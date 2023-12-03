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  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 37.
Ред Булл Брагантино
0:0
Перерыв
Коритиба Парана
0'
33' Желтая карточка
Helio Junio
35' Желтая карточка
Фернандес Матеус

Ход матча

33'
Helio Junio
 
35'
Фернандес Матеус
 
Лучшие коэффициенты
Ред Булл Брагантино
Ничья
Коритиба Парана
12.30
7.20
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6.65
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Все Коэффициенты
1
Швенгбер
Клейтон
34
Уртадо
Хосе
3
Ортис
Лео
36
Кандидо
Луан
29
Капишаба
Жуниньо
35
Фернандес
Матеус
8
Эвангелиста
Лукас
17
Брунинью
Филипе
11
Helio
Junio
18
Борбас
Тиаго
16
Henry
Mosquera
72
Pedro
Luccas
16
Натанаэл
14
Thalisson
13
Кушчевич
Бенхамин
29
Diogo
Batista
8
Виллиан
Фариас
17
Matheus
Bianqui
19
Sebastian
Gomez2
10
Морено
Марселино
30
Robson
IV
37
Cesar
Andrade
Lima
Kaio
Ред Булл Брагантино
4-3-3
Коритиба Парана
4-3-3

История личных встреч

Ред Булл Брагантино
Коритиба Парана

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

9 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

История матчей

СA
0:1
СA
2:1
СA
4:2
СA
0:0
СA
1:2
СB
1:0
СB
1:1
СB
2:3
СB
0:0

Голы

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

2
0.4

Среднее время на гол

45
225

Всего голов

3
8

Голов в среднем за матч

0.6
2

Среднее время на гол

150
45

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.22
1.11

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

73
81

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саша Эдуардо 11 (3) 0.3
Борбас Тиаго 9 0.24
Рамирес Эрик II 3 0.08
Helio Junio 3 0.08
_Talisson 3 0.08
Витиньо Витор V 2 0.05
Henry Mosquera 2 0.05
Брунинью Филипе 2 0.05
Капишаба Жуниньо 2 0.05
Винисиос Маркос 2 0.05
Эвангелиста Лукас 1 0.03
Фернандес Матеус 1 0.03
Кандидо Луан 1 0.03
Густавиньо 1 0.03
Сантос Эдуардо 1 0.03
Алеррандро 1 0.03
Да Силва Джадсом 1 0.03
Силва Адерлан 0 0
Видхаупер Патрик Луан 0 0
Matheus Goncalves 0 0
Коритиба Парана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Robson IV 12 (7) 0.32
Alef Manga 4 (1) 0.11
Слимани Ислам 3 0.08
Гомес Бруно 3 0.08
Морено Марселино 2 0.05
Луис Виктор 2 0.05
Sebastian Gomez2 2 0.05
Matheus Bianqui 2 0.05
Кушчевич Бенхамин 2 0.05
Edu Goncalvec1 2 0.05
Диого Санто 1 0.03
Бошилья Габриэл 1 0.03
Ze Roberto III 1 0.03
Андрей 1 0.03
Хесе Родригес 1 0.03
Гарсез Маурисио 1 0.03
Габриэл Васконселлос 0 0
Jamerson 0 0
Натанаэл 0 0
Diogo Batista 0 0
Ruan Lucas 0 0

Карточки

Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капишаба Жуниньо 11 0
Борбас Тиаго 7 1
Helio Junio 8 0
Да Силва Джадсом 8 0
Витиньо Витор V 8 0
Силва Адерлан 6 1
Швенгбер Клейтон 6 1
Фернандес Матеус 7 0
Эвангелиста Лукас 6 0
Алеррандро 3 1
Саша Эдуардо 3 0
Ортис Лео 3 0
Уртадо Хосе 3 0
Кандидо Луан 3 0
Реалпе Леонардо 3 0
Видхаупер Патрик Луан 3 0
Рамирес Эрик II 1 1
Густавиньо 2 0
Сантос Эдуардо 2 0
Винисиос Маркос 2 0
Matheus Goncalves 2 0
Натан 1 0
Raul González II 1 0
Lucas Azevedo 1 0
Yani Quintero 1 0
Pedro Caixinha 1 0
Cipriano 1 0
Henry Mosquera 1 0
Lucas Goncalves Da Silva 1 0
Коритиба Парана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Robson IV 13 0
Натанаэл 7 0
Henrique XIV 7 0
Matheus Bianqui 7 0
Гомес Бруно 5 1
Кушчевич Бенхамин 6 0
Морено Марселино 6 0
Виллиан Фариас 4 1
Jamerson 4 1
Thiago Kosloski 2 2
Андрей 5 0
Ze Roberto III 3 1
Луис Виктор 4 0
Виана Бруно 4 0
Thiago Dombroski 4 0
Габриэл Васконселлос 3 0
Хейнер 3 0
Reynaldo2 3 0
Sebastian Gomez2 3 0
Alef Manga 3 0
Cesar Andrade Lima Kaio 3 0
Слимани Ислам 1 1
Диого Санто 2 0
Урсо Жуниор 2 0
Luan Polli 2 0
Пиньо Родриго 2 0
Thalisson 2 0
Самарис Андреас 1 0
Франсержио Родригес 1 0
Бошилья Габриэл 1 0
William Pottker 1 0
Lizeiro 1 0
Marcos Vinicius2 1 0
Diogo Batista 1 0
Wesley Moreira 1 0
Педросо Жан 1 0
Antonio Zago 1 0

