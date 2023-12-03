  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 37.
Атлетико Минейро
2:1
Конец матча
Сан-Паулу
0'
46' Желтая карточка
Michel Araujo
65' Желтая карточка
Арана Гильерме
1:0
77' Гол
Халк Живанилдо
78' Желтая карточка
Халк Живанилдо
85' Желтая карточка
Matheus Mendes
1:1
90' Пенальти
Лусиано Невес
2:1
90' Гол
Паулиньо Жозе
90' Желтая карточка
Паулиньо Жозе
90'+13
22
Эверсон
25
Феррейра
Мариано
4
Ревер
Умберто
16
Igor
Rabello
13
Арана
Гильерме
5
Отавио
II
8
Эденилсон
дос
Сантос
15
Сарачо
Федерико
17
Igor
Gomes
7
Халк
Живанилдо
10
Паулиньо
Жозе
23
Рафаэл
Пирес
13
Рафинья
XXI
5
Арболеда
Роберт
35
Lucas
Beraldo
38
Caio
Paulista
29
Pablo
Maia
25
Alisson
II
27
Wellington
Rato
7
Лукас
Моура
10
Лусиано
Невес
49
Эрисон
Атлетико Минейро
4-4-2
Сан-Паулу
4-5-1

История личных встреч

Атлетико Минейро
Сан-Паулу

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
35%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 12 побед

37 матчей

43.2%
18.9%
37.9%
16 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

37.8%
37.8%
24.4%
14 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

29.7%
37.8%
32.5%
11 побед 14 ничьих 12 побед

История матчей

СA
0:2
СA
2:2
СA
0:0
СA
0:0
СA
1:0
СA
3:0
СA
3:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:2
СA
1:0
СA
1:2
СA
1:2
СA
1:2
КЛ
2:1
КЛ
1:0
СA
4:2
СA
3:1
БСА
1:0
БСА
2:1
БСА
1:0
БСА
0:0
КЛ
4:1
КЛ
1:2
КЛ
2:0
КЛ
2:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
2:1
СA
0:1
СA
4:0
СA
2:3
СA
0:1
СA
2:0
СA
1:1
СA
5:1

Голы

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

1.37
1

Среднее время на гол

65
90

Всего голов

33
13

Голов в среднем за матч

1.83
0.68

Среднее время на гол

49
131

Всего голов

59
31

Голов в среднем за матч

1.59
0.84

Тотал матчей

2.5
34
Больше 92%
Меньше 8%
3
24
Больше 65%
Меньше 35%
13
18
Больше 49%
Меньше 51%
19
8
Больше 22%
Меньше 78%
29
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
35

Среднее время на гол

56
107

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паулиньо Жозе 19 0.51
Халк Живанилдо 15 (5) 0.41
Павон Кристиан 3 (1) 0.08
Сарачо Федерико 2 0.05
Igor Gomes 2 0.05
Hyoran 2 0.05
Арана Гильерме 2 0.05
Эденилсон дос Сантос 1 0.03
Кардек Алан 1 0.03
Rubens 1 0.03
Варгас Эдуардо 1 0.03
Лемос Маурисио 1 0.03
Саравия Ренсо 0 0
Педриньо II 0 0
Батталья Родриго 0 0
Феррейра Мариано 0 0
Жемерсон де Жесус 0 0
Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кальери Хонатан 9 (2) 0.24
Лусиано Невес 8 (2) 0.22
Pablo Maia 4 0.11
David VI 2 0.05
Пауло Маркос 2 0.05
Michel Araujo 2 0.05
Пато Алешандре 2 0.05
Родригес Хамес 1 0.03
Caio Paulista 1 0.03
Rodrigo Nestor 1 0.03
Жуан Бланко 1 0.03
Alan Franco1 1 0.03
Эрисон 1 (1) 0.03
Лукас Моура 1 0.03
Невес Габриэль 1 0.03
Lucas Beraldo 1 0.03
Nathan Mendes 1 0.03
Alisson II 0 0
Wellington Rato 0 0
Рафинья Марсио 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемос Маурисио 11 1
Халк Живанилдо 9 1
Саравия Ренсо 8 1
Жемерсон де Жесус 9 0
Отавио II 8 0
Сарачо Федерико 8 0
Павон Кристиан 7 0
Эверсон 6 0
Батталья Родриго 6 0
Феррейра Мариано 5 0
Hyoran 4 0
Rubens 4 0
Арана Гильерме 2 1
Igor Rabello 2 1
Варгас Эдуардо 3 0
Matheus Mendes 3 0
Эдуардо Коудет 2 0
Франко Алан 2 0
Igor Gomes 2 0
Де Лара Фукс Бруно 2 0
Педриньо II 2 0
Луис Фелипе Сколари 0 1
Кардек Алан 1 0
Эденилсон дос Сантос 1 0
Ревер Умберто 1 0
Patrick I 1 0
Nathan VI 1 0
Alisson Santana 1 0
Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pablo Maia 8 1
Рафинья XXI 8 1
Невес Габриэль 6 1
Lucas Beraldo 7 0
Коста Диего 6 0
Кальери Хонатан 6 0
Wellington Rato 6 0
Rodrigo Nestor 4 1
David VI 5 0
Лусиано Невес 5 0
Nathan Mendes 5 0
Dorival Junior 3 1
Caio Paulista 4 0
Michel Araujo 3 0
Alan Franco1 3 0
Rodrigo Huendra 3 0
Арболеда Роберт 1 1
Рафинья Марсио 2 0
Пауло Маркос 2 0
Жуан Бланко 2 0
Welington 2 0
Alisson II 2 0
Patryck 2 0
Rai Ramos 2 0
Эрисон 2 0
Таллиш Энрике 1 0
Рафаэл Пирес 1 0
Мендес Джегсон 1 0
Жандрей 1 0
Luan5 1 0
Matheus Belem 1 0

