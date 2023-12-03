  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 37.
Фламенго
1:0
Первый тайм: 15'
Куяба
0'
1:0
6' Гол
Араужо Луис

Ход матча

6'
Араужо Луис
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
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Фламенго
Ничья
Куяба
4.60
4.70
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9.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
17
Росси
Агустин
2
Варела
Гильермо
15
Бруно
Фабрисио
4
Лео
Перейра
16
Луис
Филипе
5
Пульгар
Эрик
20
Жерсон
Сантос
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
31
Араужо
Луис
9
Педро
Гильерме
11
Эвертон
Соарес
21
Heidemann
Joao
Carlos
2
Matheus
Alexandre
4
Marllon
33
Эмпереур
Алан
20
Рикельме
34
Аллисон
14
Raniele
27
Денилсон
Невес
7
Кафу
Жонатан
16
Дейверсон
Силва
29
Clayson
Фламенго
4-3-3
Куяба
4-3-3

История личных встреч

Фламенго
Куяба

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

СA
3:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
0:0
СA
0:2

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1.33
0

Среднее время на гол

67
0

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.2
0.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

75
112

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 12 (4) 0.33
Де Арраскаэта Джорджиан 7 0.19
Жерсон Сантос 5 0.14
Габриэл Барбоза 5 (4) 0.14
Эвертон Соарес 4 0.11
Айртон Лукас 4 0.11
Рибейро Эвертон 3 0.08
Лео Перейра 3 0.08
Пульгар Эрик 2 0.06
Энрике Бруно 2 0.06
Араужо Луис 2 0.06
Viktor Hugo 1 0.03
Луис Давид 1 0.03
Уэсли Лопес 1 0.03
Франса Матеус 1 0.03
Луис Филипе 0 0
Тьяго Маия 0 0
Бруно Фабрисио 0 0
Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дейверсон Силва 12 (3) 0.33
Питта Исидро 5 (1) 0.14
Clayson 4 (1) 0.11
Raniele 3 0.08
Fernando Sobral 2 0.06
Роналд 2 0.06
Денилсон Невес 1 0.03
Веллингтон Силва 1 0.03
Marllon 1 0.03
Эмпереур Алан 1 0.03
Рикельме 1 0.03
Matheusinho 1 0.03
Matheus Alexandre 1 0.03
Pablo Cepellini 0 0
Кафу Жонатан 0 0
Ласерда Дерик 0 0

Карточки

Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэл Барбоза 7 2
Пульгар Эрик 9 0
Энрике Бруно 7 1
Бруно Фабрисио 8 0
Айртон Лукас 8 0
Тьяго Маия 7 0
Жерсон Сантос 4 1
Лео Перейра 5 0
Луис Филипе 3 0
Рибейро Эвертон 3 0
Де Арраскаэта Джорджиан 3 0
Араужо Луис 1 1
Видаль Артуро 2 0
Котулио Матеус 2 0
Луис Давид 1 0
Андре Силва 1 0
Росси Агустин 1 0
Мариньо 1 0
Кунья Матеус 1 0
Jesus Igor 1 0
Педро Гильерме 1 0
Viktor Hugo 1 0
Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Antonio Oliveira 9 1
Raniele 10 0
Денилсон Невес 8 0
Эмпереур Алан 8 0
Marllon 7 0
Филипе Аугусто 5 1
Дейверсон Силва 6 0
Fernando Sobral 6 0
Matheus Alexandre 5 0
Минейро Лукас 4 0
Кафу Жонатан 4 0
Patric Calmon 2 1
Pablo Cepellini 3 0
Walter Leandro Capeloza Artune II 3 0
Matheusinho 3 0
Рикельме 3 0
Роналд 2 0
Uendel 1 0
Веллингтон Силва 1 0
Clayson 1 0
Иури Фрейтас 1 0
Аллисон 1 0

Результаты матчей

Фламенго
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
17% (3)
22% (4)
Куяба
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (3)
67% (12)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

7
3
Фламенго
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Куяба
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

14
14

Упущенные победы

25
20
Фламенго
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
25% (9)
44% (16)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (18)
22% (8)
28% (10)
Куяба
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (7)
58% (21)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (15)
28% (10)
31% (11)

