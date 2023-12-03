  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 37.
Фламенго
2:1
Конец матча
Куяба
0'
1:0
6' Гол
Араужо Луис
2:0
45' Гол
Педро Гильерме
2:1
79' Пенальти
Clayson
84' Желтая карточка
Лео Перейра
90' Желтая карточка
Араужо Луис
90'+8
17
Росси
Агустин
2
Варела
Гильермо
15
Бруно
Фабрисио
4
Лео
Перейра
16
Луис
Филипе
5
Пульгар
Эрик
20
Жерсон
Сантос
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
31
Араужо
Луис
9
Педро
Гильерме
11
Эвертон
Соарес
21
Heidemann
Joao
Carlos
2
Matheus
Alexandre
4
Marllon
33
Эмпереур
Алан
20
Рикельме
34
Аллисон
14
Raniele
27
Денилсон
Невес
7
Кафу
Жонатан
16
Дейверсон
Силва
29
Clayson
Фламенго
4-3-3
Куяба
4-3-3

История личных встреч

Фламенго
Куяба

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

СA
3:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
0:0
СA
0:2

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1.33
0

Среднее время на гол

67
0

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.2
0.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

75
112

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 13 (4) 0.35
Де Арраскаэта Джорджиан 7 0.19
Жерсон Сантос 5 0.14
Габриэл Барбоза 5 (4) 0.14
Эвертон Соарес 4 0.11
Айртон Лукас 4 0.11
Рибейро Эвертон 3 0.08
Лео Перейра 3 0.08
Араужо Луис 3 0.08
Пульгар Эрик 2 0.05
Энрике Бруно 2 0.05
Viktor Hugo 1 0.03
Луис Давид 1 0.03
Уэсли Лопес 1 0.03
Франса Матеус 1 0.03
Луис Филипе 0 0
Тьяго Маия 0 0
Бруно Фабрисио 0 0
Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дейверсон Силва 12 (3) 0.32
Питта Исидро 5 (1) 0.14
Clayson 5 (2) 0.14
Raniele 3 0.08
Fernando Sobral 2 0.05
Роналд 2 0.05
Денилсон Невес 1 0.03
Веллингтон Силва 1 0.03
Marllon 1 0.03
Эмпереур Алан 1 0.03
Рикельме 1 0.03
Matheusinho 1 0.03
Matheus Alexandre 1 0.03
Pablo Cepellini 0 0
Кафу Жонатан 0 0
Ласерда Дерик 0 0

Карточки

Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэл Барбоза 7 2
Пульгар Эрик 9 0
Энрике Бруно 7 1
Бруно Фабрисио 8 0
Айртон Лукас 8 0
Тьяго Маия 7 0
Лео Перейра 6 0
Жерсон Сантос 4 1
Араужо Луис 2 1
Луис Филипе 3 0
Рибейро Эвертон 3 0
Де Арраскаэта Джорджиан 3 0
Видаль Артуро 2 0
Котулио Матеус 2 0
Луис Давид 1 0
Андре Силва 1 0
Росси Агустин 1 0
Мариньо 1 0
Кунья Матеус 1 0
Jesus Igor 1 0
Педро Гильерме 1 0
Viktor Hugo 1 0
Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Antonio Oliveira 9 1
Raniele 10 0
Денилсон Невес 8 0
Эмпереур Алан 8 0
Marllon 7 0
Филипе Аугусто 5 1
Дейверсон Силва 6 0
Fernando Sobral 6 0
Matheus Alexandre 5 0
Минейро Лукас 4 0
Кафу Жонатан 4 0
Patric Calmon 2 1
Pablo Cepellini 3 0
Walter Leandro Capeloza Artune II 3 0
Matheusinho 3 0
Рикельме 3 0
Роналд 2 0
Uendel 1 0
Веллингтон Силва 1 0
Clayson 1 0
Иури Фрейтас 1 0
Аллисон 1 0

Результаты матчей

Фламенго
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (11)
16% (3)
26% (5)
Куяба
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (3)
67% (12)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

7
4
Фламенго
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Куяба
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

14
14

Упущенные победы

25
20
Фламенго
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
27% (10)
43% (16)
30% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
49% (18)
22% (8)
30% (11)
Куяба
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (7)
57% (21)
24% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (16)
27% (10)
30% (11)

