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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Зиберт Даниэль
Байер Л
 
Позже
Боруссия Д
Прогнозы 133
Байер Л 64.7% (86)
X 15.8% (21)
Боруссия Д 19.5% (26)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Боруссия Д
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Градецки
Лукаш
6
Коссуну
Одилон
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
30
Фримпонг
Жереми
20
Гримальдо
Алехандро
34
Джака
Гранит
25
Паласиос
Эсекиэль
7
Хофманн
Йонас
10
Вирц
Флориан
22
Бонифасе
Виктор
1
Кобель
Грегор
17
Вольф
Мариус
15
Хуммельс
Матс
4
Шлоттербек
Нико
26
Рюэрсон
Юлиан
23
Джан
Эмре
20
Забитцер
Марсель
11
Ройс
Марко
19
Брандт
Юлиан
43
Байно-Гиттенс
Джейми
14
Фюллькруг
Никлас
Байер Л
3-4-2-1
Боруссия Д
4-2-3-1

История личных встреч

Байер Л
Боруссия Д

13 матчей

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

69.2%
46.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 18 побед

Первый тайм

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

32 матча

21.9%
21.9%
56.2%
7 побед 7 ничьих 18 побед

Первый тайм

28.1%
25%
46.9%
9 побед 8 ничьих 15 побед

Второй тайм

25%
31.3%
43.7%
8 побед 10 ничьих 14 побед

История матчей

Б
0:2
Б
1:0
Б
2:5
Б
3:4
Б
3:1
Б
2:1
Б
4:3
Б
4:0
Б
3:2
Б
2:4
Б
4:0
Б
1:1
Б
6:2
Б
2:0
Б
0:1
Б
3:0
Б
0:0
Б
0:2
Б
2:2
Б
0:1
Б
2:3
Б
3:0
Б
1:0
Б
0:0
Б
1:3
Б
0:2
Б
3:0
Б
1:1
Б
1:1
Б
2:3
Б
2:1
Б
2:2

Голы

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

1.5
1.06

Среднее время на гол

60
84

Всего голов

36
30

Голов в среднем за матч

2.25
1.88

Среднее время на гол

40
48

Всего голов

60
47

Голов в среднем за матч

1.88
1.47

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 81%
Меньше 19%
6
19
Больше 59%
Меньше 41%
13
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

48
61

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 7 (1) 0.58
Гримальдо Алехандро 7 0.58
Хофманн Йонас 4 0.33
Фримпонг Жереми 4 0.33
Вирц Флориан 3 0.25
Та Джонатан 3 0.25
Паласиос Эсекиэль 2 (1) 0.17
Адли Амин 1 0.08
Гложек Адам 1 0.08
Коссуну Одилон 1 0.08
Телла Нейтан 1 0.08
Инкапье Пьеро 0 0
Мбамба Ноа 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брандт Юлиан 4 0.33
Фюллькруг Никлас 4 0.33
Мален Дониэлл 4 0.33
Ройс Марко 3 0.25
Рюэрсон Юлиан 2 0.17
Хуммельс Матс 2 0.17
Забитцер Марсель 2 0.17
Джан Эмре 1 (1) 0.08
Байно-Гиттенс Джейми 1 0.08
Шлоттербек Нико 1 0.08
Мукоко Юссуфа 1 0.08
Нмеча Феликс 0 0
Вольф Мариус 0 0
Адейеми Карим 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Та Джонатан 4 0
Джака Гранит 3 0
Паласиос Эсекиэль 3 0
Тапсоба Эдмон 3 0
Хофманн Йонас 2 0
Фримпонг Жереми 2 0
Бонифасе Виктор 2 0
Алонсо Хаби 1 0
Градецки Лукаш 1 0
Гримальдо Алехандро 1 0
Адли Амин 1 0
Вирц Флориан 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенсебаини Рами 3 1
Хуммельс Матс 3 0
Джан Эмре 3 0
Забитцер Марсель 2 0
Адейеми Карим 2 0
Нмеча Феликс 2 0
Ройс Марко 1 0
Аллер Себастьян 1 0
Брандт Юлиан 1 0
Вольф Мариус 1 0
Эзкан Салих 1 0
Рюэрсон Юлиан 1 0
Мален Дониэлл 1 0
Кобель Грегор 1 0
Эдин Терзич 1 0

