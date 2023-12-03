Тур: 37.
0:0
Первый тайм: 45+'
0'
22' Желтая карточкаПаласиос Элибельтон
32' Желтая карточкаДанило Барбоза
45' Желтая карточкаГабриэл
45' Желтая карточкаНерис
Ход матча
32'
45'
45'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Перри
Лукас
34
Адриэлсон
6
Че
Че
14
Габриэл
III
27
Нерис
20
_Ian
Luccas
77
Japa
- Основной состав
-
12 Перри ЛукасВратарь
- Защитник
-
34 АдриэлсонЗащитник
- Защитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
-
14 ГабриэлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Угу МигельЗащитник
-
19 Коста ДиегоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Вела КарлосНападающий
-
39 JandersonНападающий
-
57 JP Galvao
-
-
28 Newton
-
Главный тренер: Tiago Nunes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 НерисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 _Ian LuccasПолузащитник
- Полузащитник
-
77 JapaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Артур ГомесНападающий
- Запасные игроки
-
43 Марсело ЖоаоЗащитник
- Защитник
-
14 Каики IIЗащитник
- Полузащитник
-
10 NikaoПолузащитник
-
55 Педро ЖоаоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
34 Ruan Santos
-
Главный тренер: Аутуори Пауло
История личных встреч
Ботафого Рио-де-Жанейро
Крузейро
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
9 побед 0 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
23 матча
30.4%
34.8%
34.8%
7 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
30.4%
47.8%
21.8%
7 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
39.1%
21.7%
39.2%
9 побед 5 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
11
Голов в среднем за матч
1.91
0.79
Среднее время на гол
47
114
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.08
1.22
Среднее время на гол
83
73
Всего голов
34
22
Голов в среднем за матч
1.48
0.96
Тотал матчей
2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
60
94
Бомбардиры внутри турнира
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соарес Франсиско
|18 (5)
|0.47
|Сантос Жуниор
|7
|0.18
|Эдуардо Карлос II
|6
|0.16
|Виктор Жоао II
|4
|0.11
|Коста Диего
|3
|0.08
|Данило Барбоза
|3
|0.08
|Че Че
|2
|0.05
|Henrique Luis
|2
|0.05
|Зауэр Густаво
|2
|0.05
|Карлос Алберто Гомес де Жезус
|2
|0.05
|Энрике Луис III
|2
|0.05
|Ди Пласидо Леонель
|1
|0.03
|Куэста Виктор
|1
|0.03
|Marlon Freitas
|1
|0.03
|Адриэлсон
|1
|0.03
|Насименто Матеус
|1
|0.03
|Марсал Фернандо
|0
|0
|Угу Мигель
|0
|0
|Janderson
|0
|0
|Габриэл III
|0
|0
|Matias Segovia
|0
|0
|Kayque
|0
|0
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Насименто Бруно III
|8 (2)
|0.22
|Уэсли Лопес
|4
|0.11
|Хавьер Марлон
|3
|0.08
|Gilberto IV
|3
|0.08
|Артур Гомес VIII
|3
|0.08
|Machado
|1
|0.03
|Nikao
|1
|0.03
|Рамиро
|1
|0.03
|Castan da Silva Luciano
|1
|0.03
|Дурадо Энрике
|1
|0.03
|Перейра Матеус
|1
|0.03
|Маркес Лукас
|1
|0.03
|Papagaio
|1
|0.03
|Jussa
|1
|0.03
|Vinicius Robert
|1
|0.03
|Виллиам Фуртадо
|0
|0
|Витал Матеус
|0
|0
|Lucas Silva IV
|0
|0
|Нерис
|0
|0
|Формига Игор
|0
|0
|_Ian Luccas
|0
|0
Карточки
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соарес Франсиско
|10
|0
|Марсал Фернандо
|8
|1
|Куэста Виктор
|9
|0
|Че Че
|8
|0
|Эдуардо Карлос II
|6
|1
|Адриэлсон
|5
|1
|Ди Пласидо Леонель
|5
|0
|Luis Castro
|3
|1
|Виктор Жоао II
|4
|0
|Данило Барбоза
|4
|0
|Рафаэль да Сильва
|2
|1
|Угу Мигель
|3
|0
|Marlon Freitas
|3
|0
|Сампайо Филипе
|2
|0
|Сантос Жуниор
|2
|0
|Сеговия Луис Джеованни
|2
|0
|Janderson
|2
|0
|Lucio Flavio I
|1
|0
|Эрнандес Диего
|1
|0
|Перри Лукас
|1
|0
|Габриэл III
|1
|0
|Фернандес Лукас IV
|1
|0
|Matias Segovia
|1
|0
|Bruno Lage
|1
|0
|Kayque
|1
|0
|Насименто Матеус
|1
|0
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jussa
|9
|0
|Маркес Лукас
|5
|2
|Нерис
|7
|0
|Хавьер Марлон
|7
|0
|Castan da Silva Luciano
|6
|0
|Виллиам Фуртадо
|6
|0
|Уэсли Лопес
|6
|0
|Machado
|5
|0
|Gilberto IV
|4
|0
|Паласиос Элибельтон
|4
|0
|Насименто Бруно III
|4
|0
|Anderson Oliveira4
|2
|1
|Рафаэл Кабрал
|3
|0
|Рамиро
|3
|0
|Артур Гомес VIII
|3
|0
|Papagaio
|3
|0
|Валлиссон
|3
|0
|Nikao
|2
|0
|Алмейда Ричард
|2
|0
|Дурадо Энрике
|2
|0
|Lucas Silva IV
|2
|0
|_Ian Luccas
|2
|0
|Fernando Henrique
|0
|1
|Перейра Матеус
|1
|0
|Japa
|1
|0
|Neto XI
|1
|0
|Формига Игор
|1
|0
|Pepa
|1
|0
|Gabriel Mesquita
|1
|0
|Каики II
|1
|0
|Vinicius Robert
|1
|0
|Paulo Autuori
|1
|0
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (9)
42% (8)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (12)
11% (2)
26% (5)
Крузейро
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
67% (12)
11% (2)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
12
7
Ботафого Рио-де-Жанейро
