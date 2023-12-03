Тур: 37.
2:1
Конец матча
0'
46' Желтая карточкаMichel Araujo
65' Желтая карточкаАрана Гильерме
1:0
77' ГолХалк Живанилдо
78' Желтая карточкаХалк Живанилдо
85' Желтая карточкаMatheus Mendes
1:1
90' ПенальтиЛусиано Невес
2:1
90' ГолПаулиньо Жозе
90' Желтая карточкаПаулиньо Жозе
90'+13
Ход матча
46'
65'
72'
77'
1:0
78'
85'
90'
1:1
90'
2:1
90'
22
Эверсон
16
Igor
Rabello
17
Igor
Gomes
23
Рафаэл
Пирес
13
Рафинья
XXI
29
Pablo
Maia
25
Alisson
II
49
Эрисон
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Igor GomesПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
47 РомулоПолузащитник
-
38 ПедриньоПолузащитник
-
23 Франко АланПолузащитник
-
20 HyoranПолузащитник
-
44 RubensПолузащитник
- Нападающий
-
49 Patrick I
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Сколари Луис Фелипе
- Основной состав
-
23 Рафаэл ПиресВратарь
-
13 Рафинья XXIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Pablo MaiaПолузащитник
-
25 Alisson IIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
49 ЭрисонНападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Жуан БланкоНападающий
-
8 Luan5
-
-
22 David VI
-
-
28 Alan Franco1
-
-
-
Главный тренер: Dorival Junior
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Атлетико Минейро
Сан-Паулу
20 матчей
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
35%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 12 побед
37 матчей
43.2%
18.9%
37.9%
16 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
37.8%
37.8%
24.4%
14 побед 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
29.7%
37.8%
32.5%
11 побед 14 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
18
Голов в среднем за матч
1.37
1
Среднее время на гол
65
90
Всего голов
33
13
Голов в среднем за матч
1.83
0.68
Среднее время на гол
49
131
Всего голов
59
31
Голов в среднем за матч
1.59
0.84
Тотал матчей
2.5
34
Больше 92%
Меньше 8%
3
24
Больше 65%
Меньше 35%
13
18
Больше 49%
Меньше 51%
19
8
Больше 22%
Меньше 78%
29
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
Среднее время на гол
56
107
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паулиньо Жозе
|19
|0.51
|Халк Живанилдо
|15 (5)
|0.41
|Павон Кристиан
|3 (1)
|0.08
|Сарачо Федерико
|2
|0.05
|Igor Gomes
|2
|0.05
|Hyoran
|2
|0.05
|Арана Гильерме
|2
|0.05
|Эденилсон дос Сантос
|1
|0.03
|Кардек Алан
|1
|0.03
|Rubens
|1
|0.03
|Варгас Эдуардо
|1
|0.03
|Лемос Маурисио
|1
|0.03
|Саравия Ренсо
|0
|0
|Педриньо II
|0
|0
|Батталья Родриго
|0
|0
|Феррейра Мариано
|0
|0
|Жемерсон де Жесус
|0
|0
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кальери Хонатан
|9 (2)
|0.24
|Лусиано Невес
|8 (2)
|0.22
|Pablo Maia
|4
|0.11
|David VI
|2
|0.05
|Пауло Маркос
|2
|0.05
|Michel Araujo
|2
|0.05
|Пато Алешандре
|2
|0.05
|Родригес Хамес
|1
|0.03
|Caio Paulista
|1
|0.03
|Rodrigo Nestor
|1
|0.03
|Жуан Бланко
|1
|0.03
|Alan Franco1
|1
|0.03
|Эрисон
|1 (1)
|0.03
|Лукас Моура
|1
|0.03
|Невес Габриэль
|1
|0.03
|Lucas Beraldo
|1
|0.03
|Nathan Mendes
|1
|0.03
|Alisson II
|0
|0
|Wellington Rato
|0
|0
|Рафинья Марсио
|0
|0
Карточки
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемос Маурисио
|11
|1
|Халк Живанилдо
|9
|1
|Саравия Ренсо
|8
|1
|Жемерсон де Жесус
|9
|0
|Отавио II
|8
|0
|Сарачо Федерико
|8
|0
|Павон Кристиан
|7
|0
|Эверсон
|6
|0
|Батталья Родриго
|6
|0
|Феррейра Мариано
|5
|0
|Hyoran
|4
|0
|Rubens
|4
|0
|Арана Гильерме
|2
|1
|Igor Rabello
|2
|1
|Варгас Эдуардо
|3
|0
|Matheus Mendes
|3
|0
|Эдуардо Коудет
|2
|0
|Франко Алан
|2
|0
|Igor Gomes
|2
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|2
|0
|Педриньо II
|2
|0
|Луис Фелипе Сколари
|0
|1
|Кардек Алан
|1
|0
|Эденилсон дос Сантос
|1
|0
|Ревер Умберто
|1
|0
|Patrick I
|1
|0
|Nathan VI
|1
|0
|Alisson Santana
|1
|0
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pablo Maia
|8
|1
|Рафинья XXI
|8
|1
|Невес Габриэль
|6
|1
|Lucas Beraldo
|7
|0
|Коста Диего
|6
|0
|Кальери Хонатан
|6
|0
|Wellington Rato
|6
|0
|Rodrigo Nestor
|4
|1
|David VI
|5
|0
|Лусиано Невес
|5
|0
|Nathan Mendes
|5
|0
|Dorival Junior
|3
|1
|Caio Paulista
|4
|0
|Michel Araujo
|3
|0
|Alan Franco1
|3
|0
|Rodrigo Huendra
|3
|0
|Арболеда Роберт
|1
|1
|Рафинья Марсио
|2
|0
|Пауло Маркос
|2
|0
|Жуан Бланко
|2
|0
|Welington
|2
|0
|Alisson II
|2
|0
|Patryck
|2
|0
|Rai Ramos
|2
|0
|Эрисон
|2
|0
|Таллиш Энрике
|1
|0
|Рафаэл Пирес
|1
|0
|Мендес Джегсон
|1
|0
|Жандрей
|1
|0
|Luan5
|1
|0
|Matheus Belem
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Минейро
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (9)
42% (8)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Сан-Паулу
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
33% (6)
56% (10)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
8
11
Атлетико Минейро
