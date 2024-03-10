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  5. Кубок 2023-2024
Химки
 
Позже
Краснодар
Прогнозы 63
Химки 12.7% (8)
X 6.3% (4)
Краснодар 81% (51)
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Химки
Ничья
Краснодар
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История личных встреч

Химки
Краснодар

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

10 матчей

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
0:6
К
4:1
ПЛ
3:1
К
0:2
ПЛ
3:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
7:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

0.8
1.2

Среднее время на гол

112
75

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

3
2.2

Среднее время на гол

30
40

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1.9
1.7

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

47
52

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Панченко Кирилл 2 0.67
Корян Аршак 1 0.33
Аветисян Петрос 1 0.33
Скворцов Лев 1 0.33
Касимов Тимур 1 0.33
Хосонов Хетаг 1 (1) 0.33
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 3 (1) 0.5
Кади 2 0.33
Кокшаров Александр 2 0.33
Ахметов Ильзат 1 0.17
Кобнан Мозес 1 0.17
Кривцов Никита 1 0.17
Арутюнян Георгий 1 0.17
Олусегун Олакунле 0 0
Баньяц Михайло 0 0

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мохаммад Амир 1 0
Архипов Антон Игоревич 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Агкацев Станислав 2 0
Баньяц Михайло 2 0
Кордоба Джон 0 1
Сперцян Эдуард 0 1
Ахметов Ильзат 1 0
Кади 1 0
Кривцов Никита 1 0
Арутюнян Георгий 1 0
Кокшаров Александр 1 0
Кевин 1 0

Результаты матчей

Химки
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Краснодар
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
3
Химки
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Краснодар
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
4
Химки
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Краснодар
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
2
40%
2
33%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
11
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
14%
1
9%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
1
14%
3
27%
61-75
2
29%
4
36%
76-90

Пропущено

0
9
0 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Волгарь - Химки 0:2 Химки - Тюмень 3:0 Химки - Крылья Советов 1:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0
Химки - Чертаново 0:1 Химки - Шинник 1:0 Химки - КАМАЗ 1:1 Химки - Олимпик Ташкент 1:2 Химки - Черноморец Нв 1:0 Краснодар-2 - Химки 1:2 Химки - СКА-Хабаровск 0:0 Алания - Химки 1:4 Химки - Акрон 2:2 Черноморец Нв - Химки 1:3 Химки - Динамо Владивосток 4:0 Химки - Динамо Махачкала 1:0 КАМАЗ - Химки 2:2 Химки - Уфа 1:0 Химки - Енисей 1:0 Химки - Алания 2:2
Краснодар
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ростов - Краснодар 2:1 Краснодар - Рубин 1:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:1 Краснодар - Урал 1:0
Краснодар - Астана 2:4 Краснодар - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Краснодар - Родина Москва 3:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Краснодар - Оренбург 2:1 Урал - Краснодар 3:1 Зенит - Краснодар 1:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Спартак Москва - Краснодар 2:3 ЦСКА Москва - Краснодар 1:0 Балтика - Краснодар 2:2 Краснодар - Ростов 3:2 Краснодар - Пари НН 3:0 Рубин - Краснодар 0:2 Краснодар - Урал 2:0 Краснодар - Динамо Москва 1:1

Результаты матчей

Химки
Краснодар

Точный счет

1:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
3 раза 50%
3
3 раза 50%

Тоталы голов в матче

Химки
Краснодар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
1
2.5
1
2
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
3
3
1
2
2.5
3
3
1
2
3.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 7 5 0 2 7 - 10 14
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 4 1 2 12 - 6 12
3.
Сочи
 Заявка 6 2 0 4 7 - 6 8
4.
Факел
 Заявка 6 2 0 4 4 - 7 6

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 7 4 1 2 12 - 6 14
2.
Ростов
 Заявка 7 4 1 2 8 - 8 12
3.
Урал
 Заявка 6 3 0 3 6 - 6 8
4.
Рубин
 Заявка 6 1 0 5 3 - 9 4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 7 5 0 2 9 - 6 14
2.
Балтика
 Заявка 7 4 1 2 14 - 9 13
3.
Ахмат
 Заявка 6 2 0 4 10 - 12 7
4.
Крылья Советов
 Заявка 6 1 0 5 5 - 12 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 0 3 13 - 10 14
2.
Спартак Москва
 Заявка 7 4 0 3 16 - 13 12
3.
Краснодар
 Заявка 6 4 0 2 12 - 9 11
4.
Пари НН
 Заявка 6 1 0 5 6 - 15 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 4 3 0 1 3 - 6 8
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 5
3.
Сочи
 Заявка 3 1 0 2 3 - 2 4
4.
Факел
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
2.
Локомотив Москва
 Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
3.
Урал
 Заявка 3 3 0 0 3 - 0 8
4.
Рубин
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
2.
Балтика
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
3.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 4
4.
Крылья Советов
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 4 4 0 0 10 - 4 12
2.
Спартак Москва
 Заявка 3 2 0 1 11 - 8 6
3.
Краснодар
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 5
4.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 2 1 1 8 - 2 7
2.
Оренбург
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
3.
Факел
 Заявка 3 1 0 2 2 - 2 4
4.
Сочи
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 4 1 1 2 4 - 4 5
2.
Ростов
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 2
3.
Урал
 Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0
4.
Рубин
 Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2.
Зенит
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 5
3.
Крылья Советов
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
4.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
2.
Спартак Москва
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
3.
Динамо Москва
 Заявка 3 0 0 3 3 - 6 2
4.
Пари НН
 Заявка 3 0 0 3 5 - 10 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Путь регионов

Топ бомбардиров
Зенит Сергеев Иван II 5
Пари НН Сулейманов Тимур 5
Балтика Барков Дмитрий 4
Спартак Москва Соболев Александр 3 (1)
Балтика Энрикес Анхело 3
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Карраскаль Хорхе 1 3
Оренбург Сиваков Михаил 2 1
Урал Филипенко Егор 1 2
Спартак Москва Рябчук Олег 1 2
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Химки - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 марта 2024, осталось 2 дня 9 часов 18 минут.



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    • Прогнозы 63
    Химки 12.7% (8)
    X 6.3% (4)
    Краснодар 81% (51)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Химки
    Ничья
    Краснодар
    4.90
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    Прогнозы на матч Химки - Краснодар

    Исход игры
    Химки
    12.7% (8)
    Ничья
    6.3% (4)
    Краснодар
    81% (51)
    Тотал 2.5
    Больше
    64% (32)
    Меньше
    36% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    68% (34)
    Нет
    32% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Краснодар
    36.5% (23)
    0:1 Краснодар
    12.7% (8)
    0:2 Краснодар
    11.1% (7)
    1:3 Краснодар
    7.9% (5)
    1:1 Ничья
    4.8% (3)
    2:1 Химки
    3.2% (2)
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    Химки
    Краснодар
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