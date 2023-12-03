Тур: 37.
0:0
Первый тайм: 45+'
Ход матча
42'
45'
25
Кака
II
22
Madson
II
26
Erick2
28
Tomas
Cuello
34
Жуан
Пауло
30
Lucas
Braga
24
Мессиас
28
Joaquim
16
Додо
Родолфо
25
Ринкон
Томас
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Кака IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Madson IIПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Erick2Полузащитник
-
28 Tomas CuelloПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
58 Лопес ЖоаоВратарь
-
33 Перес БруноЗащитник
- Полузащитник
-
53 Дуду ЭдуардоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
45 Lucas Belezi
-
-
-
35 Romulo Cruz
-
Главный тренер: Wesley Carvalho
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
-
30 Lucas BragaЗащитник
-
24 МессиасЗащитник
-
28 JoaquimЗащитник
-
16 Додо РодолфоЗащитник
-
25 Ринкон ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Лима ЛукасПолузащитник
-
19 Дуглас XVПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
13 Joao Lucas2
-
32 Jair Filho
-
Главный тренер: Marcelo Fernandes
История личных встреч
Атлетико Паранаэнсе
Сантос
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
87.5%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
23 матча
26.1%
21.7%
52.2%
6 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
17.4%
47.8%
34.8%
4 победы 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
21.7%
26.1%
52.2%
5 побед 6 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1
0.55
Среднее время на гол
90
165
Всего голов
23
9
Голов в среднем за матч
1.77
0.75
Среднее время на гол
50
120
Всего голов
33
15
Голов в среднем за матч
1.43
0.65
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
62
138
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роке Витор
|12
|0.32
|Pablo I
|8
|0.21
|Витор Буэно
|4 (3)
|0.11
|Erick2
|4
|0.11
|Christian Cardoso
|4
|0.11
|Каноббио Агустин
|3
|0.08
|Виллиан Сикейра
|3
|0.08
|Сантана Алекс
|3
|0.08
|Bruno Zapelli
|2
|0.05
|Кака II
|2
|0.05
|Madson II
|1
|0.03
|Фернандиньо XII
|1 (1)
|0.03
|Энрике Педру II
|1
|0.03
|Роша Кайке
|1
|0.03
|Tomas Cuello
|0
|0
|Келлвен Дуглас
|0
|0
|Фернандо Менегаццо
|0
|0
|Фернандиньо Фернандо
|0
|0
|Крепски Бенто
|0
|0
|Lucas Esquivel
|0
|0
Сантос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леонардо Маркос
|13 (4)
|0.35
|Мендоса Стивен
|6 (2)
|0.16
|Julio Cesar Furch
|3
|0.08
|Ринкон Томас
|2
|0.05
|Дейвид де Соуза
|2
|0.05
|Габриэл Анжело
|2
|0.05
|Сотельдо Йеферсон
|1
|0.03
|Joaquim
|1
|0.03
|Лима Лукас III
|1
|0.03
|Maximiliano Silvera
|1
|0.03
|Мессиас
|1
|0.03
|Габриэль Эдуардо
|1
|0.03
|Нонато Густаво
|1
|0.03
|Rodrigo Fernandez2
|1
|0.03
|Лукас Жан
|0
|0
|Додо Родолфо
|0
|0
|Joao Lucas2
|0
|0
Карточки
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каноббио Агустин
|10
|0
|Thiago Heleno
|8
|0
|Фернандиньо XII
|6
|1
|Витор Буэно
|7
|0
|Сантана Алекс
|5
|1
|Hugo Moura
|6
|0
|Erick2
|6
|0
|Роке Витор
|6
|0
|Кака II
|5
|0
|Tomas Cuello
|4
|0
|Ivaldo
|2
|1
|Фернандиньо Фернандо
|3
|0
|Энрике Педру II
|3
|0
|Видаль Артуро
|3
|0
|Pablo I
|3
|0
|Madson II
|3
|0
|Роша Кайке
|3
|0
|Крепски Бенто
|3
|0
|Lucas Esquivel
|3
|0
|Vinicius Kaue
|1
|1
|Leonardo Linck
|2
|0
|Wesley Carvalho
|2
|0
|Фернандо Менегаццо
|1
|0
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|Теранс Давид
|1
|0
|Marcelo XIII
|1
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Келлвен Дуглас
|1
|0
|Christian Cardoso
|1
|0
|Romulo Cruz
|1
|0
|Matheus Felipe
|1
|0
Сантос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Fernandez2
|11
|1
|Дуглас XV
|10
|0
|Лима Лукас III
|6
|1
|Сотельдо Йеферсон
|4
|2
|Жуан Пауло
|6
|0
|Guilherme de Aguiar Camacho
|4
|1
|Lucas Braga
|4
|1
|Joaquim
|5
|0
|Ринкон Томас
|4
|0
|Мендоса Стивен
|4
|0
|Лукас Жан
|4
|0
|Додо Родолфо
|3
|0
|Нонато Густаво
|3
|0
|Luan Dias
|3
|0
|Леонардо Маркос
|3
|0
|Мессиас
|2
|0
|Дейвид де Соуза
|2
|0
|Julio Cesar Furch
|2
|0
|Sandry Santos
|2
|0
|Сантос Натан
|2
|0
|Gabriel Inocencio
|2
|0
|Владимир
|0
|1
|Габриэль Эдуардо
|0
|1
|Пауло Турра
|0
|1
|Мезенга Бруно
|1
|0
|Кайсара Жуниор
|1
|0
|Пирес Лукас
|1
|0
|Морелос Альфредо
|1
|0
|Бассо Жоау
|1
|0
|Насименто Алекс
|1
|0
|Joao Lucas2
|1
|0
|Daniel Rivera
|1
|0
|Kevyson
|1
|0
|Odair Hellmann
|1
|0
|Габриэл Анжело
