История личных встреч
Химки
Краснодар
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
10 матчей
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
0.8
1.2
Среднее время на гол
112
75
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
3
2.2
Среднее время на гол
30
40
Всего голов
19
17
Голов в среднем за матч
1.9
1.7
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
47
52
Бомбардиры внутри турнира
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Панченко Кирилл
|2
|0.67
|Корян Аршак
|1
|0.33
|Аветисян Петрос
|1
|0.33
|Скворцов Лев
|1
|0.33
|Касимов Тимур
|1
|0.33
|Хосонов Хетаг
|1 (1)
|0.33
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Джон
|3 (1)
|0.5
|Кади
|2
|0.33
|Кокшаров Александр
|2
|0.33
|Ахметов Ильзат
|1
|0.17
|Кобнан Мозес
|1
|0.17
|Кривцов Никита
|1
|0.17
|Арутюнян Георгий
|1
|0.17
|Олусегун Олакунле
|0
|0
|Баньяц Михайло
|0
|0
Карточки
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мохаммад Амир
|1
|0
|Архипов Антон Игоревич
|1
|0
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Агкацев Станислав
|2
|0
|Баньяц Михайло
|2
|0
|Кордоба Джон
|0
|1
|Сперцян Эдуард
|0
|1
|Ахметов Ильзат
|1
|0
|Кади
|1
|0
|Кривцов Никита
|1
|0
|Арутюнян Георгий
|1
|0
|Кокшаров Александр
|1
|0
|Кевин
|1
|0
Результаты матчей
Химки
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Краснодар
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
3
Химки
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Краснодар
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
4
Химки
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Краснодар
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
2
7
Голы по времени матча
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
2
40%
2
33%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
11
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
14%
1
9%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
1
14%
3
27%
61-75
2
29%
4
36%
76-90
Пропущено
0
9
0 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Химки
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Волгарь - Химки 0:2 Химки - Тюмень 3:0 Химки - Крылья Советов 1:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0
Химки - Чертаново 0:1 Химки - Шинник 1:0 Химки - КАМАЗ 1:1 Химки - Олимпик Ташкент 1:2 Химки - Черноморец Нв 1:0 Краснодар-2 - Химки 1:2 Химки - СКА-Хабаровск 0:0 Алания - Химки 1:4 Химки - Акрон 2:2 Черноморец Нв - Химки 1:3 Химки - Динамо Владивосток 4:0 Химки - Динамо Махачкала 1:0 КАМАЗ - Химки 2:2 Химки - Уфа 1:0 Химки - Енисей 1:0 Химки - Алания 2:2
Краснодар
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ростов - Краснодар 2:1 Краснодар - Рубин 1:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:1 Краснодар - Урал 1:0
Краснодар - Астана 2:4 Краснодар - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Краснодар - Родина Москва 3:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Краснодар - Оренбург 2:1 Урал - Краснодар 3:1 Зенит - Краснодар 1:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Спартак Москва - Краснодар 2:3 ЦСКА Москва - Краснодар 1:0 Балтика - Краснодар 2:2 Краснодар - Ростов 3:2 Краснодар - Пари НН 3:0 Рубин - Краснодар 0:2 Краснодар - Урал 2:0 Краснодар - Динамо Москва 1:1
Результаты матчей
Химки
Краснодар
Точный счет
1:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
3 раза 50%
3
3 раза 50%
Тоталы голов в матче
Химки
Краснодар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
33
12
33
12
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|7 - 10
|14
|2.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|12
|3.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 6
|8
|4.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|14
|2.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 8
|12
|3.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|8
|4.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|4
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|9 - 6
|14
|2.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 9
|13
|3.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|10 - 12
|7
|4.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|13 - 10
|14
|2.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|16 - 13
|12
|3.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 9
|11
|4.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 15
|2
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|3 - 6
|8
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|5
|3.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 2
|4
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|2
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|3 - 0
|8
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|4
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|3.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|4
|4.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|11 - 8
|6
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|5
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|2
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 2
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|3.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|4
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|5
|2.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|2
|3.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|4.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|5
|3.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|2.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|3.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|2
|4.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|5 - 10
|0
- — Выход в плей-офф
- — Путь регионов
|Зенит
|Сергеев Иван II
|5
|Пари НН
|Сулейманов Тимур
|5
|Балтика
|Барков Дмитрий
|4
|Спартак Москва
|Соболев Александр
|3 (1)
|Балтика
|Энрикес Анхело
|3
|Динамо Москва
|Карраскаль Хорхе
|1 3
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|2 1
|Урал
|Филипенко Егор
|1 2
|Спартак Москва
|Рябчук Олег
|1 2
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|3
Прогнозы на матч Химки - Краснодар
Исход игры
Химки
12.7% (8)
Ничья
6.3% (4)
Краснодар
81% (51)
Тотал 2.5
Больше
64% (32)
Меньше
36% (18)
Обе команды забьют
Да
68% (34)
Нет
32% (16)
Популярный счёт
1:2 Краснодар
36.5% (23)
0:1 Краснодар
12.7% (8)
0:2 Краснодар
11.1% (7)
1:3 Краснодар
7.9% (5)
1:1 Ничья
4.8% (3)
2:1 Химки
3.2% (2)
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