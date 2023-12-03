Тур: 15. Стадион: Марио Ригамонти.
0'
1:0
10' ГолЯллоу Александр
14' Желтая карточкаЙепес Жерар
14' Желтая карточкаАдорни Давиде
24' Желтая карточкаКасами Пайтим
2:0
34' ГолБоррелли Дженнаро
3:0
41' ГолБьярнасон Биркир
59' Желтая карточкаЯллоу Александр
67' Желтая карточкаДепаоли Фабио
77' Желтая карточкаКистана Андреа
3:1
86' ГолSimone Giordano
90' Желтая карточкаУар Матье
90'+6
Ход матча
10'
14'
14'
24'
34'
41'
59'
67'
77'
86'
3:1
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 3
-
4 Угловые 7
-
2 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 19
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
301 Количество передач 514
-
37 Владение мячом, % 63
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
31 Matteo Ferro
-
-
Главный тренер: Маран Роландо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Мурру НиколаЗащитник
-
13 Конти АндреаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Дакур АндреаПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Пирло Андреа
История личных встреч
Брешия
Сампдория
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
8 матчей
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
12
3
Голов в среднем за матч
3
0.75
Среднее время на гол
30
120
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
1.75
0.88
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
51
102
Бомбардиры внутри турнира
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боррелли Дженнаро
|3
|0.2
|Бьярнасон Биркир
|3
|0.2
|Мончини Габриэле
|3 (1)
|0.2
|Бизоли Димитри
|1
|0.07
|Яллоу Александр
|1
|0.07
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.07
|Бьянки Флавио
|1
|0.07
|Галацци Николас
|0
|0
|Папетти Андреа
|0
|0
|Riccardo Fogliata
|0
|0
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борини Фабио
|5 (3)
|0.33
|Депаоли Фабио
|3
|0.2
|Педрола Эстанис
|3
|0.2
|Ла Гумина Антонино
|2 (1)
|0.13
|Simone Giordano
|1
|0.07
|Касами Пайтим
|1
|0.07
|Эспозито Себастьяно
|1
|0.07
|Гонсалес Факундо
|1
|0.07
|Верре Валерио
|0
|0
|Виейра Ронни
|0
|0
|Де Лука Мануэль
|0
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|0
|0
Карточки
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кистана Андреа
|6
|0
|Олзер Джакомо
|4
|1
|Бизоли Димитри
|4
|0
|Бьярнасон Биркир
|3
|0
|Фарес Мохамед
|3
|0
|Дикманн Лоренцо
|3
|0
|Галацци Николас
|3
|0
|Пагера Фабрицио
|2
|0
|Адорни Давиде
|2
|0
|Ван Де Лои Томми
|2
|0
|Папетти Андреа
|2
|0
|Леццерини Лука
|1
|0
|Мончини Габриэле
|1
|0
|Яллоу Александр
|1
|0
|Уар Матье
|1
|0
|Боррелли Дженнаро
|1
|0
|Бертаньоли Массимо
|1
|0
|Riccardo Fogliata
|1
|0
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верре Валерио
|5
|0
|Депаоли Фабио
|5
|0
|Борини Фабио
|4
|0
|Стоянович Петар
|4
|0
|Йепес Жерар
|4
|0
|Мурру Никола
|3
|0
|Виейра Ронни
|3
|0
|Гонсалес Факундо
|3
|0
|Даниэле Гиларди
|3
|0
|Пирло Андреа
|1
|1
|Касами Пайтим
|2
|0
|Феррари Алекс
|2
|0
|Ла Гумина Антонино
|2
|0
|Эспозито Себастьяно
|2
|0
|Педрола Эстанис
|2
|0
|Конти Андреа
|1
|0
|Риччи Матео
|1
|0
|Баррека Антонио
|1
|0
|Джирелли Стефано
|1
|0
|Панада Симоне
|1
|0
|Simone Giordano
|1
|0
Результаты матчей
Брешия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сампдория
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
5
Брешия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сампдория
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
8
Упущенные победы
5
5
Брешия
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сампдория
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
6
9
Упущенные победы
8
10
Голы по времени матча
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
2
29%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
1
14%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
29%
2
22%
76-90
Пропущено
9
11
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
22%
1
9%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
1
11%
3
27%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
5
45%
76-90
Забито
6
8
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
2
33%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
50%
1
13%
61-75
1
17%
2
25%
76-90
Пропущено
7
9
6 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
4
57%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
14%
2
22%
76-90
Забито
13
17
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 10
5 Не забивали 2
4
31%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
15%
4
24%
31-45
1
8%
4
24%
46-60
3
23%
2
12%
61-75
3
23%
4
24%
76-90
Пропущено
16
20
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 12
6
38%
2
10%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
2
13%
5
25%
31-45
1
6%
3
15%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
5
31%
7
35%
76-90
Результаты последних матчей
Брешия
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Зюйдтироль - Брешия 1:1 Пиза - Брешия 1:1 Брешия - Беллинцона 4:0 Брешия - Кремонезе 0:3
Палермо - Брешия 1:0 Читтаделла - Брешия 3:2 Брешия - Бари 1:2 Брешия - Модена 0:1 Тернана - Брешия 0:1 Брешия - ФералпиСало 1:1 Брешия - Асколи 1:1 Специя - Брешия 0:0 Брешия - Венеция 0:0 Лекко - Брешия 0:2 Брешия - Козенца 1:0 Мантуя - Брешия 3:0 Брешия - Падова 1:1 Лумеццане - Брешия 1:4 Брешия - Козенца 1:1 Козенца - Брешия 1:0
Сампдория
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сампдория - Специя 2:1 Модена - Сампдория 0:2 Сампдория - Палермо 1:0 Салернитана - Сампдория 4:0
Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Сампдория - Козенца 2:0 Асколи - Сампдория 1:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Комо - Сампдория 1:0 Парма - Сампдория 1:1 Сампдория - Читтаделла 1:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:2 Сампдория - Пиза 0:2 Тернана - Сампдория 1:2 Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Новара - Сампдория 0:1 Сампдория - Виртус Энтелла 3:1 Алессандрия - Сампдория 0:1 Сампдория - Про Патрия 3:1
Результаты матчей
Брешия
Сампдория
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:2
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
3:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:2
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
9 раз 60%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Брешия
Сампдория
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
61
17
25
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
71
25
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
132
312
411
114
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|8 (2)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|7 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|6 (1)
|Асколи
|Мендеш Педру
|6 (1)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 7
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 6
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|7
|Бьянко Алессандро
|7
|Специя
|Николау Димитрис
|1 5