Тур: 1.
Результаты последних матчей
Кот-д'Ивуар
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Кот-д'Ивуар - ЮАР 1:1 Кот-д'Ивуар - Марокко 1:1 Кот-д'Ивуар - Лесото 1:0 Замбия - Кот-д'Ивуар 3:0
Коморские острова - Кот-д'Ивуар 0:2 Кот-д'Ивуар - Коморские острова 3:1 Алжир - Кот-д'Ивуар 1:0 Уганда - Кот-д'Ивуар 1:3 ДР Конго - Кот-д'Ивуар 0:0 Кот-д'Ивуар - Сенегал 0:1 Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо 1:2 Кот-д'Ивуар - Бурунди 4:0 Кот-д'Ивуар - Гвинея 3:1 Кот-д'Ивуар - Того 2:1 Буркина-Фасо - Кот-д'Ивуар 0:0 Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо 0:0 Лесото - Кот-д'Ивуар 0:0 Кот-д'Ивуар - Замбия 3:1 Англия - Кот-д'Ивуар 3:0 Франция - Кот-д'Ивуар 2:1
Сейшельские острова
(20 матчей)
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 поражений
Бангладеш - Сейшельские острова 0:1 Бангладеш - Сейшельские острова 1:0 Сан-Марино - Сейшельские острова 0:0 Мадагаскар - Сейшельские острова 3:0
Сейшельские острова - Мадагаскар 0:1 Лесото - Сейшельские острова 3:1 Бангладеш - Сейшельские острова 1:1 Палестина - Сейшельские острова 1:0 Сейшельские острова - Маврикий 2:2 Бурунди - Сейшельские острова 3:1 Сейшельские острова - Южный Судан 0:1 Южный Судан - Сейшельские острова 2:1 Руанда - Сейшельские острова 7:0 Сейшельские острова - Руанда 0:3 Сейшельские острова - Ботсвана 1:3 Ботсвана - Сейшельские острова 2:0 Нигерия - Сейшельские острова 3:1 Сейшельские острова - Ливия 1:8 Сейшельские острова - ЮАР 0:0 ЮАР - Сейшельские острова 6:0
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
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|0 - 0
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|2.
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|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
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|0 - 0
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|4.
|0
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|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
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|-
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Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
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|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
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|0 - 0
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|-
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- — Выход во второй квалификационный этап чемпионата мира
- — Рейтинг команд, занявших вторые места
Прогнозы на матч Кот-д'Ивуар - Сейшельские острова
Исход игры
Кот-д'Ивуар
96.7% (58)
Ничья
1.7% (1)
Сейшельские острова
1.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
51.72% (30)
Меньше
48.28% (28)
Обе команды забьют
Да
18.97% (11)
Нет
81.03% (47)
Популярный счёт
2:0 Кот-д'Ивуар
40% (24)
3:0 Кот-д'Ивуар
25% (15)
2:1 Кот-д'Ивуар
11.7% (7)
1:0 Кот-д'Ивуар
6.7% (4)
4:0 Кот-д'Ивуар
5% (3)
3:1 Кот-д'Ивуар
3.3% (2)
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