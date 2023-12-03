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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Брешия
3:1
Конец матча
Сампдория
0'
1:0
10' Гол
Яллоу Александр
14' Желтая карточка
Йепес Жерар
14' Желтая карточка
Адорни Давиде
24' Желтая карточка
Касами Пайтим
2:0
34' Гол
Боррелли Дженнаро
3:0
41' Гол
Бьярнасон Биркир
59' Желтая карточка
Яллоу Александр
67' Желтая карточка
Депаоли Фабио
77' Желтая карточка
Кистана Андреа
3:1
86' Гол
Simone Giordano
90' Желтая карточка
Уар Матье
90'+6

Ход матча

10'
Яллоу Александр
(Галацци Николас)
1:0
14'
 
Йепес Жерар
14'
Адорни Давиде
 
24'
 
Касами Пайтим
30'
 
Аскилдсен Кристоффер
Виейра Ронни
34'
Боррелли Дженнаро
2:0
41'
Бьярнасон Биркир
(Галацци Николас)
3:0
46'
Папетти Андреа
Адорни Давиде
 
59'
Яллоу Александр
 
67'
 
Депаоли Фабио
70'
Уар Матье
Яллоу Александр
 
70'
Бьянки Флавио
Бьярнасон Биркир
 
71'
 
Стоянович Петар
Касами Пайтим
71'
 
Риччи Матео
Йепес Жерар
71'
 
Marco Delle Monache
Верре Валерио
75'
Мончини Габриэле
Боррелли Дженнаро
 
77'
Кистана Андреа
 
81'
Riccardo Fogliata
Галацци Николас
 
81'
 
Ла Гумина Антонино
Эспозито Себастьяно
86'
3:1
Simone Giordano
90'
Уар Матье
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 7
  • 2 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 19
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 301 Количество передач 514
  • 37 Владение мячом, % 63
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Леццерини
Лука
28
Адорни
Давиде
15
Кистана
Андреа
14
Мангравити
Массимилиано
18
Яллоу
Александр
24
Дикманн
Лоренцо
23
Галацци
Николас
5
Ван
Де
Лои
Томми
25
Бизоли
Димитри
7
Бьярнасон
Биркир
29
Боррелли
Дженнаро
1
Станкович
Филип
23
Депаоли
Фабио
87
Даниэле
Гиларди
33
Гонсалес
Факундо
21
Simone
Giordano
14
Касами
Пайтим
28
Йепес
Жерар
4
Виейра
Ронни
10
Верре
Валерио
7
Эспозито
Себастьяно
9
Де
Лука
Мануэль
Брешия
3-4-2-1
Сампдория
4-3-2-1

История личных встреч

Брешия
Сампдория

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

История матчей

ТМК
0:2
СA
1:1
СA
5:1
К
2:0
СB
2:0
СB
0:0
СA
3:3
СA
1:0

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

12
3

Голов в среднем за матч

3
0.75

Среднее время на гол

30
120

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1.75
0.88

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

51
102

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боррелли Дженнаро 3 0.2
Бьярнасон Биркир 3 0.2
Мончини Габриэле 3 (1) 0.2
Бизоли Димитри 1 0.07
Яллоу Александр 1 0.07
Бертаньоли Массимо 1 0.07
Бьянки Флавио 1 0.07
Галацци Николас 0 0
Папетти Андреа 0 0
Riccardo Fogliata 0 0
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борини Фабио 5 (3) 0.33
Депаоли Фабио 3 0.2
Педрола Эстанис 3 0.2
Ла Гумина Антонино 2 (1) 0.13
Simone Giordano 1 0.07
Касами Пайтим 1 0.07
Эспозито Себастьяно 1 0.07
Гонсалес Факундо 1 0.07
Верре Валерио 0 0
Виейра Ронни 0 0
Де Лука Мануэль 0 0
Аскилдсен Кристоффер 0 0

