18
3.
Комо
 0:0 7 4 2 1 9 - 7 14
4.
Читтаделла
 8 4 2 2 11 - 11 14
5.
Катанзаро
 7 4 1 2 12 - 9 13
6.
Модена
 8 4 1 3 8 - 9 13
7.
Козенца
 8 3 2 3 14 - 10 11
8.
Палермо
 8 3 1 4 10 - 9 10
9.
Зюйдтироль
 0:0 8 2 4 2 11 - 9 10
10.
Сампдория
 0:3 7 3 0 4 8 - 9 9
11.
Кремонезе
 8 2 3 3 8 - 7 9
12.
Брешия
 3:0 8 2 3 3 7 - 8 9
13.
Реджана
 7 1 5 1 7 - 8 8
14.
Бари
 0:0 7 1 5 1 6 - 8 8
15.
Асколи
 6 2 1 3 7 - 6 7
16.
Пиза
 8 1 4 3 8 - 10 7
17.
Тернана
 8 1 3 4 6 - 7 6
18.
Лекко
 0:0 7 1 2 4 7 - 12 5
19.
Специя
 7 0 4 3 3 - 6 4
20.
ФералпиСало
 7 0 2 5 5 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 7 5 2 0 13 - 5 17
2.
Парма
 7 5 0 2 17 - 9 15
3.
Палермо
 7 4 2 1 10 - 4 14
4.
Венеция
 7 4 2 1 9 - 3 14
5.
Катанзаро
 8 4 2 2 12 - 10 14
6.
Модена
 7 3 4 0 8 - 5 13
7.
Комо
 0:0 8 3 3 2 8 - 7 12
8.
Пиза
 7 3 2 2 6 - 5 11
9.
Читтаделла
 7 3 2 2 7 - 7 11
10.
Бари
 0:0 8 2 5 1 9 - 8 11
11.
Брешия
 3:0 7 2 3 2 7 - 6 9
12.
Сампдория
 0:3 8 2 3 3 8 - 11 9
13.
Лекко
 0:0 8 2 3 3 6 - 9 9
14.
Зюйдтироль
 0:0 7 2 2 3 8 - 9 8
15.
Козенца
 7 2 2 3 4 - 7 8
16.
Реджана
 8 2 2 4 8 - 11 8
17.
Специя
 8 1 3 4 8 - 15 6
18.
Асколи
 9 1 3 5 8 - 15 6
19.
Тернана
 7 1 2 4 10 - 13 5
20.
ФералпиСало
 8 1 2 5 5 - 16 5
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 8 (2)
Парма Бенедычак Адриан 7 (1)
Парма Ман Деннис 6 (1)
Асколи Мендеш Педру 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 7
ФералпиСало Davide Balestrero 7
Бьянко Алессандро 7
Специя Николау Димитрис 1 5
Комо Коне Бенджамин 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 40'
    Насти Марко получил желтую карточку от судьи
  • 29'
    Дельи Инноченти Дуччо получил желтую карточку от судьи
  • 22'
    Новакович Андрия получил желтую карточку от судьи
  • 9'
    Цельяк Ведран получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 40% завершится победой Лекко.
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