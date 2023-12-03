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  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 37.
Ботафого Рио-де-Жанейро
0:0
Первый тайм: 45+'
Крузейро
0'
22' Желтая карточка
Паласиос Элибельтон
32' Желтая карточка
Данило Барбоза
45' Желтая карточка
Габриэл
45' Желтая карточка
Нерис

Ход матча

22'
 
Паласиос Элибельтон
32'
Данило Барбоза
 
45'
Габриэл
 
45'
 
Нерис
Прогноз на матч от Liveresult
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Ботафого Рио-де-Жанейро
Ничья
Крузейро
4.05
3.45
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Перри
Лукас
5
Данило
Барбоза
34
Адриэлсон
15
Куэста
Виктор
6
Че
Че
17
Marlon
Freitas
14
Габриэл
III
7
Виктор
Жоао
II
37
Сантос
Жуниор
9
Соарес
Франсиско
11
Henrique
Luis
1
Рафаэл
Кабрал
24
Паласиос
Элибельтон
27
Нерис
4
Castan
da
Silva
Luciano
3
Хавьер
Марлон
20
_Ian
Luccas
16
Lucas
Silva
IV
77
Japa
96
Перейра
Матеус
9
Насименто
Бруно
III
19
Артур
Гомес
VIII
Ботафого Рио-де-Жанейро
3-4-3
Крузейро
4-3-3

История личных встреч

Ботафого Рио-де-Жанейро
Крузейро

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
9 побед 0 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

23 матча

30.4%
34.8%
34.8%
7 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

30.4%
47.8%
21.8%
7 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

39.1%
21.7%
39.2%
9 побед 5 ничьих 9 побед

История матчей

СA
0:0
СB
0:0
СB
3:3
СA
0:2
СA
0:0
СA
1:0
К
4:2
КБ
2:2
БСА
2:1
БСА
1:1
БСА
3:0
БСА
2:1
СA
1:3
СA
3:2
СA
1:0
СA
0:1
СA
2:2
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
4:1

Голы

Всего голов

21
11

Голов в среднем за матч

1.91
0.79

Среднее время на гол

47
114

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.08
1.22

Среднее время на гол

83
73

Всего голов

34
22

Голов в среднем за матч

1.48
0.96

Тотал матчей

2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

60
94

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соарес Франсиско 18 (5) 0.47
Сантос Жуниор 7 0.18
Эдуардо Карлос II 6 0.16
Виктор Жоао II 4 0.11
Коста Диего 3 0.08
Данило Барбоза 3 0.08
Че Че 2 0.05
Henrique Luis 2 0.05
Зауэр Густаво 2 0.05
Карлос Алберто Гомес де Жезус 2 0.05
Энрике Луис III 2 0.05
Ди Пласидо Леонель 1 0.03
Куэста Виктор 1 0.03
Marlon Freitas 1 0.03
Адриэлсон 1 0.03
Насименто Матеус 1 0.03
Марсал Фернандо 0 0
Угу Мигель 0 0
Janderson 0 0
Габриэл III 0 0
Matias Segovia 0 0
Kayque 0 0
Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Насименто Бруно III 8 (2) 0.22
Уэсли Лопес 4 0.11
Хавьер Марлон 3 0.08
Gilberto IV 3 0.08
Артур Гомес VIII 3 0.08
Machado 1 0.03
Nikao 1 0.03
Рамиро 1 0.03
Castan da Silva Luciano 1 0.03
Дурадо Энрике 1 0.03
Перейра Матеус 1 0.03
Маркес Лукас 1 0.03
Papagaio 1 0.03
Jussa 1 0.03
Vinicius Robert 1 0.03
Виллиам Фуртадо 0 0
Витал Матеус 0 0
Lucas Silva IV 0 0
Нерис 0 0
Формига Игор 0 0
_Ian Luccas 0 0

Карточки

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соарес Франсиско 10 0
Марсал Фернандо 8 1
Куэста Виктор 9 0
Че Че 8 0
Эдуардо Карлос II 6 1
Адриэлсон 5 1
Ди Пласидо Леонель 5 0
Luis Castro 3 1
Виктор Жоао II 4 0
Данило Барбоза 4 0
Рафаэль да Сильва 2 1
Угу Мигель 3 0
Marlon Freitas 3 0
Сампайо Филипе 2 0
Сантос Жуниор 2 0
Сеговия Луис Джеованни 2 0
Janderson 2 0
Lucio Flavio I 1 0
Эрнандес Диего 1 0
Перри Лукас 1 0
Габриэл III 1 0
Фернандес Лукас IV 1 0
Matias Segovia 1 0
Bruno Lage 1 0
Kayque 1 0
Насименто Матеус 1 0
Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jussa 9 0
Маркес Лукас 5 2
Нерис 7 0
Хавьер Марлон 7 0
Castan da Silva Luciano 6 0
Виллиам Фуртадо 6 0
Уэсли Лопес 6 0
Machado 5 0
Gilberto IV 4 0
Паласиос Элибельтон 4 0
Насименто Бруно III 4 0
Anderson Oliveira4 2 1
Рафаэл Кабрал 3 0
Рамиро 3 0
Артур Гомес VIII 3 0
Papagaio 3 0
Валлиссон 3 0
Nikao 2 0
Алмейда Ричард 2 0
Дурадо Энрике 2 0
Lucas Silva IV 2 0
_Ian Luccas 2 0
Fernando Henrique 0 1
Перейра Матеус 1 0
Japa 1 0
Neto XI 1 0
Формига Игор 1 0
Pepa 1 0
Gabriel Mesquita 1 0
Каики II 1 0
Vinicius Robert 1 0
Paulo Autuori 1 0

