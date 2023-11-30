Тур: 13. Стадион: БайАрена.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
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Главный тренер: Алонсо Хаби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
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Главный тренер: Терзич Эдин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Байер Л
Боруссия Д
13 матчей
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
69.2%
46.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
19 матчей
5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 18 побед
Первый тайм
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Второй тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
32 матча
21.9%
21.9%
56.2%
7 побед 7 ничьих 18 побед
Первый тайм
28.1%
25%
46.9%
9 побед 8 ничьих 15 побед
Второй тайм
25%
31.3%
43.7%
8 побед 10 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
17
Голов в среднем за матч
1.5
1.06
Среднее время на гол
60
84
Всего голов
36
30
Голов в среднем за матч
2.25
1.88
Среднее время на гол
40
48
Всего голов
60
47
Голов в среднем за матч
1.88
1.47
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 81%
Меньше 19%
6
19
Больше 59%
Меньше 41%
13
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
48
61
Бомбардиры внутри турнира
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонифасе Виктор
|7 (1)
|0.58
|Гримальдо Алехандро
|7
|0.58
|Хофманн Йонас
|4
|0.33
|Фримпонг Жереми
|4
|0.33
|Вирц Флориан
|3
|0.25
|Та Джонатан
|3
|0.25
|Паласиос Эсекиэль
|2 (1)
|0.17
|Адли Амин
|1
|0.08
|Гложек Адам
|1
|0.08
|Коссуну Одилон
|1
|0.08
|Телла Нейтан
|1
|0.08
|Инкапье Пьеро
|0
|0
|Мбамба Ноа
|0
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брандт Юлиан
|4
|0.33
|Фюллькруг Никлас
|4
|0.33
|Мален Дониэлл
|4
|0.33
|Ройс Марко
|3
|0.25
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0.17
|Хуммельс Матс
|2
|0.17
|Забитцер Марсель
|2
|0.17
|Джан Эмре
|1 (1)
|0.08
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0.08
|Шлоттербек Нико
|1
|0.08
|Мукоко Юссуфа
|1
|0.08
|Нмеча Феликс
|0
|0
|Вольф Мариус
|0
|0
|Адейеми Карим
|0
|0
Карточки
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Та Джонатан
|4
|0
|Джака Гранит
|3
|0
|Паласиос Эсекиэль
|3
|0
|Тапсоба Эдмон
|3
|0
|Хофманн Йонас
|2
|0
|Фримпонг Жереми
|2
|0
|Бонифасе Виктор
|2
|0
|Алонсо Хаби
|1
|0
|Градецки Лукаш
|1
|0
|Гримальдо Алехандро
|1
|0
|Адли Амин
|1
|0
|Вирц Флориан
|1
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бенсебаини Рами
|3
|1
|Хуммельс Матс
|3
|0
|Джан Эмре
|3
|0
|Забитцер Марсель
|2
|0
|Адейеми Карим
|2
|0
|Нмеча Феликс
|2
|0
|Ройс Марко
|1
|0
|Аллер Себастьян
|1
|0
|Брандт Юлиан
|1
|0
|Вольф Мариус
|1
|0
|Эзкан Салих
|1
|0
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0
|Мален Дониэлл
|1
|0
|Кобель Грегор
|1
|0
|Эдин Терзич
|1
|0
Результаты матчей
Байер Л
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Боруссия Д
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
0
5
Байер Л
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Боруссия Д
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
14
13
Байер Л
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Боруссия Д
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
0% (0)
50% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
14
18
Голы по времени матча
Забито
20
12
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
5%
1
8%
1-15
4
20%
1
8%
16-30
3
15%
3
25%
31-45
2
10%
3
25%
46-60
7
35%
0
0%
61-75
3
15%
4
33%
76-90
Пропущено
6
9
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
1
17%
3
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
14
13
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
2
14%
3
23%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
3
21%
2
15%
31-45
2
14%
2
15%
46-60
3
21%
3
23%
61-75
2
14%
2
15%
76-90
Пропущено
7
10
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
29%
4
40%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
14%
2
20%
76-90
Забито
34
25
15 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 8
0 Не забивали 1
3
9%
4
16%
1-15
6
18%
2
8%
16-30
6
18%
5
20%
31-45
4
12%
5
20%
46-60
10
29%
29%
3
12%
61-75
5
15%
6
24%
76-90
Пропущено
13
19
6 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
2
15%
6
32%
1-15
2
15%
3
16%
16-30
2
15%
4
21%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
2
15%
3
16%
61-75
1
8%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Байер Л
(20 матчей)
95%
5%
19 побед 1 ничья 0 поражений
Хеккен - Байер Л 0:2 Вердер - Байер Л 0:3 Байер Л - Унион Берлин 4:0 Карабах - Байер Л 0:1
Хоффенхайм - Байер Л 2:3 Зандхаузен - Байер Л 2:5 Байер Л - Фрайбург 2:1 Байер Л - Карабах 5:1 Вольфсбург - Байер Л 1:2 Байер Л - Кёльн 3:0 Молде - Байер Л 1:2 Майнц - Байер Л 0:3 Байер Л - Хайденхайм 4:1 Байер Л - Хеккен 4:0 Бавария - Байер Л 2:2 Байер Л - Алемания Ахен 4:2 Байер Л - Дармштадт 5:1 Боруссия М - Байер Л 0:3 Байер Л - РБ Лейпциг 3:2 Тевтония Оттензен - Байер Л 0:8
Боруссия Д
