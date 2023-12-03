Тур: 37.
Ход матча
6'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
16
Луис
Филипе
31
Араужо
Луис
4
Marllon
20
Рикельме
34
Аллисон
14
Raniele
29
Clayson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Араужо ЛуисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Кастро ПаблоПолузащитник
-
27 Энрике БруноПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Кунья МатеусНападающий
-
43 Уэсли ЛопесНападающий
- Нападающий
-
63 Lucas Rayan
-
Главный тренер: Тите
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 MarllonЗащитник
- Защитник
-
20 РикельмеЗащитник
-
34 АллисонПолузащитник
-
14 RanieleПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 ClaysonНападающий
- Запасные игроки
-
6 UendelЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 NeguebaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
55 Calebe
-
-
Главный тренер: Antonio Oliveira
История личных встреч
Фламенго
Куяба
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
1.33
0
Среднее время на гол
67
0
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.2
0.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
75
112
Бомбардиры внутри турнира
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|12 (4)
|0.33
|Де Арраскаэта Джорджиан
|7
|0.19
|Жерсон Сантос
|5
|0.14
|Габриэл Барбоза
|5 (4)
|0.14
|Эвертон Соарес
|4
|0.11
|Айртон Лукас
|4
|0.11
|Рибейро Эвертон
|3
|0.08
|Лео Перейра
|3
|0.08
|Пульгар Эрик
|2
|0.06
|Энрике Бруно
|2
|0.06
|Араужо Луис
|2
|0.06
|Viktor Hugo
|1
|0.03
|Луис Давид
|1
|0.03
|Уэсли Лопес
|1
|0.03
|Франса Матеус
|1
|0.03
|Луис Филипе
|0
|0
|Тьяго Маия
|0
|0
|Бруно Фабрисио
|0
|0
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дейверсон Силва
|12 (3)
|0.33
|Питта Исидро
|5 (1)
|0.14
|Clayson
|4 (1)
|0.11
|Raniele
|3
|0.08
|Fernando Sobral
|2
|0.06
|Роналд
|2
|0.06
|Денилсон Невес
|1
|0.03
|Веллингтон Силва
|1
|0.03
|Marllon
|1
|0.03
|Эмпереур Алан
|1
|0.03
|Рикельме
|1
|0.03
|Matheusinho
|1
|0.03
|Matheus Alexandre
|1
|0.03
|Pablo Cepellini
|0
|0
|Кафу Жонатан
|0
|0
|Ласерда Дерик
|0
|0
Карточки
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэл Барбоза
|7
|2
|Пульгар Эрик
|9
|0
|Энрике Бруно
|7
|1
|Бруно Фабрисио
|8
|0
|Айртон Лукас
|8
|0
|Тьяго Маия
|7
|0
|Жерсон Сантос
|4
|1
|Лео Перейра
|5
|0
|Луис Филипе
|3
|0
|Рибейро Эвертон
|3
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|3
|0
|Араужо Луис
|1
|1
|Видаль Артуро
|2
|0
|Котулио Матеус
|2
|0
|Луис Давид
|1
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Росси Агустин
|1
|0
|Мариньо
|1
|0
|Кунья Матеус
|1
|0
|Jesus Igor
|1
|0
|Педро Гильерме
|1
|0
|Viktor Hugo
|1
|0
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Antonio Oliveira
|9
|1
|Raniele
|10
|0
|Денилсон Невес
|8
|0
|Эмпереур Алан
|8
|0
|Marllon
|7
|0
|Филипе Аугусто
|5
|1
|Дейверсон Силва
|6
|0
|Fernando Sobral
|6
|0
|Matheus Alexandre
|5
|0
|Минейро Лукас
|4
|0
|Кафу Жонатан
|4
|0
|Patric Calmon
|2
|1
|Pablo Cepellini
|3
|0
|Walter Leandro Capeloza Artune II
|3
|0
|Matheusinho
|3
|0
|Рикельме
|3
|0
|Роналд
|2
|0
|Uendel
|1
|0
|Веллингтон Силва
|1
|0
|Clayson
|1
|0
|Иури Фрейтас
|1
|0
|Аллисон
|1
|0
Результаты матчей
Фламенго
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
17% (3)
22% (4)
Куяба
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (3)
67% (12)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
7
3
Фламенго
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Куяба
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
14
14
Упущенные победы
25
20
Фламенго
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
25% (9)
44% (16)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (18)
22% (8)