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (9)
42% (8)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (12)
11% (2)
26% (5)
Крузейро
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
67% (12)
11% (2)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

12
7
Ботафого Рио-де-Жанейро
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Крузейро
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
61% (11)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

6
10

Упущенные победы

19
10
Ботафого Рио-де-Жанейро
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (13)
49% (18)
16% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (17)
24% (9)
30% (11)
Крузейро
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (12)
50% (18)
17% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
44% (16)
28% (10)

Сухие победы

12
13

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

10
11

Упущенные победы

31
17

Голы по времени матча

Забито

37
20
19 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 11
16 Забивали первыми 8
19 Не забивали 26
8
22%
3
15%
1-15
6
16%
0
0%
16-30
5
14%
6
30%
31-45
9
24%
0
0%
46-60
5
14%
3
15%
61-75
4
11%
8
40%
76-90

Пропущено

18
16
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
2
11%
0
0%
1-15
3
17%
2
13%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
5
28%
1
6%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
4
22%
8
50%
76-90

Забито

20
11
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
25 Не забивали 28
0
0%
0
0%
1-15
7
35%
2
18%
16-30
3
15%
3
27%
31-45
1
5%
1
9%
46-60
3
15%
2
18%
61-75
6
30%
3
27%
76-90

Пропущено

18
18
10 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
2
11%
3
17%
1-15
3
17%
4
22%
16-30
5
28%
4
22%
31-45
3
17%
3
17%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
5
28%
3
17%
76-90

Забито

57
31
29 В 1-м тайме 14
28 Во 2-м тайме 17
25 Забивали первыми 12
7 Не забивали 18
8
14%
3
10%
1-15
13
23%
2
6%
16-30
8
14%
9
29%
29%
31-45
10
18%
1
3%
46-60
8
14%
5
16%
61-75
10
18%
11
35%
76-90

Пропущено

36
34
17 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 19
23 Не пропускали 24
4
11%
3
9%
1-15
6
17%
6
18%
16-30
7
19%
6
18%
31-45
8
22%
4
12%
46-60
2
6%
4
12%
61-75
9
25%
11
32%
76-90

Результаты последних матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Коритиба Парана - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сантос 1:1 Форталеза Сеара - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2
Ботафого Рио-де-Жанейро - Гремио 3:4 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 3:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Куяба 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Америка Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гойяс 1:1 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 1:2 Дефенса и Хустисия - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 3:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Дефенса и Хустисия 1:1 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0
Крузейро
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Гойяс - Крузейро 0:1 Крузейро - Васко да Гама 2:2 Форталеза Сеара - Крузейро 0:1
Коритиба Парана - Крузейро 1:0 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Сан-Паулу - Крузейро 1:0 Крузейро - Байя 3:0 Атлетико Минейро - Крузейро 0:1 Крузейро - Фламенго 0:2 Куяба - Крузейро 0:0 Крузейро - Америка Минейро 1:1 Флуминенсе - Крузейро 1:0 Сантос - Крузейро 0:3 Крузейро - Ред Булл Брагантино 0:0 Гремио - Крузейро 3:0 Крузейро - Коринтианс 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 1:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:3

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
Крузейро

Точный счет

2:0
5 раз 26%
1:1
4 раза 21%
3:0
2 раза 11%
3:4
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 32%
1
6 раз 32%
3
5 раз 26%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
9 раз 50%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 22%
2:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
0:1
4 раза 22%
1:0
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 39%
0
6 раз 33%
1
4 раза 22%
3
1 раз 6%
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
3
3 раза 17%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
2:0
5 раз 14%
0:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
3:4
2 раза 5%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:1
8 раз 22%
1:0
6 раз 17%
0:0
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%

