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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Брешия
3:0
Первый тайм: 45+'
Сампдория
0'
1:0
10' Гол
Яллоу Александр
14' Желтая карточка
Йепес Жерар
14' Желтая карточка
Адорни Давиде
24' Желтая карточка
Касами Пайтим
2:0
34' Гол
Боррелли Дженнаро
3:0
41' Гол
Бьярнасон Биркир

Ход матча

10'
Яллоу Александр
(Галацци Николас)
1:0
14'
 
Йепес Жерар
14'
Адорни Давиде
 
24'
 
Касами Пайтим
30'
 
Аскилдсен Кристоффер
Виейра Ронни
34'
Боррелли Дженнаро
2:0
41'
Бьярнасон Биркир
3:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
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Брешия
Ничья
Сампдория
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Леццерини
Лука
28
Адорни
Давиде
15
Кистана
Андреа
14
Мангравити
Массимилиано
18
Яллоу
Александр
24
Дикманн
Лоренцо
23
Галацци
Николас
5
Ван
Де
Лои
Томми
25
Бизоли
Димитри
7
Бьярнасон
Биркир
29
Боррелли
Дженнаро
1
Станкович
Филип
23
Депаоли
Фабио
87
Даниэле
Гиларди
33
Гонсалес
Факундо
21
Simone
Giordano
14
Касами
Пайтим
28
Йепес
Жерар
4
Виейра
Ронни
10
Верре
Валерио
7
Эспозито
Себастьяно
9
Де
Лука
Мануэль
Брешия
3-4-2-1
Сампдория
4-3-2-1

История личных встреч

Брешия
Сампдория

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

История матчей

ТМК
0:2
СA
1:1
СA
5:1
К
2:0
СB
2:0
СB
0:0
СA
3:3
СA
1:0

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

12
3

Голов в среднем за матч

3
0.75

Среднее время на гол

30
120

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1.75
0.88

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

51
102

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боррелли Дженнаро 3 0.2
Мончини Габриэле 3 (1) 0.2
Бьярнасон Биркир 2 0.13
Бизоли Димитри 1 0.07
Яллоу Александр 1 0.07
Бертаньоли Массимо 1 0.07
Бьянки Флавио 1 0.07
Галацци Николас 0 0
Папетти Андреа 0 0
Riccardo Fogliata 0 0
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борини Фабио 5 (3) 0.33
Депаоли Фабио 3 0.2
Педрола Эстанис 3 0.2
Ла Гумина Антонино 2 (1) 0.13
Касами Пайтим 1 0.07
Эспозито Себастьяно 1 0.07
Гонсалес Факундо 1 0.07
Верре Валерио 0 0
Виейра Ронни 0 0
Де Лука Мануэль 0 0
Аскилдсен Кристоффер 0 0
Simone Giordano 0 0

Карточки

Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олзер Джакомо 4 1
Кистана Андреа 5 0
Бизоли Димитри 4 0
Бьярнасон Биркир 3 0
Фарес Мохамед 3 0
Дикманн Лоренцо 3 0
Галацци Николас 3 0
Пагера Фабрицио 2 0
Адорни Давиде 2 0
Ван Де Лои Томми 2 0
Папетти Андреа 2 0
Леццерини Лука 1 0
Мончини Габриэле 1 0
Боррелли Дженнаро 1 0
Бертаньоли Массимо 1 0
Riccardo Fogliata 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верре Валерио 5 0
Борини Фабио 4 0
Стоянович Петар 4 0
Депаоли Фабио 4 0
Йепес Жерар 4 0
Мурру Никола 3 0
Виейра Ронни 3 0
Гонсалес Факундо 3 0
Даниэле Гиларди 3 0
Пирло Андреа 1 1
Касами Пайтим 2 0
Феррари Алекс 2 0
Ла Гумина Антонино 2 0
Эспозито Себастьяно 2 0
Педрола Эстанис 2 0
Конти Андреа 1 0
Риччи Матео 1 0
Баррека Антонио 1 0
Джирелли Стефано 1 0
Панада Симоне 1 0
Simone Giordano 1 0

Результаты матчей

Брешия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сампдория
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
4
Брешия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сампдория
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

5
5
Брешия
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сампдория
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

5
9

Упущенные победы

8
9

Голы по времени матча

Забито

4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
1
25%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
50%
1
13%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
5
63%
76-90

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
2
33%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
50%
1
13%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Пропущено

7
9
6 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
4
57%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
14%
2
22%
76-90

Забито

10
16
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 10
5 Не забивали 2
3
30%
2
13%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
1
10%
4
25%
46-60
3
30%
2
13%
61-75
3
30%
3
19%
76-90

Пропущено

15
17
10 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 11
6
40%
1
6%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
2
13%
3
18%
31-45
1
7%
3
18%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
4
27%
7
41%
76-90

