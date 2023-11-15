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Тур: 1.
Кот-д'Ивуар
FIFA #52
 
Позже
Сейшельские острова
FIFA #195
Прогнозы 59
Кот-д'Ивуар 96.6% (57)
X 1.7% (1)
Сейшельские острова 1.7% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Кот-д'Ивуар
Ничья
Сейшельские острова
1.01
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16.00
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70.00
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Все Коэффициенты

Результаты последних матчей

Кот-д'Ивуар
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Кот-д'Ивуар - ЮАР 1:1 Кот-д'Ивуар - Марокко 1:1 Кот-д'Ивуар - Лесото 1:0 Замбия - Кот-д'Ивуар 3:0
Коморские острова - Кот-д'Ивуар 0:2 Кот-д'Ивуар - Коморские острова 3:1 Алжир - Кот-д'Ивуар 1:0 Уганда - Кот-д'Ивуар 1:3 ДР Конго - Кот-д'Ивуар 0:0 Кот-д'Ивуар - Сенегал 0:1 Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо 1:2 Кот-д'Ивуар - Бурунди 4:0 Кот-д'Ивуар - Гвинея 3:1 Кот-д'Ивуар - Того 2:1 Буркина-Фасо - Кот-д'Ивуар 0:0 Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо 0:0 Лесото - Кот-д'Ивуар 0:0 Кот-д'Ивуар - Замбия 3:1 Англия - Кот-д'Ивуар 3:0 Франция - Кот-д'Ивуар 2:1
Сейшельские острова
(20 матчей)
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 поражений
Бангладеш - Сейшельские острова 0:1 Бангладеш - Сейшельские острова 1:0 Сан-Марино - Сейшельские острова 0:0 Мадагаскар - Сейшельские острова 3:0
Сейшельские острова - Мадагаскар 0:1 Лесото - Сейшельские острова 3:1 Бангладеш - Сейшельские острова 1:1 Палестина - Сейшельские острова 1:0 Сейшельские острова - Маврикий 2:2 Бурунди - Сейшельские острова 3:1 Сейшельские острова - Южный Судан 0:1 Южный Судан - Сейшельские острова 2:1 Руанда - Сейшельские острова 7:0 Сейшельские острова - Руанда 0:3 Сейшельские острова - Ботсвана 1:3 Ботсвана - Сейшельские острова 2:0 Нигерия - Сейшельские острова 3:1 Сейшельские острова - Ливия 1:8 Сейшельские острова - ЮАР 0:0 ЮАР - Сейшельские острова 6:0

Группа F

Команда И В Н П Г О
1.
Бурунди
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Гамбия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Кения
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Габон
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Сейшельские острова
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Кот-д'Ивуар
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа F

Команда И В Н П Г О
1.
Кот-д'Ивуар
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Сейшельские острова
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Габон
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Гамбия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Бурунди
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Кения
 0 - 0

Группа F

Команда И В Н П Г О
1.
Кот-д'Ивуар
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Сейшельские острова
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Габон
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Кения
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Гамбия
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Бурунди
 0 - 0
  • — Выход во второй квалификационный этап чемпионата мира
  • — Рейтинг команд, занявших вторые места
  • Текстовая онлайн трансляция матча Кот-д'Ивуар - Сейшельские острова от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 ноября 2023, осталось 2 дня 9 часов 11 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 59
    Кот-д'Ивуар 96.6% (57)
    X 1.7% (1)
    Сейшельские острова 1.7% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кот-д'Ивуар
    Ничья
    Сейшельские острова
    1.01
    Реклама, ligastavok.ru
    16.00
    Реклама, ligastavok.ru
    70.00
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    Прогнозы на матч Кот-д'Ивуар - Сейшельские острова

    Исход игры
    Кот-д'Ивуар
    96.7% (58)
    Ничья
    1.7% (1)
    Сейшельские острова
    1.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.72% (30)
    Меньше
    48.28% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    18.97% (11)
    Нет
    81.03% (47)
    Популярный счёт
    2:0 Кот-д'Ивуар
    40% (24)
    3:0 Кот-д'Ивуар
    25% (15)
    2:1 Кот-д'Ивуар
    11.7% (7)
    1:0 Кот-д'Ивуар
    6.7% (4)
    4:0 Кот-д'Ивуар
    5% (3)
    3:1 Кот-д'Ивуар
    3.3% (2)
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    Кот-д'Ивуар
    Сейшельские острова
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