Результаты матчей

Байер Л
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Боруссия Д
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

0
5
Байер Л
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Боруссия Д
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

14
13
Байер Л
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Боруссия Д
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
0% (0)
50% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

14
18

Голы по времени матча

Забито

20
12
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
5%
1
8%
1-15
4
20%
1
8%
16-30
3
15%
3
25%
31-45
2
10%
3
25%
46-60
7
35%
0
0%
61-75
3
15%
4
33%
76-90

Пропущено

6
9
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
1
17%
3
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

14
13
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
2
14%
3
23%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
3
21%
2
15%
31-45
2
14%
2
15%
46-60
3
21%
3
23%
61-75
2
14%
2
15%
76-90

Пропущено

7
10
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
29%
4
40%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
14%
2
20%
76-90

Забито

34
25
15 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 8
0 Не забивали 1
3
9%
4
16%
1-15
6
18%
2
8%
16-30
6
18%
5
20%
31-45
4
12%
5
20%
46-60
10
29%
29%
3
12%
61-75
5
15%
6
24%
76-90

Пропущено

13
19
6 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
2
15%
6
32%
1-15
2
15%
3
16%
16-30
2
15%
4
21%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
2
15%
3
16%
61-75
1
8%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
95%
5%
19 побед 1 ничья 0 поражений
Хеккен - Байер Л 0:2 Вердер - Байер Л 0:3 Байер Л - Унион Берлин 4:0 Карабах - Байер Л 0:1
Хоффенхайм - Байер Л 2:3 Зандхаузен - Байер Л 2:5 Байер Л - Фрайбург 2:1 Байер Л - Карабах 5:1 Вольфсбург - Байер Л 1:2 Байер Л - Кёльн 3:0 Молде - Байер Л 1:2 Майнц - Байер Л 0:3 Байер Л - Хайденхайм 4:1 Байер Л - Хеккен 4:0 Бавария - Байер Л 2:2 Байер Л - Алемания Ахен 4:2 Байер Л - Дармштадт 5:1 Боруссия М - Байер Л 0:3 Байер Л - РБ Лейпциг 3:2 Тевтония Оттензен - Байер Л 0:8
Боруссия Д
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Милан - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Боруссия М 4:2 Штутгарт - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Ньюкасл 2:0
Боруссия Д - Бавария 0:4 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3 Ньюкасл - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Вердер 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Боруссия Д - Милан 0:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Вольфсбург 1:0 ПСЖ - Боруссия Д 2:0 Фрайбург - Боруссия Д 2:4 Боруссия Д - Хайденхайм 2:2 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Кёльн 1:0 Шотт Майнц - Боруссия Д 1:6 Боруссия Д - Аякс 3:1

Результаты матчей

Байер Л
Боруссия Д

Точный счет

2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:0
3 раза 43%
4:2
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

4
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 43%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:3
3 раза 50%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

3
4 раза 67%
2
2 раза 33%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:3
3 раза 25%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
4:2
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

3
6 раз 50%
2
3 раза 25%
4
2 раза 17%
5
1 раз 8%
1
5 раз 42%
4
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Байер Л
Боруссия Д

