  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 37.
Атлетико Минейро
0:0
Второй тайм: 71'
Сан-Паулу
0'
47' Желтая карточка
Michel Araujo
65' Желтая карточка
Арана Гильерме

Ход матча

45'
 
Michel Araujo
Лукас Моура
47'
 
Michel Araujo
48'
Павон Кристиан
Igor Rabello
 
62'
 
Nathan Mendes
Рафинья XXI
62'
 
Жуан Бланко
Alisson II
65'
Арана Гильерме
 
Лучшие коэффициенты
Атлетико Минейро
Ничья
Сан-Паулу
6.30
3.70
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6.25
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Все Коэффициенты
22
Эверсон
25
Феррейра
Мариано
4
Ревер
Умберто
16
Igor
Rabello
13
Арана
Гильерме
5
Отавио
II
8
Эденилсон
дос
Сантос
15
Сарачо
Федерико
17
Igor
Gomes
7
Халк
Живанилдо
10
Паулиньо
Жозе
23
Рафаэл
Пирес
13
Рафинья
XXI
5
Арболеда
Роберт
35
Lucas
Beraldo
38
Caio
Paulista
29
Pablo
Maia
25
Alisson
II
27
Wellington
Rato
7
Лукас
Моура
10
Лусиано
Невес
49
Эрисон
Атлетико Минейро
4-4-2
Сан-Паулу
4-5-1

История личных встреч

Атлетико Минейро
Сан-Паулу

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
35%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 12 побед

37 матчей

43.2%
18.9%
37.9%
16 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

37.8%
37.8%
24.4%
14 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

29.7%
37.8%
32.5%
11 побед 14 ничьих 12 побед

История матчей

СA
0:2
СA
2:2
СA
0:0
СA
0:0
СA
1:0
СA
3:0
СA
3:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:2
СA
1:0
СA
1:2
СA
1:2
СA
1:2
КЛ
2:1
КЛ
1:0
СA
4:2
СA
3:1
БСА
1:0
БСА
2:1
БСА
1:0
БСА
0:0
КЛ
4:1
КЛ
1:2
КЛ
2:0
КЛ
2:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
2:1
СA
0:1
СA
4:0
СA
2:3
СA
0:1
СA
2:0
СA
1:1
СA
5:1

Голы

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

1.37
1

Среднее время на гол

65
90

Всего голов

33
13

Голов в среднем за матч

1.83
0.68

Среднее время на гол

49
131

Всего голов

59
31

Голов в среднем за матч

1.59
0.84

Тотал матчей

2.5
34
Больше 92%
Меньше 8%
3
24
Больше 65%
Меньше 35%
13
18
Больше 49%
Меньше 51%
19
8
Больше 22%
Меньше 78%
29
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
35

Среднее время на гол

56
107

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паулиньо Жозе 18 0.49
Халк Живанилдо 14 (5) 0.38
Павон Кристиан 3 (1) 0.08
Сарачо Федерико 2 0.05
Igor Gomes 2 0.05
Hyoran 2 0.05
Арана Гильерме 2 0.05
Эденилсон дос Сантос 1 0.03
Кардек Алан 1 0.03
Rubens 1 0.03
Варгас Эдуардо 1 0.03
Лемос Маурисио 1 0.03
Саравия Ренсо 0 0
Педриньо II 0 0
Батталья Родриго 0 0
Феррейра Мариано 0 0
Жемерсон де Жесус 0 0
Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кальери Хонатан 9 (2) 0.24
Лусиано Невес 7 (1) 0.19
Pablo Maia 4 0.11
David VI 2 0.05
Пауло Маркос 2 0.05
Michel Araujo 2 0.05
Пато Алешандре 2 0.05
Родригес Хамес 1 0.03
Caio Paulista 1 0.03
Rodrigo Nestor 1 0.03
Жуан Бланко 1 0.03
Alan Franco1 1 0.03
Эрисон 1 (1) 0.03
Лукас Моура 1 0.03
Невес Габриэль 1 0.03
Lucas Beraldo 1 0.03
Nathan Mendes 1 0.03
Alisson II 0 0
Wellington Rato 0 0
Рафинья Марсио 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемос Маурисио 11 1
Халк Живанилдо 8 1
Саравия Ренсо 8 1
Жемерсон де Жесус 9 0
Отавио II 8 0
Сарачо Федерико 8 0
Павон Кристиан 7 0
Эверсон 6 0
Батталья Родриго 6 0
Феррейра Мариано 5 0
Hyoran 4 0
Rubens 4 0
Igor Rabello 2 1
Варгас Эдуардо 3 0
Арана Гильерме 1 1
Эдуардо Коудет 2 0
Франко Алан 2 0
Igor Gomes 2 0
Де Лара Фукс Бруно 2 0
Педриньо II 2 0
Matheus Mendes 2 0
Луис Фелипе Сколари 0 1
Кардек Алан 1 0
Эденилсон дос Сантос 1 0
Ревер Умберто 1 0
Patrick I 1 0
Nathan VI 1 0
Alisson Santana 1 0
Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pablo Maia 8 1
Рафинья XXI 8 1
Невес Габриэль 6 1
Lucas Beraldo 7 0
Коста Диего 6 0
Кальери Хонатан 6 0
Wellington Rato 6 0
Rodrigo Nestor 4 1
David VI 5 0
Лусиано Невес 5 0
Nathan Mendes 5 0
Dorival Junior 3 1
Caio Paulista 4 0
Michel Araujo 3 0
Alan Franco1 3 0
Rodrigo Huendra 3 0
Арболеда Роберт 1 1
Рафинья Марсио 2 0
Пауло Маркос 2 0
Жуан Бланко 2 0
Welington 2 0
Alisson II 2 0
Patryck 2 0
Rai Ramos 2 0
Эрисон 2 0
Таллиш Энрике 1 0
Рафаэл Пирес 1 0
Мендес Джегсон 1 0
Жандрей 1 0
Luan5 1 0
Matheus Belem 1 0

