Тур: 7. Стадион: Пантессалико.
0:0
Первый тайм: 33'
Ход матча
33'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
32 Владение мячом, % 68
12
Костич
Иван
13
Луна
Антонио
17
Кицос
Фотис
- Основной состав
-
12 Костич ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Луна АнтониоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кицос ФотисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Энгин АхметПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Angel Lopez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Pablo Garcia
История личных встреч
Волос
Пансерраикос
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1
1.67
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
54
Бомбардиры внутри турнира
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делетич Милош
|3
|0.25
|Maximiliano Comba
|2
|0.17
|Бертолио Факундо
|1
|0.08
|Алхо Николай
|1
|0.08
|Сьелис Христос
|1
|0.08
|Труйе Алексис
|1 (1)
|0.08
|Баррьентос Жан
|0
|0
|Луна Антонио
|0
|0
|Гарсия Хуан Мануэль
|0
|0
|Главчич Неманья
|0
|0
Пансерраикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стаикос Пасхалис
|3
|0.25
|Алексич Коста
|3
|0.25
|Хадзистравос Зисис
|2
|0.17
|Мургос Саввас
|2 (1)
|0.17
|Пилеас Костас
|2 (1)
|0.17
|Делияннидис Панайотис
|1
|0.08
|Бергстрём Эмиль
|1
|0.08
|Машарипов Джалолиддин
|0
|0
|Авлонитис Тасос
|0
|0
|Stavros Petravrakis
|0
|0
|Mathias Tomas
|0
|0
Карточки
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Хуан Мануэль
|3
|1
|Maximiliano Comba
|4
|0
|Баррьентос Жан
|3
|0
|Цоканис Тасос
|3
|0
|Кружляк Доминик
|3
|0
|Тахатос Эфстатиос
|3
|0
|Делетич Милош
|2
|0
|Главчич Неманья
|2
|0
|Alexis Kalogeropoulos
|2
|0
|Бертолио Факундо
|1
|0
|Корнетт Кентен
|1
|0
|Костич Иван
|1
|0
|Сьелис Христос
|1
|0
|Труйе Алексис
|1
|0
|Пападопулос Симеон
|1
|0
|Асланидис Кириакос
|1
|0
|Кицос Фотис
|1
|0
|Dimitris Metaxas
|1
|0
Пансерраикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уэдраого Исмаила
|4
|1
|Гайек Томаш
|1
|2
|Стаикос Пасхалис
|4
|0
|Мургос Саввас
|3
|0
|Алексич Коста
|3
|0
|Хован Адриан
|2
|0
|Бергстрём Эмиль
|2
|0
|Данкерлёй Дамил
|2
|0
|Stavros Petravrakis
|2
|0
|Maximiliano Moreira
|1
|0
|Авлонитис Тасос
|1
|0
|Байрович Адмир
|1
|0
|Делияннидис Панайотис
|1
|0
|Вулери Каин
|1
|0
|Машарипов Джалолиддин
|1
|0
|Хадзистравос Зисис
|1
|0
|Пилеас Костас
|1
|0
|Konstantinos Thimianis
|1
|0
|Гоцаманидис Николаос
|1
|0
|Alexandros Maskanakis
|1
|0
|Marios Sofianos
|1
|0
Результаты матчей
Волос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Пансерраикос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
8
Волос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Пансерраикос
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
2
8
Волос
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Пансерраикос
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
9% (1)
82% (9)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
7
16
Голы по времени матча
Забито
7
8
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
14%
4
50%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
1
14%
1
13%
76-90
Пропущено
10
17
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
10%
1
6%
1-15
1
10%
2
12%
16-30
2
20%
1
6%
31-45
3
30%
2
12%
46-60
1
10%
3
18%
61-75
2
20%
8
47%
76-90
Забито
2
8
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
50%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
12
4
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
8%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
5
42%
0
0%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
1
8%
1
25%
76-90
Забито
9
16
3 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
5 Не забивали 2
1
11%
5
31%
1-15
1
11%
3
19%
16-30
1
11%
2
13%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
3
19%
61-75
1
11%
3
19%
76-90
Пропущено
22
21
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