Результаты матчей

Атлетико Минейро
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (9)
42% (8)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Сан-Паулу
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
33% (6)
56% (10)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

8
11
Атлетико Минейро
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Сан-Паулу
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
63% (12)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
47% (9)
42% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

21
27
Атлетико Минейро
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
35% (13)
41% (15)
24% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
38% (14)
32% (12)
Сан-Паулу
15.4%
84.6%
4 победы 22 поражения
Первый тайм
16% (6)
51% (19)
32% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (4)
41% (15)
49% (18)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

8
10

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

29
38

Голы по времени матча

Забито

29
12
13 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 5
17 Забивали первыми 6
19 Не забивали 25
4
14%
3
25%
1-15
4
14%
2
17%
16-30
5
17%
2
17%
31-45
5
17%
0
0%
46-60
4
14%
0
0%
61-75
7
24%
5
42%
76-90

Пропущено

15
24
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
2
13%
4
17%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
3
20%
5
21%
31-45
2
13%
2
8%
46-60
2
13%
3
13%
61-75
6
40%
8
33%
76-90

Забито

22
28
8 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 9
25 Не забивали 24
5
23%
0
0%
1-15
1
5%
5
18%
16-30
2
9%
7
25%
31-45
2
9%
2
7%
46-60
4
18%
2
7%
61-75
8
36%
12
43%
76-90

Пропущено

13
13
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
23%
4
31%
1-15
2
15%
2
15%
16-30
2
15%
2
15%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
2
15%
3
23%
76-90

Забито

51
40
21 В 1-м тайме 19
30 Во 2-м тайме 21
25 Забивали первыми 15
7 Не забивали 12
9
18%
3
8%
1-15
5
10%
7
18%
16-30
7
14%
9
23%
31-45
7
14%
2
5%
46-60
8
16%
2
5%
61-75
15
29%
29%
17
43%
76-90

Пропущено

28
37
12 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 22
5
18%
8
22%
1-15
2
7%
4
11%
16-30
5
18%
7
19%
31-45
4
14%
3
8%
46-60
4
14%
4
11%
61-75
8
29%
11
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Фламенго - Атлетико Минейро 0:3 Атлетико Минейро - Гремио 3:0 Атлетико Минейро - Гойяс 2:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 1:1
Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 3:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Крузейро 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Коритиба Парана 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Куяба 1:0 Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Сантос 2:0 Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Байя 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2
Сан-Паулу
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Байя - Сан-Паулу 0:1 Сан-Паулу - Куяба 0:0 Флуминенсе - Сан-Паулу 1:0 Сантос - Сан-Паулу 0:0
Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:0 Сан-Паулу - Крузейро 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 5:0 Сан-Паулу - Гремио 3:0 Гойяс - Сан-Паулу 2:0 Васко да Гама - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Сан-Паулу - Коритиба Парана 2:1 Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2 Фламенго - Сан-Паулу 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - ЛДУ Кито 1:0 Америка Минейро - Сан-Паулу 2:1 ЛДУ Кито - Сан-Паулу 2:1

Результаты матчей

Атлетико Минейро
Сан-Паулу

Точный счет

1:0
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
2:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
2
7 раз 37%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%

Точный счет

1:1
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:1
6 раз 32%
0:0
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
1:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
11 раз 58%
0
8 раз 42%

Точный счет

1:1
6 раз 16%
1:0
5 раз 14%
1:2
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:1
10 раз 27%
0:0
7 раз 19%
1:0
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
0:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 38%
2
12 раз 32%
0
7 раз 19%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
1
15 раз 41%
0
13 раз 35%
2
5 раз 14%
3
2 раза 5%
4
2 раза 5%