Результаты матчей

Атлетико Минейро
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Сан-Паулу
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
33% (6)
56% (10)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

8
10
Атлетико Минейро
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Сан-Паулу
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
11% (2)
61% (11)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

21
27
Атлетико Минейро
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
36% (13)
39% (14)
25% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
39% (14)
33% (12)
Сан-Паулу
16%
84%
4 победы 21 поражение
Первый тайм
17% (6)
50% (18)
33% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (4)
42% (15)
47% (17)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

8
10

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

29
37

Голы по времени матча

Забито

27
11
13 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 4
16 Забивали первыми 6
19 Не забивали 25
4
15%
3
27%
1-15
4
15%
2
18%
16-30
5
19%
2
18%
31-45
5
19%
0
0%
46-60
4
15%
0
0%
61-75
5
19%
4
36%
76-90

Пропущено

14
22
5 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
2
14%
4
18%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
3
21%
5
23%
31-45
2
14%
2
9%
46-60
2
14%
3
14%
61-75
5
36%
6
27%
76-90

Забито

22
28
8 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 9
24 Не забивали 23
5
23%
0
0%
1-15
1
5%
5
18%
16-30
2
9%
7
25%
31-45
2
9%
2
7%
46-60
4
18%
2
7%
61-75
8
36%
12
43%
76-90

Пропущено

13
13
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
23%
4
31%
1-15
2
15%
2
15%
16-30
2
15%
2
15%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
2
15%
3
23%
76-90

Забито

49
39
21 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 20
24 Забивали первыми 15
7 Не забивали 12
9
18%
3
8%
1-15
5
10%
7
18%
16-30
7
14%
9
23%
31-45
7
14%
2
5%
46-60
8
16%
2
5%
61-75
13
27%
16
41%
76-90

Пропущено

27
35
12 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 21
5
19%
8
23%
1-15
2
7%
4
11%
16-30
5
19%
7
20%
31-45
4
15%
3
9%
46-60
4
15%
4
11%
61-75
7
26%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Фламенго - Атлетико Минейро 0:3 Атлетико Минейро - Гремио 3:0 Атлетико Минейро - Гойяс 2:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 1:1
Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 3:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Крузейро 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Коритиба Парана 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Куяба 1:0 Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Сантос 2:0 Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Байя 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2
Сан-Паулу
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Байя - Сан-Паулу 0:1 Сан-Паулу - Куяба 0:0 Флуминенсе - Сан-Паулу 1:0 Сантос - Сан-Паулу 0:0
Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:0 Сан-Паулу - Крузейро 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 5:0 Сан-Паулу - Гремио 3:0 Гойяс - Сан-Паулу 2:0 Васко да Гама - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Сан-Паулу - Коритиба Парана 2:1 Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2 Фламенго - Сан-Паулу 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - ЛДУ Кито 1:0 Америка Минейро - Сан-Паулу 2:1 ЛДУ Кито - Сан-Паулу 2:1

Результаты матчей

Атлетико Минейро
Сан-Паулу

Точный счет

1:0
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
2
6 раз 33%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%

Точный счет

1:1
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:1
5 раз 28%
0:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
10 раз 56%
0
8 раз 44%