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
Коритиба Парана
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

7
14
Ред Булл Брагантино
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Коритиба Парана
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

11
22

Упущенные победы

20
11
Ред Булл Брагантино
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (11)
36% (13)
33% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
53% (19)
17% (6)
Коритиба Парана
46.7%
53.3%
14 побед 16 поражений
Первый тайм
31% (11)
31% (11)
39% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
42% (15)
31% (11)

Сухие победы

13
7

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

14
27

Упущенные победы

27
25

Голы по времени матча

Забито

26
25
13 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
21 Не забивали 21
2
8%
3
12%
1-15
3
12%
5
20%
16-30
8
31%
5
20%
31-45
3
12%
1
4%
46-60
3
12%
6
24%
61-75
7
27%
5
20%
76-90

Пропущено

15
43
11 В 1-м тайме 17
4 Во 2-м тайме 26
8 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 16
4
27%
4
9%
1-15
2
13%
2
5%
16-30
5
33%
11
26%
31-45
0
0%
10
23%
46-60
1
7%
9
21%
61-75
3
20%
7
16%
76-90

Забито

21
17
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 8
24 Не забивали 25
2
10%
5
29%
29%
1-15
4
19%
2
12%
16-30
4
19%
4
24%
31-45
3
14%
2
12%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
6
29%
4
24%
76-90

Пропущено

18
26
8 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
2
11%
2
8%
1-15
2
11%
4
15%
16-30
4
22%
6
23%
31-45
3
17%
1
4%
46-60
5
28%
3
12%
61-75
2
11%
10
38%
76-90

Забито

47
42
23 В 1-м тайме 24
24 Во 2-м тайме 18
15 Забивали первыми 14
9 Не забивали 10
4
9%
8
19%
1-15
7
15%
7
17%
16-30
12
26%
9
21%
31-45
6
13%
3
7%
46-60
5
11%
6
14%
61-75
13
28%
9
21%
76-90

Пропущено

33
69
19 В 1-м тайме 29
14 Во 2-м тайме 40
18 Пропускали первыми 20
20 Не пропускали 30
6
18%
6
9%
1-15
4
12%
6
9%
16-30
9
27%
17
25%
31-45
3
9%
11
16%
46-60
6
18%
12
17%
61-75
5
15%
17
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Ред Булл Брагантино 1:0 Фламенго - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2
Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Гойяс - Ред Булл Брагантино 0:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 1:0 Сантос - Ред Булл Брагантино 1:3 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 0:2 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 0:0 Ред Булл Брагантино - Куяба 2:0 Байя - Ред Булл Брагантино 4:0 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 1:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 3:3 Коритиба Парана - Ред Булл Брагантино 0:1
Коритиба Парана
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Коритиба Парана - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Флуминенсе - Коритиба Парана 2:1 Коритиба Парана - Крузейро 1:0 Америка Минейро - Коритиба Парана 0:3
Коритиба Парана - Гойяс 0:1 Коритиба Парана - Гремио 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Коритиба Парана 3:4 Сантос - Коритиба Парана 2:1 Коритиба Парана - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Коритиба Парана - Куяба 0:3 Атлетико Минейро - Коритиба Парана 1:2 Коритиба Парана - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Сан-Паулу - Коритиба Парана 2:1 Васко да Гама - Коритиба Парана 5:1 Коритиба Парана - Байя 2:4 Форталеза Сеара - Коритиба Парана 3:1 Коритиба Парана - Фламенго 2:3 Коринтианс - Коритиба Парана 3:1 Коритиба Парана - Ред Булл Брагантино 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коритиба Парана 4:1

