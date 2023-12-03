Тур: 13. Стадион: ВВК Арена. Главный судья: Осмерс Харм
2:1
Конец матча
0'
27' Желтая карточкаБута
28' Undefined phrase: football_event_Удуохаи Феликс
1:0
35' ГолЙенсен Фредрик
2:0
58' ГолИаго Лопес
73' Желтая карточкаПедерсен Мадс
2:0
76' Не забитый пенальтиДемирович Эрмедин
2:1
78' Гол в свои воротаДамен Финн
90'+7
Ход матча
27'
28'
35'
46'
58'
2:0
73'
76'
78'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 6
-
2 Угловые 4
-
7 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
196 Количество передач 314
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
43
Мбабу
Кевин
30
Дорш
Никлас
22
Иаго
Лопес
21
Титц
Филлип
24
Бута
35
Тута
31
Макс
Филипп
16
Ларссон
Хуго
26
Эбимбе
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Мбабу КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Иаго ЛопесПолузащитник
-
21 Титц ФиллипНападающий
- Запасные игроки
-
40 Коубек ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Варгас РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Михель СвенПолузащитник
-
27 Энгельс АрнеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
24 БутаЗащитник
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Ларссон ХугоПолузащитник
-
26 Эбимбе ЭрикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Граль ЙенсВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Нкунку НильсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Гётце МариоНападающий
- Нападающий
-
48 Ферри НачоНападающий
-
Главный тренер: Топмеллер Дино
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Аугсбург
Айнтрахт Фр
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
58.3%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 11 побед
24 матча
33.3%
33.3%
33.4%
8 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
33.3%
45.8%
20.9%
8 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
29.2%
25%
45.8%
7 побед 6 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
15
Голов в среднем за матч
1.25
1.25
Среднее время на гол
72
72
Всего голов
21
14
Голов в среднем за матч
1.75
1.17
Среднее время на гол
51
77
Всего голов
36
29
Голов в среднем за матч
1.5
1.21
Тотал матчей
2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
60
74
Бомбардиры внутри турнира
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Демирович Эрмедин
|7 (1)
|0.54
|Титц Филлип
|3
|0.23
|Бельо Дион Дрене
|2
|0.15
|Реджбекай Элвис
|2 (1)
|0.15
|Йенсен Фредрик
|1
|0.08
|Иаго Лопес
|1
|0.08
|Варгас Рубен
|1
|0.08
|Михель Свен
|1 (1)
|0.08
|Педерсен Мадс
|1
|0.08
|Бауэр Максимилиан
|1
|0.08
|Удуохаи Феликс
|1
|0.08
|Энгельс Арне
|1
|0.08
|Гоувелеув Джеффри
|0
|0
|Пфайффер Патрик
|0
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мармуш Омар
|6 (1)
|0.46
|Схири Эльес
|2
|0.15
|Кнауфф Ансгар
|2
|0.15
|Шаиби Фарес
|1
|0.08
|Эбимбе Эрик
|1
|0.08
|Ларссон Хуго
|1
|0.08
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0.08
|Смолчич Хрвое
|1
|0.08
|Нкунку Нильс
|1
|0.08
|Ферри Начо
|1
|0.08
|Тута
|0
|0
|Граль Йенс
|0
|0
|Гётце Марио
|0
|0
|Макс Филипп
|0
|0
|Бута
|0
|0
|Ааронсон Пакстен
|0
|0
Карточки
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педерсен Мадс
|5
|0
|Удуохаи Феликс
|3
|1
|Реджбекай Элвис
|3
|0
|Гоувелеув Джеффри
|2
|0
|Михель Свен
|2
|0
|Дорш Никлас
|2
|0
|Дамен Финн
|2
|0
|Бельо Дион Дрене
|2
|0
|Брайтхаупт Тим
|2
|0
|Энгельс Арне
|0
|1
|Мбабу Кевин
|1
|0
|Бауэр Максимилиан
|1
|0
|Кардона Ирвин
|1
|0
|Гумни Роберт
|1
|0
|Демирович Эрмедин
|1
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кнауфф Ансгар
|3
|1
|Кох Робин
|4
|0
|Мармуш Омар
|4
|0
|Гётце Марио
|2
|1
|Бута
|3
|0
|Пачо Вильям
|3
|0
|Макс Филипп
|2
|0
|Нганкам Жессик
|2
|0
|Трапп Кевин
|1
|0
|Якич Кристиян
|1
|0
|Dino Toppmoeller
|1
|0
|Эбимбе Эрик
|1
|0
|Шаиби Фарес
|1
|0
Результаты матчей
Аугсбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Айнтрахт Фр
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
8
4
Аугсбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Айнтрахт Фр
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
7
7
Аугсбург
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Айнтрахт Фр
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
15
11
Голы по времени матча
Забито
15
10
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
7%
3
30%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
5
33%
1
10%
31-45
2
13%
1
10%
46-60
1
7%
2
20%
61-75
4
27%
2
20%
76-90
Пропущено
13
10
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
15%
1
10%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
4
31%
3
30%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
2
15%
1
10%
61-75
2
15%
2
20%
76-90
Забито
9
7
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
0
0%
1
14%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
4
44%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
2
22%
1
14%
76-90
Пропущено
11
7
8 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
3
27%
1
14%
1-15
4
36%
1
14%
16-30
1
9%
3
43%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
1
14%
76-90
Забито
24
17
14 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
1
4%
4
24%
1-15
4
17%
2
12%
16-30
9
38%
3
18%
31-45
2
8%
1
6%
46-60
2
8%
4
24%
61-75
6
25%
3
18%
76-90
Пропущено
24
17
16 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
5
21%
2
12%
1-15
6
25%
2
12%
16-30
5
21%
6
35%
31-45