Результаты последних матчей

Брешия
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Зюйдтироль - Брешия 1:1 Пиза - Брешия 1:1 Брешия - Беллинцона 4:0 Брешия - Кремонезе 0:3
Палермо - Брешия 1:0 Читтаделла - Брешия 3:2 Брешия - Бари 1:2 Брешия - Модена 0:1 Тернана - Брешия 0:1 Брешия - ФералпиСало 1:1 Брешия - Асколи 1:1 Специя - Брешия 0:0 Брешия - Венеция 0:0 Лекко - Брешия 0:2 Брешия - Козенца 1:0 Мантуя - Брешия 3:0 Брешия - Падова 1:1 Лумеццане - Брешия 1:4 Брешия - Козенца 1:1 Козенца - Брешия 1:0
Сампдория
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сампдория - Специя 2:1 Модена - Сампдория 0:2 Сампдория - Палермо 1:0 Салернитана - Сампдория 4:0
Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Сампдория - Козенца 2:0 Асколи - Сампдория 1:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Комо - Сампдория 1:0 Парма - Сампдория 1:1 Сампдория - Читтаделла 1:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:2 Сампдория - Пиза 0:2 Тернана - Сампдория 1:2 Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Новара - Сампдория 0:1 Сампдория - Виртус Энтелла 3:1 Алессандрия - Сампдория 0:1 Сампдория - Про Патрия 3:1

Результаты матчей

Брешия
Сампдория

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:2
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:2
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
1
8 раз 57%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Брешия
Сампдория

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
12
2
2
12
1.5
4
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 15 10 3 2 29 - 13 33
2.
Венеция
 15 10 3 2 25 - 12 33
3.
Катанзаро
 15 8 3 4 24 - 19 27
4.
Кремонезе
 15 7 5 3 21 - 12 26
5.
Комо
 0:0 15 7 5 3 17 - 14 26
6.
Модена
 15 7 5 3 16 - 14 26
7.
Читтаделла
 15 7 4 4 18 - 18 25
8.
Палермо
 15 7 3 5 20 - 13 24
9.
Козенца
 15 5 4 6 18 - 17 19
10.
Бари
 0:0 15 3 10 2 15 - 16 19
11.
Сампдория
 0:3 15 5 3 7 16 - 20 18
12.
Зюйдтироль
 0:0 15 4 6 5 19 - 18 18
13.
Брешия
 3:0 15 4 6 5 14 - 14 18
14.
Пиза
 15 4 6 5 14 - 15 18
15.
Реджана
 15 3 7 5 15 - 19 16
16.
Лекко
 0:0 15 3 5 7 13 - 21 14
17.
Асколи
 15 3 4 8 15 - 21 13
18.
Тернана
 15 2 5 8 16 - 20 11
19.
Специя
 15 1 7 7 11 - 21 10
20.
ФералпиСало
 15 1 4 10 10 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 8 6 1 1 16 - 9 19
2.
Парма
 8 5 3 0 12 - 4 18
3.
Комо
 0:0 7 4 2 1 9 - 7 14
4.
Читтаделла
 8 4 2 2 11 - 11 14
5.
Катанзаро
 7 4 1 2 12 - 9 13
6.
Модена
 8 4 1 3 8 - 9 13
7.
Козенца
 8 3 2 3 14 - 10 11
8.
Палермо
 8 3 1 4 10 - 9 10
9.
Зюйдтироль
 0:0 8 2 4 2 11 - 9 10
10.
Сампдория
 0:3 7 3 0 4 8 - 9 9
11.
Кремонезе
 8 2 3 3 8 - 7 9
12.
Брешия
 3:0 8 2 3 3 7 - 8 9
13.
Реджана
 7 1 5 1 7 - 8 8
14.
Бари
 0:0 7 1 5 1 6 - 8 8
15.
Асколи
 6 2 1 3 7 - 6 7
16.
Пиза
 8 1 4 3 8 - 10 7
17.
Тернана
 8 1 3 4 6 - 7 6
18.
Лекко
 0:0 7 1 2 4 7 - 12 5
19.
Специя
 7 0 4 3 3 - 6 4
20.
ФералпиСало
 7 0 2 5 5 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 7 5 2 0 13 - 5 17
2.
Парма
 7 5 0 2 17 - 9 15
3.
Палермо
 7 4 2 1 10 - 4 14
4.
Венеция
 7 4 2 1 9 - 3 14
5.
Катанзаро
 8 4 2 2 12 - 10 14
6.
Модена
 7 3 4 0 8 - 5 13
7.
Комо
 0:0 8 3 3 2 8 - 7 12
8.
Пиза
 7 3 2 2 6 - 5 11
9.
Читтаделла
 7 3 2 2 7 - 7 11
10.
Бари
 0:0 8 2 5 1 9 - 8 11
11.
Брешия
 3:0 7 2 3 2 7 - 6 9
12.
Сампдория
 0:3 8 2 3 3 8 - 11 9
13.
Лекко
 0:0 8 2 3 3 6 - 9 9
14.
Зюйдтироль
 0:0 7 2 2 3 8 - 9 8
15.
Козенца
 7 2 2 3 4 - 7 8
16.
Реджана
 8 2 2 4 8 - 11 8
17.
Специя
 8 1 3 4 8 - 15 6
18.
Асколи
 9 1 3 5 8 - 15 6
19.
Тернана
 7 1 2 4 10 - 13 5
20.
ФералпиСало
 8 1 2 5 5 - 16 5
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 8 (2)
Парма Бенедычак Адриан 7 (1)
Парма Ман Деннис 6 (1)
Асколи Мендеш Педру 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 7
ФералпиСало Davide Balestrero 7
Бьянко Алессандро 7
Специя Николау Димитрис 1 5
Комо Коне Бенджамин 1 5
Весь список
  • 10'
    Галацци Николас сделал результативную передачу.
  • 10'
    Г О О О О Л - Яллоу Александр бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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Брешия
Ничья
Сампдория
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Где смотреть матч Брешия 3:0 Сампдория онлайн

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