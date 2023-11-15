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  3. Отборочные матчи: Африка 2023-2025
Тур: 1.
Камерун
FIFA #43
 
Позже
Маврикий
FIFA #177
Прогнозы 24
Камерун 100% (24)
X 0% (0)
Маврикий 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Камерун
Ничья
Маврикий
19.00
9.92
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39.00
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Камерун
Маврикий

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЧМОМ
5:0
Ч2ОИА
0:3

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

5
3

Среднее время на гол

18
30

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
60

Результаты последних матчей

Камерун
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сенегал - Камерун 1:0 РОССИЯ - Камерун 1:0 Камерун - Бурунди 3:0 Мексика - Камерун 2:2
Намибия - Камерун 2:1 Камерун - Намибия 1:1 Нигер - Камерун 1:0 Камерун - Конго 1:0 Камерун - Бразилия 1:0 Камерун - Сербия 3:3 Швейцария - Камерун 1:0 Камерун - Панама 1:1 Камерун - Ямайка 1:1 Южная Корея - Камерун 1:0 Узбекистан - Камерун 2:0 Камерун - Экваториальная Гвинея 2:0 Экваториальная Гвинея - Камерун 1:0 Бурунди - Камерун 0:1 Алжир - Камерун 1:2 Камерун - Алжир 0:1
Маврикий
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Маврикий - Кения 1:0 Джибути - Маврикий 3:1 Маврикий - Пакистан 3:0 Ангола - Маврикий 1:0
Маврикий - Ангола 0:2 Маврикий - Сан-Томе и Принсипи 3:3 Сан-Томе и Принсипи - Маврикий 1:0 Непал - Маврикий 1:0 Непал - Маврикий 1:0 Сейшельские острова - Маврикий 2:2 Маврикий - Бурунди 1:4 Сан-Томе и Принсипи - Маврикий 2:1 Маврикий - Сан-Томе и Принсипи 1:3 Мозамбик - Маврикий 2:0 Маврикий - Мозамбик 0:1 Зимбабве - Маврикий 3:1 Маврикий - Зимбабве 0:4 Фиджи - Маврикий 1:0 Новая Каледония - Маврикий 1:3 Индонезия - Маврикий 1:0

Группа D

Команда И В Н П Г О
1.
Кабо-Верде
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Ангола
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ливия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Эсватини
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Камерун
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Маврикий
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда И В Н П Г О
1.
Маврикий
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Камерун
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Эсватини
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ливия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Кабо-Верде
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ангола
 0 - 0

Группа D

Команда И В Н П Г О
1.
Маврикий
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Камерун
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ливия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ангола
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Кабо-Верде
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Эсватини
 0 - 0
  • — Выход во второй квалификационный этап чемпионата мира
  • — Рейтинг команд, занявших вторые места
  • Текстовая онлайн трансляция матча Камерун - Маврикий от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 ноября 2023, осталось 2 дня 9 часов 11 минут.



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    • Прогнозы 24
    Камерун 100% (24)
    X 0% (0)
    Маврикий 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Камерун
    Ничья
    Маврикий
    19.00
    9.92
    Реклама, olimp.bet
    39.00
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    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Камерун - Маврикий

    Исход игры
    Камерун
    100% (24)
    Ничья
    0% (0)
    Маврикий
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (8)
    Меньше
    66.67% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    16.67% (4)
    Нет
    83.33% (20)
    Популярный счёт
    2:0 Камерун
    58.3% (14)
    3:0 Камерун
    12.5% (3)
    1:0 Камерун
    8.3% (2)
    2:1 Камерун
    8.3% (2)
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