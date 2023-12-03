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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Осмерс Харм
Аугсбург
2:1
Конец матча
Айнтрахт Фр
0'
27' Желтая карточка
Бута
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Удуохаи Феликс
1:0
35' Гол
Йенсен Фредрик
2:0
58' Гол
Иаго Лопес
73' Желтая карточка
Педерсен Мадс
2:0
76' Не забитый пенальти
Демирович Эрмедин
2:1
78' Гол в свои ворота
Дамен Финн
90'+7

Ход матча

27'
 
Бута
28'
Удуохаи Феликс
 
35'
Йенсен Фредрик
(Демирович Эрмедин)
1:0
46'
 
Шаиби Фарес
Ааронсон Пакстен
46'
 
Нкунку Нильс
Бута
58'
Иаго Лопес
(Демирович Эрмедин)
2:0
64'
 
Гётце Марио
Кнауфф Ансгар
64'
 
Якич Кристиян
Эбимбе Эрик
67'
Варгас Рубен
Йенсен Фредрик
 
73'
Педерсен Мадс
 
76'
Демирович Эрмедин
2:0
76'
Бельо Дион Дрене
Титц Филлип
 
78'
2:1
Дамен Финн
81'
 
Нганкам Жессик
Ларссон Хуго
84'
Михель Свен
Демирович Эрмедин
 
84'
Энгельс Арне
Дорш Никлас
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 4
  • 7 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 196 Количество передач 314
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Аугсбург 10.7% (13)
X 53.7% (65)
Айнтрахт Фр 35.5% (43)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Дамен
Финн
43
Мбабу
Кевин
6
Гоувелеув
Джеффри
19
Удуохаи
Феликс
3
Педерсен
Мадс
8
Реджбекай
Элвис
30
Дорш
Никлас
24
Йенсен
Фредрик
9
Демирович
Эрмедин
22
Иаго
Лопес
21
Титц
Филлип
1
Трапп
Кевин
24
Бута
35
Тута
3
Пачо
Вильям
31
Макс
Филипп
30
Ааронсон
Пакстен
4
Кох
Робин
16
Ларссон
Хуго
26
Эбимбе
Эрик
7
Мармуш
Омар
36
Кнауфф
Ансгар
Аугсбург
4-2-3-1
Айнтрахт Фр
4-3-3

История личных встреч

Аугсбург
Айнтрахт Фр

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
58.3%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 11 побед

24 матча

33.3%
33.3%
33.4%
8 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

33.3%
45.8%
20.9%
8 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

29.2%
25%
45.8%
7 побед 6 ничьих 11 побед

История матчей

Б
1:1
Б
1:2
Б
1:1
Б
0:0
Б
2:0
Б
0:2
Б
5:0
Б
2:1
Б
1:3
Б
1:3
Б
3:0
Б
1:2
Б
3:1
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:1
Б
2:2
Б
0:1
Б
2:1
Б
1:1
Б
2:0
Б
4:2
ТМС
2:3
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

15
15

Голов в среднем за матч

1.25
1.25

Среднее время на гол

72
72

Всего голов

21
14

Голов в среднем за матч

1.75
1.17

Среднее время на гол

51
77

Всего голов

36
29

Голов в среднем за матч

1.5
1.21

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

60
74

Бомбардиры внутри турнира

Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демирович Эрмедин 7 (1) 0.54
Титц Филлип 3 0.23
Бельо Дион Дрене 2 0.15
Реджбекай Элвис 2 (1) 0.15
Йенсен Фредрик 1 0.08
Иаго Лопес 1 0.08
Варгас Рубен 1 0.08
Михель Свен 1 (1) 0.08
Педерсен Мадс 1 0.08
Бауэр Максимилиан 1 0.08
Удуохаи Феликс 1 0.08
Энгельс Арне 1 0.08
Гоувелеув Джеффри 0 0
Пфайффер Патрик 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мармуш Омар 6 (1) 0.46
Схири Эльес 2 0.15
Кнауфф Ансгар 2 0.15
Шаиби Фарес 1 0.08
Эбимбе Эрик 1 0.08
Ларссон Хуго 1 0.08
Коло-Муани Рандаль 1 0.08
Смолчич Хрвое 1 0.08
Нкунку Нильс 1 0.08
Ферри Начо 1 0.08
Тута 0 0
Граль Йенс 0 0
Гётце Марио 0 0
Макс Филипп 0 0
Бута 0 0
Ааронсон Пакстен 0 0

