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  4. РОССИЯ
  5. Кубок 2023-2024
Стадион: .
Химки
1:0
Первый тайм
Краснодар

Ход матча

25'
Хосонов Хетаг
1:0
Прогнозы 161
Химки 12.4% (20)
X 7.5% (12)
Краснодар 80.1% (129)
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Химки
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Химки
Краснодар

История личных встреч

Химки
Краснодар

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

10 матчей

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
0:6
К
4:1
ПЛ
3:1
К
0:2
ПЛ
3:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
7:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

0.8
1.2

Среднее время на гол

112
75

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

3
2.2

Среднее время на гол

30
40

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1.9
1.7

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

47
52

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Панченко Кирилл 2 0.5
Корян Аршак 1 0.25
Аветисян Петрос 1 0.25
Скворцов Лев 1 0.25
Касимов Тимур 1 0.25
Хосонов Хетаг 1 (1) 0.25
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 3 (1) 0.43
Кади 2 0.29
Кокшаров Александр 2 0.29
Ахметов Ильзат 1 0.14
Кобнан Мозес 1 0.14
Кривцов Никита 1 0.14
Арутюнян Георгий 1 0.14
Олусегун Олакунле 0 0
Баньяц Михайло 0 0

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мохаммад Амир 1 0
Архипов Антон Игоревич 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Агкацев Станислав 2 0
Баньяц Михайло 2 0
Кордоба Джон 0 1
Сперцян Эдуард 0 1
Ахметов Ильзат 1 0
Кади 1 0
Кривцов Никита 1 0
Арутюнян Георгий 1 0
Кокшаров Александр 1 0
Кевин 1 0

Результаты матчей

Химки
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Краснодар
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
3
Химки
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Краснодар
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
4
Химки
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Краснодар
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
2
40%
2
33%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
11
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
14%
1
9%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
1
14%
3
27%
61-75
2
29%
4
36%
76-90

Пропущено

0
9
0 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Волгарь - Химки 0:2 Химки - Тюмень 3:0 Химки - Крылья Советов 1:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0
Химки - Чертаново 0:1 Химки - Шинник 1:0 Химки - КАМАЗ 1:1 Химки - Олимпик Ташкент 1:2 Химки - Черноморец Нв 1:0 Краснодар-2 - Химки 1:2 Химки - СКА-Хабаровск 0:0 Алания - Химки 1:4 Химки - Акрон 2:2 Черноморец Нв - Химки 1:3 Химки - Динамо Владивосток 4:0 Химки - Динамо Махачкала 1:0 КАМАЗ - Химки 2:2 Химки - Уфа 1:0 Химки - Енисей 1:0 Химки - Алания 2:2
Краснодар
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ростов - Краснодар 2:1 Краснодар - Рубин 1:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:1 Краснодар - Урал 1:0
Краснодар - Астана 2:4 Краснодар - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Краснодар - Родина Москва 3:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Краснодар - Оренбург 2:1 Урал - Краснодар 3:1 Зенит - Краснодар 1:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Спартак Москва - Краснодар 2:3 ЦСКА Москва - Краснодар 1:0 Балтика - Краснодар 2:2 Краснодар - Ростов 3:2 Краснодар - Пари НН 3:0 Рубин - Краснодар 0:2 Краснодар - Урал 2:0 Краснодар - Динамо Москва 1:1

Результаты матчей

Химки
Краснодар

Точный счет

1:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
3 раза 50%
3
3 раза 50%

Тоталы голов в матче

Химки
Краснодар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
1
2.5
1
2
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
3
3
1
2
2.5
3
3
1
2
3.5

