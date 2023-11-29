Тур: 7. Стадион: Пантессалико.
1:0
Конец матча
0'
34' Желтая карточкаГоцаманидис Николаос
38' Желтая карточкаЦоканис Тасос
44' Желтая карточкаГлавчич Неманья
1:0
54' ПенальтиМораитис Панагиотис
87' Желтая карточкаХован Адриан
89' Желтая карточкаMarios Sofianos
90' Желтая карточкаДелияннидис Панайотис
90'+15
Ход матча
38'
44'
54'
87'
89'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 4
-
3 Угловые 5
-
2 Офсайды 3
-
21 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
12
Костич
Иван
13
Луна
Антонио
17
Кицос
Фотис
- Основной состав
-
12 Костич ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Луна АнтониоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кицос ФотисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Энгин АхметПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Angel Lopez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Pablo Garcia
История личных встреч
Волос
Пансерраикос
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1
1.67
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
54
Бомбардиры внутри турнира
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делетич Милош
|3
|0.25
|Maximiliano Comba
|2
|0.17
|Бертолио Факундо
|1
|0.08
|Алхо Николай
|1
|0.08
|Сьелис Христос
|1
|0.08
|Мораитис Панагиотис
|1 (1)
|0.08
|Труйе Алексис
|1 (1)
|0.08
|Баррьентос Жан
|0
|0
|Луна Антонио
|0
|0
|Гарсия Хуан Мануэль
|0
|0
|Главчич Неманья
|0
|0
Пансерраикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стаикос Пасхалис
|3
|0.25
|Алексич Коста
|3
|0.25
|Хадзистравос Зисис
|2
|0.17
|Мургос Саввас
|2 (1)
|0.17
|Пилеас Костас
|2 (1)
|0.17
|Делияннидис Панайотис
|1
|0.08
|Бергстрём Эмиль
|1
|0.08
|Машарипов Джалолиддин
|0
|0
|Авлонитис Тасос
|0
|0
|Stavros Petravrakis
|0
|0
|Mathias Tomas
|0
|0
Карточки
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Хуан Мануэль
|3
|1
|Цоканис Тасос
|4
|0
|Maximiliano Comba
|4
|0
|Баррьентос Жан
|3
|0
|Кружляк Доминик
|3
|0
|Главчич Неманья
|3
|0
|Тахатос Эфстатиос
|3
|0
|Делетич Милош
|2
|0
|Alexis Kalogeropoulos
|2
|0
|Бертолио Факундо
|1
|0
|Корнетт Кентен
|1
|0
|Костич Иван
|1
|0
|Сьелис Христос
|1
|0
|Труйе Алексис
|1
|0
|Пападопулос Симеон
|1
|0
|Асланидис Кириакос
|1
|0
|Кицос Фотис
|1
|0
|Dimitris Metaxas
|1
|0
Пансерраикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уэдраого Исмаила
|4
|1
|Гайек Томаш
|1
|2
|Стаикос Пасхалис
|4
|0
|Хован Адриан
|3
|0
|Мургос Саввас
|3
|0
|Алексич Коста
|3
|0
|Делияннидис Панайотис
|2
|0
|Бергстрём Эмиль
|2
|0
|Данкерлёй Дамил
|2
|0
|Stavros Petravrakis
|2
|0
|Гоцаманидис Николаос
|2
|0
|Marios Sofianos
|2
|0
|Maximiliano Moreira
|1
|0
|Авлонитис Тасос
|1
|0
|Байрович Адмир
|1
|0
|Вулери Каин
|1
|0
|Машарипов Джалолиддин
|1
|0
|Хадзистравос Зисис
|1
|0
|Пилеас Костас
|1
|0
|Konstantinos Thimianis
|1
|0
|Alexandros Maskanakis
|1
|0
Результаты матчей
Волос
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Пансерраикос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
8
Волос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Пансерраикос
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (8)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
2
8
Волос
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Пансерраикос
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
8% (1)
83% (10)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
7
16
Голы по времени матча
Забито
8
8
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
13%
4
50%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
1
13%
1
13%
76-90
Пропущено
10
18
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
10%
1
6%
1-15
1
10%
2
11%
16-30
2
20%
1
6%
31-45
3
30%
3
17%
46-60
1
10%
3
17%
61-75
2
20%
8
44%
76-90
Забито
2
8
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
50%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
12
4
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
8%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
5
42%
0
0%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
1
8%
1
25%
76-90
Забито
10
16
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
1
10%
5
31%
1-15
1
10%
3
19%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
3
30%
3
19%
61-75
1
10%
3
19%
76-90
Пропущено
22
22
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
2
9%
2
9%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
7
32%
1
5%
31-45
7
32%
3
14%
46-60
2
9%
4
18%
61-75
3
14%
9
41%
76-90
Результаты последних матчей
Волос
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
ОФИ - Волос 1:1 Волос - Арис Салоники 0:2 ПАС Янина - Волос 1:1 Волос - Кифисия 2:1
Панетоликос - Волос 2:0 ПАС Янина - Волос 1:2 ПАОК - Волос 3:0 Волос - Астерас 1:2 Атромитос - Волос 1:1 Волос - АЕК 2:3 Панатинаикос - Волос 3:0 Волос - Ламия 2:2 Волос - Панетоликос 2:0 Волос - Астерас 1:1 Волос - Панетоликос 1:1 Волос - АЕК 0:3 АПОЭЛ - Волос 1:1 Волос - Атромитос 0:1 АЕК - Волос 4:0 Волос - ПАОК 0:2
Пансерраикос
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ПАОК - Пансерраикос 5:0 Атромитос - Пансерраикос 1:1 Пансерраикос - ОФИ 2:1 Панатинаикос - Пансерраикос 5:0
Арис Салоники - Пансерраикос 1:0 Микрасиатикос - Пансерраикос 0:2 Астерас Кайсарианис - Пансерраикос 0:2 Пансерраикос - ПАС Янина 3:2 Пансерраикос - Ламия 2:0 Кифисия - Пансерраикос 4:4 Пансерраикос - Панетоликос 1:1 АЕК - Пансерраикос 1:1 Олимпиакос - Пансерраикос 2:0 Пансерраикос - Кавала 4:0 Астерас - Пансерраикос 1:2 Пансерраикос - Панетоликос 2:3 ПАС Янина - Пансерраикос 1:1 Пансерраикос - Аполлон Лариса 3:0 Ники Волоу - Пансерраикос 3:0 Пансерраикос - ПАОК-2 0:0
Результаты матчей
Волос
Пансерраикос
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
3 раза 50%
3:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
5:0
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
5:0
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Волос
Пансерраикос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
75
39
48
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|7 (1)
|ПАОК
|Живкович Андрия
|6
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|6
|Олимпиакос
|Фортунис Костас
|5 (4)
|Олимпиакос
|Поденсе Даниэл
|5 (2)
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|2 4
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 2
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 5
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|6
|Ламия
|Давид Симон
|1 4