Пенальти назначается в ворота "Краснодара"! Юзепчук совершил рывок по правой половине поля и затем от боковой линии штрафной площади выполнил подачу в центр к линии вратарской, Кастаньо сыграл очень неудачно и выставил руку, в итоге мяч нашёл её, Кирилл Левников сразу же дал свисток и указал на "точку".

ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Хосонов!!! Хетаг Хосонов с "точки" низом точно и сильно отправил мяч под левую штангу, Агкацев угадал направление удара, но ничего не смог поделать.

Волков под давлением Коряна в центре поля потерял мяч, далее последовала передача на ход Касимову по левой половине поля, Тимур убежал в штрафную площадь и пробил на исполнение в дальний угол ворот, Агкацев в прыжке грамотно отбил мяч к правому флангу.

Волков по правой половине поля убежал в штрафную площадь "Химок" и выполнил прострел в центр к линии вратарской, защитники подмосковского клуба грамотно закрыли Кордобу и перехватили мяч.

Из цента половины поля "Краснодара" последовал заброс на ход Касимову по левому флангу, Кайо грамотно поставил корпус и позволил мячу уйти за лицевую линию поля.

Волков вновь оказался на правом углу штрафной площади "Химок", но затем у Сергея не получилась передача пяткой на Кади.

Пока что в среднем темпе работает "Краснодар", что как раз помогает "Химкам" более-менее спокойно работать от обороны.

Сперцян из центра половины поля "Химок" выполнил заброс в центр штрафной площади на ход Кордобе, Обухов вовремя вышел из ворот и перехватил мяч.

Батчи обыграл Обухова после неудачной передачи назад от Голубовича, Батчи обыграл вышедшего из штрафной площади Обухова, но на удар по воротам не решился. Последовала передача в центр штрафной площади на Кади, который также не решился на удар по воротам в касание, а затем Кади уже накрыл Исаенко.

В очередной раз игроки "Краснодара" неудачно разыграли угловой, пока что стандарты у "быков" в этом матче совсем не работают.

Полузащитник "Химок" Хетаг Хосонов получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Эктова.

Кади получил передачу на ход по правому флангу, Степанов грамотно сыграл в обороне и выбил мяч в аут.

Юзепчук при развитии атаки по правой половине поля выполнил плохую передачу на ход Хосонову к штрафной площади, защитники "Краснодара" спокойно перехватили мяч.

"Химки" в последние минуты стараются больше времени работать с мячом, но пока что дальше центра поля протий очень трудно подмосковному клубу.

17' Сперцян в центре поля грамотно сыграл в отборе и тем самым не позволил Коряну разогнать атаку по левой половине поля.

16' Пока что "Химки" достаточно неплохо работают от обороны, но весь матч так продержаться будет крайне тяжело.

15' Сперцян с углового на этот раз выполнил подачу в центр к линии вратарской, игроки "Химок" уже сыграли максимально внимательно и выбили мяч за пределы штрафной площади.

14' Сперцян с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Волков сыграл не очень удачно и вновь отправил мяч на угловой.

13' В момент рывка Волкова Кордоба в борьбе с Тереховым в штрафной площади "Химок" оказался на газоне, но пока что VAR особо моментом не заинтересовался.

12' Волков совершил рывок вперёд по правому флангу и выполнил прострел в штрафную площадь от лицевой линии поля, мяч попал в Коряна и ушёл на угловой.

11' Сперцян разыграл корнер вместе с Батчи, но затем на левом фланге игроки "Краснодара" ничего интересного придумать не смогли.

10' Сперцян со стандарта закрутил мяч к ближнему углу ворот, Хосонов опередил Кайо и головой выбил мяч на угловой.

9' Волков на левом фланге нарушил правила против Сперцяна. "Краснодар" теперь уже также заработал неплохой стандарт.