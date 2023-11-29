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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Волос
1:0
Конец матча
Пансерраикос
0'
34' Желтая карточка
Гоцаманидис Николаос
38' Желтая карточка
Цоканис Тасос
44' Желтая карточка
Главчич Неманья
1:0
54' Пенальти
Мораитис Панагиотис
87' Желтая карточка
Хован Адриан
89' Желтая карточка
Marios Sofianos
90' Желтая карточка
Делияннидис Панайотис
90'+15
12
Костич
Иван
3
Алхо
Николай
5
Alexis
Kalogeropoulos
16
Сьелис
Христос
13
Луна
Антонио
14
Баррьентос
Жан
6
Цоканис
Тасос
7
Делетич
Милош
20
Maximiliano
Comba
17
Кицос
Фотис
45
Мораитис
Панагиотис
1
Хован
Адриан
64
Делияннидис
Панайотис
25
Гоцаманидис
Николаос
31
Бергстрём
Эмиль
69
Maximiliano
Moreira
26
Стаикос
Пасхалис
72
Уэдраого
Исмаила
11
Mathias
Tomas
10
Машарипов
Джалолиддин
2
Пилеас
Костас
14
Алексич
Коста
Волос
4-2-3-1
Пансерраикос
4-2-3-1

История личных встреч

Волос
Пансерраикос

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

К
1:3
К
1:1
К
1:1

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1
1.67

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
54

Бомбардиры внутри турнира

Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делетич Милош 3 0.25
Maximiliano Comba 2 0.17
Бертолио Факундо 1 0.08
Алхо Николай 1 0.08
Сьелис Христос 1 0.08
Мораитис Панагиотис 1 (1) 0.08
Труйе Алексис 1 (1) 0.08
Баррьентос Жан 0 0
Луна Антонио 0 0
Гарсия Хуан Мануэль 0 0
Главчич Неманья 0 0
Пансерраикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стаикос Пасхалис 3 0.25
Алексич Коста 3 0.25
Хадзистравос Зисис 2 0.17
Мургос Саввас 2 (1) 0.17
Пилеас Костас 2 (1) 0.17
Делияннидис Панайотис 1 0.08
Бергстрём Эмиль 1 0.08
Машарипов Джалолиддин 0 0
Авлонитис Тасос 0 0
Stavros Petravrakis 0 0
Mathias Tomas 0 0

Карточки

Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Хуан Мануэль 3 1
Цоканис Тасос 4 0
Maximiliano Comba 4 0
Баррьентос Жан 3 0
Кружляк Доминик 3 0
Главчич Неманья 3 0
Тахатос Эфстатиос 3 0
Делетич Милош 2 0
Alexis Kalogeropoulos 2 0
Бертолио Факундо 1 0
Корнетт Кентен 1 0
Костич Иван 1 0
Сьелис Христос 1 0
Труйе Алексис 1 0
Пападопулос Симеон 1 0
Асланидис Кириакос 1 0
Кицос Фотис 1 0
Dimitris Metaxas 1 0
Пансерраикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уэдраого Исмаила 4 1
Гайек Томаш 1 2
Стаикос Пасхалис 4 0
Хован Адриан 3 0
Мургос Саввас 3 0
Алексич Коста 3 0
Делияннидис Панайотис 2 0
Бергстрём Эмиль 2 0
Данкерлёй Дамил 2 0
Stavros Petravrakis 2 0
Гоцаманидис Николаос 2 0
Marios Sofianos 2 0
Maximiliano Moreira 1 0
Авлонитис Тасос 1 0
Байрович Адмир 1 0
Вулери Каин 1 0
Машарипов Джалолиддин 1 0
Хадзистравос Зисис 1 0
Пилеас Костас 1 0
Konstantinos Thimianis 1 0
Alexandros Maskanakis 1 0

Результаты матчей

Волос
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Пансерраикос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
8
Волос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Пансерраикос
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (8)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

2
8
Волос
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Пансерраикос
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
8% (1)
83% (10)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

7
16

Голы по времени матча

Забито

8
8
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
13%
4
50%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
1
13%
1
13%
76-90

Пропущено

10
18
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
10%
1
6%
1-15
1
10%
2
11%
16-30
2
20%
1
6%
31-45
3
30%
3
17%
46-60
1
10%
3
17%
61-75
2
20%
8
44%
76-90

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
50%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

12
4
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
8%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
5
42%
0
0%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
1
8%
1
25%
76-90

Забито

10
16
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
1
10%
5
31%
1-15
1
10%
3
19%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
3
30%
3
19%
61-75
1
10%
3
19%
76-90

Пропущено

22
22
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
2
9%
2
9%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
7
32%
1
5%
31-45
7
32%
3
14%
46-60
2
9%
4
18%
61-75
3
14%
9
41%
76-90

