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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Лекко
1:0
Конец матча
Бари
0'
9' Желтая карточка
Цельяк Ведран
22' Желтая карточка
Новакович Андрия
29' Желтая карточка
Дельи Инноченти Дуччо
40' Желтая карточка
Насти Марко
64' Желтая карточка
Викари Франческо
1:0
70' Гол
Бузо Николо
73' Желтая карточка
Lorenzo Di Stefano
88' Желтая карточка
Лемменс Матс
90' Желтая карточка
Дорваль Мехди
90'+6

Ход матча

9'
Цельяк Ведран
 
22'
Новакович Андрия
 
29'
Дельи Инноченти Дуччо
 
40'
 
Насти Марко
46'
Giorgio Galli
Дельи Инноченти Дуччо
 
57'
 
Дьяв Давиде
Насти Марко
64'
Lorenzo Di Stefano
Лепоре Франко
 
64'
 
Викари Франческо
70'
Бузо Николо
1:0
73'
Lorenzo Di Stefano
 
76'
 
Араму Маттиа
Майта Маттиа
77'
 
Моракьоли Грегорио
Ismail Achik
78'
Эусепи Умберто
Новакович Андрия
 
86'
Агостинелли Витторио
Бузо Николо
 
86'
 
Эджума Малком
Акампора Дженнаро
88'
Лемменс Матс
 
90'
 
Дорваль Мехди

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 9
  • 5 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 13
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 447 Количество передач 454
  • 49 Владение мячом, % 51
22
Саракко
Умберто
83
Лемменс
Матс
2
Цельяк
Ведран
6
Alessandro
Bianconi
17
Alessandro
Caporale
27
Ионице
Артур
5
Дельи
Инноченти
Дуччо
21
Крочата
Джованни
32
Лепоре
Франко
90
Новакович
Андрия
99
Бузо
Николо
22
Бренно
93
Дорваль
Мехди
6
Ди
Чезаре
Валерио
23
Викари
Франческо
31
Риччи
Джакомо
4
Майта
Маттиа
8
Бенали
Ахмед
44
Акампора
Дженнаро
20
Сибилли
Джузеппе
9
Насти
Марко
11
Ismail
Achik
Лекко
4-3-3
Бари
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Лекко
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бузо Николо 4 0.27
Новакович Андрия 2 0.13
Лепоре Франко 1 0.07
Alessandro Caporale 1 0.07
Ионице Артур 1 0.07
Эусепи Умберто 1 0.07
Крочата Джованни 1 0.07
Alessandro Bianconi 1 0.07
Mattia Tordini 1 0.07
Серсанти Алессандро 1 0.07
Luca Giudici 0 0
Lorenzo Di Stefano 0 0
Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сибилли Джузеппе 4 0.27
Насти Марко 3 0.2
Куцупиас Илиас 2 0.13
Дьяв Давиде 2 0.13
Викари Франческо 1 0.07
Ди Чезаре Валерио 1 0.07
Ismail Achik 1 0.07
Akpa Chukwu Hemsley 1 0.07
Майелло Раффаэле 0 0
Майта Маттиа 0 0
Араму Маттиа 0 0
Акампора Дженнаро 0 0
Риччи Джакомо 0 0
Дорваль Мехди 0 0

Карточки

Лекко
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крочата Джованни 6 0
Серсанти Алессандро 5 0
Дельи Инноченти Дуччо 4 0
Марроне Лука 3 0
Новакович Андрия 3 0
Alessandro Bianconi 3 0
Alessandro Caporale 3 0
Mattia Tordini 3 0
Лемменс Матс 3 0
Цельяк Ведран 2 0
Бузо Николо 2 0
Ионице Артур 1 0
Лепоре Франко 1 0
Davide Guglielmotti 1 0
Мельграти Рикардо 1 0
Matteo Battistini 1 0
Lorenzo Di Stefano 1 0
Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Чезаре Валерио 7 1
Насти Марко 5 0
Викари Франческо 4 0
Сибилли Джузеппе 4 0
Акампора Дженнаро 3 0
Риччи Джакомо 3 0
Бренно 3 0
Майта Маттиа 1 1
Майелло Раффаэле 2 0
Бенали Ахмед 2 0
Дьяв Давиде 2 0
Дорваль Мехди 2 0
Менез Жереми 1 0
Куцупиас Илиас 1 0
Ismail Achik 1 0
Akpa Chukwu Hemsley 1 0

Результаты матчей

Лекко
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
7
Лекко
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Бари
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

5
6
Лекко
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Бари
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

9
13

Голы по времени матча

Забито

8
10
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
11 Не забивали 9
0
0%
1
10%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
2
25%
4
40%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
3
30%
76-90

Пропущено

12
8
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
17%
4
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
2
17%
3
38%
61-75
2
17%
1
13%
76-90

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
1
17%
1
17%
1-15
2
33%
1
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

9
8
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
3
33%
4
50%
76-90

Забито

14
16
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
7 Не забивали 4
1
7%
2
13%
1-15
3
21%
1
6%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
2
14%
5
31%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
3
21%
4
25%
76-90

