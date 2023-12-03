Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Иаго Лопес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

93' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

92' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Мармуш Омар пробует нанести удар издали, но Финн Дамен держит все под контролем

90' Матч возобновлен

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Мармуш Омар бьет со штрафного в створ, но Финн Дамен держит все под контролем

87' Нкунку Нильс пробует нанести удар издали, но Финн Дамен держит все под контролем

87' Гётце Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Иаго Лопес из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

85' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

82' Шаиби Фарес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Пачо Вильям выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Дамен Финн взял и забрал мяч на выходе

78' Г О О О О Л - Дамен Финн уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

77' Иаго Лопес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' СПАСЕНО - Демирович Эрмедин пробил пенальти, но Кевин Трапп отбивает!

75' После проверки VAR судья изменил решение - Аугсбург пробьет пенальти!

74' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Аугсбург

73' Педерсен Мадс совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

72' Мармуш Омар пробует нанести удар издали, но Финн Дамен держит все под контролем

72' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Игрок из команды Аугсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

66' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Игрок из команды Аугсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

63' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Реджбекай Элвис не смог попасть в створ ударом издали

61' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Удар от ворот произведет Аугсбург

61' Нкунку Нильс не смог попасть в створ ударом издали

60' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Г О О О О Л - Иаго Лопес забивает с правой ноги!

58' Демирович Эрмедин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Йенсен Фредрик из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Удар от ворот произведет Аугсбург

57' Иаго Лопес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Йенсен Фредрик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Шаиби Фарес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Дамен Финн взял и забрал мяч на выходе

52' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Демирович Эрмедин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Педерсен Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Аугсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

49' Игрок из команды Аугсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

48' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Титц Филлип оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Иаго Лопес из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Удар от ворот произведет Аугсбург

46' Удар от ворот произведет Аугсбург