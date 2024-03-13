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Родина Москва
 
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Урал
Прогнозы 147
Родина Москва 24.5% (36)
X 22.4% (33)
Урал 53.1% (78)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Родина Москва
Урал

История личных встреч

Родина Москва
Урал

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
0:1
ТМК
2:2
ТМК
3:1

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
1.33

Среднее время на гол

0
67

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

1.67
0

Среднее время на гол

54
0

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

Родина Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Турищев Максим 3 1
Калмыков Амур 2 0.67
Камышев Илья 1 0.33
Тимошенко Иван 1 0.33
Самко Владислав 1 0.33
Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Егорычев Андрей 2 0.33
Бикфалви Эрик 1 0.17
Юшин Александр 1 0.17
Аюпов Тимур 1 0.17
Гильерме Шеттине 1 0.17
Ишков Илья 0 0

Карточки

Родина Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гордюшенко Астемир 1 0
Юдинцев Георгий 1 0
Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Филипенко Егор 2 1
Аюпов Тимур 2 0
Мамин Артём 1 0
Бевеев Мингиян 1 0
Егорычев Андрей 1 0
Сунгатулин Фаниль 1 0

Результаты матчей

Родина Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Урал
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Родина Москва
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Урал
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
3
Родина Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Урал
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
6

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
67%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

8
6
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
3
50%
31-45
3
38%
2
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Родина Москва
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Шинник - Родина Москва 0:2 Акрон - Родина Москва 0:2 Абдыш-Ата - Родина Москва 2:2 Рубин - Родина Москва 1:4
Енисей - Родина Москва 1:1 Амкал - Родина Москва 0:1 ЦСКА Москва - Родина Москва 4:0 Родина Москва - Кызылжар 1:3 Краснодар - Родина Москва 3:0 Пари НН - Родина Москва 1:0 Родина Москва - Ростов 2:1 Родина Москва - Енисей 2:1 Торпедо Москва - Родина Москва 1:1 Родина Москва - Черноморец Нв 4:0 Арсенал Тула - Родина Москва 1:0 Родина Москва - Черноморец Нв 3:0 Волгарь - Родина Москва 0:4 Родина Москва - Динамо Махачкала 0:0 Арсенал Тула - Родина Москва 1:2 Родина Москва - Акрон 0:1
Урал
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Урал - Зенит 1:4 Ахмат - Урал 1:0 Краснодар - Урал 1:0 Урал - Пари НН 2:2
Локомотив Москва - Урал 4:2 Зенит - Урал 1:0 Локомотив Москва - Урал 2:0 Пари НН - Урал 1:0 Урал - Краснодар 3:1 Крылья Советов - Урал 3:1 Урал - Рубин 0:1 Ростов - Урал 2:1 Динамо Москва - Урал 2:1 Урал - Сочи 1:4 Урал - Локомотив Москва 2:2 Урал - Рубин 2:0 Ростов - Урал 2:2 Краснодар - Урал 2:0 Урал - Локомотив Москва 0:0 Урал - Факел 0:0

Результаты матчей

Родина Москва
Урал

Точный счет

3:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:1
3 раза 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
3 раза 100%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Родина Москва
Урал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше

Топ бомбардиров
Зенит Сергеев Иван II 5
Пари НН Сулейманов Тимур 5
Балтика Барков Дмитрий 4
Спартак Москва Соболев Александр 3 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Карраскаль Хорхе 1 3
Оренбург Сиваков Михаил 2 1
Урал Филипенко Егор 1 2
Спартак Москва Рябчук Олег 1 2
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 3
Весь список
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Алексей Сухой из Люберец. Помогать ему на бровках будут Дмитрий Мосякин из Москвы и Александр Богданов из Вереи. Резервным арбитром на этот матч назначен Игорь Панин из Дмитрова. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на четвертьфинальном матче Кубка России пути регионов между московской "Родиной" и "Уралом" из Екатеринбурга. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Текстовая онлайн трансляция матча Родина Москва - Урал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 марта 2024, осталось 7 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 39% завершится победой Урал.
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Прогнозы 147
Родина Москва 24.5% (36)
X 22.4% (33)
Урал 53.1% (78)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Родина Москва
Ничья
Урал
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Родина Москва - Урал

Исход игры
Родина Москва
24.7% (37)
Ничья
22% (33)
Урал
53.3% (80)
Тотал 2.5
Больше
53.54% (68)
Меньше
46.46% (59)
Обе команды забьют
Да
75.59% (96)
Нет
24.41% (31)
Популярный счёт
1:2 Урал
26.7% (40)
1:1 Ничья
19.3% (29)
2:1 Родина Москва
14.7% (22)
0:1 Урал
12.7% (19)
1:0 Родина Москва
5.3% (8)
0:2 Урал
2% (3)
1:3 Урал
1.3% (2)
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