Сухие победы

11
12

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

15
17

Упущенные победы

32
24

Голы по времени матча

Забито

26
17
11 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 7
21 Не забивали 25
3
12%
0
0%
1-15
5
19%
3
18%
16-30
3
12%
3
18%
31-45
4
15%
3
18%
46-60
4
15%
1
6%
61-75
7
27%
7
41%
76-90

Пропущено

16
17
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 11
2
13%
4
24%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
3
19%
3
18%
31-45
1
6%
2
12%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
6
38%
5
29%
29%
76-90

Забито

29
21
16 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 8
23 Не забивали 26
2
7%
2
10%
1-15
6
21%
2
10%
16-30
8
28%
2
10%
31-45
4
14%
6
29%
46-60
2
7%
3
14%
61-75
7
24%
6
29%
76-90

Пропущено

26
21
9 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
2
8%
3
14%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
4
15%
3
14%
31-45
7
27%
4
19%
46-60
1
4%
4
19%
61-75
9
35%
7
33%
76-90

Забито

55
38
27 В 1-м тайме 12
28 Во 2-м тайме 26
22 Забивали первыми 15
7 Не забивали 14
5
9%
2
5%
1-15
11
20%
5
13%
16-30
11
20%
5
13%
31-45
8
15%
9
24%
46-60
6
11%
4
11%
61-75
14
25%
13
34%
76-90

Пропущено

42
38
16 В 1-м тайме 15
26 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 19
22 Не пропускали 24
4
10%
7
18%
1-15
5
12%
2
5%
16-30
7
17%
6
16%
31-45
8
19%
6
16%
46-60
3
7%
5
13%
61-75
15
36%
12
32%
76-90

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фламенго - Атлетико Минейро 0:3 Америка Минейро - Фламенго 0:3 Фламенго - Ред Булл Брагантино 1:0 Фламенго - Флуминенсе 1:1
Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Форталеза Сеара - Фламенго 0:2 Фламенго - Сантос 1:2 Гремио - Фламенго 3:2 Фламенго - Васко да Гама 1:0 Крузейро - Фламенго 0:2 Коринтианс - Фламенго 1:1 Фламенго - Байя 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Гойяс - Фламенго 0:0 Фламенго - Сан-Паулу 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 1:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Коритиба Парана - Фламенго 2:3 Фламенго - Гремио 1:0
Куяба
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Сан-Паулу - Куяба 0:0 Куяба - Форталеза Сеара 2:1 Байя - Куяба 0:3
Сантос - Куяба 0:0 Куяба - Васко да Гама 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Куяба 0:1 Куяба - Коринтианс 0:1 Куяба - Гойяс 1:1 Коритиба Парана - Куяба 0:3 Куяба - Крузейро 0:0 Куяба - Флуминенсе 3:0 Атлетико Минейро - Куяба 1:0 Куяба - Америка Минейро 2:2 Гремио - Куяба 2:0 Ред Булл Брагантино - Куяба 2:0 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 2:0 Куяба - Фламенго 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:2

Результаты матчей

Фламенго
Куяба

Точный счет

1:0
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
3:0
3 раза 16%
0:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
1:1
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
2
4 раза 21%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%
0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%

Точный счет

2:3
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:0
4 раза 21%
0:1
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
4
1 раз 6%
0
8 раз 42%
1
7 раз 37%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%

Точный счет

1:1
6 раз 16%
1:0
4 раза 11%
2:3
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:3
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
1:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:1
6 раз 16%
1:1
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:3
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 35%
2
9 раз 24%
0
7 раз 19%
3
7 раз 19%
4
1 раз 3%
0
15 раз 41%
1
12 раз 32%
2
5 раз 14%
3
5 раз 14%