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Милан - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Боруссия М 4:2 Штутгарт - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Ньюкасл 2:0
Боруссия Д - Бавария 0:4 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3 Ньюкасл - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Вердер 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Боруссия Д - Милан 0:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Вольфсбург 1:0 ПСЖ - Боруссия Д 2:0 Фрайбург - Боруссия Д 2:4 Боруссия Д - Хайденхайм 2:2 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Кёльн 1:0 Шотт Майнц - Боруссия Д 1:6 Боруссия Д - Аякс 3:1
Результаты матчей
Байер Л
Боруссия Д
Точный счет
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:0
3 раза 43%
4:2
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
4
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 43%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:3
3 раза 50%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
3
4 раза 67%
2
2 раза 33%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:3
3 раза 25%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
4:2
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
3
6 раз 50%
2
3 раза 25%
4
2 раза 17%
5
1 раз 8%
1
5 раз 42%
4
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Байер Л
Боруссия Д
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
25
33
25
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
57
39
39
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|37 - 10
|34
|2.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|43 - 9
|32
|3.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|31 - 15
|27
|4.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 19
|24
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|29 - 12
|23
|6.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|24 - 21
|20
|7.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|18 - 13
|18
|8.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|17 - 21
|16
|9.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 23
|15
|10.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|21 - 24
|14
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|25 - 27
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|18 - 25
|11
|13.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|17 - 26
|11
|14.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|11 - 25
|10
|15.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|15 - 33
|9
|16.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|12 - 25
|8
|17.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|12 - 27
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|9 - 24
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|21 - 5
|18
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|27 - 5
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 10
|16
|4.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 6
|15
|5.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|19 - 4
|14
|6.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|10.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 12
|9
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 14
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|15.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 8
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 13
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 5
|16
|3.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 8
|16
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 9
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 8
|9
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 9
|8
|8.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|16 - 18
|6
|9.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 17
|6
|10.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 14
|4
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 19
|4
|13.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 15
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 14
|3
|15.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 15
|3
|16.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 14
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 12
|1
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 16
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|18 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|15 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|9 (3)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|9 (2)
|Бавария
|Сане Лерой
|8 (6)
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 2
|Майнц
|Кор Доминик
|5
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|5
|Майнц
|Ван дер Берг Сепп
|5
|Дармштадт
|Кларер Кристоф
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Байер Л - Боруссия Д
Исход игры
Байер Л
61.7% (29)
Ничья
19.1% (9)
Боруссия Д
19.1% (9)
Тотал 2.5
Больше
84.09% (37)
Меньше
15.91% (7)
Обе команды забьют
Да
95.45% (42)
Нет
4.55% (2)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
36.2% (17)
3:2 Байер Л
19.1% (9)
1:1 Ничья
10.6% (5)
2:2 Ничья
8.5% (4)
1:2 Боруссия Д
8.5% (4)
1:3 Боруссия Д
6.4% (3)
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