Карточки

Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кистана Андреа 6 0
Олзер Джакомо 4 1
Бизоли Димитри 4 0
Бьярнасон Биркир 3 0
Фарес Мохамед 3 0
Дикманн Лоренцо 3 0
Галацци Николас 3 0
Пагера Фабрицио 2 0
Адорни Давиде 2 0
Ван Де Лои Томми 2 0
Папетти Андреа 2 0
Леццерини Лука 1 0
Мончини Габриэле 1 0
Яллоу Александр 1 0
Уар Матье 1 0
Боррелли Дженнаро 1 0
Бертаньоли Массимо 1 0
Riccardo Fogliata 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верре Валерио 5 0
Депаоли Фабио 5 0
Борини Фабио 4 0
Стоянович Петар 4 0
Йепес Жерар 4 0
Мурру Никола 3 0
Виейра Ронни 3 0
Гонсалес Факундо 3 0
Даниэле Гиларди 3 0
Пирло Андреа 1 1
Касами Пайтим 2 0
Феррари Алекс 2 0
Ла Гумина Антонино 2 0
Эспозито Себастьяно 2 0
Педрола Эстанис 2 0
Конти Андреа 1 0
Риччи Матео 1 0
Баррека Антонио 1 0
Джирелли Стефано 1 0
Панада Симоне 1 0
Simone Giordano 1 0

Результаты матчей

Брешия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сампдория
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
5
Брешия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сампдория
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

5
5
Брешия
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сампдория
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

6
9

Упущенные победы

8
10

Голы по времени матча

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
2
29%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
1
14%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
29%
2
22%
76-90

Пропущено

9
11
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
22%
1
9%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
1
11%
3
27%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
5
45%
76-90

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
2
33%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
50%
1
13%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Пропущено

7
9
6 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
4
57%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
14%
2
22%
76-90

Забито

13
17
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 10
5 Не забивали 2
4
31%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
15%
4
24%
31-45
1
8%
4
24%
46-60
3
23%
2
12%
61-75
3
23%
4
24%
76-90

Пропущено

16
20
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 12
6
38%
2
10%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
2
13%
5
25%
31-45
1
6%
3
15%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
5
31%
7
35%
76-90

Результаты последних матчей

Брешия
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Зюйдтироль - Брешия 1:1 Пиза - Брешия 1:1 Брешия - Беллинцона 4:0 Брешия - Кремонезе 0:3
Палермо - Брешия 1:0 Читтаделла - Брешия 3:2 Брешия - Бари 1:2 Брешия - Модена 0:1 Тернана - Брешия 0:1 Брешия - ФералпиСало 1:1 Брешия - Асколи 1:1 Специя - Брешия 0:0 Брешия - Венеция 0:0 Лекко - Брешия 0:2 Брешия - Козенца 1:0 Мантуя - Брешия 3:0 Брешия - Падова 1:1 Лумеццане - Брешия 1:4 Брешия - Козенца 1:1 Козенца - Брешия 1:0
Сампдория
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сампдория - Специя 2:1 Модена - Сампдория 0:2 Сампдория - Палермо 1:0 Салернитана - Сампдория 4:0
Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Сампдория - Козенца 2:0 Асколи - Сампдория 1:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Комо - Сампдория 1:0 Парма - Сампдория 1:1 Сампдория - Читтаделла 1:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:2 Сампдория - Пиза 0:2 Тернана - Сампдория 1:2 Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Новара - Сампдория 0:1 Сампдория - Виртус Энтелла 3:1 Алессандрия - Сампдория 0:1 Сампдория - Про Патрия 3:1

Результаты матчей

Брешия
Сампдория

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:2
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
3:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:2
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
9 раз 60%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Брешия
Сампдория

