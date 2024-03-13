Родина Москва

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Главным арбитром на этот матч назначен Алексей Сухой из Люберец. Помогать ему на бровках будут Дмитрий Мосякин из Москвы и Александр Богданов из Вереи. Резервным арбитром на этот матч назначен Игорь Панин из Дмитрова.