Пропущено

21
16
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
3
14%
4
25%
1-15
3
14%
2
13%
16-30
2
10%
1
6%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
3
14%
4
25%
61-75
5
24%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Лекко
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Комо - Лекко 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0 Лекко - Парма 3:2 Лекко - Специя 0:0
Реджана - Лекко 1:1 Палермо - Лекко 1:2 Пиза - Лекко 1:2 Лекко - Асколи 0:2 Козенца - Лекко 3:0 Читтаделла - Лекко 2:1 Лекко - ФералпиСало 1:2 Модена - Лекко 0:0 Лекко - Брешия 0:2 Лекко - Катанзаро 3:4 Про Верчелли - Лекко 0:2 Лекко - Фоджа 3:1 Фоджа - Лекко 1:2 Чезена - Лекко 0:1 Лекко - Чезена 1:2 Порденоне - Лекко 1:3
Бари
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Бари - Венеция 0:3 ФералпиСало - Бари 3:3 Бари - Асколи 1:0 Брешия - Бари 1:2
Бари - Модена 1:1 Реджана - Бари 1:1 Бари - Комо 1:1 Парма - Бари 2:1 Бари - Катанзаро 2:2 Пиза - Бари 1:1 Тернана - Бари 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Кремонезе - Бари 0:1 Бари - Палермо 0:0 Бари - Парма 0:3 Бари - Дельфино Кури Пескара 5:0 Бари - Кальяри 0:1 Кальяри - Бари 1:1 Бари - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 1:0

Результаты матчей

Лекко
Бари

Точный счет

0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:1
5 раз 33%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Лекко
Бари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
1
6
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
11
4
4
11
1.5
3
12
2
13
2.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 15 10 3 2 29 - 13 33
2.
Венеция
 15 10 3 2 25 - 12 33
3.
Комо
 15 8 4 3 18 - 14 28
4.
Катанзаро
 15 8 3 4 24 - 19 27
5.
Кремонезе
 15 7 5 3 21 - 12 26
6.
Модена
 15 7 5 3 16 - 14 26
7.
Читтаделла
 15 7 4 4 18 - 18 25
8.
Палермо
 15 7 3 5 20 - 13 24
9.
Козенца
 15 5 4 6 18 - 17 19
10.
Сампдория
 15 5 3 7 17 - 20 18
11.
Брешия
 15 4 6 5 14 - 15 18
12.
Пиза
 15 4 6 5 14 - 15 18
13.
Бари
 15 3 9 3 15 - 17 18
14.
Зюйдтироль
 15 4 5 6 19 - 19 17
15.
Лекко
 15 4 4 7 14 - 21 16
16.
Реджана
 15 3 7 5 15 - 19 16
17.
Асколи
 15 3 4 8 15 - 21 13
18.
Тернана
 15 2 5 8 16 - 20 11
19.
Специя
 15 1 7 7 11 - 21 10
20.
ФералпиСало
 15 1 4 10 10 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 8 6 1 1 16 - 9 19
2.
Парма
 8 5 3 0 12 - 4 18
3.
Комо
 7 4 2 1 9 - 7 14
4.
Читтаделла
 8 4 2 2 11 - 11 14
5.
Катанзаро
 7 4 1 2 12 - 9 13
6.
Модена
 8 4 1 3 8 - 9 13
7.
Козенца
 8 3 2 3 14 - 10 11
8.
Палермо
 8 3 1 4 10 - 9 10
9.
Сампдория
 7 3 0 4 8 - 9 9
10.
Кремонезе
 8 2 3 3 8 - 7 9
11.
Зюйдтироль
 8 2 3 3 11 - 10 9
12.
Брешия
 8 2 3 3 7 - 9 9
13.
Реджана
 7 1 5 1 7 - 8 8
14.
Бари
 7 1 5 1 6 - 8 8
15.
Асколи
 6 2 1 3 7 - 6 7
16.
Лекко
 7 2 1 4 8 - 12 7
17.
Пиза
 8 1 4 3 8 - 10 7
18.
Тернана
 8 1 3 4 6 - 7 6
19.
Специя
 7 0 4 3 3 - 6 4
20.
ФералпиСало
 7 0 2 5 5 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 7 5 2 0 13 - 5 17
2.
Парма
 7 5 0 2 17 - 9 15
3.
Палермо
 7 4 2 1 10 - 4 14
4.
Венеция
 7 4 2 1 9 - 3 14
5.
Комо
 8 4 2 2 9 - 7 14
6.
Катанзаро
 8 4 2 2 12 - 10 14
7.
Модена
 7 3 4 0 8 - 5 13
8.
Пиза
 7 3 2 2 6 - 5 11
9.
Читтаделла
 7 3 2 2 7 - 7 11
10.
Бари
 8 2 4 2 9 - 9 10
11.
Брешия
 7 2 3 2 7 - 6 9
12.
Сампдория
 8 2 3 3 9 - 11 9
13.
Лекко
 8 2 3 3 6 - 9 9
14.
Зюйдтироль
 7 2 2 3 8 - 9 8
15.
Козенца
 7 2 2 3 4 - 7 8
16.
Реджана
 8 2 2 4 8 - 11 8
17.
Специя
 8 1 3 4 8 - 15 6
18.
Асколи
 9 1 3 5 8 - 15 6
19.
Тернана
 7 1 2 4 10 - 13 5
20.
ФералпиСало
 8 1 2 5 5 - 16 5
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 8 (2)
Парма Бенедычак Адриан 7 (1)
Парма Ман Деннис 6 (1)
Асколи Мендеш Педру 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 7
Комо Коне Бенджамин 1 6
ФералпиСало Davide Balestrero 7
Бьянко Алессандро 7
Специя Николау Димитрис 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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