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
Коритиба Парана

Точный счет

2:0
5 раз 28%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
9 раз 50%
1
5 раз 28%
0
3 раза 17%
4
1 раз 6%
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
3:1
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
5:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
3
3 раза 17%
2
2 раза 11%
1
11 раз 61%
2
3 раза 17%
0
2 раза 11%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:0
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
0:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:1
5 раз 14%
1:2
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
2:1
3 раза 8%
0:3
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 33%
2
11 раз 31%
0
9 раз 25%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
1
17 раз 47%
0
9 раз 25%
2
7 раз 19%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ред Булл Брагантино
Коритиба Парана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
11
7
10
8
1.5
5
13
1
17
2.5
1
17
1
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
16
2
5
13
1.5
5
13
3
15
2.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
9
0.5
Больше Меньше
27
9
15
21
1.5
10
26
4
32
2.5
3
33
1
35
3.5
1
35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 37 20 9 8 63 - 32 69
2.
Атлетико Минейро
 37 19 9 9 51 - 28 66
3.
Фламенго
 37 19 9 9 56 - 41 66
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 38 18 11 9 58 - 35 65
5.
Гремио
 0:0 37 19 6 12 59 - 54 63
6.
Ред Булл Брагантино
 0:0 37 16 12 9 47 - 33 60
7.
Флуминенсе
 37 16 8 13 49 - 44 56
8.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 38 13 16 9 49 - 41 55
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 37 14 10 13 43 - 44 52
10.
Форталеза Сеара
 1:0 37 14 9 14 43 - 43 51
11.
Сан-Паулу
 37 13 11 13 39 - 38 50
12.
Куяба
 37 13 9 15 37 - 39 48
13.
Коринтианс
 37 11 14 12 45 - 48 47
14.
Крузейро
 0:0 37 11 13 13 34 - 31 46
15.
Сантос
 0:0 37 11 11 15 38 - 59 44
16.
Васко да Гама
 0:0 37 11 10 16 39 - 49 43
17.
Байя
 1:2 37 11 8 18 45 - 51 41
18.
Гойяс
 0:1 37 8 11 18 35 - 53 35
19.
Коритиба Парана
 0:0 37 8 7 22 41 - 70 31
20.
Америка Минейро
 2:1 37 5 9 23 41 - 79 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 19 14 2 3 35 - 12 44
2.
Флуминенсе
 18 13 4 1 31 - 15 43
3.
Гремио
 0:0 19 13 3 3 33 - 16 42
4.
Сан-Паулу
 18 12 3 3 28 - 13 39
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 20 11 5 4 37 - 18 38
6.
Атлетико Минейро
 19 11 3 5 28 - 16 36
7.
Ред Булл Брагантино
 0:0 19 10 6 3 27 - 14 36
8.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 19 9 9 1 30 - 19 36
9.
Фламенго
 19 10 5 4 26 - 16 35
10.
Форталеза Сеара
 1:0 19 9 6 4 28 - 20 33
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 18 8 5 5 27 - 20 29
12.
Коринтианс
 19 6 10 3 26 - 23 28
13.
Васко да Гама
 0:0 18 8 2 8 22 - 22 26
14.
Байя
 1:2 18 7 5 6 25 - 20 26
15.
Сантос
 0:0 18 6 7 5 25 - 26 25
16.
Куяба
 18 5 6 7 20 - 22 21
17.
Крузейро
 0:0 18 4 7 7 13 - 16 19
18.
Гойяс
 0:1 18 4 7 7 18 - 25 19
19.
Америка Минейро
 2:1 19 5 2 12 20 - 37 17
20.
Коритиба Парана
 0:0 18 4 4 10 17 - 26 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 18 9 4 5 30 - 25 31
2.
Атлетико Минейро
 18 8 6 4 23 - 12 30
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 18 7 6 5 21 - 17 27
4.
Куяба
 19 8 3 8 17 - 17 27
5.
Крузейро
 0:0 19 7 6 6 21 - 15 27
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 18 6 7 5 28 - 20 25
7.
Ред Булл Брагантино
 0:0 18 6 6 6 20 - 19 24
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 19 6 5 8 16 - 24 23
9.
Гремио
 0:0 18 6 3 9 26 - 38 21
10.
Коринтианс
 18 5 4 9 19 - 25 19
11.
Сантос
 0:0 19 5 4 10 13 - 33 19
12.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 19 4 7 8 19 - 22 19
13.
Форталеза Сеара
 1:0 18 5 3 10 15 - 23 18
14.
Васко да Гама
 0:0 19 3 8 8 17 - 27 17
15.
Гойяс
 0:1 19 4 4 11 17 - 28 16
16.
Байя
 1:2 19 4 3 12 20 - 31 15
17.
Коритиба Парана
 0:0 19 4 3 12 24 - 44 15
18.
Флуминенсе
 19 3 4 12 18 - 29 13
19.
Сан-Паулу
 19 1 8 10 11 - 25 11
20.
Америка Минейро
 2:1 18 0 7 11 21 - 42 7
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 19 (4)
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 18 (4)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 15 (11)
Гремио Суарес Луис 14 (11)
Сантос Леонардо Маркос 13 (2)
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Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 15
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 12
Палмейрас Сан-Паулу Гомес Густаво 2 10
Коритиба Парана Robson IV 13
Флуминенсе Андре 1 11
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Фернандес Матеус получил желтую карточку от судьи
  • 33'
    Элио Джунио получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Ред Булл Брагантино
Ничья
Коритиба Парана
12.30
7.20
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6.65
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