Тоталы голов в матче

Фламенго
Куяба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
11
7
7
12
1.5
6
12
3
16
2.5
3
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
11
8
10
8
1.5
4
15
5
13
2.5
2
17
1
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
7
0.5
Больше Меньше
22
15
17
20
1.5
10
27
8
29
2.5
5
32
1
36
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 37 20 9 8 63 - 32 69
2.
Атлетико Минейро
 37 19 9 9 51 - 28 66
3.
Фламенго
 37 19 9 9 56 - 41 66
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 38 18 11 9 58 - 35 65
5.
Гремио
 0:0 37 19 6 12 59 - 54 63
6.
Ред Булл Брагантино
 0:0 37 16 12 9 47 - 33 60
7.
Флуминенсе
 37 16 8 13 49 - 44 56
8.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 38 13 16 9 49 - 41 55
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 37 14 10 13 43 - 44 52
10.
Форталеза Сеара
 1:0 37 14 9 14 43 - 43 51
11.
Сан-Паулу
 37 13 11 13 39 - 38 50
12.
Куяба
 37 13 9 15 37 - 39 48
13.
Коринтианс
 37 11 14 12 45 - 48 47
14.
Крузейро
 0:0 37 11 13 13 34 - 31 46
15.
Сантос
 0:0 37 11 11 15 38 - 59 44
16.
Васко да Гама
 0:0 37 11 10 16 39 - 49 43
17.
Байя
 1:2 37 11 8 18 45 - 51 41
18.
Гойяс
 0:1 37 8 11 18 35 - 53 35
19.
Коритиба Парана
 0:0 37 8 7 22 41 - 70 31
20.
Америка Минейро
 2:1 37 5 9 23 41 - 79 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 19 14 2 3 35 - 12 44
2.
Флуминенсе
 18 13 4 1 31 - 15 43
3.
Гремио
 0:0 19 13 3 3 33 - 16 42
4.
Сан-Паулу
 18 12 3 3 28 - 13 39
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 20 11 5 4 37 - 18 38
6.
Атлетико Минейро
 19 11 3 5 28 - 16 36
7.
Ред Булл Брагантино
 0:0 19 10 6 3 27 - 14 36
8.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 19 9 9 1 30 - 19 36
9.
Фламенго
 19 10 5 4 26 - 16 35
10.
Форталеза Сеара
 1:0 19 9 6 4 28 - 20 33
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 18 8 5 5 27 - 20 29
12.
Коринтианс
 19 6 10 3 26 - 23 28
13.
Васко да Гама
 0:0 18 8 2 8 22 - 22 26
14.
Байя
 1:2 18 7 5 6 25 - 20 26
15.
Сантос
 0:0 18 6 7 5 25 - 26 25
16.
Куяба
 18 5 6 7 20 - 22 21
17.
Крузейро
 0:0 18 4 7 7 13 - 16 19
18.
Гойяс
 0:1 18 4 7 7 18 - 25 19
19.
Америка Минейро
 2:1 19 5 2 12 20 - 37 17
20.
Коритиба Парана
 0:0 18 4 4 10 17 - 26 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 18 9 4 5 30 - 25 31
2.
Атлетико Минейро
 18 8 6 4 23 - 12 30
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 18 7 6 5 21 - 17 27
4.
Куяба
 19 8 3 8 17 - 17 27
5.
Крузейро
 0:0 19 7 6 6 21 - 15 27
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 18 6 7 5 28 - 20 25
7.
Ред Булл Брагантино
 0:0 18 6 6 6 20 - 19 24
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 19 6 5 8 16 - 24 23
9.
Гремио
 0:0 18 6 3 9 26 - 38 21
10.
Коринтианс
 18 5 4 9 19 - 25 19
11.
Сантос
 0:0 19 5 4 10 13 - 33 19
12.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 19 4 7 8 19 - 22 19
13.
Форталеза Сеара
 1:0 18 5 3 10 15 - 23 18
14.
Васко да Гама
 0:0 19 3 8 8 17 - 27 17
15.
Гойяс
 0:1 19 4 4 11 17 - 28 16
16.
Байя
 1:2 19 4 3 12 20 - 31 15
17.
Коритиба Парана
 0:0 19 4 3 12 24 - 44 15
18.
Флуминенсе
 19 3 4 12 18 - 29 13
19.
Сан-Паулу
 19 1 8 10 11 - 25 11
20.
Америка Минейро
 2:1 18 0 7 11 21 - 42 7
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 19 (4)
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 18 (4)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 15 (11)
Гремио Суарес Луис 14 (11)
Сантос Леонардо Маркос 13 (2)
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Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 15
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 12
Палмейрас Сан-Паулу Гомес Густаво 2 10
Коритиба Парана Robson IV 13
Флуминенсе Андре 1 11
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