28% (10)
Куяба
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (7)
58% (21)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (15)
28% (10)
31% (11)
Сухие победы
11
12
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
14
17
Упущенные победы
32
23
Голы по времени матча
Забито
24
16
9 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 7
21 Не забивали 25
2
8%
0
0%
1-15
5
21%
3
19%
16-30
2
8%
3
19%
31-45
4
17%
3
19%
46-60
4
17%
1
6%
61-75
7
29%
29%
6
38%
76-90
Пропущено
15
15
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
2
13%
3
20%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
5
33%
5
33%
76-90
Забито
29
21
16 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 8
22 Не забивали 25
2
7%
2
10%
1-15
6
21%
2
10%
16-30
8
28%
2
10%
31-45
4
14%
6
29%
46-60
2
7%
3
14%
61-75
7
24%
6
29%
76-90
Пропущено
26
21
9 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
2
8%
3
14%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
4
15%
3
14%
31-45
7
27%
4
19%
46-60
1
4%
4
19%
61-75
9
35%
7
33%
76-90
Забито
53
37
25 В 1-м тайме 12
28 Во 2-м тайме 25
21 Забивали первыми 15
7 Не забивали 14
4
8%
2
5%
1-15
11
21%
5
14%
16-30
10
19%
5
14%
31-45
8
15%
9
24%
46-60
6
11%
4
11%
61-75
14
26%
12
32%
76-90
Пропущено
41
36
16 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 23
4
10%
6
17%
1-15
5
12%
2
6%
16-30
7
17%
5
14%
31-45
8
20%
6
17%
46-60
3
7%
5
14%
61-75
14
34%
12
33%
76-90
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фламенго - Атлетико Минейро 0:3 Америка Минейро - Фламенго 0:3 Фламенго - Ред Булл Брагантино 1:0 Фламенго - Флуминенсе 1:1
Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Форталеза Сеара - Фламенго 0:2 Фламенго - Сантос 1:2 Гремио - Фламенго 3:2 Фламенго - Васко да Гама 1:0 Крузейро - Фламенго 0:2 Коринтианс - Фламенго 1:1 Фламенго - Байя 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Гойяс - Фламенго 0:0 Фламенго - Сан-Паулу 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 1:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Коритиба Парана - Фламенго 2:3 Фламенго - Гремио 1:0
Куяба
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Сан-Паулу - Куяба 0:0 Куяба - Форталеза Сеара 2:1 Байя - Куяба 0:3
Сантос - Куяба 0:0 Куяба - Васко да Гама 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Куяба 0:1 Куяба - Коринтианс 0:1 Куяба - Гойяс 1:1 Коритиба Парана - Куяба 0:3 Куяба - Крузейро 0:0 Куяба - Флуминенсе 3:0 Атлетико Минейро - Куяба 1:0 Куяба - Америка Минейро 2:2 Гремио - Куяба 2:0 Ред Булл Брагантино - Куяба 2:0 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 2:0 Куяба - Фламенго 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:2
Результаты матчей
Фламенго
Куяба
Точный счет
1:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
3:0
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
Точный счет
2:3
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:0
4 раза 22%
0:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
4
1 раз 6%
0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
Точный счет
1:1
6 раз 17%
1:0
4 раза 11%
2:3
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:3
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:1
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 36%
2
8 раз 22%
0
7 раз 19%
3
7 раз 19%
4
1 раз 3%
0
15 раз 42%
1
11 раз 31%
2
5 раз 14%
3
5 раз 14%
Тоталы голов в матче
Фламенго
Куяба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
117
612
612
315
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
108
108
414
513
216
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
297
Больше Меньше
2115
1620
1026
828
531
135
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|37
|19
|10
|8
|62 - 32
|67
|2.
|37
|19
|9
|9
|51 - 28
|66
|3.
