Тур: 1.
История личных встреч
Камерун
Маврикий
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
5
3
Среднее время на гол
18
30
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
2.5
1.5
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
60
Результаты последних матчей
Камерун
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сенегал - Камерун 1:0 РОССИЯ - Камерун 1:0 Камерун - Бурунди 3:0 Мексика - Камерун 2:2
Намибия - Камерун 2:1 Камерун - Намибия 1:1 Нигер - Камерун 1:0 Камерун - Конго 1:0 Камерун - Бразилия 1:0 Камерун - Сербия 3:3 Швейцария - Камерун 1:0 Камерун - Панама 1:1 Камерун - Ямайка 1:1 Южная Корея - Камерун 1:0 Узбекистан - Камерун 2:0 Камерун - Экваториальная Гвинея 2:0 Экваториальная Гвинея - Камерун 1:0 Бурунди - Камерун 0:1 Алжир - Камерун 1:2 Камерун - Алжир 0:1
Маврикий
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Маврикий - Кения 1:0 Джибути - Маврикий 3:1 Маврикий - Пакистан 3:0 Ангола - Маврикий 1:0
Маврикий - Ангола 0:2 Маврикий - Сан-Томе и Принсипи 3:3 Сан-Томе и Принсипи - Маврикий 1:0 Непал - Маврикий 1:0 Непал - Маврикий 1:0 Сейшельские острова - Маврикий 2:2 Маврикий - Бурунди 1:4 Сан-Томе и Принсипи - Маврикий 2:1 Маврикий - Сан-Томе и Принсипи 1:3 Мозамбик - Маврикий 2:0 Маврикий - Мозамбик 0:1 Зимбабве - Маврикий 3:1 Маврикий - Зимбабве 0:4 Фиджи - Маврикий 1:0 Новая Каледония - Маврикий 1:3 Индонезия - Маврикий 1:0
Группа D
Группа D
- — Выход во второй квалификационный этап чемпионата мира
- — Рейтинг команд, занявших вторые места
Прогнозы на матч Камерун - Маврикий
Исход игры
Камерун
100% (24)
Ничья
0% (0)
Маврикий
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (8)
Меньше
66.67% (16)
Обе команды забьют
Да
16.67% (4)
Нет
83.33% (20)
Популярный счёт
2:0 Камерун
58.3% (14)
3:0 Камерун
12.5% (3)
1:0 Камерун
8.3% (2)
2:1 Камерун
8.3% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!