Сухие победы

11
12

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

14
17

Упущенные победы

32
23

Голы по времени матча

Забито

24
16
9 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 7
21 Не забивали 25
2
8%
0
0%
1-15
5
21%
3
19%
16-30
2
8%
3
19%
31-45
4
17%
3
19%
46-60
4
17%
1
6%
61-75
7
29%
29%
6
38%
76-90

Пропущено

15
15
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
2
13%
3
20%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
5
33%
5
33%
76-90

Забито

29
21
16 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 8
22 Не забивали 25
2
7%
2
10%
1-15
6
21%
2
10%
16-30
8
28%
2
10%
31-45
4
14%
6
29%
46-60
2
7%
3
14%
61-75
7
24%
6
29%
76-90

Пропущено

26
21
9 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
2
8%
3
14%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
4
15%
3
14%
31-45
7
27%
4
19%
46-60
1
4%
4
19%
61-75
9
35%
7
33%
76-90

Забито

53
37
25 В 1-м тайме 12
28 Во 2-м тайме 25
21 Забивали первыми 15
7 Не забивали 14
4
8%
2
5%
1-15
11
21%
5
14%
16-30
10
19%
5
14%
31-45
8
15%
9
24%
46-60
6
11%
4
11%
61-75
14
26%
12
32%
76-90

Пропущено

41
36
16 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 23
4
10%
6
17%
1-15
5
12%
2
6%
16-30
7
17%
5
14%
31-45
8
20%
6
17%
46-60
3
7%
5
14%
61-75
14
34%
12
33%
76-90

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фламенго - Атлетико Минейро 0:3 Америка Минейро - Фламенго 0:3 Фламенго - Ред Булл Брагантино 1:0 Фламенго - Флуминенсе 1:1
Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Форталеза Сеара - Фламенго 0:2 Фламенго - Сантос 1:2 Гремио - Фламенго 3:2 Фламенго - Васко да Гама 1:0 Крузейро - Фламенго 0:2 Коринтианс - Фламенго 1:1 Фламенго - Байя 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Гойяс - Фламенго 0:0 Фламенго - Сан-Паулу 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 1:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Коритиба Парана - Фламенго 2:3 Фламенго - Гремио 1:0
Куяба
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Сан-Паулу - Куяба 0:0 Куяба - Форталеза Сеара 2:1 Байя - Куяба 0:3
Сантос - Куяба 0:0 Куяба - Васко да Гама 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Куяба 0:1 Куяба - Коринтианс 0:1 Куяба - Гойяс 1:1 Коритиба Парана - Куяба 0:3 Куяба - Крузейро 0:0 Куяба - Флуминенсе 3:0 Атлетико Минейро - Куяба 1:0 Куяба - Америка Минейро 2:2 Гремио - Куяба 2:0 Ред Булл Брагантино - Куяба 2:0 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 2:0 Куяба - Фламенго 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:2

Результаты матчей

Фламенго
Куяба

Точный счет

1:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
3:0
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%

Точный счет

2:3
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:0
4 раза 22%
0:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
4
1 раз 6%
0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%

Точный счет

1:1
6 раз 17%
1:0
4 раза 11%
2:3
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:3
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:1
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 36%
2
8 раз 22%
0
7 раз 19%
3
7 раз 19%
4
1 раз 3%
0
15 раз 42%
1
11 раз 31%
2
5 раз 14%
3
5 раз 14%