Тоталы голов в матче

Атлетико Минейро
Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
2
0.5
Больше Меньше
13
5
9
10
1.5
9
9
2
17
2.5
4
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
11
8
7
11
1.5
2
16
2.5
1
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
7
0.5
Больше Меньше
24
13
16
21
1.5
9
28
4
33
2.5
4
33
1
36
3.5
2
35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 36 19 9 8 62 - 32 66
2.
Атлетико Минейро
 37 19 9 9 51 - 28 66
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 37 18 10 9 58 - 35 64
4.
Фламенго
 36 18 9 9 54 - 40 63
5.
Гремио
 36 19 5 12 59 - 54 62
6.
Ред Булл Брагантино
 36 16 11 9 47 - 33 59
7.
Флуминенсе
 36 16 8 12 49 - 43 56
8.
Атлетико Паранаэнсе
 37 13 15 9 49 - 41 54
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 37 14 10 13 43 - 44 52
10.
Сан-Паулу
 37 13 11 13 39 - 38 50
11.
Форталеза Сеара
 36 13 9 14 42 - 43 48
12.
Куяба
 36 13 9 14 36 - 37 48
13.
Коринтианс
 37 11 14 12 45 - 48 47
14.
Крузейро
 36 11 12 13 34 - 31 45
15.
Сантос
 36 11 10 15 38 - 59 43
16.
Васко да Гама
 36 11 9 16 39 - 49 42
17.
Байя
 36 11 8 17 44 - 49 41
18.
Гойяс
 36 8 11 17 35 - 52 35
19.
Коритиба Парана
 36 8 6 22 41 - 70 30
20.
Америка Минейро
 36 4 9 23 39 - 78 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 18 13 4 1 31 - 15 43
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 18 13 2 3 34 - 12 41
3.
Гремио
 18 13 2 3 33 - 16 41
4.
Сан-Паулу
 18 12 3 3 28 - 13 39
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 19 11 4 4 37 - 18 37
6.
Атлетико Минейро
 19 11 3 5 28 - 16 36
7.
Ред Булл Брагантино
 18 10 5 3 27 - 14 35
8.
Атлетико Паранаэнсе
 18 9 8 1 30 - 19 35
9.
Фламенго
 18 9 5 4 24 - 15 32
10.
Форталеза Сеара
 18 8 6 4 27 - 20 30
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 18 8 5 5 27 - 20 29
12.
Коринтианс
 19 6 10 3 26 - 23 28
13.
Васко да Гама
 18 8 2 8 22 - 22 26
14.
Байя
 18 7 5 6 25 - 20 26
15.
Сантос
 18 6 7 5 25 - 26 25
16.
Куяба
 18 5 6 7 20 - 22 21
17.
Крузейро
 18 4 7 7 13 - 16 19
18.
Гойяс
 18 4 7 7 18 - 25 19
19.
Коритиба Парана
 18 4 4 10 17 - 26 16
20.
Америка Минейро
 18 4 2 12 18 - 36 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 18 9 4 5 30 - 25 31
2.
Атлетико Минейро
 18 8 6 4 23 - 12 30
3.
Куяба
 18 8 3 7 16 - 15 27
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 18 7 6 5 21 - 17 27
5.
Крузейро
 18 7 5 6 21 - 15 26
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 18 6 7 5 28 - 20 25
7.
Ред Булл Брагантино
 18 6 6 6 20 - 19 24
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 19 6 5 8 16 - 24 23
9.
Гремио
 18 6 3 9 26 - 38 21
10.
Коринтианс
 18 5 4 9 19 - 25 19
11.
Атлетико Паранаэнсе
 19 4 7 8 19 - 22 19
12.
Форталеза Сеара
 18 5 3 10 15 - 23 18
13.
Сантос
 18 5 3 10 13 - 33 18
14.
Гойяс
 18 4 4 10 17 - 27 16
15.
Васко да Гама
 18 3 7 8 17 - 27 16
16.
Байя
 18 4 3 11 19 - 29 15
17.
Коритиба Парана
 18 4 2 12 24 - 44 14
18.
Флуминенсе
 18 3 4 11 18 - 28 13
19.
Сан-Паулу
 19 1 8 10 11 - 25 11
20.
Америка Минейро
 18 0 7 11 21 - 42 7
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 19 (4)
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 18 (4)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 15 (11)
Гремио Суарес Луис 14 (11)
Сантос Леонардо Маркос 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 15
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 12
Коритиба Парана Robson IV 13
Флуминенсе Андре 1 11
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 11
Весь список
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    • Первый тайм
    • 55'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 54'
      Лукас Моура уходит с поля. Мичел Араухо выходит вместо него
    • Судья начинает матч
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