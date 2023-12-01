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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Хупер Саймон
Манчестер Сити
 
Позже
Тоттенхэм
Прогнозы 46
Манчестер Сити 97.8% (45)
X 2.2% (1)
Тоттенхэм 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Манчестер Сити
Тоттенхэм

История личных встреч

Манчестер Сити
Тоттенхэм

20 матчей

90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
35%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 13 побед

37 матчей

48.6%
8.1%
43.3%
18 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

40.5%
32.4%
27.1%
15 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

35.1%
29.7%
35.2%
13 побед 11 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
КЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ЛЧ
4:3
ЛЧ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
4:1
МКЧ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
1:5
ПЛ
6:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:5
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
КC
0:2
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

46
19

Голов в среднем за матч

2.3
1.12

Среднее время на гол

39
80

Всего голов

26
25

Голов в среднем за матч

1.53
1.25

Среднее время на гол

58
72

Всего голов

72
44

Голов в среднем за матч

1.95
1.19

Тотал матчей

2.5
36
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 73%
Меньше 27%
10
23
Больше 62%
Меньше 38%
14
14
Больше 38%
Меньше 62%
23
10
Больше 27%
Меньше 73%
27
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

46
75

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 14 (3) 1.08
Альварес Хулиан 4 0.31
Силва Бернарду 3 0.23
Фоден Фил 3 0.23
Родри Эрнандес 3 0.23
Доку Жереми 2 0.15
Аке Натан 2 0.15
Аканджи Мануэль 2 0.15
Уокер Кайл 0 0
Грилиш Джек 0 0
Гомес Серхио 0 0
Луис Матеус II 0 0
Бобб Оскар 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хын Мин Сон 8 0.62
Мэддисон Джеймс 3 0.23
Кулушевски Деян 3 0.23
Ромеро Кристиан 2 0.15
Ришарлисон 1 0.08
Сарр Пап Матар 1 0.08
Джонсон Бреннан 1 0.08
Ло Чельсо Джовани 1 0.08
Эмерсон Жуниор 1 0.08
Ван де Вен Микки 1 0.08
Порро Педро 0 0
Манор Соломон 0 0
Удоги Дестини 0 0
Перишич Иван 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родри Эрнандес 4 1
Аканджи Мануэль 2 1
Силва Бернарду 3 0
Грилиш Джек 3 0
Ковачич Матео 2 0
Эдерсон Мораес 2 0
Доку Жереми 2 0
Альварес Хулиан 2 0
Хосеп Гвардиола 2 0
Уокер Кайл 1 0
Фоден Фил 1 0
Гвардиол Йошко 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биссума Ив 6 1
Удоги Дестини 4 1
Ромеро Кристиан 2 1
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 3 0
Сарр Пап Матар 3 0
Перишич Иван 2 0
Викарио Гульельмо 2 0
Мэддисон Джеймс 2 0
Ришарлисон 2 0
Бентанкур Родриго 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Эмерсон Жуниор 1 0
Манор Соломон 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Порро Педро 1 0
Скипп Оливер 1 0
Джонсон Бреннан 1 0
Ван де Вен Микки 1 0
Велиз Алехо 1 0
Анж Постекоглу 1 0

Результаты матчей

Манчестер Сити
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (6)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Тоттенхэм
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

1
6
Манчестер Сити
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Тоттенхэм
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

15
6
Манчестер Сити
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Тоттенхэм
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
10

Упущенные победы

16
12

Голы по времени матча

Забито

17
15
11 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
3
18%
2
13%
1-15
3
18%
3
20%
16-30
5
29%
29%
3
20%
31-45
1
6%
3
20%
46-60
2
12%
4
27%
61-75
3
18%
0
0%
76-90

Пропущено

4
9
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
4
44%
76-90

Забито

17
8
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
2
12%
1
13%
1-15
2
12%
1
13%
16-30
2
12%
2
25%
31-45
4
24%
2
25%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
5
29%
29%
2
25%
76-90

Пропущено

8
10
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
3
30%
61-75
3
38%
4
40%
76-90

Забито

34
23
17 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 10
1 Не забивали 0
5
15%
3
13%
1-15
5
15%
4
17%
16-30
7
21%
5
22%
31-45
5
15%
5
22%
46-60
4
12%
4
17%
61-75
8
24%
2
9%
76-90

Пропущено

12
19
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 10
0
0%
1
5%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
3
25%
4
21%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
4
33%
3
16%
61-75
4
33%
8
42%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Челси - Манчестер Сити 4:4 Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0
Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Брайтон 2:1 Арсенал - Манчестер Сити 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0 Манчестер Сити - Црвена Звезда 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0 Манчестер Сити - Севилья 1:1 Бёрнли - Манчестер Сити 0:3
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Челси 1:4 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2
Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1 Бёрнли - Тоттенхэм 2:5 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Борнмут - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Барселона - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1 Лайон Сити Сейлорс - Тоттенхэм 1:5 Вест Хэм - Тоттенхэм 3:2 Лидс - Тоттенхэм 1:4 Тоттенхэм - Брентфорд 1:3