Точный счет

1:1
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
1:2
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:1
9 раз 25%
0:0
7 раз 19%
1:0
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 39%
2
11 раз 31%
0
7 раз 19%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
1
14 раз 39%
0
13 раз 36%
2
5 раз 14%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Атлетико Минейро
Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
13
5
8
10
1.5
9
9
2
16
2.5
4
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
10
8
7
11
1.5
2
16
2.5
1
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
7
0.5
Больше Меньше
23
13
15
21
1.5
9
27
4
32
2.5
4
32
1
35
3.5
2
34
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 36 19 9 8 62 - 32 66
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 37 18 10 9 58 - 35 64
3.
Атлетико Минейро
 0:0 37 18 10 9 49 - 27 64
4.
Фламенго
 36 18 9 9 54 - 40 63
5.
Гремио
 36 19 5 12 59 - 54 62
6.
Ред Булл Брагантино
 36 16 11 9 47 - 33 59
7.
Флуминенсе
 36 16 8 12 49 - 43 56
8.
Атлетико Паранаэнсе
 37 13 15 9 49 - 41 54
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 37 14 10 13 43 - 44 52
10.
Сан-Паулу
 0:0 37 13 12 12 38 - 36 51
11.
Форталеза Сеара
 36 13 9 14 42 - 43 48
12.
Куяба
 36 13 9 14 36 - 37 48
13.
Коринтианс
 37 11 14 12 45 - 48 47
14.
Крузейро
 36 11 12 13 34 - 31 45
15.
Сантос
 36 11 10 15 38 - 59 43
16.
Васко да Гама
 36 11 9 16 39 - 49 42
17.
Байя
 36 11 8 17 44 - 49 41
18.
Гойяс
 36 8 11 17 35 - 52 35
19.
Коритиба Парана
 36 8 6 22 41 - 70 30
20.
Америка Минейро
 36 4 9 23 39 - 78 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 18 13 4 1 31 - 15 43
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 18 13 2 3 34 - 12 41
3.
Гремио
 18 13 2 3 33 - 16 41
4.
Сан-Паулу
 0:0 18 12 3 3 28 - 13 39
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 19 11 4 4 37 - 18 37
6.
Ред Булл Брагантино
 18 10 5 3 27 - 14 35
7.
Атлетико Паранаэнсе
 18 9 8 1 30 - 19 35
8.
Атлетико Минейро
 0:0 19 10 4 5 26 - 15 34
9.
Фламенго
 18 9 5 4 24 - 15 32
10.
Форталеза Сеара
 18 8 6 4 27 - 20 30
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 18 8 5 5 27 - 20 29
12.
Коринтианс
 19 6 10 3 26 - 23 28
13.
Васко да Гама
 18 8 2 8 22 - 22 26
14.
Байя
 18 7 5 6 25 - 20 26
15.
Сантос
 18 6 7 5 25 - 26 25
16.
Куяба
 18 5 6 7 20 - 22 21
17.
Крузейро
 18 4 7 7 13 - 16 19
18.
Гойяс
 18 4 7 7 18 - 25 19
19.
Коритиба Парана
 18 4 4 10 17 - 26 16
20.
Америка Минейро
 18 4 2 12 18 - 36 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 18 9 4 5 30 - 25 31
2.
Атлетико Минейро
 0:0 18 8 6 4 23 - 12 30
3.
Куяба
 18 8 3 7 16 - 15 27
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 18 7 6 5 21 - 17 27
5.
Крузейро
 18 7 5 6 21 - 15 26
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 18 6 7 5 28 - 20 25
7.
Ред Булл Брагантино
 18 6 6 6 20 - 19 24
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 19 6 5 8 16 - 24 23
9.
Гремио
 18 6 3 9 26 - 38 21
10.
Коринтианс
 18 5 4 9 19 - 25 19
11.
Атлетико Паранаэнсе
 19 4 7 8 19 - 22 19
12.
Форталеза Сеара
 18 5 3 10 15 - 23 18
13.
Сантос
 18 5 3 10 13 - 33 18
14.
Гойяс
 18 4 4 10 17 - 27 16
15.
Васко да Гама
 18 3 7 8 17 - 27 16
16.
Байя
 18 4 3 11 19 - 29 15
17.
Коритиба Парана
 18 4 2 12 24 - 44 14
18.
Флуминенсе
 18 3 4 11 18 - 28 13
19.
Сан-Паулу
 0:0 19 1 9 9 10 - 23 12
20.
Америка Минейро
 18 0 7 11 21 - 42 7
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 18 (4)
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 18 (4)
Гремио Суарес Луис 14 (11)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 14 (10)
Сантос Леонардо Маркос 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 15
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 12
Коритиба Парана Robson IV 13
Флуминенсе Андре 1 11
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 55'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Лучшие коэффициенты
Атлетико Минейро
Ничья
Сан-Паулу
6.30
3.70
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6.25
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Сан-Паулу
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