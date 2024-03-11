Позже
История личных встреч
Родина Москва
Урал
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
1.33
Среднее время на гол
0
67
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
1.67
0
Среднее время на гол
54
0
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
54
67
Бомбардиры внутри турнира
Родина Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Турищев Максим
|3
|1
|Калмыков Амур
|2
|0.67
|Камышев Илья
|1
|0.33
|Тимошенко Иван
|1
|0.33
|Самко Владислав
|1
|0.33
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Егорычев Андрей
|2
|0.33
|Бикфалви Эрик
|1
|0.17
|Юшин Александр
|1
|0.17
|Аюпов Тимур
|1
|0.17
|Гильерме Шеттине
|1
|0.17
|Ишков Илья
|0
|0
Карточки
Родина Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гордюшенко Астемир
|1
|0
|Юдинцев Георгий
|1
|0
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Филипенко Егор
|2
|1
|Аюпов Тимур
|2
|0
|Мамин Артём
|1
|0
|Бевеев Мингиян
|1
|0
|Егорычев Андрей
|1
|0
|Сунгатулин Фаниль
|1
|0
Результаты матчей
Родина Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Урал
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Родина Москва
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Урал
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
3
Родина Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Урал
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
6
Голы по времени матча
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
67%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
8
6
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
3
50%
31-45
3
38%
2
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Родина Москва
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Шинник - Родина Москва 0:2 Акрон - Родина Москва 0:2 Абдыш-Ата - Родина Москва 2:2 Рубин - Родина Москва 1:4
Енисей - Родина Москва 1:1 Амкал - Родина Москва 0:1 ЦСКА Москва - Родина Москва 4:0 Родина Москва - Кызылжар 1:3 Краснодар - Родина Москва 3:0 Пари НН - Родина Москва 1:0 Родина Москва - Ростов 2:1 Родина Москва - Енисей 2:1 Торпедо Москва - Родина Москва 1:1 Родина Москва - Черноморец Нв 4:0 Арсенал Тула - Родина Москва 1:0 Родина Москва - Черноморец Нв 3:0 Волгарь - Родина Москва 0:4 Родина Москва - Динамо Махачкала 0:0 Арсенал Тула - Родина Москва 1:2 Родина Москва - Акрон 0:1
Урал
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Урал - Зенит 1:4 Ахмат - Урал 1:0 Краснодар - Урал 1:0 Урал - Пари НН 2:2
Локомотив Москва - Урал 4:2 Зенит - Урал 1:0 Локомотив Москва - Урал 2:0 Пари НН - Урал 1:0 Урал - Краснодар 3:1 Крылья Советов - Урал 3:1 Урал - Рубин 0:1 Ростов - Урал 2:1 Динамо Москва - Урал 2:1 Урал - Сочи 1:4 Урал - Локомотив Москва 2:2 Урал - Рубин 2:0 Ростов - Урал 2:2 Краснодар - Урал 2:0 Урал - Локомотив Москва 0:0 Урал - Факел 0:0
Результаты матчей
Родина Москва
Урал
Точный счет
3:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:1
3 раза 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
3 раза 100%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Родина Москва
Урал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|7 - 10
|14
|2.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|12
|3.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 6
|8
|4.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|14
|2.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 8
|12
|3.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|8
|4.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|4
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|9 - 6
|14
|2.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 9
|13
|3.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|10 - 12
|7
|4.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|13 - 10
|14
|2.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|16 - 13
|12
|3.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 9
|11
|4.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 15
|2
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|3 - 6
|8
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|5
|3.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 2
|4
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|2
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|3 - 0
|8
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|4
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|3.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|4
|4.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|11 - 8
|6
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|5
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|2
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 2
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|3.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|4
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|5
|2.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|2
|3.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|4.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|5
|3.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|2.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|3.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|2
|4.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|5 - 10
|0
- — Выход в плей-офф
- — Путь регионов
|Зенит
|Сергеев Иван II
|5
|Пари НН
|Сулейманов Тимур
|5
|Балтика
|Барков Дмитрий
|4
|Спартак Москва
|Соболев Александр
|3 (1)
|Балтика
|Энрикес Анхело
|3
|Динамо Москва
|Карраскаль Хорхе
|1 3
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|2 1
|Урал
|Филипенко Егор
|1 2
|Спартак Москва
|Рябчук Олег
|1 2
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|3
Прогнозы на матч Родина Москва - Урал
Исход игры
Родина Москва
21.3% (13)
Ничья
18% (11)
Урал
60.7% (37)
Тотал 2.5
Больше
62.26% (33)
Меньше
37.74% (20)
Обе команды забьют
Да
81.13% (43)
Нет
18.87% (10)
Популярный счёт
1:2 Урал
36.1% (22)
1:1 Ничья
16.4% (10)
2:1 Родина Москва
14.8% (9)
0:1 Урал
9.8% (6)
1:0 Родина Москва
4.9% (3)
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