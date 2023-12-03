Тур: 37.
0:0
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаПаласиос Элибельтон
32' Желтая карточкаДанило Барбоза
45' Желтая карточкаГабриэл
45' Желтая карточкаНерис
49' Желтая карточкаАдриэлсон
90' Желтая карточкаКоста Диего
90' Желтая карточкаCastan da Silva Luciano
90'+7
Ход матча
32'
45'
45'
49'
68'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Перри
Лукас
34
Адриэлсон
6
Че
Че
14
Габриэл
III
27
Нерис
20
_Ian
Luccas
77
Japa
- Основной состав
-
12 Перри ЛукасВратарь
- Защитник
-
34 АдриэлсонЗащитник
- Защитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
-
14 ГабриэлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Угу МигельЗащитник
-
19 Коста ДиегоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Вела КарлосНападающий
-
39 JandersonНападающий
-
57 JP Galvao
-
-
28 Newton
-
Главный тренер: Tiago Nunes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 НерисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 _Ian LuccasПолузащитник
- Полузащитник
-
77 JapaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Артур ГомесНападающий
- Запасные игроки
-
43 Марсело ЖоаоЗащитник
- Защитник
-
14 Каики IIЗащитник
- Полузащитник
-
10 NikaoПолузащитник
-
55 Педро ЖоаоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
34 Ruan Santos
-
Главный тренер: Аутуори Пауло
История личных встреч
Ботафого Рио-де-Жанейро
Крузейро
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
9 побед 0 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
23 матча
30.4%
34.8%
34.8%
7 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
30.4%
47.8%
21.8%
7 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
39.1%
21.7%
39.2%
9 побед 5 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
11
Голов в среднем за матч
1.91
0.79
Среднее время на гол
47
114
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.08
1.22
Среднее время на гол
83
73
Всего голов
34
22
Голов в среднем за матч
1.48
0.96
Тотал матчей
2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
60
94
Бомбардиры внутри турнира
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соарес Франсиско
|18 (5)
|0.47
|Сантос Жуниор
|7
|0.18
|Эдуардо Карлос II
|6
|0.16
|Виктор Жоао II
|4
|0.11
|Коста Диего
|3
|0.08
|Данило Барбоза
|3
|0.08
|Че Че
|2
|0.05
|Henrique Luis
|2
|0.05
|Зауэр Густаво
|2
|0.05
|Карлос Алберто Гомес де Жезус
|2
|0.05
|Энрике Луис III
|2
|0.05
|Ди Пласидо Леонель
|1
|0.03
|Куэста Виктор
|1
|0.03
|Marlon Freitas
|1
|0.03
|Адриэлсон
|1
|0.03
|Насименто Матеус
|1
|0.03
|Марсал Фернандо
|0
|0
|Угу Мигель
|0
|0
|Janderson
|0
|0
|Габриэл III
|0
|0
|Matias Segovia
|0
|0
|Kayque
|0
|0
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Насименто Бруно III
|8 (2)
|0.22
|Уэсли Лопес
|4
|0.11
|Хавьер Марлон
|3
|0.08
|Gilberto IV
|3
|0.08
|Артур Гомес VIII
|3
|0.08
|Machado
|1
|0.03
|Nikao
|1
|0.03
|Рамиро
|1
|0.03
|Castan da Silva Luciano
|1
|0.03
|Дурадо Энрике
|1
|0.03
|Перейра Матеус
|1
|0.03
|Маркес Лукас
|1
|0.03
|Papagaio
|1
|0.03
|Jussa
|1
|0.03
|Vinicius Robert
|1
|0.03
|Виллиам Фуртадо
|0
|0
|Витал Матеус
|0
|0
|Lucas Silva IV
|0
|0
|Нерис
|0
|0
|Формига Игор
|0
|0
|_Ian Luccas
|0
|0
Карточки
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соарес Франсиско
|10
|0
|Марсал Фернандо
|8
|1
|Куэста Виктор
|9
|0
|Че Че
|8
|0
|Эдуардо Карлос II
|6
|1
|Адриэлсон
|6
|1
|Ди Пласидо Леонель
|5
|0
|Luis Castro
|3
|1
|Виктор Жоао II
|4
|0
|Данило Барбоза
|4
|0
|Рафаэль да Сильва
|2
|1
|Угу Мигель
|3
|0
|Marlon Freitas
|3
|0
|Сампайо Филипе
|2
|0
|Сантос Жуниор
|2
|0
|Сеговия Луис Джеованни
|2
|0
|Janderson
|2
|0
|Габриэл III
|2
|0
|Lucio Flavio I
|1
|0
|Эрнандес Диего
|1
|0
|Перри Лукас
|1
|0
|Фернандес Лукас IV
|1
|0
|Matias Segovia
|1
|0
|Bruno Lage
|1
|0
|Kayque
|1
|0
|Насименто Матеус
|1
|0
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jussa
|9
|0
|Маркес Лукас
|5
|2
|Нерис
|8
|0
|Castan da Silva Luciano
|7
|0
|Хавьер Марлон
|7
|0
|Виллиам Фуртадо
|6
|0
|Уэсли Лопес
|6
|0
|Machado
|5
|0
|Gilberto IV
|4
|0
|Паласиос Элибельтон
|4
|0
|Насименто Бруно III
|4
|0
|Anderson Oliveira4
|2
|1
|Рафаэл Кабрал
|3
|0
|Рамиро
|3
|0
|Артур Гомес VIII
|3
|0
|Papagaio
|3
|0
|Валлиссон
|3
|0
|Nikao
|2
|0
|Алмейда Ричард
|2
|0
|Дурадо Энрике
|2
|0
|Lucas Silva IV
|2
|0
|_Ian Luccas
|2
|0
|Fernando Henrique
|0
|1
|Перейра Матеус
|1
|0
|Japa
|1
|0
|Neto XI
|1
|0
|Формига Игор
|1
|0
|Pepa
|1
|0
|Gabriel Mesquita
|1
|0
|Каики II
|1
|0
|Vinicius Robert
|1
|0
|Paulo Autuori
|1
|0
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (9)
45% (9)
10% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (12)
15% (3)
25% (5)
Крузейро
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
67% (12)
11% (2)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
12
7
Ботафого Рио-де-Жанейро
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Крузейро
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (6)
63% (12)
5% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
6
10
Упущенные победы
19
10
Ботафого Рио-де-Жанейро
