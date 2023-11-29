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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Волос
0:0
Первый тайм: 33'
Пансерраикос
0'
33' Желтая карточка

Ход матча

20'
Главчич Неманья
Баррьентос Жан
 
33'
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 32 Владение мячом, % 68
Лучшие коэффициенты
Волос
Ничья
Пансерраикос
2.45
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2.95
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3.50
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Все Коэффициенты
12
Костич
Иван
3
Алхо
Николай
5
Alexis
Kalogeropoulos
16
Сьелис
Христос
13
Луна
Антонио
14
Баррьентос
Жан
6
Цоканис
Тасос
7
Делетич
Милош
20
Maximiliano
Comba
17
Кицос
Фотис
45
Мораитис
Панагиотис
1
Хован
Адриан
64
Делияннидис
Панайотис
25
Гоцаманидис
Николаос
31
Бергстрём
Эмиль
69
Maximiliano
Moreira
26
Стаикос
Пасхалис
72
Уэдраого
Исмаила
11
Mathias
Tomas
10
Машарипов
Джалолиддин
2
Пилеас
Костас
14
Алексич
Коста
Волос
4-2-3-1
Пансерраикос
4-2-3-1

История личных встреч

Волос
Пансерраикос

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

К
1:3
К
1:1
К
1:1

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1
1.67

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
54

Бомбардиры внутри турнира

Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делетич Милош 3 0.25
Maximiliano Comba 2 0.17
Бертолио Факундо 1 0.08
Алхо Николай 1 0.08
Сьелис Христос 1 0.08
Труйе Алексис 1 (1) 0.08
Баррьентос Жан 0 0
Луна Антонио 0 0
Гарсия Хуан Мануэль 0 0
Главчич Неманья 0 0
Пансерраикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стаикос Пасхалис 3 0.25
Алексич Коста 3 0.25
Хадзистравос Зисис 2 0.17
Мургос Саввас 2 (1) 0.17
Пилеас Костас 2 (1) 0.17
Делияннидис Панайотис 1 0.08
Бергстрём Эмиль 1 0.08
Машарипов Джалолиддин 0 0
Авлонитис Тасос 0 0
Stavros Petravrakis 0 0
Mathias Tomas 0 0

Карточки

Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Хуан Мануэль 3 1
Maximiliano Comba 4 0
Баррьентос Жан 3 0
Цоканис Тасос 3 0
Кружляк Доминик 3 0
Тахатос Эфстатиос 3 0
Делетич Милош 2 0
Главчич Неманья 2 0
Alexis Kalogeropoulos 2 0
Бертолио Факундо 1 0
Корнетт Кентен 1 0
Костич Иван 1 0
Сьелис Христос 1 0
Труйе Алексис 1 0
Пападопулос Симеон 1 0
Асланидис Кириакос 1 0
Кицос Фотис 1 0
Dimitris Metaxas 1 0
Пансерраикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уэдраого Исмаила 4 1
Гайек Томаш 1 2
Стаикос Пасхалис 4 0
Мургос Саввас 3 0
Алексич Коста 3 0
Хован Адриан 2 0
Бергстрём Эмиль 2 0
Данкерлёй Дамил 2 0
Stavros Petravrakis 2 0
Maximiliano Moreira 1 0
Авлонитис Тасос 1 0
Байрович Адмир 1 0
Делияннидис Панайотис 1 0
Вулери Каин 1 0
Машарипов Джалолиддин 1 0
Хадзистравос Зисис 1 0
Пилеас Костас 1 0
Konstantinos Thimianis 1 0
Гоцаманидис Николаос 1 0
Alexandros Maskanakis 1 0
Marios Sofianos 1 0

Результаты матчей

Волос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Пансерраикос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
8
Волос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Пансерраикос
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

2
8
Волос
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Пансерраикос
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
9% (1)
82% (9)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

7
16

Голы по времени матча

Забито

7
8
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
14%
4
50%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
1
14%
1
13%
76-90

Пропущено

10
17
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
10%
1
6%
1-15
1
10%
2
12%
16-30
2
20%
1
6%
31-45
3
30%
2
12%
46-60
1
10%
3
18%
61-75
2
20%
8
47%
76-90

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
50%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

12
4
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
8%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
5
42%
0
0%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
1
8%
1
25%
76-90

Забито

9
16
3 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
5 Не забивали 2
1
11%
5
31%
1-15
1
11%
3
19%
16-30
1
11%
2
13%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
3
19%
61-75
1
11%
3
19%
76-90

Пропущено

22
21
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
2
9%
2
10%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
7
32%
1
5%
31-45
7
32%
2
10%
46-60
2
9%
4
19%
61-75
3
14%
9
43%
76-90

