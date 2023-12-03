Тур: 15. Стадион: Марио Ригамонти.
0'
1:0
10' ГолЯллоу Александр
14' Желтая карточкаЙепес Жерар
14' Желтая карточкаАдорни Давиде
24' Желтая карточкаКасами Пайтим
2:0
34' ГолБоррелли Дженнаро
3:0
41' ГолБьярнасон Биркир
Ход матча
10'
14'
14'
24'
34'
41'
3:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
31 Matteo Ferro
-
-
Главный тренер: Маран Роландо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Мурру НиколаЗащитник
-
13 Конти АндреаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Дакур АндреаПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Пирло Андреа
История личных встреч
Брешия
Сампдория
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
8 матчей
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
12
3
Голов в среднем за матч
3
0.75
Среднее время на гол
30
120
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
1.75
0.88
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
51
102
Бомбардиры внутри турнира
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боррелли Дженнаро
|3
|0.2
|Мончини Габриэле
|3 (1)
|0.2
|Бьярнасон Биркир
|2
|0.13
|Бизоли Димитри
|1
|0.07
|Яллоу Александр
|1
|0.07
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.07
|Бьянки Флавио
|1
|0.07
|Галацци Николас
|0
|0
|Папетти Андреа
|0
|0
|Riccardo Fogliata
|0
|0
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борини Фабио
|5 (3)
|0.33
|Депаоли Фабио
|3
|0.2
|Педрола Эстанис
|3
|0.2
|Ла Гумина Антонино
|2 (1)
|0.13
|Касами Пайтим
|1
|0.07
|Эспозито Себастьяно
|1
|0.07
|Гонсалес Факундо
|1
|0.07
|Верре Валерио
|0
|0
|Виейра Ронни
|0
|0
|Де Лука Мануэль
|0
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|0
|0
|Simone Giordano
|0
|0
Карточки
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олзер Джакомо
|4
|1
|Кистана Андреа
|5
|0
|Бизоли Димитри
|4
|0
|Бьярнасон Биркир
|3
|0
|Фарес Мохамед
|3
|0
|Дикманн Лоренцо
|3
|0
|Галацци Николас
|3
|0
|Пагера Фабрицио
|2
|0
|Адорни Давиде
|2
|0
|Ван Де Лои Томми
|2
|0
|Папетти Андреа
|2
|0
|Леццерини Лука
|1
|0
|Мончини Габриэле
|1
|0
|Боррелли Дженнаро
|1
|0
|Бертаньоли Массимо
|1
|0
|Riccardo Fogliata
|1
|0
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верре Валерио
|5
|0
|Борини Фабио
|4
|0
|Стоянович Петар
|4
|0
|Депаоли Фабио
|4
|0
|Йепес Жерар
|4
|0
|Мурру Никола
|3
|0
|Виейра Ронни
|3
|0
|Гонсалес Факундо
|3
|0
|Даниэле Гиларди
|3
|0
|Пирло Андреа
|1
|1
|Касами Пайтим
|2
|0
|Феррари Алекс
|2
|0
|Ла Гумина Антонино
|2
|0
|Эспозито Себастьяно
|2
|0
|Педрола Эстанис
|2
|0
|Конти Андреа
|1
|0
|Риччи Матео
|1
|0
|Баррека Антонио
|1
|0
|Джирелли Стефано
|1
|0
|Панада Симоне
|1
|0
|Simone Giordano
|1
|0
Результаты матчей
Брешия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сампдория
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
4
Брешия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сампдория
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
8
Упущенные победы
5
5
Брешия
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сампдория
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
5
9
Упущенные победы
8
9
Голы по времени матча
Забито
4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
1
25%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
50%
1
13%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
5
63%
76-90
Забито
6
8
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
2
33%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
50%
1
13%
61-75
1
17%
2
25%
76-90
Пропущено
7
9
6 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
4
57%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
14%
2
22%
76-90
Забито
10
16
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 10
5 Не забивали 2
3
30%
2
13%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
1
10%
4
25%
46-60
3
30%
2
13%
61-75
3
30%
3
19%
76-90
Пропущено
15
17
10 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 11
6
40%
1
6%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
2
13%
3
18%
31-45
1
7%
3
18%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
4
27%
7
41%
76-90
Результаты последних матчей
Брешия
