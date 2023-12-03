  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 37.
Атлетико Паранаэнсе
3:0
Конец матча
Сантос
0'
42' Желтая карточка
Ринкон Томас
45' Желтая карточка
Joaquim
1:0
45' Гол
Витор Буэно
56' Желтая карточка
Фернандиньо XII
60' Желтая карточка
Thiago Heleno
65' Желтая карточка
Erick2
2:0
75' Гол
Madson II
82' Желтая карточка
Сантана Алекс
84' Желтая карточка
Rodrigo Fernandez2
88' Желтая карточка
Кака II
3:0
90' Гол
Виллиан Сикейра
90' Желтая карточка
Морелос Альфредо
90'+11
1
Крепски
Бенто
25
Кака
II
44
Thiago
Heleno
4
Роша
Кайке
22
Madson
II
5
Фернандиньо
XII
26
Erick2
28
Tomas
Cuello
8
Витор
Буэно
88
Christian
Cardoso
9
Роке
Витор
34
Жуан
Пауло
30
Lucas
Braga
24
Мессиас
28
Joaquim
16
Додо
Родолфо
25
Ринкон
Томас
14
Rodrigo
Fernandez2
8
Лукас
Жан
7
Нонато
Густаво
10
Сотельдо
Йеферсон
11
Julio
Cesar
Furch
Атлетико Паранаэнсе
3-4-3
Сантос
4-4-2

История личных встреч

Атлетико Паранаэнсе
Сантос

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
87.5%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

23 матча

26.1%
21.7%
52.2%
6 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

17.4%
47.8%
34.8%
4 победы 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

21.7%
26.1%
52.2%
5 побед 6 ничьих 12 побед

История матчей

СA
1:1
СA
2:0
СA
2:2
СA
0:1
К
0:1
К
1:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
3:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:0
КЛ
1:0
КЛ
2:3
СA
0:2
СA
2:0
СA
1:0
К
3:0
К
1:1
СA
5:1
СA
0:0

Голы

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1
0.55

Среднее время на гол

90
165

Всего голов

23
9

Голов в среднем за матч

1.77
0.75

Среднее время на гол

50
120

Всего голов

33
15

Голов в среднем за матч

1.43
0.65

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

62
138

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роке Витор 12 0.32
Pablo I 8 0.21
Витор Буэно 5 (3) 0.13
Erick2 4 0.11
Виллиан Сикейра 4 0.11
Christian Cardoso 4 0.11
Каноббио Агустин 3 0.08
Сантана Алекс 3 0.08
Madson II 2 0.05
Bruno Zapelli 2 0.05
Кака II 2 0.05
Фернандиньо XII 1 (1) 0.03
Энрике Педру II 1 0.03
Роша Кайке 1 0.03
Tomas Cuello 0 0
Келлвен Дуглас 0 0
Фернандо Менегаццо 0 0
Фернандиньо Фернандо 0 0
Крепски Бенто 0 0
Lucas Esquivel 0 0
Сантос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леонардо Маркос 13 (4) 0.35
Мендоса Стивен 6 (2) 0.16
Julio Cesar Furch 3 0.08
Ринкон Томас 2 0.05
Дейвид де Соуза 2 0.05
Габриэл Анжело 2 0.05
Сотельдо Йеферсон 1 0.03
Joaquim 1 0.03
Лима Лукас III 1 0.03
Maximiliano Silvera 1 0.03
Мессиас 1 0.03
Габриэль Эдуардо 1 0.03
Нонато Густаво 1 0.03
Rodrigo Fernandez2 1 0.03
Лукас Жан 0 0
Додо Родолфо 0 0
Joao Lucas2 0 0

Карточки

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каноббио Агустин 10 0
Thiago Heleno 9 0
Фернандиньо XII 7 1
Сантана Алекс 6 1
Витор Буэно 7 0
Erick2 7 0
Hugo Moura 6 0
Кака II 6 0
Роке Витор 6 0
Tomas Cuello 4 0
Ivaldo 2 1
Фернандиньо Фернандо 3 0
Энрике Педру II 3 0
Видаль Артуро 3 0
Pablo I 3 0
Madson II 3 0
Роша Кайке 3 0
Крепски Бенто 3 0
Lucas Esquivel 3 0
Vinicius Kaue 1 1
Leonardo Linck 2 0
Wesley Carvalho 2 0
Фернандо Менегаццо 1 0
Хавьер Тиаго 1 0
Теранс Давид 1 0
Marcelo XIII 1 0
Педринью Роша 1 0
Келлвен Дуглас 1 0
Christian Cardoso 1 0
Romulo Cruz 1 0
Matheus Felipe 1 0
Сантос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Fernandez2 12 1
Дуглас XV 10 0
Лима Лукас III 6 1
Сотельдо Йеферсон 4 2
Joaquim 6 0
Жуан Пауло 6 0
Guilherme de Aguiar Camacho 4 1
Lucas Braga 4 1
Ринкон Томас 5 0
Мендоса Стивен 4 0
Лукас Жан 4 0
Додо Родолфо 3 0
Нонато Густаво 3 0
Luan Dias 3 0
Леонардо Маркос 3 0
Мессиас 2 0
Дейвид де Соуза 2 0
Julio Cesar Furch 2 0
Sandry Santos 2 0
Сантос Натан 2 0
Gabriel Inocencio 2 0
Владимир 0 1
Габриэль Эдуардо 0 1
Пауло Турра 0 1
Мезенга Бруно 1 0
Кайсара Жуниор 1 0
Пирес Лукас 1 0
Морелос Альфредо 1 0
Бассо Жоау 1 0
Насименто Алекс 1 0
Joao Lucas2 1 0
Daniel Rivera 1 0
Kevyson 1 0
Odair Hellmann 1 0
Габриэл Анжело 1 0