Результаты матчей

Манчестер Сити
Тоттенхэм

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
5
1 раз 17%
6
1 раз 17%
2
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Точный счет

0:3
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%

Точное количество голов

1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
2
8 раз 62%
1
4 раза 31%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Манчестер Сити
Тоттенхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
4
2
2
4
2.5
2
4
3.5
2
4
4.5
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
1.5
5
2
4
3
2.5
1
6
1
6
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
9
4
1.5
9
4
6
7
2.5
1
12
3
10
3.5
1
12
2
11
4.5
1
12
1
12
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 13 9 3 1 27 - 10 30
2.
Манчестер Сити
 Заявка 13 9 2 2 33 - 13 29
3.
Астон Вилла
 Заявка 13 9 1 3 31 - 18 28
4.
Ливерпуль
 Заявка 13 8 4 1 28 - 11 28
5.
Тоттенхэм
 Заявка 13 8 2 3 25 - 17 26
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 8 0 5 16 - 16 24
7.
Ньюкасл
 Заявка 13 7 2 4 31 - 14 23
8.
Брайтон
 Заявка 13 6 4 3 28 - 23 22
9.
Вест Хэм
 Заявка 13 6 2 5 23 - 23 20
10.
Челси
 Заявка 13 4 4 5 22 - 20 16
11.
Брентфорд
 Заявка 13 4 4 5 19 - 18 16
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 4 3 6 13 - 18 15
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 13 4 3 6 18 - 23 15
14.
Фулхэм
 Заявка 13 4 3 6 13 - 22 15
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 3 4 6 16 - 21 13
16.
Борнмут
 Заявка 13 3 3 7 14 - 28 12
17.
Лутон Таун
 Заявка 13 2 3 8 12 - 23 9
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 13 1 2 10 11 - 34 5
19.
Эвертон
 Заявка 13 4 2 7 14 - 20 4
20.
Бёрнли
 Заявка 13 1 1 11 10 - 32 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 6 6 0 0 23 - 5 18
2.
Ливерпуль
 Заявка 6 6 0 0 17 - 2 18
3.
Ньюкасл
 Заявка 7 6 0 1 18 - 4 18
4.
Арсенал
 Заявка 7 5 2 0 18 - 7 17
5.
Манчестер Сити
 Заявка 6 5 1 0 17 - 4 16
6.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 0 2 10 - 8 12
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 0 3 8 - 10 12
8.
Брайтон
 Заявка 7 3 3 1 15 - 10 12
9.
Вест Хэм
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
10.
Фулхэм
 Заявка 6 3 0 3 7 - 9 9
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
12.
Брентфорд
 Заявка 7 2 3 2 12 - 11 9
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 2 2 2 9 - 12 8
14.
Борнмут
 Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
15.
Челси
 Заявка 7 1 3 3 10 - 11 6
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
17.
Лутон Таун
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
18.
Эвертон
 Заявка 7 1 1 5 5 - 9 4
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 7 1 1 5 7 - 19 4
20.
Бёрнли
 Заявка 7 0 0 7 5 - 20 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
2.
Арсенал
 Заявка 6 4 1 1 9 - 3 13
3.
Манчестер Сити
 Заявка 7 4 1 2 16 - 9 13
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
5.
Челси
 Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
6.
Брайтон
 Заявка 6 3 1 2 13 - 13 10
7.
Вест Хэм
 Заявка 7 3 1 3 12 - 14 10
8.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 3 1 3 7 - 10 10
9.
Астон Вилла
 Заявка 7 3 1 3 8 - 13 10
10.
Ливерпуль
 Заявка 7 2 4 1 11 - 9 10
11.
Брентфорд
 Заявка 6 2 1 3 7 - 7 7
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
13.
Фулхэм
 Заявка 7 1 3 3 6 - 13 6
14.
Ньюкасл
 Заявка 6 1 2 3 13 - 10 5
15.
Бёрнли
 Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
16.
Борнмут
 Заявка 6 1 1 4 8 - 18 4
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
18.
Лутон Таун
 Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 6 0 1 5 4 - 15 1
20.
Эвертон
 Заявка 6 3 1 2 9 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 10 (5)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 8 (1)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 8 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 6
Тоттенхэм Биссума Ив 1 6
Челси Джексон Николас 7
Эвертон Янг Эшли 1 5
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 декабря 2023, осталось 2 дня 8 часов 52 минуты.

    Главный судья: Хупер Саймон

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 41.3% пользователей.
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    • Прогнозы 46
    Манчестер Сити 97.8% (45)
    X 2.2% (1)
    Тоттенхэм 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Тоттенхэм
    6.20
    8.80
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    9.70
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Тоттенхэм

    Исход игры
    Манчестер Сити
    97.8% (45)
    Ничья
    2.2% (1)
    Тоттенхэм
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    80.49% (33)
    Меньше
    19.51% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    78.05% (32)
    Нет
    21.95% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Сити
    41.3% (19)
    3:1 Манчестер Сити
    17.4% (8)
    1:0 Манчестер Сити
    10.9% (5)
    3:2 Манчестер Сити
    6.5% (3)
    2:0 Манчестер Сити
    6.5% (3)
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