Результаты последних матчей

Волос
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
ОФИ - Волос 1:1 Волос - Арис Салоники 0:2 ПАС Янина - Волос 1:1 Волос - Кифисия 2:1
Панетоликос - Волос 2:0 ПАС Янина - Волос 1:2 ПАОК - Волос 3:0 Волос - Астерас 1:2 Атромитос - Волос 1:1 Волос - АЕК 2:3 Панатинаикос - Волос 3:0 Волос - Ламия 2:2 Волос - Панетоликос 2:0 Волос - Астерас 1:1 Волос - Панетоликос 1:1 Волос - АЕК 0:3 АПОЭЛ - Волос 1:1 Волос - Атромитос 0:1 АЕК - Волос 4:0 Волос - ПАОК 0:2
Пансерраикос
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ПАОК - Пансерраикос 5:0 Атромитос - Пансерраикос 1:1 Пансерраикос - ОФИ 2:1 Панатинаикос - Пансерраикос 5:0
Арис Салоники - Пансерраикос 1:0 Микрасиатикос - Пансерраикос 0:2 Астерас Кайсарианис - Пансерраикос 0:2 Пансерраикос - ПАС Янина 3:2 Пансерраикос - Ламия 2:0 Кифисия - Пансерраикос 4:4 Пансерраикос - Панетоликос 1:1 АЕК - Пансерраикос 1:1 Олимпиакос - Пансерраикос 2:0 Пансерраикос - Кавала 4:0 Астерас - Пансерраикос 1:2 Пансерраикос - Панетоликос 2:3 ПАС Янина - Пансерраикос 1:1 Пансерраикос - Аполлон Лариса 3:0 Ники Волоу - Пансерраикос 3:0 Пансерраикос - ПАОК-2 0:0

Результаты матчей

Волос
Пансерраикос

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
3 раза 50%
3:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
5:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
5:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Волос
Пансерраикос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
4
3
8
1.5
4
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 11 9 1 1 32 - 8 28
2.
АЕК
 12 8 3 1 22 - 9 27
3.
ПАОК
 12 8 2 2 26 - 10 26
4.
Панатинаикос
 11 8 1 2 30 - 9 25
5.
Арис Салоники
 12 6 2 4 18 - 14 20
6.
Ламия
 12 4 4 4 14 - 20 16
7.
ОФИ
 12 3 6 3 13 - 15 15
8.
Астерас
 12 4 2 6 14 - 20 14
9.
Пансерраикос
 0:0 12 3 5 4 14 - 23 14
10.
Атромитос
 12 2 5 5 14 - 24 11
11.
ПАС Янина
 13 2 4 7 15 - 19 10
12.
Волос
 0:0 12 1 5 6 10 - 21 8
13.
Кифисия
 13 1 5 7 12 - 27 8
14.
Панетоликос
 12 1 3 8 8 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 7 6 1 0 17 - 2 19
2.
Олимпиакос
 7 6 0 1 24 - 7 18
3.
Арис Салоники
 7 5 1 1 13 - 6 16
4.
АЕК
 6 4 2 0 12 - 3 14
5.
ОФИ
 7 3 3 1 9 - 7 12
6.
Ламия
 6 3 2 1 10 - 8 11
7.
Пансерраикос
 0:0 4 3 1 0 8 - 4 10
8.
Панатинаикос
 5 3 1 1 16 - 4 10
9.
ПАС Янина
 7 2 1 4 9 - 9 7
10.
Кифисия
 7 1 4 2 9 - 11 7
11.
Атромитос
 4 1 3 0 5 - 4 6
12.
Панетоликос
 5 1 2 2 3 - 7 5
13.
Волос
 0:0 6 1 2 3 7 - 10 5
14.
Астерас
 6 1 1 4 6 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 6 5 0 1 14 - 5 15
2.
АЕК
 6 4 1 1 10 - 6 13
3.
Олимпиакос
 4 3 1 0 8 - 1 10
4.
Астерас
 6 3 1 2 8 - 8 10
5.
ПАОК
 5 2 1 2 9 - 8 7
6.
Ламия
 6 1 2 3 4 - 12 5
7.
Атромитос
 8 1 2 5 9 - 20 5
8.
Арис Салоники
 5 1 1 3 5 - 8 4
9.
Пансерраикос
 0:0 8 0 4 4 6 - 19 4
10.
ОФИ
 5 0 3 2 4 - 8 3
11.
ПАС Янина
 6 0 3 3 6 - 10 3
12.
Волос
 0:0 6 0 3 3 3 - 11 3
13.
Кифисия
 6 0 1 5 3 - 16 1
14.
Панетоликос
 7 0 1 6 5 - 16 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 7 (1)
ПАОК Живкович Андрия 6
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 6
Олимпиакос Фортунис Костас 5 (4)
Олимпиакос Поденсе Даниэл 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кифисия Ипалибо Джек 2 4
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 2
ПАС Янина Federico Gino 1 5
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 6
Ламия Давид Симон 1 4
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Волос
Ничья
Пансерраикос
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