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Сан-Паулу
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
63% (12)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
47% (9)
42% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
21
27
Атлетико Минейро
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
35% (13)
41% (15)
24% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
38% (14)
32% (12)
Сан-Паулу
15.4%
84.6%
4 победы 22 поражения
Первый тайм
16% (6)
51% (19)
32% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (4)
41% (15)
49% (18)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
8
10
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
29
38
Голы по времени матча
Забито
29
12
13 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 5
17 Забивали первыми 6
19 Не забивали 25
4
14%
3
25%
1-15
4
14%
2
17%
16-30
5
17%
2
17%
31-45
5
17%
0
0%
46-60
4
14%
0
0%
61-75
7
24%
5
42%
76-90
Пропущено
15
24
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
2
13%
4
17%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
3
20%
5
21%
31-45
2
13%
2
8%
46-60
2
13%
3
13%
61-75
6
40%
8
33%
76-90
Забито
22
28
8 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 9
25 Не забивали 24
5
23%
0
0%
1-15
1
5%
5
18%
16-30
2
9%
7
25%
31-45
2
9%
2
7%
46-60
4
18%
2
7%
61-75
8
36%
12
43%
76-90
Пропущено
13
13
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
23%
4
31%
1-15
2
15%
2
15%
16-30
2
15%
2
15%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
2
15%
3
23%
76-90
Забито
51
40
21 В 1-м тайме 19
30 Во 2-м тайме 21
25 Забивали первыми 15
7 Не забивали 12
9
18%
3
8%
1-15
5
10%
7
18%
16-30
7
14%
9
23%
31-45
7
14%
2
5%
46-60
8
16%
2
5%
61-75
15
29%
29%
17
43%
76-90
Пропущено
28
37
12 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 22
5
18%
8
22%
1-15
2
7%
4
11%
16-30
5
18%
7
19%
31-45
4
14%
3
8%
46-60
4
14%
4
11%
61-75
8
29%
11
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Минейро
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Фламенго - Атлетико Минейро 0:3 Атлетико Минейро - Гремио 3:0 Атлетико Минейро - Гойяс 2:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 1:1
Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 3:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Крузейро 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Коритиба Парана 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Куяба 1:0 Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Сантос 2:0 Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Байя 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2
Сан-Паулу
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Байя - Сан-Паулу 0:1 Сан-Паулу - Куяба 0:0 Флуминенсе - Сан-Паулу 1:0 Сантос - Сан-Паулу 0:0
Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:0 Сан-Паулу - Крузейро 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 5:0 Сан-Паулу - Гремио 3:0 Гойяс - Сан-Паулу 2:0 Васко да Гама - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Сан-Паулу - Коритиба Парана 2:1 Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2 Фламенго - Сан-Паулу 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - ЛДУ Кито 1:0 Америка Минейро - Сан-Паулу 2:1 ЛДУ Кито - Сан-Паулу 2:1
Результаты матчей
Атлетико Минейро
Сан-Паулу
Точный счет
1:0
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
2:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
2
7 раз 37%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:1
6 раз 32%
0:0
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
1:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
11 раз 58%
0
8 раз 42%
Точный счет
1:1
6 раз 16%
1:0
5 раз 14%
1:2
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:1
10 раз 27%
0:0
7 раз 19%
1:0
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
0:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 38%
2
12 раз 32%
0
7 раз 19%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
1
15 раз 41%
0
13 раз 35%
2
5 раз 14%
3
2 раза 5%
4
2 раза 5%
Тоталы голов в матче
Атлетико Минейро
Сан-Паулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
172
Больше Меньше
135
910
99
217
414
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
118
711
216
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
307
Больше Меньше
2413
1621
928
433
433
136
235
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|19 (4)
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|18 (4)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|15 (11)
|Гремио
|Суарес Луис
|14 (11)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|13 (2)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 15
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 12
|Коритиба Парана
|Robson IV
|13
|Флуминенсе
|Андре
|1 11
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 11