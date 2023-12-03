Тур: 14. Стадион: Этихад Стэдиум. Главный судья: Хупер Саймон
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
47
Фоден
Фил
11
Доку
Жереми
23
Порро
Педро
33
Дэвис
Бен
11
Хиль
Бриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Фоден ФилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Доку ЖеремиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Грилиш ДжекПолузащитник
-
21 Гомес СерхиоПолузащитник
-
82 Льюис РикоПолузащитник
-
52 Бобб ОскарНападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Пеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Порро ПедроЗащитник
- Защитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хиль БрианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
58 Сантьяго ЯгоПолузащитник
-
36 Велиз АлехоНападающий
-
63 Донли ДжеймиНападающий
-
Главный тренер: Постекоглу Анге
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Манчестер Сити
Тоттенхэм
20 матчей
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
35%
15 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 13 побед
37 матчей
48.6%
8.1%
43.3%
18 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
40.5%
32.4%
27.1%
15 побед 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
35.1%
29.7%
35.2%
13 побед 11 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
46
19
Голов в среднем за матч
2.3
1.12
Среднее время на гол
39
80
Всего голов
26
25
Голов в среднем за матч
1.53
1.25
Среднее время на гол
58
72
Всего голов
72
44
Голов в среднем за матч
1.95
1.19
Тотал матчей
2.5
36
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 73%
Меньше 27%
10
23
Больше 62%
Меньше 38%
14
14
Больше 38%
Меньше 62%
23
10
Больше 27%
Меньше 73%
27
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
46
75
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|14 (3)
|1.08
|Альварес Хулиан
|4
|0.31
|Силва Бернарду
|3
|0.23
|Фоден Фил
|3
|0.23
|Родри Эрнандес
|3
|0.23
|Доку Жереми
|2
|0.15
|Аке Натан
|2
|0.15
|Аканджи Мануэль
|2
|0.15
|Уокер Кайл
|0
|0
|Грилиш Джек
|0
|0
|Гомес Серхио
|0
|0
|Луис Матеус II
|0
|0
|Бобб Оскар
|0
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хын Мин Сон
|8
|0.62
|Мэддисон Джеймс
|3
|0.23
|Кулушевски Деян
|3
|0.23
|Ромеро Кристиан
|2
|0.15
|Ришарлисон
|1
|0.08
|Сарр Пап Матар
|1
|0.08
|Джонсон Бреннан
|1
|0.08
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0.08
|Эмерсон Жуниор
|1
|0.08
|Ван де Вен Микки
|1
|0.08
|Порро Педро
|0
|0
|Манор Соломон
|0
|0
|Удоги Дестини
|0
|0
|Перишич Иван
|0
|0
Карточки
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родри Эрнандес
|4
|1
|Аканджи Мануэль
|2
|1
|Силва Бернарду
|3
|0
|Грилиш Джек
|3
|0
|Ковачич Матео
|2
|0
|Эдерсон Мораес
|2
|0
|Доку Жереми
|2
|0
|Альварес Хулиан
|2
|0
|Хосеп Гвардиола
|2
|0
|Уокер Кайл
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
|Гвардиол Йошко
|1
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биссума Ив
|6
|1
|Удоги Дестини
|4
|1
|Ромеро Кристиан
|2
|1
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|3
|0
|Сарр Пап Матар
|3
|0
|Перишич Иван
|2
|0
|Викарио Гульельмо
|2
|0
|Мэддисон Джеймс
|2
|0
|Ришарлисон
|2
|0
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Эмерсон Жуниор
|1
|0
|Манор Соломон
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
|Порро Педро
|1
|0
|Скипп Оливер
|1
|0
|Джонсон Бреннан
|1
|0
|Ван де Вен Микки
|1
|0
|Велиз Алехо
|1
|0
|Анж Постекоглу
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Сити
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (6)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Тоттенхэм
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
1
6
Манчестер Сити
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Тоттенхэм
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
15
6
Манчестер Сити
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Тоттенхэм
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
10
Упущенные победы
16
12
Голы по времени матча
Забито
17
15
11 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
3
18%
2
13%
1-15
3
18%
3
20%
16-30
5
29%
29%
3
20%
31-45
1
6%
3
20%
46-60
2
12%
4
27%
61-75
3
18%
0
0%
76-90
Пропущено
4
9
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
4
44%
76-90
Забито
17
8
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
2
12%
1
13%
1-15
2
12%
1
13%
16-30
2
12%
2
25%
31-45
4
24%
2
25%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
5
29%
29%
2
25%
76-90
Пропущено
8
10
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
3
30%
61-75
3
38%
4
40%
76-90
Забито
34
23
17 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 10
1 Не забивали 0
5
15%
3
13%
1-15
5
15%
4
17%
16-30
7
21%
5
22%
31-45
5
15%
5
22%
46-60
4
12%
4
17%
61-75
8
24%
2
9%
76-90
Пропущено
12
19
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 10
0
0%
1
5%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
3
25%
4
21%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
4
33%
3
16%
61-75
4
33%
8
42%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Челси - Манчестер Сити 4:4 Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0
Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Брайтон 2:1 Арсенал - Манчестер Сити 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0 Манчестер Сити - Црвена Звезда 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0 Манчестер Сити - Севилья 1:1 Бёрнли - Манчестер Сити 0:3