Результаты последних матчей

Волос
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
ОФИ - Волос 1:1 Волос - Арис Салоники 0:2 ПАС Янина - Волос 1:1 Волос - Кифисия 2:1
Панетоликос - Волос 2:0 ПАС Янина - Волос 1:2 ПАОК - Волос 3:0 Волос - Астерас 1:2 Атромитос - Волос 1:1 Волос - АЕК 2:3 Панатинаикос - Волос 3:0 Волос - Ламия 2:2 Волос - Панетоликос 2:0 Волос - Астерас 1:1 Волос - Панетоликос 1:1 Волос - АЕК 0:3 АПОЭЛ - Волос 1:1 Волос - Атромитос 0:1 АЕК - Волос 4:0 Волос - ПАОК 0:2
Пансерраикос
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ПАОК - Пансерраикос 5:0 Атромитос - Пансерраикос 1:1 Пансерраикос - ОФИ 2:1 Панатинаикос - Пансерраикос 5:0
Арис Салоники - Пансерраикос 1:0 Микрасиатикос - Пансерраикос 0:2 Астерас Кайсарианис - Пансерраикос 0:2 Пансерраикос - ПАС Янина 3:2 Пансерраикос - Ламия 2:0 Кифисия - Пансерраикос 4:4 Пансерраикос - Панетоликос 1:1 АЕК - Пансерраикос 1:1 Олимпиакос - Пансерраикос 2:0 Пансерраикос - Кавала 4:0 Астерас - Пансерраикос 1:2 Пансерраикос - Панетоликос 2:3 ПАС Янина - Пансерраикос 1:1 Пансерраикос - Аполлон Лариса 3:0 Ники Волоу - Пансерраикос 3:0 Пансерраикос - ПАОК-2 0:0

Результаты матчей

Волос
Пансерраикос

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
3 раза 50%
3:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
5:0
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
5:0
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Волос
Пансерраикос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
7
5
3
9
1.5
4
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 11 9 1 1 32 - 8 28
2.
АЕК
 12 8 3 1 22 - 9 27
3.
ПАОК
 12 8 2 2 26 - 10 26
4.
Панатинаикос
 11 8 1 2 30 - 9 25
5.
Арис Салоники
 12 6 2 4 18 - 14 20
6.
Ламия
 12 4 4 4 14 - 20 16
7.
ОФИ
 12 3 6 3 13 - 15 15
8.
Астерас
 12 4 2 6 14 - 20 14
9.
Пансерраикос
 12 3 4 5 14 - 24 13
10.
Атромитос
 12 2 5 5 14 - 24 11
11.
Волос
 12 2 4 6 11 - 21 10
12.
ПАС Янина
 13 2 4 7 15 - 19 10
13.
Кифисия
 13 1 5 7 12 - 27 8
14.
Панетоликос
 12 1 3 8 8 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 7 6 1 0 17 - 2 19
2.
Олимпиакос
 7 6 0 1 24 - 7 18
3.
Арис Салоники
 7 5 1 1 13 - 6 16
4.
АЕК
 6 4 2 0 12 - 3 14
5.
ОФИ
 7 3 3 1 9 - 7 12
6.
Ламия
 6 3 2 1 10 - 8 11
7.
Пансерраикос
 4 3 1 0 8 - 4 10
8.
Панатинаикос
 5 3 1 1 16 - 4 10
9.
Волос
 6 2 1 3 8 - 10 7
10.
ПАС Янина
 7 2 1 4 9 - 9 7
11.
Кифисия
 7 1 4 2 9 - 11 7
12.
Атромитос
 4 1 3 0 5 - 4 6
13.
Панетоликос
 5 1 2 2 3 - 7 5
14.
Астерас
 6 1 1 4 6 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 6 5 0 1 14 - 5 15
2.
АЕК
 6 4 1 1 10 - 6 13
3.
Олимпиакос
 4 3 1 0 8 - 1 10
4.
Астерас
 6 3 1 2 8 - 8 10
5.
ПАОК
 5 2 1 2 9 - 8 7
6.
Ламия
 6 1 2 3 4 - 12 5
7.
Атромитос
 8 1 2 5 9 - 20 5
8.
Арис Салоники
 5 1 1 3 5 - 8 4
9.
ОФИ
 5 0 3 2 4 - 8 3
10.
ПАС Янина
 6 0 3 3 6 - 10 3
11.
Волос
 6 0 3 3 3 - 11 3
12.
Пансерраикос
 8 0 3 5 6 - 20 3
13.
Кифисия
 6 0 1 5 3 - 16 1
14.
Панетоликос
 7 0 1 6 5 - 16 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 7 (1)
ПАОК Живкович Андрия 6
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 6
Олимпиакос Фортунис Костас 5 (4)
Олимпиакос Поденсе Даниэл 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кифисия Ипалибо Джек 2 4
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 2
ПАС Янина Federico Gino 1 5
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 6
Ламия Давид Симон 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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