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Сантос
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

12
8
Атлетико Паранаэнсе
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Сантос
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (9)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

13
15

Упущенные победы

17
21
Атлетико Паранаэнсе
77.3%
22.7%
17 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (12)
46% (17)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (16)
38% (14)
19% (7)
Сантос
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
17% (6)
47% (17)
36% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
36% (13)
36% (13)

Сухие победы

11
5

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

19
18

Упущенные победы

29
29

Голы по времени матча

Забито

30
16
16 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 4
20 Не забивали 25
2
7%
1
6%
1-15
4
13%
1
6%
16-30
10
33%
2
13%
31-45
3
10%
2
13%
46-60
2
7%
2
13%
61-75
9
30%
8
50%
76-90

Пропущено

19
30
11 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 13
12 Не пропускали 14
5
26%
3
10%
1-15
2
11%
5
17%
16-30
4
21%
5
17%
31-45
3
16%
5
17%
46-60
1
5%
5
17%
61-75
4
21%
7
23%
76-90

Забито

19
23
8 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 4
24 Не забивали 26
2
11%
4
17%
1-15
2
11%
4
17%
16-30
4
21%
5
22%
31-45
1
5%
2
9%
46-60
2
11%
4
17%
61-75
8
42%
4
17%
76-90

Пропущено

22
28
10 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 13
5
23%
6
21%
1-15
4
18%
5
18%
16-30
1
5%
4
14%
31-45
1
5%
6
21%
46-60
3
14%
2
7%
61-75
8
36%
5
18%
76-90

Забито

49
39
24 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 22
16 Забивали первыми 8
7 Не забивали 15
4
8%
5
13%
1-15
6
12%
5
13%
16-30
14
29%
7
18%
31-45
4
8%
4
10%
46-60
4
8%
6
15%
61-75
17
35%
12
31%
76-90

Пропущено

41
58
21 В 1-м тайме 28
20 Во 2-м тайме 30
20 Пропускали первыми 23
28 Не пропускали 27
10
24%
9
16%
1-15
6
15%
10
17%
16-30
5
12%
9
16%
31-45
4
10%
11
19%
46-60
4
10%
7
12%
61-75
12
29%
29%
12
21%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 поражения
Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 0:0 Байя - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза Сеара 1:1
Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Америка Минейро 3:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 1:1 Коритиба Парана - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 2:2 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Боливар 2:0
Сантос
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сантос - Флуминенсе 0:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сантос 1:1 Сантос - Сан-Паулу 0:0 Гойяс - Сантос 0:1
Сантос - Куяба 0:0 Фламенго - Сантос 1:2 Коринтианс - Сантос 1:1 Сантос - Коритиба Парана 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сантос 7:1 Сантос - Ред Булл Брагантино 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:2 Сантос - Васко да Гама 4:1 Байя - Сантос 1:2 Сантос - Крузейро 0:3 Америка Минейро - Сантос 2:0 Атлетико Минейро - Сантос 2:0 Сантос - Гремио 2:1 Форталеза Сеара - Сантос 4:0 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Флуминенсе - Сантос 1:0

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
Сантос

Точный счет

1:1
4 раза 22%
2:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:0
4 раза 22%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 39%
1
7 раз 39%
3
3 раза 17%
0
1 раз 6%
0
7 раз 39%
2
4 раза 22%
1
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%

Точный счет

1:1
6 раз 32%
1:0
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
1:2
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
0
8 раз 44%
1
7 раз 39%
2
3 раза 17%