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Крузейро
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
61% (11)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
6
10
Упущенные победы
19
10
Ботафого Рио-де-Жанейро
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (13)
49% (18)
16% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (17)
24% (9)
30% (11)
Крузейро
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (12)
50% (18)
17% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
44% (16)
28% (10)
Сухие победы
12
13
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
10
11
Упущенные победы
31
17
Голы по времени матча
Забито
37
20
19 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 11
16 Забивали первыми 8
19 Не забивали 26
8
22%
3
15%
1-15
6
16%
0
0%
16-30
5
14%
6
30%
31-45
9
24%
0
0%
46-60
5
14%
3
15%
61-75
4
11%
8
40%
76-90
Пропущено
18
16
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
2
11%
0
0%
1-15
3
17%
2
13%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
5
28%
1
6%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
4
22%
8
50%
76-90
Забито
20
11
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
25 Не забивали 28
0
0%
0
0%
1-15
7
35%
2
18%
16-30
3
15%
3
27%
31-45
1
5%
1
9%
46-60
3
15%
2
18%
61-75
6
30%
3
27%
76-90
Пропущено
18
18
10 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
2
11%
3
17%
1-15
3
17%
4
22%
16-30
5
28%
4
22%
31-45
3
17%
3
17%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
5
28%
3
17%
76-90
Забито
57
31
29 В 1-м тайме 14
28 Во 2-м тайме 17
25 Забивали первыми 12
7 Не забивали 18
8
14%
3
10%
1-15
13
23%
2
6%
16-30
8
14%
9
29%
29%
31-45
10
18%
1
3%
46-60
8
14%
5
16%
61-75
10
18%
11
35%
76-90
Пропущено
36
34
17 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 19
23 Не пропускали 24
4
11%
3
9%
1-15
6
17%
6
18%
16-30
7
19%
6
18%
31-45
8
22%
4
12%
46-60
2
6%
4
12%
61-75
9
25%
11
32%
76-90
Результаты последних матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Коритиба Парана - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сантос 1:1 Форталеза Сеара - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2
Ботафого Рио-де-Жанейро - Гремио 3:4 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 3:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Куяба 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Америка Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гойяс 1:1 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 1:2 Дефенса и Хустисия - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 3:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Дефенса и Хустисия 1:1 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0
Крузейро
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Гойяс - Крузейро 0:1 Крузейро - Васко да Гама 2:2 Форталеза Сеара - Крузейро 0:1
Коритиба Парана - Крузейро 1:0 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Сан-Паулу - Крузейро 1:0 Крузейро - Байя 3:0 Атлетико Минейро - Крузейро 0:1 Крузейро - Фламенго 0:2 Куяба - Крузейро 0:0 Крузейро - Америка Минейро 1:1 Флуминенсе - Крузейро 1:0 Сантос - Крузейро 0:3 Крузейро - Ред Булл Брагантино 0:0 Гремио - Крузейро 3:0 Крузейро - Коринтианс 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 1:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:3
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
Крузейро
Точный счет
2:0
5 раз 26%
1:1
4 раза 21%
3:0
2 раза 11%
3:4
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 32%
1
6 раз 32%
3
5 раз 26%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
9 раз 50%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
4 раза 22%
2:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
0:1
4 раза 22%
1:0
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 39%
0
6 раз 33%
1
4 раза 22%
3
1 раз 6%
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
3
3 раза 17%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
2:0
5 раз 14%
0:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
3:4
2 раза 5%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:1
8 раз 22%
1:0
6 раз 17%
0:0
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
Точное количество голов
2
13 раз 35%
1
10 раз 27%
0
7 раз 19%
3
6 раз 16%
4
1 раз 3%
0
16 раз 44%
1
12 раз 33%
3
4 раза 11%
2
3 раза 8%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ботафого Рио-де-Жанейро
Крузейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
181
Больше Меньше
99
127
315
613
117
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
117
810
513
117
414
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
307
Больше Меньше
2016
2017
828
730
531
136
135
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|37
|20
|9
|8
|63 - 32
|69
|2.