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
34% (13)
50% (19)
16% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (17)
26% (10)
29% (11)
Крузейро
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (12)
51% (19)
16% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
46% (17)
27% (10)
Сухие победы
12
13
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
10
11
Упущенные победы
31
17
Голы по времени матча
Забито
37
20
19 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 11
16 Забивали первыми 8
20 Не забивали 27
8
22%
3
15%
1-15
6
16%
0
0%
16-30
5
14%
6
30%
31-45
9
24%
0
0%
46-60
5
14%
3
15%
61-75
4
11%
8
40%
76-90
Пропущено
18
16
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
2
11%
0
0%
1-15
3
17%
2
13%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
5
28%
1
6%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
4
22%
8
50%
76-90
Забито
20
11
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
26 Не забивали 29
0
0%
0
0%
1-15
7
35%
2
18%
16-30
3
15%
3
27%
31-45
1
5%
1
9%
46-60
3
15%
2
18%
61-75
6
30%
3
27%
76-90
Пропущено
18
18
10 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
2
11%
3
17%
1-15
3
17%
4
22%
16-30
5
28%
4
22%
31-45
3
17%
3
17%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
5
28%
3
17%
76-90
Забито
57
31
29 В 1-м тайме 14
28 Во 2-м тайме 17
25 Забивали первыми 12
8 Не забивали 19
8
14%
3
10%
1-15
13
23%
2
6%
16-30
8
14%
9
29%
29%
31-45
10
18%
1
3%
46-60
8
14%
5
16%
61-75
10
18%
11
35%
76-90
Пропущено
36
34
17 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 19
23 Не пропускали 24
4
11%
3
9%
1-15
6
17%
6
18%
16-30
7
19%
6
18%
31-45
8
22%
4
12%
46-60
2
6%
4
12%
61-75
9
25%
11
32%
76-90
Результаты последних матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Коритиба Парана - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сантос 1:1 Форталеза Сеара - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2
Ботафого Рио-де-Жанейро - Гремио 3:4 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 3:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Куяба 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Америка Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гойяс 1:1 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 1:2 Дефенса и Хустисия - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 3:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Дефенса и Хустисия 1:1 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0
Крузейро
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Гойяс - Крузейро 0:1 Крузейро - Васко да Гама 2:2 Форталеза Сеара - Крузейро 0:1
Коритиба Парана - Крузейро 1:0 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Сан-Паулу - Крузейро 1:0 Крузейро - Байя 3:0 Атлетико Минейро - Крузейро 0:1 Крузейро - Фламенго 0:2 Куяба - Крузейро 0:0 Крузейро - Америка Минейро 1:1 Флуминенсе - Крузейро 1:0 Сантос - Крузейро 0:3 Крузейро - Ред Булл Брагантино 0:0 Гремио - Крузейро 3:0 Крузейро - Коринтианс 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 1:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:3
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
Крузейро
Точный счет
2:0
5 раз 25%
1:1
4 раза 20%
3:0
2 раза 10%
3:4
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 30%
1
6 раз 30%
3
5 раз 25%
0
2 раза 10%
4
1 раз 5%
0
9 раз 50%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
4 раза 22%
2:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
0:1
4 раза 21%
1:0
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
0:3
2 раза 11%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 39%
0
6 раз 33%
1
4 раза 22%
3
1 раз 6%
0
8 раз 42%
1
6 раз 32%
3
3 раза 16%
2
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Точный счет
1:0
5 раз 13%
1:1
5 раз 13%
2:0
5 раз 13%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
3:4
2 раза 5%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:1
8 раз 22%
0:0
6 раз 16%
1:0
6 раз 16%
1:1
4 раза 11%
0:2
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
Точное количество голов
2
13 раз 34%
1
10 раз 26%
0
8 раз 21%
3
6 раз 16%
4
1 раз 3%
0
17 раз 46%
1
12 раз 32%
3
4 раза 11%
2
3 раза 8%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ботафого Рио-де-Жанейро
Крузейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
182
Больше Меньше
99
128
315
614
117
119
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
118
810
514
117
415
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
308
Больше Меньше
2017
2018
829
731
532
137
136
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
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|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|19 (4)
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|18 (4)
|Гремио
|Суарес Луис
|15 (11)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|15 (11)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|13 (2)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 15
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 12
|Сантос
|Rodrigo Fernandez2
|1 12
|Палмейрас Сан-Паулу
|Гомес Густаво
|2 10
|Сан-Паулу
|Коста Диего
|13