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Зюйдтироль - Брешия 1:1 Пиза - Брешия 1:1 Брешия - Беллинцона 4:0 Брешия - Кремонезе 0:3
Палермо - Брешия 1:0 Читтаделла - Брешия 3:2 Брешия - Бари 1:2 Брешия - Модена 0:1 Тернана - Брешия 0:1 Брешия - ФералпиСало 1:1 Брешия - Асколи 1:1 Специя - Брешия 0:0 Брешия - Венеция 0:0 Лекко - Брешия 0:2 Брешия - Козенца 1:0 Мантуя - Брешия 3:0 Брешия - Падова 1:1 Лумеццане - Брешия 1:4 Брешия - Козенца 1:1 Козенца - Брешия 1:0
Сампдория
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сампдория - Специя 2:1 Модена - Сампдория 0:2 Сампдория - Палермо 1:0 Салернитана - Сампдория 4:0
Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Сампдория - Козенца 2:0 Асколи - Сампдория 1:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Комо - Сампдория 1:0 Парма - Сампдория 1:1 Сампдория - Читтаделла 1:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:2 Сампдория - Пиза 0:2 Тернана - Сампдория 1:2 Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Новара - Сампдория 0:1 Сампдория - Виртус Энтелла 3:1 Алессандрия - Сампдория 0:1 Сампдория - Про Патрия 3:1
Результаты матчей
Брешия
Сампдория
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:2
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:2
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
1
8 раз 57%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Брешия
Сампдория
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
122
212
410
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|29 - 13
|33
|2.
|15
|10
|3
|2
|25 - 12
|33
|3.
|15
|8
|3
|4
|24 - 19
|27
|4.
|15
|7
|5
|3
|21 - 12
|26
|5.
|0:0
|15
|7
|5
|3
|17 - 14
|26
|6.
|15
|7
|5
|3
|16 - 14
|26
|7.
|15
|7
|4
|4
|18 - 18
|25
|8.
|15
|7
|3
|5
|20 - 13
|24
|9.
|15
|5
|4
|6
|18 - 17
|19
|10.
|0:0
|15
|3
|10
|2
|15 - 16
|19
|11.
|0:3
|15
|5
|3
|7
|16 - 20
|18
|12.
|0:0
|15
|4
|6
|5
|19 - 18
|18
|13.
|3:0
|15
|4
|6
|5
|14 - 14
|18
|14.
|15
|4
|6
|5
|14 - 15
|18
|15.
|15
|3
|7
|5
|15 - 19
|16
|16.
|0:0
|15
|3
|5
|7
|13 - 21
|14
|17.
|15
|3
|4
|8
|15 - 21
|13
|18.
|15
|2
|5
|8
|16 - 20
|11
|19.
|15
|1
|7
|7
|11 - 21
|10
|20.
|15
|1
|4
|10
|10 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|16 - 9
|19
|2.
|8
|5
|3
|0
|12 - 4
|18
|3.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|9 - 7
|14
|4.
|8
|4
|2
|2
|11 - 11
|14
|5.
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|6.
|8
|4
|1
|3
|8 - 9
|13
|7.
|8
|3
|2
|3
|14 - 10
|11
|8.
|8
|3
|1
|4
|10 - 9
|10
|9.
|0:0
|8
|2
|4
|2
|11 - 9
|10
|10.
|0:3
|7
|3
|0
|4
|8 - 9
|9
|11.
|8
|2
|3
|3
|8 - 7
|9
|12.
|3:0
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|13.
|7
|1
|5
|1
|7 - 8
|8
|14.
|0:0
|7
|1
|5
|1
|6 - 8
|8
|15.
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|16.
|8
|1
|4
|3
|8 - 10
|7
|17.
|8
|1
|3
|4
|6 - 7
|6
|18.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|19.
|7
|0
|4
|3
|3 - 6
|4
|20.
|7
|0
|2
|5
|5 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|13 - 5
|17
|2.
|7
|5
|0
|2
|17 - 9
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|4.
|7
|4
|2
|1
|9 - 3
|14
|5.
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|6.
|7
|3
|4
|0
|8 - 5
|13
|7.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|8.
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|9.
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|10.
|0:0
|8
|2
|5
|1
|9 - 8
|11
|11.
|3:0
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|12.
|0:3
|8
|2
|3
|3
|8 - 11
|9
|13.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|14.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|15.
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|16.
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|17.
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|18.
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|19.
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|20.
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|8 (2)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|7 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|6 (1)
|Асколи
|Мендеш Педру
|6 (1)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 7
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|7
|Бьянко Алессандро
|7
|Специя
|Николау Димитрис
|1 5
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 5