2
9%
2
10%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
7
32%
1
5%
31-45
7
32%
2
10%
46-60
2
9%
4
19%
61-75
3
14%
9
43%
76-90
Результаты последних матчей
Волос
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
ОФИ - Волос 1:1 Волос - Арис Салоники 0:2 ПАС Янина - Волос 1:1 Волос - Кифисия 2:1
Панетоликос - Волос 2:0 ПАС Янина - Волос 1:2 ПАОК - Волос 3:0 Волос - Астерас 1:2 Атромитос - Волос 1:1 Волос - АЕК 2:3 Панатинаикос - Волос 3:0 Волос - Ламия 2:2 Волос - Панетоликос 2:0 Волос - Астерас 1:1 Волос - Панетоликос 1:1 Волос - АЕК 0:3 АПОЭЛ - Волос 1:1 Волос - Атромитос 0:1 АЕК - Волос 4:0 Волос - ПАОК 0:2
Пансерраикос
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ПАОК - Пансерраикос 5:0 Атромитос - Пансерраикос 1:1 Пансерраикос - ОФИ 2:1 Панатинаикос - Пансерраикос 5:0
Арис Салоники - Пансерраикос 1:0 Микрасиатикос - Пансерраикос 0:2 Астерас Кайсарианис - Пансерраикос 0:2 Пансерраикос - ПАС Янина 3:2 Пансерраикос - Ламия 2:0 Кифисия - Пансерраикос 4:4 Пансерраикос - Панетоликос 1:1 АЕК - Пансерраикос 1:1 Олимпиакос - Пансерраикос 2:0 Пансерраикос - Кавала 4:0 Астерас - Пансерраикос 1:2 Пансерраикос - Панетоликос 2:3 ПАС Янина - Пансерраикос 1:1 Пансерраикос - Аполлон Лариса 3:0 Ники Волоу - Пансерраикос 3:0 Пансерраикос - ПАОК-2 0:0
Результаты матчей
Волос
Пансерраикос
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
3 раза 50%
3:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
5:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
5:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Волос
Пансерраикос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
74
38
47
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|9
|1
|1
|32 - 8
|28
|2.
|12
|8
|3
|1
|22 - 9
|27
|3.
|12
|8
|2
|2
|26 - 10
|26
|4.
|11
|8
|1
|2
|30 - 9
|25
|5.
|12
|6
|2
|4
|18 - 14
|20
|6.
|12
|4
|4
|4
|14 - 20
|16
|7.
|12
|3
|6
|3
|13 - 15
|15
|8.
|12
|4
|2
|6
|14 - 20
|14
|9.
|0:0
|12
|3
|5
|4
|14 - 23
|14
|10.
|12
|2
|5
|5
|14 - 24
|11
|11.
|13
|2
|4
|7
|15 - 19
|10
|12.
|0:0
|12
|1
|5
|6
|10 - 21
|8
|13.
|13
|1
|5
|7
|12 - 27
|8
|14.
|12
|1
|3
|8
|8 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|17 - 2
|19
|2.
|7
|6
|0
|1
|24 - 7
|18
|3.
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|4.
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|5.
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|6.
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|7.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|8.
|5
|3
|1
|1
|16 - 4
|10
|9.
|7
|2
|1
|4
|9 - 9
|7
|10.
|7
|1
|4
|2
|9 - 11
|7
|11.
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|12.
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|13.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|14.
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|14 - 5
|15
|2.
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|3.
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|4.
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|5.
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|6.
|6
|1
|2
|3
|4 - 12
|5
|7.
|8
|1
|2
|5
|9 - 20
|5
|8.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|9.
|0:0
|8
|0
|4
|4
|6 - 19
|4
|10.
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|11.
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|12.
|0:0
|6
|0
|3
|3
|3 - 11
|3
|13.
|6
|0
|1
|5
|3 - 16
|1
|14.
|7
|0
|1
|6
|5 - 16
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|7 (1)
|ПАОК
|Живкович Андрия
|6
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|6
|Олимпиакос
|Фортунис Костас
|5 (4)
|Олимпиакос
|Поденсе Даниэл
|5 (2)
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|2 4
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 2
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 5
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|6
|Ламия
|Давид Симон
|1 4