Топ бомбардиров
Зенит Сергеев Иван II 5
Пари НН Сулейманов Тимур 5
Балтика Барков Дмитрий 4
Спартак Москва Соболев Александр 3 (1)
Балтика Энрикес Анхело 3
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Карраскаль Хорхе 1 3
Оренбург Сиваков Михаил 2 1
Урал Филипенко Егор 1 2
Спартак Москва Рябчук Олег 1 2
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 32'
    Волков вновь оказался на правом углу штрафной площади "Химок", но затем у Сергея не получилась передача пяткой на Кади. 
  • 31'
    Из цента половины поля "Краснодара" последовал заброс на ход Касимову по левому флангу, Кайо грамотно поставил корпус и позволил мячу уйти за лицевую линию поля. 
  • 30'
    Волков по правой половине поля убежал в штрафную площадь "Химок" и выполнил прострел в центр к линии вратарской, защитники подмосковского клуба грамотно закрыли Кордобу и перехватили мяч. 
  • Опасный момент
    29'
    Волков под давлением Коряна в центре поля потерял мяч, далее последовала передача на ход Касимову по левой половине поля, Тимур убежал в штрафную площадь и пробил на исполнение в дальний угол ворот, Агкацев в прыжке грамотно отбил мяч к правому флангу. 
  • Желтая карточка
    28'
    Полузащитник "Краснодара" Кади получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
  • Пенальти
    27'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Хосонов!!! Хетаг Хосонов с "точки" низом точно и сильно отправил мяч под левую штангу, Агкацев угадал направление удара, но ничего не смог поделать. 
  • Пенальти!
    26'
    Пенальти назначается в ворота "Краснодара"! Юзепчук совершил рывок по правой половине поля и затем от боковой линии штрафной площади выполнил подачу в центр к линии вратарской, Кастаньо сыграл очень неудачно и выставил руку, в итоге мяч нашёл её, Кирилл Левников сразу же дал свисток и указал на "точку". 
  • 25'
    "Химки" в последние минуты стараются больше времени работать с мячом, но пока что дальше центра поля протий очень трудно подмосковному клубу. 
  • 24'
    Юзепчук при развитии атаки по правой половине поля выполнил плохую передачу на ход Хосонову к штрафной площади, защитники "Краснодара" спокойно перехватили мяч. 
  • 23'
    Кади получил передачу на ход по правому флангу, Степанов грамотно сыграл в обороне и выбил мяч в аут. 
  • Желтая карточка
    22'
    Полузащитник "Химок" Хетаг Хосонов получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Эктова. 
  • Угловой
    21'
    В очередной раз игроки "Краснодара" неудачно разыграли угловой, пока что стандарты у "быков" в этом матче совсем не работают. 
  • Опасный момент
    20'
    Батчи обыграл Обухова после неудачной передачи назад от Голубовича, Батчи обыграл вышедшего из штрафной площади Обухова, но на удар по воротам не решился. Последовала передача в центр штрафной площади на Кади, который также не решился на удар по воротам в касание, а затем Кади уже накрыл Исаенко. 
  • 19'
    Сперцян из центра половины поля "Химок" выполнил заброс в центр штрафной площади на ход Кордобе, Обухов вовремя вышел из ворот и перехватил мяч. 
  • 18'
    Пока что в среднем темпе работает "Краснодар", что как раз помогает "Химкам" более-менее спокойно работать от обороны. 
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    • 17'
      Сперцян в центре поля грамотно сыграл в отборе и тем самым не позволил Коряну разогнать атаку по левой половине поля. 
    • 16'
      Пока что "Химки" достаточно неплохо работают от обороны, но весь матч так продержаться будет крайне тяжело. 
    • Угловой
      15'
      Сперцян с углового на этот раз выполнил подачу в центр к линии вратарской, игроки "Химок" уже сыграли максимально внимательно и выбили мяч за пределы штрафной площади. 
    • Угловой
      14'
      Сперцян с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Волков сыграл не очень удачно и вновь отправил мяч на угловой. 
    • Судья
      13'
      В момент рывка Волкова Кордоба в борьбе с Тереховым в штрафной площади "Химок" оказался на газоне, но пока что VAR особо моментом не заинтересовался. 
    • 12'
      Волков совершил рывок вперёд по правому флангу и выполнил прострел в штрафную площадь от лицевой линии поля, мяч попал в Коряна и ушёл на угловой. 
    • Угловой
      11'
      Сперцян разыграл корнер вместе с Батчи, но затем на левом фланге игроки "Краснодара" ничего интересного придумать не смогли. 
    • 10'
      Сперцян со стандарта закрутил мяч к ближнему углу ворот, Хосонов опередил Кайо и головой выбил мяч на угловой. 
    • Фол, нарушение
      9'
      Волков на левом фланге нарушил правила против Сперцяна. "Краснодар" теперь уже также заработал неплохой стандарт. 
    • 8'
      Терехов со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Голубович в борьбе с Эктовым головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
    • Фол, нарушение
      7'
      Кади на левом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Степанова. "Химки" заработали неплохой стандарт. 
    • Опасный момент
      6'
      Баньяц по правой половине поля убежал в штрафную площадь и пробил в ближний угол ворот, Обухов также немного сократил дистанцию, а затем ногой отбил мяч в сторону от своих владений. 
    • Опасный момент
      5'
      Сразу же "Химки" ответили своим моментом. Хосонов с правого фланга выполнил хорошую передачу на ход Касимову на ближний угол штрафной площади, Тимур убежал от Арутюняна, а затем пробил в ближний угол ворот, Агкацев успел сократить дистанцию и спас свою команду, после этого уже Корян в борьбе с Кайо не смог головой сыграть на добивании. 
    • 4'
      Кади из центра поля получил передачу на ход по правому флангу из центра поля, Кади продавил Терехова и затем выполнил передачу в центр штрафной площади, Сперцян в касание пробил в правый угол ворот, мяч полетел не очень сильно, Обухов грамотно сложился и намертво поймал мяч. 
    • 3'
      Качество поля на "Арена Химки" сегодня также не очень хорошее, что может помешать "Краснодару" показывать атакующий и созидательный футбол. 
    • 2'
      "Химки" сегодня выставили на матч достаточно оборонительный состав, но Андрей Талалаев сразу говорил, что с "Краснодаром" играть в открытый футбол нельзя. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная игра в Химках. Многие ждут от "Краснодара" атакующий футбол и с таким составом "быки" конечно же должны проходить дальше в Кубке России без особого труда. 
    • До матча
    • Главным арбитром на этот матч назначен Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Помогать ему на бровках будут Егор Болховитин из Ленинградской области и Андрей Веретёшкин из Санкт-Петербурга. Резервным арбитром на этот матч назначен Евгений Кукуляк из Калуги. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на четвертьфинальном матче Кубка России в пути регионов между подмосковными "Химками" и "Краснодаром". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
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    Прогнозы 161
    Химки 12.4% (20)
    X 7.5% (12)
    Краснодар 80.1% (129)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Химки
    Ничья
    Краснодар
    5.26
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Химки 1:0 Краснодар

    Исход игры
    Химки
    12.4% (20)
    Ничья
    7.5% (12)
    Краснодар
    80.1% (129)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.79% (76)
    Меньше
    38.21% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    65.04% (80)
    Нет
    34.96% (43)
    Популярный счёт
    1:2 Краснодар
    37.9% (61)
    0:1 Краснодар
    13% (21)
    0:2 Краснодар
    8.7% (14)
    1:1 Ничья
    4.3% (7)
    1:3 Краснодар
    3.7% (6)
    2:1 Химки
    3.1% (5)
    1:0 Химки
    2.5% (4)
    0:3 Краснодар
    1.2% (2)
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