|1:0
|37
|19
|9
|9
|55 - 40
|66
|4.
|37
|18
|10
|9
|58 - 35
|64
|5.
|36
|19
|5
|12
|59 - 54
|62
|6.
|36
|16
|11
|9
|47 - 33
|59
|7.
|0:0
|37
|16
|9
|12
|49 - 43
|57
|8.
|37
|13
|15
|9
|49 - 41
|54
|9.
|37
|14
|10
|13
|43 - 44
|52
|10.
|37
|13
|11
|13
|39 - 38
|50
|11.
|36
|13
|9
|14
|42 - 43
|48
|12.
|0:1
|37
|13
|9
|15
|36 - 38
|48
|13.
|37
|11
|14
|12
|45 - 48
|47
|14.
|36
|11
|12
|13
|34 - 31
|45
|15.
|36
|11
|10
|15
|38 - 59
|43
|16.
|36
|11
|9
|16
|39 - 49
|42
|17.
|36
|11
|8
|17
|44 - 49
|41
|18.
|36
|8
|11
|17
|35 - 52
|35
|19.
|36
|8
|6
|22
|41 - 70
|30
|20.
|36
|4
|9
|23
|39 - 78
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|18
|13
|4
|1
|31 - 15
|43
|2.
|0:0
|19
|13
|3
|3
|34 - 12
|42
|3.
|18
|13
|2
|3
|33 - 16
|41
|4.
|18
|12
|3
|3
|28 - 13
|39
|5.
|19
|11
|4
|4
|37 - 18
|37
|6.
|19
|11
|3
|5
|28 - 16
|36
|7.
|18
|10
|5
|3
|27 - 14
|35
|8.
|18
|9
|8
|1
|30 - 19
|35
|9.
|1:0
|19
|10
|5
|4
|25 - 15
|35
|10.
|18
|8
|6
|4
|27 - 20
|30
|11.
|18
|8
|5
|5
|27 - 20
|29
|12.
|19
|6
|10
|3
|26 - 23
|28
|13.
|18
|8
|2
|8
|22 - 22
|26
|14.
|18
|7
|5
|6
|25 - 20
|26
|15.
|18
|6
|7
|5
|25 - 26
|25
|16.
|0:1
|18
|5
|6
|7
|20 - 22
|21
|17.
|18
|4
|7
|7
|13 - 16
|19
|18.
|18
|4
|7
|7
|18 - 25
|19
|19.
|18
|4
|4
|10
|17 - 26
|16
|20.
|18
|4
|2
|12
|18 - 36
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|18
|9
|4
|5
|30 - 25
|31
|2.
|18
|8
|6
|4
|23 - 12
|30
|3.
|18
|7
|6
|5
|21 - 17
|27
|4.
|0:1
|19
|8
|3
|8
|16 - 16
|27
|5.
|18
|7
|5
|6
|21 - 15
|26
|6.
|0:0
|18
|6
|7
|5
|28 - 20
|25
|7.
|18
|6
|6
|6
|20 - 19
|24
|8.
|19
|6
|5
|8
|16 - 24
|23
|9.
|18
|6
|3
|9
|26 - 38
|21
|10.
|18
|5
|4
|9
|19 - 25
|19
|11.
|19
|4
|7
|8
|19 - 22
|19
|12.
|18
|5
|3
|10
|15 - 23
|18
|13.
|18
|5
|3
|10
|13 - 33
|18
|14.
|18
|4
|4
|10
|17 - 27
|16
|15.
|18
|3
|7
|8
|17 - 27
|16
|16.
|18
|4
|3
|11
|19 - 29
|15
|17.
|18
|4
|2
|12
|24 - 44
|14
|18.
|0:0
|19
|3
|5
|11
|18 - 28
|14
|19.
|19
|1
|8
|10
|11 - 25
|11
|20.
|18
|0
|7
|11
|21 - 42
|7
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|19 (4)
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|18 (4)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|15 (11)
|Гремио
|Суарес Луис
|14 (11)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|13 (2)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 15
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 12
|Коритиба Парана
|Robson IV
|13
|Флуминенсе
|Андре
|1 11
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 11