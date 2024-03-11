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  5. Кубок 2023-2024
Волгарь
 
Позже
Ахмат
Прогнозы 61
Волгарь 14.8% (9)
X 9.8% (6)
Ахмат 75.4% (46)
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Лучшие коэффициенты
Волгарь
Ничья
Ахмат
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Волгарь
Ахмат

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
0:2
ТМК
5:0

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

5
2

Среднее время на гол

18
45

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
90

Бомбардиры внутри турнира

Волгарь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шляков Евгений 1 0.33
Жамалетдинов Тимур 1 0.33
Лесников Дмитрий 1 0.33
Фольмер Кирилл 1 0.33
Косарев Кирилл 1 0.33
Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ильин Владимир 2 0.33
Олейников Иван 2 0.33
Конате Мохамед II 2 0.33
Ковачев Светослав 1 0.17
Семёнов Андрей Игоревич 1 0.17
Швец Антон 1 0.17
Челикович Ясмин 1 0.17
Камило Рейжерс 0 0
Харин Евгений 0 0
Даниэл Жуниор 0 0

Карточки

Волгарь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анисимов Анатолий 2 0
Косарев Кирилл 2 0
Шакуро Павел 1 0
Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Быстров Марат 0 1
Уциев Ризван 1 0
Тимофеев Артём 1 0
Камилов Владислав 1 0
Бериша Бернард 1 0
Тодорович Дарко 1 0
Челикович Ясмин 1 0
Даниэл Жуниор 1 0

Результаты матчей

Волгарь
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ахмат
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Волгарь
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ахмат
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

4
3
Волгарь
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ахмат
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
50%
1
17%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
0
0%
4
40%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
60%
1
10%
76-90

Пропущено

1
11
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
100%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Волгарь
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Волгарь - Химки 0:2 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1 Женис - Волгарь 0:0 Волгарь - Черноморец Нв 0:2
Волгарь - Крылья Советов 1:4 Волгарь - Динамо Самарканд 3:1 Рубин - Волгарь 0:2 Чайка Песчанокопское - Волгарь 1:1 Волгарь - Нефтехимик 1:2 Волгарь - Форте 1:0 Волгарь - Шинник 0:0 Акрон - Волгарь 0:1 Волгарь - Ленинградец 1:2 Торпедо Москва - Волгарь 0:3 Акрон - Волгарь 0:1 Волгарь - Родина Москва 0:4 Волгарь - Алания 1:0 Волгарь - Енисей 1:0 Тюмень - Волгарь 1:0 Волгарь - КАМАЗ 2:1
Ахмат
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Динамо Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Урал 1:0 Оренбург - Ахмат 2:1 Алания - Ахмат 0:2
КАМАЗ - Ахмат 2:0 Енисей - Ахмат 1:2 Ахмат - Кызылжар 4:0 Ахмат - Нефтчи Фергана 1:0 Сочи - Ахмат 0:0 Ахмат - Елимай Семей 1:0 Ахмат - Елимай Семей 1:0 Ахмат - Ростов 0:0 Ахмат - Спартак Москва 2:1 Оренбург - Ахмат 1:1 Локомотив Москва - Ахмат 2:1 Ахмат - Факел 1:2 Балтика - Ахмат 4:1 Зенит - Ахмат 2:1 Ростов - Ахмат 3:0 Ахмат - Рубин 0:1

Результаты матчей

Волгарь
Ахмат

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
3
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Волгарь
Ахмат

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
1
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
3
3
1
2
2.5
3
3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 7 5 0 2 7 - 10 14
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 4 1 2 12 - 6 12
3.
Сочи
 Заявка 6 2 0 4 7 - 6 8
4.
Факел
 Заявка 6 2 0 4 4 - 7 6

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 7 4 1 2 12 - 6 14
2.
Ростов
 Заявка 7 4 1 2 8 - 8 12
3.
Урал
 Заявка 6 3 0 3 6 - 6 8
4.
Рубин
 Заявка 6 1 0 5 3 - 9 4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 7 5 0 2 9 - 6 14
2.
Балтика
 Заявка 7 4 1 2 14 - 9 13
3.
Ахмат
 Заявка 6 2 0 4 10 - 12 7
4.
Крылья Советов
 Заявка 6 1 0 5 5 - 12 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 0 3 13 - 10 14
2.
Спартак Москва
 Заявка 7 4 0 3 16 - 13 12
3.
Краснодар
 Заявка 6 4 0 2 12 - 9 11
4.
Пари НН
 Заявка 6 1 0 5 6 - 15 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 4 3 0 1 3 - 6 8
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 5
3.
Сочи
 Заявка 3 1 0 2 3 - 2 4
4.
Факел
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
2.
Локомотив Москва
 Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
3.
Урал
 Заявка 3 3 0 0 3 - 0 8
4.
Рубин
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
2.
Балтика
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
3.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 4
4.
Крылья Советов
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 4 4 0 0 10 - 4 12
2.
Спартак Москва
 Заявка 3 2 0 1 11 - 8 6
3.
Краснодар
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 5
4.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 2 1 1 8 - 2 7
2.
Оренбург
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
3.
Факел
 Заявка 3 1 0 2 2 - 2 4
4.
Сочи
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 4 1 1 2 4 - 4 5
2.
Ростов
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 2
3.
Урал
 Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0
4.
Рубин
 Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2.
Зенит
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 5
3.
Крылья Советов
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
4.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
2.
Спартак Москва
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
3.
Динамо Москва
 Заявка 3 0 0 3 3 - 6 2
4.
Пари НН
 Заявка 3 0 0 3 5 - 10 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Путь регионов

Топ бомбардиров
Зенит Сергеев Иван II 5
Пари НН Сулейманов Тимур 5
Балтика Барков Дмитрий 4
Спартак Москва Соболев Александр 3 (1)
Балтика Энрикес Анхело 3
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Карраскаль Хорхе 1 3
Оренбург Сиваков Михаил 2 1
Урал Филипенко Егор 1 2
Спартак Москва Рябчук Олег 1 2
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Волгарь - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 марта 2024, осталось 2 дня 8 часов 1 минуту.



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    • Прогнозы 61
    Волгарь 14.8% (9)
    X 9.8% (6)
    Ахмат 75.4% (46)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Волгарь
    Ничья
    Ахмат
    6.10
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    Прогнозы на матч Волгарь - Ахмат

    Исход игры
    Волгарь
    14.8% (9)
    Ничья
    9.8% (6)
    Ахмат
    75.4% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    42% (21)
    Меньше
    58% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    54% (27)
    Нет
    46% (23)
    Популярный счёт
    1:2 Ахмат
    32.8% (20)
    0:1 Ахмат
    19.7% (12)
    0:2 Ахмат
    11.5% (7)
    1:1 Ничья
    9.8% (6)
    1:0 Волгарь
    6.6% (4)
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    Волгарь
    Ахмат
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