Карточки

Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педерсен Мадс 5 0
Удуохаи Феликс 3 1
Реджбекай Элвис 3 0
Гоувелеув Джеффри 2 0
Михель Свен 2 0
Дорш Никлас 2 0
Дамен Финн 2 0
Бельо Дион Дрене 2 0
Брайтхаупт Тим 2 0
Энгельс Арне 0 1
Мбабу Кевин 1 0
Бауэр Максимилиан 1 0
Кардона Ирвин 1 0
Гумни Роберт 1 0
Демирович Эрмедин 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кнауфф Ансгар 3 1
Кох Робин 4 0
Мармуш Омар 4 0
Гётце Марио 2 1
Бута 3 0
Пачо Вильям 3 0
Макс Филипп 2 0
Нганкам Жессик 2 0
Трапп Кевин 1 0
Якич Кристиян 1 0
Dino Toppmoeller 1 0
Эбимбе Эрик 1 0
Шаиби Фарес 1 0

Результаты матчей

Аугсбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Айнтрахт Фр
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

8
4
Аугсбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Айнтрахт Фр
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

7
7
Аугсбург
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Айнтрахт Фр
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

15
11

Голы по времени матча

Забито

15
10
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
7%
3
30%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
5
33%
1
10%
31-45
2
13%
1
10%
46-60
1
7%
2
20%
61-75
4
27%
2
20%
76-90

Пропущено

13
10
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
15%
1
10%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
4
31%
3
30%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
2
15%
1
10%
61-75
2
15%
2
20%
76-90

Забито

9
7
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
0
0%
1
14%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
4
44%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
2
22%
1
14%
76-90

Пропущено

11
7
8 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
3
27%
1
14%
1-15
4
36%
1
14%
16-30
1
9%
3
43%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
1
14%
76-90

Забито

24
17
14 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
1
4%
4
24%
1-15
4
17%
2
12%
16-30
9
38%
3
18%
31-45
2
8%
1
6%
46-60
2
8%
4
24%
61-75
6
25%
3
18%
76-90

Пропущено

24
17
16 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
5
21%
2
12%
1-15
6
25%
2
12%
16-30
5
21%
6
35%
31-45
2
8%
3
18%
46-60
3
13%
1
6%
61-75
3
13%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Аугсбург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Ян 5:2 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1 Кёльн - Аугсбург 1:1
Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Майнц 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Аугсбург - Бохум 2:2 Бавария - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Боруссия М 4:4 Унтерахинг - Аугсбург 2:0 Наполи - Аугсбург 1:0 Салернитана - Аугсбург 2:1 Аугсбург - Аякс 3:1 Аугсбург - Ян 3:2 Аугсбург - ПСВ 1:2
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2 ХИК - Айнтрахт Фр 0:1
Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Виктория Кельн - Айнтрахт Фр 0:2 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3 Айнтрахт Фр - ХИК 6:0 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3 Хеми - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0 ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0 Айнтрахт Фр - Абердин 2:1 Бохум - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр - Левски София 2:0 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1

