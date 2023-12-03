Тур: 37.
3:0
Конец матча
0'
42' Желтая карточкаРинкон Томас
45' Желтая карточкаJoaquim
1:0
45' ГолВитор Буэно
56' Желтая карточкаФернандиньо XII
60' Желтая карточкаThiago Heleno
65' Желтая карточкаErick2
2:0
75' ГолMadson II
82' Желтая карточкаСантана Алекс
84' Желтая карточкаRodrigo Fernandez2
88' Желтая карточкаКака II
3:0
90' ГолВиллиан Сикейра
90' Желтая карточкаМорелос Альфредо
90'+11
Ход матча
42'
45'
45'
1:0
56'
60'
65'
75'
2:0
77'
82'
88'
90'
3:0
90'
25
Кака
II
22
Madson
II
26
Erick2
28
Tomas
Cuello
34
Жуан
Пауло
30
Lucas
Braga
24
Мессиас
28
Joaquim
16
Додо
Родолфо
25
Ринкон
Томас
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Кака IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Madson IIПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Erick2Полузащитник
-
28 Tomas CuelloПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
58 Лопес ЖоаоВратарь
-
33 Перес БруноЗащитник
- Полузащитник
-
53 Дуду ЭдуардоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
45 Lucas Belezi
-
-
-
35 Romulo Cruz
-
Главный тренер: Wesley Carvalho
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
-
30 Lucas BragaЗащитник
-
24 МессиасЗащитник
-
28 JoaquimЗащитник
-
16 Додо РодолфоЗащитник
-
25 Ринкон ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Лима ЛукасПолузащитник
-
19 Дуглас XVПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
13 Joao Lucas2
-
32 Jair Filho
-
Главный тренер: Marcelo Fernandes
История личных встреч
Атлетико Паранаэнсе
Сантос
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
87.5%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
23 матча
26.1%
21.7%
52.2%
6 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
17.4%
47.8%
34.8%
4 победы 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
21.7%
26.1%
52.2%
5 побед 6 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1
0.55
Среднее время на гол
90
165
Всего голов
23
9
Голов в среднем за матч
1.77
0.75
Среднее время на гол
50
120
Всего голов
33
15
Голов в среднем за матч
1.43
0.65
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
62
138
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роке Витор
|12
|0.32
|Pablo I
|8
|0.21
|Витор Буэно
|5 (3)
|0.13
|Erick2
|4
|0.11
|Виллиан Сикейра
|4
|0.11
|Christian Cardoso
|4
|0.11
|Каноббио Агустин
|3
|0.08
|Сантана Алекс
|3
|0.08
|Madson II
|2
|0.05
|Bruno Zapelli
|2
|0.05
|Кака II
|2
|0.05
|Фернандиньо XII
|1 (1)
|0.03
|Энрике Педру II
|1
|0.03
|Роша Кайке
|1
|0.03
|Tomas Cuello
|0
|0
|Келлвен Дуглас
|0
|0
|Фернандо Менегаццо
|0
|0
|Фернандиньо Фернандо
|0
|0
|Крепски Бенто
|0
|0
|Lucas Esquivel
|0
|0
Сантос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леонардо Маркос
|13 (4)
|0.35
|Мендоса Стивен
|6 (2)
|0.16
|Julio Cesar Furch
|3
|0.08
|Ринкон Томас
|2
|0.05
|Дейвид де Соуза
|2
|0.05
|Габриэл Анжело
|2
|0.05
|Сотельдо Йеферсон
|1
|0.03
|Joaquim
|1
|0.03
|Лима Лукас III
|1
|0.03
|Maximiliano Silvera
|1
|0.03
|Мессиас
|1
|0.03
|Габриэль Эдуардо
|1
|0.03
|Нонато Густаво
|1
|0.03
|Rodrigo Fernandez2
|1
|0.03
|Лукас Жан
|0
|0
|Додо Родолфо
|0
|0
|Joao Lucas2
|0
|0
Карточки
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каноббио Агустин
|10
|0
|Thiago Heleno
|9
|0
|Фернандиньо XII
|7
|1
|Сантана Алекс
|6
|1
|Витор Буэно
|7
|0
|Erick2
|7
|0
|Hugo Moura
|6
|0
|Кака II
|6
|0
|Роке Витор
|6
|0
|Tomas Cuello
|4
|0
|Ivaldo
|2
|1
|Фернандиньо Фернандо
|3
|0
|Энрике Педру II
|3
|0
|Видаль Артуро
|3
|0
|Pablo I
|3
|0
|Madson II
|3
|0
|Роша Кайке
|3
|0
|Крепски Бенто
|3
|0
|Lucas Esquivel
|3
|0
|Vinicius Kaue
|1
|1
|Leonardo Linck
|2
|0
|Wesley Carvalho
|2
|0
|Фернандо Менегаццо
|1
|0
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|Теранс Давид
|1
|0
|Marcelo XIII
|1
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Келлвен Дуглас
|1
|0
|Christian Cardoso
|1
|0
|Romulo Cruz
|1
|0
|Matheus Felipe
|1
|0
Сантос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Fernandez2
|12
|1
|Дуглас XV
|10
|0
|Лима Лукас III
|6
|1
|Сотельдо Йеферсон
|4
|2
|Joaquim
|6
|0
|Жуан Пауло
|6
|0
|Guilherme de Aguiar Camacho
|4
|1
|Lucas Braga
|4
|1
|Ринкон Томас
|5
|0
|Мендоса Стивен
|4
|0
|Лукас Жан
|4
|0
|Додо Родолфо
|3
|0
|Нонато Густаво
|3
|0
|Luan Dias
|3
|0
|Леонардо Маркос
|3
|0
|Мессиас
|2
|0
|Дейвид де Соуза
|2
|0
|Julio Cesar Furch
|2
|0
|Sandry Santos
|2
|0
|Сантос Натан
|2
|0
|Gabriel Inocencio
|2
|0
|Владимир
|0
|1
|Габриэль Эдуардо
|0
|1
|Пауло Турра
|0
|1
|Мезенга Бруно
|1
|0
|Кайсара Жуниор
|1
|0
|Пирес Лукас
|1
|0
|Морелос Альфредо
|1
|0
|Бассо Жоау
|1
|0
|Насименто Алекс
|1
|0
|Joao Lucas2
|1
|0
|Daniel Rivera
|1
|0
|Kevyson
|1
|0
|Odair Hellmann
|1
|0
|Габриэл Анжело