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Челси 1:4 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2
Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1 Бёрнли - Тоттенхэм 2:5 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Борнмут - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Барселона - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1 Лайон Сити Сейлорс - Тоттенхэм 1:5 Вест Хэм - Тоттенхэм 3:2 Лидс - Тоттенхэм 1:4 Тоттенхэм - Брентфорд 1:3
Результаты матчей
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
5
1 раз 17%
6
1 раз 17%
2
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Точный счет
0:3
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
5
1 раз 14%
Точный счет
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
Точное количество голов
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
2
8 раз 62%
1
4 раза 31%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
24
24
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
52
43
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
94
94
67
112
310
112
211
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|29 - 11
|33
|2.
|4:3 Заявка
|14
|9
|4
|1
|32 - 14
|31
|3.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|33 - 13
|29
|4.
|2:2 Заявка
|14
|9
|2
|3
|33 - 20
|29
|5.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|25 - 17
|26
|6.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|32 - 14
|26
|7.
|Заявка
|14
|8
|0
|6
|16 - 17
|24
|8.
|2:3 Заявка
|14
|6
|4
|4
|30 - 26
|22
|9.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 24
|21
|10.
|3:2 Заявка
|14
|5
|4
|5
|25 - 22
|19
|11.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 19
|19
|12.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 19
|16
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 25
|15
|14.
|3:4 Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 26
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 22
|13
|16.
|2:2 Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 30
|13
|17.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 26
|9
|18.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 20
|7
|19.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|15 - 32
|7
|20.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|11 - 39
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:3 Заявка
|7
|7
|0
|0
|21 - 5
|21
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|19 - 4
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|20 - 8
|20
|4.
|2:2 Заявка
|6
|6
|0
|0
|23 - 5
|18
|5.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 4
|16
|6.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 8
|12
|7.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 10
|12
|8.
|2:3 Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|11.
|3:4 Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 9
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|13.
|3:2 Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 13
|9
|14.
|2:2 Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 12
|9
|15.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 12
|8
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 9
|4
|19.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 19
|4
|20.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|10 - 20
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|4.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 7
|12
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 11
|11
|6.
|2:2 Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|7.
|3:2 Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|8.
|2:3 Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 16
|10
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 14
|10
|10.
|4:3 Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 9
|10
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 13
|7
|13.
|3:4 Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 17
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|13 - 10
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|16.
|2:2 Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 18
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 18
|4
|19.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 11
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 20
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (3)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|10 (6)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|8 (6)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|8 (1)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|8 (1)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 6
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 6
|Челси
|Джексон Николас
|7
|Эвертон
|Янг Эшли
|1 5
|Ливерпуль
|Макаллистер Алексис
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Тоттенхэм
Исход игры
Манчестер Сити
92% (127)
Ничья
5.1% (7)
Тоттенхэм
2.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
83.48% (96)
Меньше
16.52% (19)
Обе команды забьют
Да
82.61% (95)
Нет
17.39% (20)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Сити
37% (51)
3:1 Манчестер Сити
21% (29)
1:0 Манчестер Сити
6.5% (9)
2:0 Манчестер Сити
5.8% (8)
3:2 Манчестер Сити
4.3% (6)
3:0 Манчестер Сити
2.2% (3)
1:1 Ничья
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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