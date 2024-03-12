Стадион: Арена Химки.
Ход матча
25'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
96 Обухов ИгорьВратарь
-
23 Волков ЗахарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Корян АршакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Скворцов ЛевЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Талалаев Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 КадиПолузащитник
-
11 Батчи ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
73 Штепа МихаилВратарь
-
15 Олаcа ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Кобнан МозесНападающий
-
Главный тренер: Ивич Владимир
История личных встреч
Химки
Краснодар
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
10 матчей
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
0.8
1.2
Среднее время на гол
112
75
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
3
2.2
Среднее время на гол
30
40
Всего голов
19
17
Голов в среднем за матч
1.9
1.7
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
47
52
Бомбардиры внутри турнира
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Панченко Кирилл
|2
|0.5
|Корян Аршак
|1
|0.25
|Аветисян Петрос
|1
|0.25
|Скворцов Лев
|1
|0.25
|Касимов Тимур
|1
|0.25
|Хосонов Хетаг
|1 (1)
|0.25
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Джон
|3 (1)
|0.43
|Кади
|2
|0.29
|Кокшаров Александр
|2
|0.29
|Ахметов Ильзат
|1
|0.14
|Кобнан Мозес
|1
|0.14
|Кривцов Никита
|1
|0.14
|Арутюнян Георгий
|1
|0.14
|Олусегун Олакунле
|0
|0
|Баньяц Михайло
|0
|0
Карточки
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мохаммад Амир
|1
|0
|Архипов Антон Игоревич
|1
|0
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Агкацев Станислав
|2
|0
|Баньяц Михайло
|2
|0
|Кордоба Джон
|0
|1
|Сперцян Эдуард
|0
|1
|Ахметов Ильзат
|1
|0
|Кади
|1
|0
|Кривцов Никита
|1
|0
|Арутюнян Георгий
|1
|0
|Кокшаров Александр
|1
|0
|Кевин
|1
|0
Результаты матчей
Химки
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Краснодар
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
3
Химки
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Краснодар
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
4
Химки
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Краснодар
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
2
7
Голы по времени матча
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
2
40%
2
33%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
11
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
14%
1
9%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
1
14%
3
27%
61-75
2
29%
4
36%
76-90
Пропущено
0
9
0 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Химки
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Волгарь - Химки 0:2 Химки - Тюмень 3:0 Химки - Крылья Советов 1:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0
Химки - Чертаново 0:1 Химки - Шинник 1:0 Химки - КАМАЗ 1:1 Химки - Олимпик Ташкент 1:2 Химки - Черноморец Нв 1:0 Краснодар-2 - Химки 1:2 Химки - СКА-Хабаровск 0:0 Алания - Химки 1:4 Химки - Акрон 2:2 Черноморец Нв - Химки 1:3 Химки - Динамо Владивосток 4:0 Химки - Динамо Махачкала 1:0 КАМАЗ - Химки 2:2 Химки - Уфа 1:0 Химки - Енисей 1:0 Химки - Алания 2:2
Краснодар
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ростов - Краснодар 2:1 Краснодар - Рубин 1:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:1 Краснодар - Урал 1:0
Краснодар - Астана 2:4 Краснодар - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Краснодар - Родина Москва 3:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Краснодар - Оренбург 2:1 Урал - Краснодар 3:1 Зенит - Краснодар 1:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Спартак Москва - Краснодар 2:3 ЦСКА Москва - Краснодар 1:0 Балтика - Краснодар 2:2 Краснодар - Ростов 3:2 Краснодар - Пари НН 3:0 Рубин - Краснодар 0:2 Краснодар - Урал 2:0 Краснодар - Динамо Москва 1:1
Результаты матчей
Химки
Краснодар
Точный счет
1:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
3 раза 50%
3
3 раза 50%
Тоталы голов в матче
Химки
Краснодар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
33
12
33
12
|Зенит
|Сергеев Иван II
|5
|Пари НН
|Сулейманов Тимур
|5
|Балтика
|Барков Дмитрий
|4
|Спартак Москва
|Соболев Александр
|3 (1)
|Балтика
|Энрикес Анхело
|3
|Динамо Москва
|Карраскаль Хорхе
|1 3
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|2 1
|Урал
|Филипенко Егор
|1 2
|Спартак Москва
|Рябчук Олег
|1 2
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Химки 1:0 Краснодар
Исход игры
Химки
12.4% (20)
Ничья
7.5% (12)
Краснодар
80.1% (129)
Тотал 2.5
Больше
61.79% (76)
Меньше
38.21% (47)
Обе команды забьют
Да
65.04% (80)
Нет
34.96% (43)
Популярный счёт
1:2 Краснодар
37.9% (61)
0:1 Краснодар
13% (21)
0:2 Краснодар
8.7% (14)
1:1 Ничья
4.3% (7)
1:3 Краснодар
3.7% (6)
2:1 Химки
3.1% (5)
1:0 Химки
2.5% (4)
0:3 Краснодар
1.2% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!