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Сантос
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
12
8
Атлетико Паранаэнсе
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Сантос
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (9)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
13
15
Упущенные победы
17
21
Атлетико Паранаэнсе
77.3%
22.7%
17 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (12)
46% (17)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (16)
38% (14)
19% (7)
Сантос
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
17% (6)
47% (17)
36% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
36% (13)
36% (13)
Сухие победы
11
5
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
19
18
Упущенные победы
29
29
Голы по времени матча
Забито
30
16
16 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 4
20 Не забивали 25
2
7%
1
6%
1-15
4
13%
1
6%
16-30
10
33%
2
13%
31-45
3
10%
2
13%
46-60
2
7%
2
13%
61-75
9
30%
8
50%
76-90
Пропущено
19
30
11 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 13
12 Не пропускали 14
5
26%
3
10%
1-15
2
11%
5
17%
16-30
4
21%
5
17%
31-45
3
16%
5
17%
46-60
1
5%
5
17%
61-75
4
21%
7
23%
76-90
Забито
19
23
8 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 4
24 Не забивали 26
2
11%
4
17%
1-15
2
11%
4
17%
16-30
4
21%
5
22%
31-45
1
5%
2
9%
46-60
2
11%
4
17%
61-75
8
42%
4
17%
76-90
Пропущено
22
28
10 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 13
5
23%
6
21%
1-15
4
18%
5
18%
16-30
1
5%
4
14%
31-45
1
5%
6
21%
46-60
3
14%
2
7%
61-75
8
36%
5
18%
76-90
Забито
49
39
24 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 22
16 Забивали первыми 8
7 Не забивали 15
4
8%
5
13%
1-15
6
12%
5
13%
16-30
14
29%
7
18%
31-45
4
8%
4
10%
46-60
4
8%
6
15%
61-75
17
35%
12
31%
76-90
Пропущено
41
58
21 В 1-м тайме 28
20 Во 2-м тайме 30
20 Пропускали первыми 23
28 Не пропускали 27
10
24%
9
16%
1-15
6
15%
10
17%
16-30
5
12%
9
16%
31-45
4
10%
11
19%
46-60
4
10%
7
12%
61-75
12
29%
29%
12
21%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 поражения
Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 0:0 Байя - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза Сеара 1:1
Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Америка Минейро 3:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 1:1 Коритиба Парана - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 2:2 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Боливар 2:0
Сантос
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сантос - Флуминенсе 0:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сантос 1:1 Сантос - Сан-Паулу 0:0 Гойяс - Сантос 0:1
Сантос - Куяба 0:0 Фламенго - Сантос 1:2 Коринтианс - Сантос 1:1 Сантос - Коритиба Парана 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сантос 7:1 Сантос - Ред Булл Брагантино 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:2 Сантос - Васко да Гама 4:1 Байя - Сантос 1:2 Сантос - Крузейро 0:3 Америка Минейро - Сантос 2:0 Атлетико Минейро - Сантос 2:0 Сантос - Гремио 2:1 Форталеза Сеара - Сантос 4:0 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Флуминенсе - Сантос 1:0
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
Сантос
Точный счет
1:1
4 раза 22%
2:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:0
4 раза 22%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 39%
1
7 раз 39%
3
3 раза 17%
0
1 раз 6%
0
7 раз 39%
2
4 раза 22%
1
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
Точный счет
1:1
6 раз 32%
1:0
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
1:2
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
0
8 раз 44%
1
7 раз 39%
2
3 раза 17%
Точный счет
1:1
10 раз 27%
2:0
6 раз 16%
1:0
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
2:2
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
1:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 41%
2
11 раз 30%
0
7 раз 19%
3
4 раза 11%
0
15 раз 42%
1
10 раз 28%
2
7 раз 19%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Атлетико Паранаэнсе
Сантос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
117
108
810
315
414
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
108
514
315
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
307
Больше Меньше
2115
1522
1125
433
432
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|37
|20
|9
|8
|63 - 32
|69
|2.
