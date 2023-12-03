Тур: 15. Стадион: Stadio Rigamonti Ceppi.
0'
9' Желтая карточкаЦельяк Ведран
22' Желтая карточкаНовакович Андрия
29' Желтая карточкаДельи Инноченти Дуччо
40' Желтая карточкаНасти Марко
64' Желтая карточкаВикари Франческо
1:0
70' ГолБузо Николо
73' Желтая карточкаLorenzo Di Stefano
88' Желтая карточкаЛемменс Матс
90' Желтая карточкаДорваль Мехди
90'+6
Ход матча
22'
40'
64'
70'
1:0
88'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 9
-
5 Удары в створ 1
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 13
-
5 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
447 Количество передач 454
-
49 Владение мячом, % 51
83
Лемменс
Матс
27
Ионице
Артур
99
Бузо
Николо
22
Бренно
11
Ismail
Achik
- Основной состав
- Вратарь
-
83 Лемменс МатсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Бузо НиколоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
68 Brayan Boci
-
-
-
12 Luca Bonadeo
-
-
Главный тренер: Эмилиано Бонаццоли
- Основной состав
-
22 БренноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Ismail AchikНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Жужек ЖанЗащитник
- Защитник
-
18 Дьяв ДавидеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
49 Араму МаттиаНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Марино Паскуале
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Лекко
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бузо Николо
|4
|0.27
|Новакович Андрия
|2
|0.13
|Лепоре Франко
|1
|0.07
|Alessandro Caporale
|1
|0.07
|Ионице Артур
|1
|0.07
|Эусепи Умберто
|1
|0.07
|Крочата Джованни
|1
|0.07
|Alessandro Bianconi
|1
|0.07
|Mattia Tordini
|1
|0.07
|Серсанти Алессандро
|1
|0.07
|Luca Giudici
|0
|0
|Lorenzo Di Stefano
|0
|0
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сибилли Джузеппе
|4
|0.27
|Насти Марко
|3
|0.2
|Куцупиас Илиас
|2
|0.13
|Дьяв Давиде
|2
|0.13
|Викари Франческо
|1
|0.07
|Ди Чезаре Валерио
|1
|0.07
|Ismail Achik
|1
|0.07
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0.07
|Майелло Раффаэле
|0
|0
|Майта Маттиа
|0
|0
|Араму Маттиа
|0
|0
|Акампора Дженнаро
|0
|0
|Риччи Джакомо
|0
|0
|Дорваль Мехди
|0
|0
Карточки
Лекко
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крочата Джованни
|6
|0
|Серсанти Алессандро
|5
|0
|Дельи Инноченти Дуччо
|4
|0
|Марроне Лука
|3
|0
|Новакович Андрия
|3
|0
|Alessandro Bianconi
|3
|0
|Alessandro Caporale
|3
|0
|Mattia Tordini
|3
|0
|Лемменс Матс
|3
|0
|Цельяк Ведран
|2
|0
|Бузо Николо
|2
|0
|Ионице Артур
|1
|0
|Лепоре Франко
|1
|0
|Davide Guglielmotti
|1
|0
|Мельграти Рикардо
|1
|0
|Matteo Battistini
|1
|0
|Lorenzo Di Stefano
|1
|0
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Чезаре Валерио
|7
|1
|Насти Марко
|5
|0
|Викари Франческо
|4
|0
|Сибилли Джузеппе
|4
|0
|Акампора Дженнаро
|3
|0
|Риччи Джакомо
|3
|0
|Бренно
|3
|0
|Майта Маттиа
|1
|1
|Майелло Раффаэле
|2
|0
|Бенали Ахмед
|2
|0
|Дьяв Давиде
|2
|0
|Дорваль Мехди
|2
|0
|Менез Жереми
|1
|0
|Куцупиас Илиас
|1
|0
|Ismail Achik
|1
|0
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0
Результаты матчей
Лекко
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
7
Лекко
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Бари
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
5
6
Лекко
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Бари
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
9
13
Голы по времени матча
Забито
8
10
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
11 Не забивали 9
0
0%
1
10%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
2
25%
4
40%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
3
30%
76-90
Пропущено
12
8
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
17%
4
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
2
17%
3
38%
61-75
2
17%
1
13%
76-90
Забито
6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
1
17%
1
17%
1-15
2
33%
1
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Пропущено
9
8
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
3
33%
4
50%
76-90
Забито
14
16
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
7 Не забивали 4
1
7%
2
13%
1-15
3
21%
1
6%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
2
14%
5
31%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
3
21%
4
25%
76-90
Пропущено
21
16
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
3
14%
4
25%
1-15
3
14%
2
13%
16-30
2
10%
1
6%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
3
14%
4
25%
61-75
5
24%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Лекко
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Комо - Лекко 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0 Лекко - Парма 3:2 Лекко - Специя 0:0
Реджана - Лекко 1:1 Палермо - Лекко 1:2 Пиза - Лекко 1:2 Лекко - Асколи 0:2 Козенца - Лекко 3:0 Читтаделла - Лекко 2:1 Лекко - ФералпиСало 1:2 Модена - Лекко 0:0 Лекко - Брешия 0:2 Лекко - Катанзаро 3:4 Про Верчелли - Лекко 0:2 Лекко - Фоджа 3:1 Фоджа - Лекко 1:2 Чезена - Лекко 0:1 Лекко - Чезена 1:2 Порденоне - Лекко 1:3
Бари
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Бари - Венеция 0:3 ФералпиСало - Бари 3:3 Бари - Асколи 1:0 Брешия - Бари 1:2
Бари - Модена 1:1 Реджана - Бари 1:1 Бари - Комо 1:1 Парма - Бари 2:1 Бари - Катанзаро 2:2 Пиза - Бари 1:1 Тернана - Бари 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Кремонезе - Бари 0:1 Бари - Палермо 0:0 Бари - Парма 0:3 Бари - Дельфино Кури Пескара 5:0 Бари - Кальяри 0:1 Кальяри - Бари 1:1 Бари - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 1:0
Результаты матчей
Лекко
Бари
Точный счет
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:1
5 раз 33%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Лекко
Бари
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
25
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
62
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
114
411
312
213
114
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|8 (2)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|7 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|6 (1)
|Асколи
|Мендеш Педру
|6 (1)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 7
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 6
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|7
|Бьянко Алессандро
|7
|Специя
|Николау Димитрис
|1 5