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
2.5
Больше Меньше
2
5
3
3
3.5
2
5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
2.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
2.5
Больше Меньше
5
7
3
9
3.5
3
9
1
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 12 11 1 0 37 - 10 34
2.
Бавария
 Заявка 12 10 2 0 43 - 9 32
3.
Штутгарт
 Заявка 13 10 0 3 33 - 15 30
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 8 2 3 31 - 13 26
5.
Боруссия Д
 Заявка 12 7 3 2 25 - 19 24
6.
Хоффенхайм
 Заявка 13 6 2 5 25 - 23 20
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 12 4 6 2 18 - 13 18
8.
Фрайбург
 1:0 Заявка 13 5 3 5 16 - 23 18
9.
Вольфсбург
 Заявка 13 5 1 7 18 - 24 16
10.
Боруссия М
 Заявка 13 4 4 5 27 - 28 16
11.
Аугсбург
 Заявка 12 3 5 4 21 - 24 14
12.
Бохум
 Заявка 13 2 7 4 14 - 26 13
13.
Вердер
 Заявка 13 3 2 8 18 - 27 11
14.
Хайденхайм
 Заявка 13 3 2 8 18 - 28 11
15.
Кёльн
 Заявка 13 2 3 8 10 - 24 9
16.
Дармштадт
 Заявка 13 2 3 8 15 - 34 9
17.
Майнц
 0:1 Заявка 13 1 5 7 12 - 26 8
18.
Унион Берлин
 Заявка 12 2 1 9 12 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 6 6 0 0 21 - 5 18
2.
Штутгарт
 Заявка 7 6 0 1 22 - 6 18
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 7 5 2 0 21 - 5 17
4.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 27 - 5 16
5.
Боруссия Д
 Заявка 7 5 1 1 13 - 10 16
6.
Вольфсбург
 Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
7.
Фрайбург
 1:0 Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
8.
Хайденхайм
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
9.
Боруссия М
 Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
10.
Вердер
 Заявка 7 3 1 3 12 - 13 10
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
12.
Аугсбург
 Заявка 6 2 3 1 13 - 12 9
13.
Бохум
 Заявка 6 1 4 1 9 - 9 7
14.
Дармштадт
 Заявка 7 1 2 4 10 - 15 5
15.
Хоффенхайм
 Заявка 6 1 1 4 9 - 13 4
16.
Кёльн
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
17.
Майнц
 0:1 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
18.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
2.
Байер Л
 Заявка 6 5 1 0 16 - 5 16
3.
Хоффенхайм
 Заявка 7 5 1 1 16 - 10 16
4.
Штутгарт
 Заявка 6 4 0 2 11 - 9 12
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 3 0 3 10 - 8 9
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 2 3 1 10 - 7 9
7.
Боруссия Д
 Заявка 5 2 2 1 12 - 9 8
8.
Фрайбург
 1:0 Заявка 7 2 1 4 5 - 14 7
9.
Боруссия М
 Заявка 6 1 3 2 16 - 18 6
10.
Бохум
 Заявка 7 1 3 3 5 - 17 6
11.
Аугсбург
 Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
12.
Кёльн
 Заявка 7 1 2 4 4 - 14 5
13.
Дармштадт
 Заявка 6 1 1 4 5 - 19 4
14.
Майнц
 0:1 Заявка 7 0 4 3 7 - 15 4
15.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
16.
Вольфсбург
 Заявка 7 1 0 6 7 - 18 3
17.
Вердер
 Заявка 6 0 1 5 6 - 14 1
18.
Хайденхайм
 Заявка 7 0 1 6 7 - 18 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 18 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 16 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 10 (3)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (3)
Бавария Сане Лерой 8 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Майнц Кор Доминик 5
Хоффенхайм Акпогума Кевин 5
Хоффенхайм Прёмель Гриша 5
Бохум Шлоттербек Кевен 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Байер Л - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 декабря 2023, осталось 25 минут.

    Главный судья: Зиберт Даниэль

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    • Прогнозы 133
    Байер Л 64.7% (86)
    X 15.8% (21)
    Боруссия Д 19.5% (26)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Байер Л
    Ничья
    Боруссия Д
    1.72
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Байер Л - Боруссия Д

    Исход игры
    Байер Л
    64.5% (89)
    Ничья
    15.9% (22)
    Боруссия Д
    19.6% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    88.7% (102)
    Меньше
    11.3% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    95.65% (110)
    Нет
    4.35% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Байер Л
    40.6% (56)
    3:2 Байер Л
    11.6% (16)
    2:2 Ничья
    8% (11)
    1:2 Боруссия Д
    6.5% (9)
    1:1 Ничья
    5.8% (8)
    1:0 Байер Л
    2.9% (4)
    3:1 Байер Л
    2.2% (3)
    1:3 Боруссия Д
    2.2% (3)
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