|37
|19
|9
|9
|51 - 28
|66
|3.
|37
|19
|9
|9
|56 - 41
|66
|4.
|0:0
|38
|18
|11
|9
|58 - 35
|65
|5.
|0:0
|37
|19
|6
|12
|59 - 54
|63
|6.
|0:0
|37
|16
|12
|9
|47 - 33
|60
|7.
|37
|16
|8
|13
|49 - 44
|56
|8.
|0:0
|38
|13
|16
|9
|49 - 41
|55
|9.
|37
|14
|10
|13
|43 - 44
|52
|10.
|1:0
|37
|14
|9
|14
|43 - 43
|51
|11.
|37
|13
|11
|13
|39 - 38
|50
|12.
|37
|13
|9
|15
|37 - 39
|48
|13.
|37
|11
|14
|12
|45 - 48
|47
|14.
|0:0
|37
|11
|13
|13
|34 - 31
|46
|15.
|0:0
|37
|11
|11
|15
|38 - 59
|44
|16.
|0:0
|37
|11
|10
|16
|39 - 49
|43
|17.
|1:2
|37
|11
|8
|18
|45 - 51
|41
|18.
|0:1
|37
|8
|11
|18
|35 - 53
|35
|19.
|0:0
|37
|8
|7
|22
|41 - 70
|31
|20.
|2:1
|37
|5
|9
|23
|41 - 79
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|14
|2
|3
|35 - 12
|44
|2.
|18
|13
|4
|1
|31 - 15
|43
|3.
|0:0
|19
|13
|3
|3
|33 - 16
|42
|4.
|18
|12
|3
|3
|28 - 13
|39
|5.
|0:0
|20
|11
|5
|4
|37 - 18
|38
|6.
|19
|11
|3
|5
|28 - 16
|36
|7.
|0:0
|19
|10
|6
|3
|27 - 14
|36
|8.
|0:0
|19
|9
|9
|1
|30 - 19
|36
|9.
|19
|10
|5
|4
|26 - 16
|35
|10.
|1:0
|19
|9
|6
|4
|28 - 20
|33
|11.
|18
|8
|5
|5
|27 - 20
|29
|12.
|19
|6
|10
|3
|26 - 23
|28
|13.
|0:0
|18
|8
|2
|8
|22 - 22
|26
|14.
|1:2
|18
|7
|5
|6
|25 - 20
|26
|15.
|0:0
|18
|6
|7
|5
|25 - 26
|25
|16.
|18
|5
|6
|7
|20 - 22
|21
|17.
|0:0
|18
|4
|7
|7
|13 - 16
|19
|18.
|0:1
|18
|4
|7
|7
|18 - 25
|19
|19.
|2:1
|19
|5
|2
|12
|20 - 37
|17
|20.
|0:0
|18
|4
|4
|10
|17 - 26
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|9
|4
|5
|30 - 25
|31
|2.
|18
|8
|6
|4
|23 - 12
|30
|3.
|0:0
|18
|7
|6
|5
|21 - 17
|27
|4.
|19
|8
|3
|8
|17 - 17
|27
|5.
|0:0
|19
|7
|6
|6
|21 - 15
|27
|6.
|18
|6
|7
|5
|28 - 20
|25
|7.
|0:0
|18
|6
|6
|6
|20 - 19
|24
|8.
|19
|6
|5
|8
|16 - 24
|23
|9.
|0:0
|18
|6
|3
|9
|26 - 38
|21
|10.
|18
|5
|4
|9
|19 - 25
|19
|11.
|0:0
|19
|5
|4
|10
|13 - 33
|19
|12.
|0:0
|19
|4
|7
|8
|19 - 22
|19
|13.
|1:0
|18
|5
|3
|10
|15 - 23
|18
|14.
|0:0
|19
|3
|8
|8
|17 - 27
|17
|15.
|0:1
|19
|4
|4
|11
|17 - 28
|16
|16.
|1:2
|19
|4
|3
|12
|20 - 31
|15
|17.
|0:0
|19
|4
|3
|12
|24 - 44
|15
|18.
|19
|3
|4
|12
|18 - 29
|13
|19.
|19
|1
|8
|10
|11 - 25
|11
|20.
|2:1
|18
|0
|7
|11
|21 - 42
|7
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|19 (4)
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|18 (4)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|15 (11)
|Гремио
|Суарес Луис
|14 (11)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|13 (2)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 15
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 12
|Палмейрас Сан-Паулу
|Гомес Густаво
|2 10
|Коритиба Парана
|Robson IV
|13
|Флуминенсе
|Андре
|1 11