Тоталы голов в матче

Фламенго
Куяба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
11
7
6
12
1.5
6
12
3
15
2.5
3
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
10
8
10
8
1.5
4
14
5
13
2.5
2
16
1
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
7
0.5
Больше Меньше
21
15
16
20
1.5
10
26
8
28
2.5
5
31
1
35
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 37 19 10 8 62 - 32 67
2.
Атлетико Минейро
 37 19 9 9 51 - 28 66
3.
Фламенго
 1:0 37 19 9 9 55 - 40 66
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 37 18 10 9 58 - 35 64
5.
Гремио
 36 19 5 12 59 - 54 62
6.
Ред Булл Брагантино
 36 16 11 9 47 - 33 59
7.
Флуминенсе
 0:0 37 16 9 12 49 - 43 57
8.
Атлетико Паранаэнсе
 37 13 15 9 49 - 41 54
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 37 14 10 13 43 - 44 52
10.
Сан-Паулу
 37 13 11 13 39 - 38 50
11.
Форталеза Сеара
 36 13 9 14 42 - 43 48
12.
Куяба
 0:1 37 13 9 15 36 - 38 48
13.
Коринтианс
 37 11 14 12 45 - 48 47
14.
Крузейро
 36 11 12 13 34 - 31 45
15.
Сантос
 36 11 10 15 38 - 59 43
16.
Васко да Гама
 36 11 9 16 39 - 49 42
17.
Байя
 36 11 8 17 44 - 49 41
18.
Гойяс
 36 8 11 17 35 - 52 35
19.
Коритиба Парана
 36 8 6 22 41 - 70 30
20.
Америка Минейро
 36 4 9 23 39 - 78 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 0:0 18 13 4 1 31 - 15 43
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 19 13 3 3 34 - 12 42
3.
Гремио
 18 13 2 3 33 - 16 41
4.
Сан-Паулу
 18 12 3 3 28 - 13 39
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 19 11 4 4 37 - 18 37
6.
Атлетико Минейро
 19 11 3 5 28 - 16 36
7.
Ред Булл Брагантино
 18 10 5 3 27 - 14 35
8.
Атлетико Паранаэнсе
 18 9 8 1 30 - 19 35
9.
Фламенго
 1:0 19 10 5 4 25 - 15 35
10.
Форталеза Сеара
 18 8 6 4 27 - 20 30
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 18 8 5 5 27 - 20 29
12.
Коринтианс
 19 6 10 3 26 - 23 28
13.
Васко да Гама
 18 8 2 8 22 - 22 26
14.
Байя
 18 7 5 6 25 - 20 26
15.
Сантос
 18 6 7 5 25 - 26 25
16.
Куяба
 0:1 18 5 6 7 20 - 22 21
17.
Крузейро
 18 4 7 7 13 - 16 19
18.
Гойяс
 18 4 7 7 18 - 25 19
19.
Коритиба Парана
 18 4 4 10 17 - 26 16
20.
Америка Минейро
 18 4 2 12 18 - 36 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 1:0 18 9 4 5 30 - 25 31
2.
Атлетико Минейро
 18 8 6 4 23 - 12 30
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 18 7 6 5 21 - 17 27
4.
Куяба
 0:1 19 8 3 8 16 - 16 27
5.
Крузейро
 18 7 5 6 21 - 15 26
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 18 6 7 5 28 - 20 25
7.
Ред Булл Брагантино
 18 6 6 6 20 - 19 24
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 19 6 5 8 16 - 24 23
9.
Гремио
 18 6 3 9 26 - 38 21
10.
Коринтианс
 18 5 4 9 19 - 25 19
11.
Атлетико Паранаэнсе
 19 4 7 8 19 - 22 19
12.
Форталеза Сеара
 18 5 3 10 15 - 23 18
13.
Сантос
 18 5 3 10 13 - 33 18
14.
Гойяс
 18 4 4 10 17 - 27 16
15.
Васко да Гама
 18 3 7 8 17 - 27 16
16.
Байя
 18 4 3 11 19 - 29 15
17.
Коритиба Парана
 18 4 2 12 24 - 44 14
18.
Флуминенсе
 0:0 19 3 5 11 18 - 28 14
19.
Сан-Паулу
 19 1 8 10 11 - 25 11
20.
Америка Минейро
 18 0 7 11 21 - 42 7
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 19 (4)
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 18 (4)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 15 (11)
Гремио Суарес Луис 14 (11)
Сантос Леонардо Маркос 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 15
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 12
Коритиба Парана Robson IV 13
Флуминенсе Андре 1 11
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 6'
    Г О О О О Л - Араужо Луис бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
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Фламенго
Ничья
Куяба
4.60
4.70
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