Точный счет

1:1
10 раз 27%
2:0
6 раз 16%
1:0
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
2:2
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
1:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 41%
2
11 раз 30%
0
7 раз 19%
3
4 раза 11%
0
15 раз 42%
1
10 раз 28%
2
7 раз 19%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Атлетико Паранаэнсе
Сантос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
11
7
10
8
1.5
8
10
3
15
2.5
4
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
10
8
5
14
1.5
3
15
1
18
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
7
0.5
Больше Меньше
21
15
15
22
1.5
11
25
4
33
2.5
4
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 37 20 9 8 63 - 32 69
2.
Атлетико Минейро
 37 19 9 9 51 - 28 66
3.
Фламенго
 37 19 9 9 56 - 41 66
4.
Гремио
 37 20 5 12 60 - 54 65
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 38 18 11 9 58 - 35 65
6.
Ред Булл Брагантино
 37 17 11 9 48 - 33 62
7.
Атлетико Паранаэнсе
 38 14 15 9 52 - 41 57
8.
Флуминенсе
 37 16 8 13 49 - 44 56
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 37 14 10 13 43 - 44 52
10.
Форталеза Сеара
 37 14 9 14 43 - 43 51
11.
Сан-Паулу
 37 13 11 13 39 - 38 50
12.
Куяба
 37 13 9 15 37 - 39 48
13.
Коринтианс
 37 11 14 12 45 - 48 47
14.
Крузейро
 37 11 13 13 34 - 31 46
15.
Сантос
 37 11 10 16 38 - 62 43
16.
Васко да Гама
 37 11 9 17 39 - 50 42
17.
Байя
 37 11 8 18 46 - 52 41
18.
Гойяс
 37 8 11 18 35 - 53 35
19.
Коритиба Парана
 37 8 6 23 41 - 71 30
20.
Америка Минейро
 37 5 9 23 42 - 80 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 19 14 2 3 35 - 12 44
2.
Гремио
 19 14 2 3 34 - 16 44
3.
Флуминенсе
 18 13 4 1 31 - 15 43
4.
Сан-Паулу
 18 12 3 3 28 - 13 39
5.
Ред Булл Брагантино
 19 11 5 3 28 - 14 38
6.
Атлетико Паранаэнсе
 19 10 8 1 33 - 19 38
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 20 11 5 4 37 - 18 38
8.
Атлетико Минейро
 19 11 3 5 28 - 16 36
9.
Фламенго
 19 10 5 4 26 - 16 35
10.
Форталеза Сеара
 19 9 6 4 28 - 20 33
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 18 8 5 5 27 - 20 29
12.
Коринтианс
 19 6 10 3 26 - 23 28
13.
Васко да Гама
 18 8 2 8 22 - 22 26
14.
Байя
 18 7 5 6 25 - 20 26
15.
Сантос
 18 6 7 5 25 - 26 25
16.
Куяба
 18 5 6 7 20 - 22 21
17.
Крузейро
 18 4 7 7 13 - 16 19
18.
Гойяс
 18 4 7 7 18 - 25 19
19.
Америка Минейро
 19 5 2 12 21 - 38 17
20.
Коритиба Парана
 18 4 4 10 17 - 26 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 18 9 4 5 30 - 25 31
2.
Атлетико Минейро
 18 8 6 4 23 - 12 30
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 18 7 6 5 21 - 17 27
4.
Куяба
 19 8 3 8 17 - 17 27
5.
Крузейро
 19 7 6 6 21 - 15 27
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 18 6 7 5 28 - 20 25
7.
Ред Булл Брагантино
 18 6 6 6 20 - 19 24
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 19 6 5 8 16 - 24 23
9.
Гремио
 18 6 3 9 26 - 38 21
10.
Коринтианс
 18 5 4 9 19 - 25 19
11.
Атлетико Паранаэнсе
 19 4 7 8 19 - 22 19
12.
Форталеза Сеара
 18 5 3 10 15 - 23 18
13.
Сантос
 19 5 3 11 13 - 36 18
14.
Гойяс
 19 4 4 11 17 - 28 16
15.
Васко да Гама
 19 3 7 9 17 - 28 16
16.
Байя
 19 4 3 12 21 - 32 15
17.
Коритиба Парана
 19 4 2 13 24 - 45 14
18.
Флуминенсе
 19 3 4 12 18 - 29 13
19.
Сан-Паулу
 19 1 8 10 11 - 25 11
20.
Америка Минейро
 18 0 7 11 21 - 42 7
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 19 (4)
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 18 (4)
Гремио Суарес Луис 15 (11)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 15 (11)
Сантос Леонардо Маркос 13 (2)
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Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 15
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 12
Сантос Rodrigo Fernandez2 1 12
Палмейрас Сан-Паулу Гомес Густаво 2 10
Сан-Паулу Коста Диего 13
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    • 75'
      Г О О О О Л - Мадсон бьет в цель!
    • 69'
      Додо Родолфо уходит с поля. Мендоса Стивен выходит вместо него
    • 65'
      Эрик получил желтую карточку от судьи
    • 60'
      Тьяго Элено получил желтую карточку от судьи
    • 56'
      Фернандиньо XII получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 51'
      Г О О О О Л - Витор Буэно бьет в цель!
    • 45'
      Хоаким получил желтую карточку от судьи
    • 42'
      Ринкон Томас получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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