Точное количество голов

2
13 раз 35%
1
10 раз 27%
0
7 раз 19%
3
6 раз 16%
4
1 раз 3%
0
16 раз 44%
1
12 раз 33%
3
4 раза 11%
2
3 раза 8%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ботафого Рио-де-Жанейро
Крузейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
1
0.5
Больше Меньше
9
9
12
7
1.5
3
15
6
13
2.5
1
17
1
18
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
11
7
8
10
1.5
5
13
1
17
2.5
4
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
7
0.5
Больше Меньше
20
16
20
17
1.5
8
28
7
30
2.5
5
31
1
36
3.5
1
35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 37 20 9 8 63 - 32 69
2.
Атлетико Минейро
 37 19 9 9 51 - 28 66
3.
Фламенго
 37 19 9 9 56 - 41 66
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 38 18 11 9 58 - 35 65
5.
Гремио
 0:0 37 19 6 12 59 - 54 63
6.
Ред Булл Брагантино
 0:0 37 16 12 9 47 - 33 60
7.
Флуминенсе
 37 16 8 13 49 - 44 56
8.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 38 13 16 9 49 - 41 55
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 37 14 10 13 43 - 44 52
10.
Форталеза Сеара
 1:0 37 14 9 14 43 - 43 51
11.
Сан-Паулу
 37 13 11 13 39 - 38 50
12.
Куяба
 37 13 9 15 37 - 39 48
13.
Коринтианс
 37 11 14 12 45 - 48 47
14.
Крузейро
 0:0 37 11 13 13 34 - 31 46
15.
Сантос
 0:0 37 11 11 15 38 - 59 44
16.
Васко да Гама
 0:0 37 11 10 16 39 - 49 43
17.
Байя
 1:2 37 11 8 18 45 - 51 41
18.
Гойяс
 0:1 37 8 11 18 35 - 53 35
19.
Коритиба Парана
 0:0 37 8 7 22 41 - 70 31
20.
Америка Минейро
 2:1 37 5 9 23 41 - 79 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 19 14 2 3 35 - 12 44
2.
Флуминенсе
 18 13 4 1 31 - 15 43
3.
Гремио
 0:0 19 13 3 3 33 - 16 42
4.
Сан-Паулу
 18 12 3 3 28 - 13 39
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 20 11 5 4 37 - 18 38
6.
Атлетико Минейро
 19 11 3 5 28 - 16 36
7.
Ред Булл Брагантино
 0:0 19 10 6 3 27 - 14 36
8.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 19 9 9 1 30 - 19 36
9.
Фламенго
 19 10 5 4 26 - 16 35
10.
Форталеза Сеара
 1:0 19 9 6 4 28 - 20 33
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 18 8 5 5 27 - 20 29
12.
Коринтианс
 19 6 10 3 26 - 23 28
13.
Васко да Гама
 0:0 18 8 2 8 22 - 22 26
14.
Байя
 1:2 18 7 5 6 25 - 20 26
15.
Сантос
 0:0 18 6 7 5 25 - 26 25
16.
Куяба
 18 5 6 7 20 - 22 21
17.
Крузейро
 0:0 18 4 7 7 13 - 16 19
18.
Гойяс
 0:1 18 4 7 7 18 - 25 19
19.
Америка Минейро
 2:1 19 5 2 12 20 - 37 17
20.
Коритиба Парана
 0:0 18 4 4 10 17 - 26 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 18 9 4 5 30 - 25 31
2.
Атлетико Минейро
 18 8 6 4 23 - 12 30
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 18 7 6 5 21 - 17 27
4.
Куяба
 19 8 3 8 17 - 17 27
5.
Крузейро
 0:0 19 7 6 6 21 - 15 27
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 18 6 7 5 28 - 20 25
7.
Ред Булл Брагантино
 0:0 18 6 6 6 20 - 19 24
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 19 6 5 8 16 - 24 23
9.
Гремио
 0:0 18 6 3 9 26 - 38 21
10.
Коринтианс
 18 5 4 9 19 - 25 19
11.
Сантос
 0:0 19 5 4 10 13 - 33 19
12.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 19 4 7 8 19 - 22 19
13.
Форталеза Сеара
 1:0 18 5 3 10 15 - 23 18
14.
Васко да Гама
 0:0 19 3 8 8 17 - 27 17
15.
Гойяс
 0:1 19 4 4 11 17 - 28 16
16.
Байя
 1:2 19 4 3 12 20 - 31 15
17.
Коритиба Парана
 0:0 19 4 3 12 24 - 44 15
18.
Флуминенсе
 19 3 4 12 18 - 29 13
19.
Сан-Паулу
 19 1 8 10 11 - 25 11
20.
Америка Минейро
 2:1 18 0 7 11 21 - 42 7
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 19 (4)
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 18 (4)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 15 (11)
Гремио Суарес Луис 14 (11)
Сантос Леонардо Маркос 13 (2)
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Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 15
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 12
Палмейрас Сан-Паулу Гомес Густаво 2 10
Коритиба Парана Robson IV 13
Флуминенсе Андре 1 11
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ботафого Рио-де-Жанейро
Ничья
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4.05
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