2
8%
3
18%
46-60
3
13%
1
6%
61-75
3
13%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Аугсбург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Ян 5:2 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1 Кёльн - Аугсбург 1:1
Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Майнц 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Аугсбург - Бохум 2:2 Бавария - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Боруссия М 4:4 Унтерахинг - Аугсбург 2:0 Наполи - Аугсбург 1:0 Салернитана - Аугсбург 2:1 Аугсбург - Аякс 3:1 Аугсбург - Ян 3:2 Аугсбург - ПСВ 1:2
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2 ХИК - Айнтрахт Фр 0:1
Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Виктория Кельн - Айнтрахт Фр 0:2 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3 Айнтрахт Фр - ХИК 6:0 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3 Хеми - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0 ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0 Айнтрахт Фр - Абердин 2:1 Бохум - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр - Левски София 2:0 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1
Результаты матчей
Аугсбург
Айнтрахт Фр
Точный счет
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
5
1 раз 17%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 46%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Аугсбург
Айнтрахт Фр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
24
25
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
61
15
34
15
25
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
112
67
58
310
310
211
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|38 - 11
|35
|2.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|43 - 9
|32
|3.
|Заявка
|13
|10
|0
|3
|33 - 15
|30
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|31 - 13
|26
|5.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|26 - 20
|25
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|25 - 23
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 23
|18
|8.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 15
|18
|9.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|23 - 25
|17
|10.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|18 - 24
|16
|11.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|27 - 28
|16
|12.
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|14 - 26
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|18 - 27
|11
|14.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|18 - 28
|11
|15.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 24
|9
|16.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 34
|9
|17.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|12 - 26
|8
|18.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|12 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|22 - 6
|19
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 6
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|21 - 5
|17
|4.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|27 - 5
|16
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 10
|16
|6.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|7.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 13
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|11.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|12.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|13.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 15
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 13
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 5
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 10
|16
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 9
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 8
|9
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 10
|9
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 9
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 14
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|16 - 18
|6
|10.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 17
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|12.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 19
|4
|14.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 15
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 14
|3
|16.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 18
|3
|17.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 14
|1
|18.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|7 - 18
|1
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|Бавария
|Кейн Гарри
|18 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|16 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|10 (3)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|9 (3)
|Бавария
|Сане Лерой
|8 (6)
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 2
|Аугсбург
|Педерсен Мадс
|5
|Майнц
|Кор Доминик
|5
|Хоффенхайм
|Акпогума Кевин
|5
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аугсбург 2:1 Айнтрахт Фр
Исход игры
Аугсбург
10.7% (13)
Ничья
53.7% (65)
Айнтрахт Фр
35.5% (43)
Тотал 2.5
Больше
39.47% (45)
Меньше
60.53% (69)
Обе команды забьют
Да
88.6% (101)
Нет
11.4% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46.3% (56)
1:2 Айнтрахт Фр
23.1% (28)
2:2 Ничья
5.8% (7)
0:1 Айнтрахт Фр
5% (6)
2:1 Аугсбург
5% (6)
1:0 Аугсбург
3.3% (4)
1:3 Айнтрахт Фр
2.5% (3)
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