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Сантос
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
12
8
Атлетико Паранаэнсе
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Сантос
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (9)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
13
15
Упущенные победы
17
21
Атлетико Паранаэнсе
77.3%
22.7%
17 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (12)
46% (17)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (16)
38% (14)
19% (7)
Сантос
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
17% (6)
47% (17)
36% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
36% (13)
36% (13)
Сухие победы
11
5
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
19
18
Упущенные победы
29
29
Голы по времени матча
Забито
30
16
16 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 4
20 Не забивали 25
2
7%
1
6%
1-15
4
13%
1
6%
16-30
10
33%
2
13%
31-45
3
10%
2
13%
46-60
2
7%
2
13%
61-75
9
30%
8
50%
76-90
Пропущено
19
30
11 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 13
12 Не пропускали 14
5
26%
3
10%
1-15
2
11%
5
17%
16-30
4
21%
5
17%
31-45
3
16%
5
17%
46-60
1
5%
5
17%
61-75
4
21%
7
23%
76-90
Забито
19
23
8 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 4
24 Не забивали 26
2
11%
4
17%
1-15
2
11%
4
17%
16-30
4
21%
5
22%
31-45
1
5%
2
9%
46-60
2
11%
4
17%
61-75
8
42%
4
17%
76-90
Пропущено
22
28
10 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 13
5
23%
6
21%
1-15
4
18%
5
18%
16-30
1
5%
4
14%
31-45
1
5%
6
21%
46-60
3
14%
2
7%
61-75
8
36%
5
18%
76-90
Забито
49
39
24 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 22
16 Забивали первыми 8
7 Не забивали 15
4
8%
5
13%
1-15
6
12%
5
13%
16-30
14
29%
7
18%
31-45
4
8%
4
10%
46-60
4
8%
6
15%
61-75
17
35%
12
31%
76-90
Пропущено
41
58
21 В 1-м тайме 28
20 Во 2-м тайме 30
20 Пропускали первыми 23
28 Не пропускали 27
10
24%
9
16%
1-15
6
15%
10
17%
16-30
5
12%
9
16%
31-45
4
10%
11
19%
46-60
4
10%
7
12%
61-75
12
29%
29%
12
21%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 поражения
Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 0:0 Байя - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза Сеара 1:1
Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Америка Минейро 3:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 1:1 Коритиба Парана - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 2:2 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Боливар 2:0
Сантос
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сантос - Флуминенсе 0:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сантос 1:1 Сантос - Сан-Паулу 0:0 Гойяс - Сантос 0:1
Сантос - Куяба 0:0 Фламенго - Сантос 1:2 Коринтианс - Сантос 1:1 Сантос - Коритиба Парана 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сантос 7:1 Сантос - Ред Булл Брагантино 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:2 Сантос - Васко да Гама 4:1 Байя - Сантос 1:2 Сантос - Крузейро 0:3 Америка Минейро - Сантос 2:0 Атлетико Минейро - Сантос 2:0 Сантос - Гремио 2:1 Форталеза Сеара - Сантос 4:0 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Флуминенсе - Сантос 1:0
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
Сантос
Точный счет
1:1
4 раза 22%
2:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:0
4 раза 22%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 39%
1
7 раз 39%
3
3 раза 17%
0
1 раз 6%
0
7 раз 39%
2
4 раза 22%
1
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
Точный счет
1:1
6 раз 32%
1:0
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
1:2
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
0
8 раз 44%
1
7 раз 39%
2
3 раза 17%
Точный счет
1:1
10 раз 27%
2:0
6 раз 16%
1:0
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
2:2
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
1:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 41%
2
11 раз 30%
0
7 раз 19%
3
4 раза 11%
0
15 раз 42%
1
10 раз 28%
2
7 раз 19%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Атлетико Паранаэнсе
Сантос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
117
108
810
315
414
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
108
514
315
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
307
Больше Меньше
2115
1522
1125
433
432
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|19 (4)
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|18 (4)
|Гремио
|Суарес Луис
|15 (11)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|15 (11)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|13 (2)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 15
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 12
|Сантос
|Rodrigo Fernandez2
|1 12
|Палмейрас Сан-Паулу
|Гомес Густаво
|2 10
|Сан-Паулу
|Коста Диего
|13