Результаты матчей

Аугсбург
Айнтрахт Фр

Точный счет

2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
5
1 раз 17%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 46%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Аугсбург
Айнтрахт Фр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
2
4
2
5
2.5
1
5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
6
1
1
5
1.5
3
4
1
5
2.5
2
5
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
11
2
6
7
1.5
5
8
3
10
2.5
3
10
2
11
3.5
1
12
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 13 11 2 0 38 - 11 35
2.
Бавария
 Заявка 12 10 2 0 43 - 9 32
3.
Штутгарт
 Заявка 13 10 0 3 33 - 15 30
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 8 2 3 31 - 13 26
5.
Боруссия Д
 Заявка 13 7 4 2 26 - 20 25
6.
Хоффенхайм
 Заявка 13 6 2 5 25 - 23 20
7.
Фрайбург
 Заявка 13 5 3 5 16 - 23 18
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 4 6 3 19 - 15 18
9.
Аугсбург
 Заявка 13 4 5 4 23 - 25 17
10.
Вольфсбург
 Заявка 13 5 1 7 18 - 24 16
11.
Боруссия М
 Заявка 13 4 4 5 27 - 28 16
12.
Бохум
 Заявка 13 2 7 4 14 - 26 13
13.
Вердер
 Заявка 13 3 2 8 18 - 27 11
14.
Хайденхайм
 Заявка 13 3 2 8 18 - 28 11
15.
Кёльн
 Заявка 13 2 3 8 10 - 24 9
16.
Дармштадт
 Заявка 13 2 3 8 15 - 34 9
17.
Майнц
 Заявка 13 1 5 7 12 - 26 8
18.
Унион Берлин
 Заявка 12 2 1 9 12 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 7 6 1 0 22 - 6 19
2.
Штутгарт
 Заявка 7 6 0 1 22 - 6 18
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 7 5 2 0 21 - 5 17
4.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 27 - 5 16
5.
Боруссия Д
 Заявка 7 5 1 1 13 - 10 16
6.
Вольфсбург
 Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
7.
Аугсбург
 Заявка 7 3 3 1 15 - 13 12
8.
Фрайбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
9.
Хайденхайм
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
10.
Боруссия М
 Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
11.
Вердер
 Заявка 7 3 1 3 12 - 13 10
12.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
13.
Бохум
 Заявка 6 1 4 1 9 - 9 7
14.
Дармштадт
 Заявка 7 1 2 4 10 - 15 5
15.
Хоффенхайм
 Заявка 6 1 1 4 9 - 13 4
16.
Кёльн
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
17.
Майнц
 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
18.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
2.
Байер Л
 Заявка 6 5 1 0 16 - 5 16
3.
Хоффенхайм
 Заявка 7 5 1 1 16 - 10 16
4.
Штутгарт
 Заявка 6 4 0 2 11 - 9 12
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 3 0 3 10 - 8 9
6.
Боруссия Д
 Заявка 6 2 3 1 13 - 10 9
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 7 2 3 2 11 - 9 9
8.
Фрайбург
 Заявка 7 2 1 4 5 - 14 7
9.
Боруссия М
 Заявка 6 1 3 2 16 - 18 6
10.
Бохум
 Заявка 7 1 3 3 5 - 17 6
11.
Аугсбург
 Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
12.
Кёльн
 Заявка 7 1 2 4 4 - 14 5
13.
Дармштадт
 Заявка 6 1 1 4 5 - 19 4
14.
Майнц
 Заявка 7 0 4 3 7 - 15 4
15.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
16.
Вольфсбург
 Заявка 7 1 0 6 7 - 18 3
17.
Вердер
 Заявка 6 0 1 5 6 - 14 1
18.
Хайденхайм
 Заявка 7 0 1 6 7 - 18 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 18 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 16 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 10 (3)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (3)
Бавария Сане Лерой 8 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Аугсбург Педерсен Мадс 5
Майнц Кор Доминик 5
Хоффенхайм Акпогума Кевин 5
Хоффенхайм Прёмель Гриша 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Аугсбург заслуженно побеждает в отличном матче
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Аугсбург: 35%, Айнтрахт Фр: 65%.
  • 97'
    Оооо... вот это был удар! Нганкам Жессик должен был забить с этой позиции.
  • 97'
    Нганкам Жессик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 96'
    Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на WWK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Аугсбург 10.7% (13)
    X 53.7% (65)
    Айнтрахт Фр 35.5% (43)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аугсбург 2:1 Айнтрахт Фр

    Исход игры
    Аугсбург
    10.7% (13)
    Ничья
    53.7% (65)
    Айнтрахт Фр
    35.5% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.47% (45)
    Меньше
    60.53% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    88.6% (101)
    Нет
    11.4% (13)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    46.3% (56)
    1:2 Айнтрахт Фр
    23.1% (28)
    2:2 Ничья
    5.8% (7)
    0:1 Айнтрахт Фр
    5% (6)
    2:1 Аугсбург
    5% (6)
    1:0 Аугсбург
    3.3% (4)
    1:3 Айнтрахт Фр
    2.5% (3)
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