|37
|19
|9
|9
|51 - 28
|66
|3.
|37
|19
|9
|9
|56 - 41
|66
|4.
|0:0
|38
|18
|11
|9
|58 - 35
|65
|5.
|0:0
|37
|19
|6
|12
|59 - 54
|63
|6.
|0:0
|37
|16
|12
|9
|47 - 33
|60
|7.
|37
|16
|8
|13
|49 - 44
|56
|8.
|0:0
|38
|13
|16
|9
|49 - 41
|55
|9.
|37
|14
|10
|13
|43 - 44
|52
|10.
|1:0
|37
|14
|9
|14
|43 - 43
|51
|11.
|37
|13
|11
|13
|39 - 38
|50
|12.
|37
|13
|9
|15
|37 - 39
|48
|13.
|37
|11
|14
|12
|45 - 48
|47
|14.
|0:0
|37
|11
|13
|13
|34 - 31
|46
|15.
|0:0
|37
|11
|11
|15
|38 - 59
|44
|16.
|0:0
|37
|11
|10
|16
|39 - 49
|43
|17.
|1:2
|37
|11
|8
|18
|45 - 51
|41
|18.
|0:1
|37
|8
|11
|18
|35 - 53
|35
|19.
|0:0
|37
|8
|7
|22
|41 - 70
|31
|20.
|2:1
|37
|5
|9
|23
|41 - 79
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|14
|2
|3
|35 - 12
|44
|2.
|18
|13
|4
|1
|31 - 15
|43
|3.
|0:0
|19
|13
|3
|3
|33 - 16
|42
|4.
|18
|12
|3
|3
|28 - 13
|39
|5.
|0:0
|20
|11
|5
|4
|37 - 18
|38
|6.
|19
|11
|3
|5
|28 - 16
|36
|7.
|0:0
|19
|10
|6
|3
|27 - 14
|36
|8.
|0:0
|19
|9
|9
|1
|30 - 19
|36
|9.
|19
|10
|5
|4
|26 - 16
|35
|10.
|1:0
|19
|9
|6
|4
|28 - 20
|33
|11.
|18
|8
|5
|5
|27 - 20
|29
|12.
|19
|6
|10
|3
|26 - 23
|28
|13.
|0:0
|18
|8
|2
|8
|22 - 22
|26
|14.
|1:2
|18
|7
|5
|6
|25 - 20
|26
|15.
|0:0
|18
|6
|7
|5
|25 - 26
|25
|16.
|18
|5
|6
|7
|20 - 22
|21
|17.
|0:0
|18
|4
|7
|7
|13 - 16
|19
|18.
|0:1
|18
|4
|7
|7
|18 - 25
|19
|19.
|2:1
|19
|5
|2
|12
|20 - 37
|17
|20.
|0:0
|18
|4
|4
|10
|17 - 26
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|9
|4
|5
|30 - 25
|31
|2.
|18
|8
|6
|4
|23 - 12
|30
|3.
|0:0
|18
|7
|6
|5
|21 - 17
|27
|4.
|19
|8
|3
|8
|17 - 17
|27
|5.
|0:0
|19
|7
|6
|6
|21 - 15
|27
|6.
|18
|6
|7
|5
|28 - 20
|25
|7.
|0:0
|18
|6
|6
|6
|20 - 19
|24
|8.
|19
|6
|5
|8
|16 - 24
|23
|9.
|0:0
|18
|6
|3
|9
|26 - 38
|21
|10.
|18
|5
|4
|9
|19 - 25
|19
|11.
|0:0
|19
|5
|4
|10
|13 - 33
|19
|12.
|0:0
|19
|4
|7
|8
|19 - 22
|19
|13.
|1:0
|18
|5
|3
|10
|15 - 23
|18
|14.
|0:0
|19
|3
|8
|8
|17 - 27
|17
|15.
|0:1
|19
|4
|4
|11
|17 - 28
|16
|16.
|1:2
|19
|4
|3
|12
|20 - 31
|15
|17.
|0:0
|19
|4
|3
|12
|24 - 44
|15
|18.
|19
|3
|4
|12
|18 - 29
|13
|19.
|19
|1
|8
|10
|11 - 25
|11
|20.
|2:1
|18
|0
|7
|11
|21 - 42
|7
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|19 (4)
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|18 (4)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|15 (11)
|Гремио
|Суарес Луис
|14 (11)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|13 (2)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 15
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 12
|Палмейрас Сан-Паулу
|Гомес Густаво
|2 10
|Коритиба Парана
|Robson IV
|13
|Флуминенсе
|Андре
|1 11