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
1
1
7
1.5
2
5
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
7
1
2
5
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
13
2
3
12
1.5
4
11
1
14
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 15 10 3 2 29 - 13 33
2.
Венеция
 15 10 3 2 25 - 12 33
3.
Комо
 15 8 4 3 18 - 14 28
4.
Катанзаро
 15 8 3 4 24 - 19 27
5.
Кремонезе
 15 7 5 3 21 - 12 26
6.
Модена
 15 7 5 3 16 - 14 26
7.
Читтаделла
 15 7 4 4 18 - 18 25
8.
Палермо
 15 7 3 5 20 - 13 24
9.
Козенца
 15 5 4 6 18 - 17 19
10.
Сампдория
 15 5 3 7 17 - 20 18
11.
Брешия
 15 4 6 5 14 - 15 18
12.
Пиза
 15 4 6 5 14 - 15 18
13.
Бари
 15 3 9 3 15 - 17 18
14.
Зюйдтироль
 15 4 5 6 19 - 19 17
15.
Лекко
 15 4 4 7 14 - 21 16
16.
Реджана
 15 3 7 5 15 - 19 16
17.
Асколи
 15 3 4 8 15 - 21 13
18.
Тернана
 15 2 5 8 16 - 20 11
19.
Специя
 15 1 7 7 11 - 21 10
20.
ФералпиСало
 15 1 4 10 10 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 8 6 1 1 16 - 9 19
2.
Парма
 8 5 3 0 12 - 4 18
3.
Комо
 7 4 2 1 9 - 7 14
4.
Читтаделла
 8 4 2 2 11 - 11 14
5.
Катанзаро
 7 4 1 2 12 - 9 13
6.
Модена
 8 4 1 3 8 - 9 13
7.
Козенца
 8 3 2 3 14 - 10 11
8.
Палермо
 8 3 1 4 10 - 9 10
9.
Сампдория
 7 3 0 4 8 - 9 9
10.
Кремонезе
 8 2 3 3 8 - 7 9
11.
Зюйдтироль
 8 2 3 3 11 - 10 9
12.
Брешия
 8 2 3 3 7 - 9 9
13.
Реджана
 7 1 5 1 7 - 8 8
14.
Бари
 7 1 5 1 6 - 8 8
15.
Асколи
 6 2 1 3 7 - 6 7
16.
Лекко
 7 2 1 4 8 - 12 7
17.
Пиза
 8 1 4 3 8 - 10 7
18.
Тернана
 8 1 3 4 6 - 7 6
19.
Специя
 7 0 4 3 3 - 6 4
20.
ФералпиСало
 7 0 2 5 5 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 7 5 2 0 13 - 5 17
2.
Парма
 7 5 0 2 17 - 9 15
3.
Палермо
 7 4 2 1 10 - 4 14
4.
Венеция
 7 4 2 1 9 - 3 14
5.
Комо
 8 4 2 2 9 - 7 14
6.
Катанзаро
 8 4 2 2 12 - 10 14
7.
Модена
 7 3 4 0 8 - 5 13
8.
Пиза
 7 3 2 2 6 - 5 11
9.
Читтаделла
 7 3 2 2 7 - 7 11
10.
Бари
 8 2 4 2 9 - 9 10
11.
Брешия
 7 2 3 2 7 - 6 9
12.
Сампдория
 8 2 3 3 9 - 11 9
13.
Лекко
 8 2 3 3 6 - 9 9
14.
Зюйдтироль
 7 2 2 3 8 - 9 8
15.
Козенца
 7 2 2 3 4 - 7 8
16.
Реджана
 8 2 2 4 8 - 11 8
17.
Специя
 8 1 3 4 8 - 15 6
18.
Асколи
 9 1 3 5 8 - 15 6
19.
Тернана
 7 1 2 4 10 - 13 5
20.
ФералпиСало
 8 1 2 5 5 - 16 5
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 8 (2)
Парма Бенедычак Адриан 7 (1)
Парма Ман Деннис 6 (1)
Асколи Мендеш Педру 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 7
Комо Коне Бенджамин 1 6
ФералпиСало Davide Balestrero 7
Бьянко Алессандро 7
Специя Николау Димитрис 1 5
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