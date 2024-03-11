История личных встреч
Волгарь
Ахмат
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
5
2
Среднее время на гол
18
45
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
90
Бомбардиры внутри турнира
Волгарь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шляков Евгений
|1
|0.33
|Жамалетдинов Тимур
|1
|0.33
|Лесников Дмитрий
|1
|0.33
|Фольмер Кирилл
|1
|0.33
|Косарев Кирилл
|1
|0.33
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ильин Владимир
|2
|0.33
|Олейников Иван
|2
|0.33
|Конате Мохамед II
|2
|0.33
|Ковачев Светослав
|1
|0.17
|Семёнов Андрей Игоревич
|1
|0.17
|Швец Антон
|1
|0.17
|Челикович Ясмин
|1
|0.17
|Камило Рейжерс
|0
|0
|Харин Евгений
|0
|0
|Даниэл Жуниор
|0
|0
Карточки
Волгарь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Анисимов Анатолий
|2
|0
|Косарев Кирилл
|2
|0
|Шакуро Павел
|1
|0
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Быстров Марат
|0
|1
|Уциев Ризван
|1
|0
|Тимофеев Артём
|1
|0
|Камилов Владислав
|1
|0
|Бериша Бернард
|1
|0
|Тодорович Дарко
|1
|0
|Челикович Ясмин
|1
|0
|Даниэл Жуниор
|1
|0
Результаты матчей
Волгарь
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ахмат
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Волгарь
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ахмат
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
4
3
Волгарь
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ахмат
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
4
4
Голы по времени матча
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
50%
1
17%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
10
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
0
0%
4
40%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
60%
1
10%
76-90
Пропущено
1
11
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
100%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Волгарь
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Волгарь - Химки 0:2 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1 Женис - Волгарь 0:0 Волгарь - Черноморец Нв 0:2
Волгарь - Крылья Советов 1:4 Волгарь - Динамо Самарканд 3:1 Рубин - Волгарь 0:2 Чайка Песчанокопское - Волгарь 1:1 Волгарь - Нефтехимик 1:2 Волгарь - Форте 1:0 Волгарь - Шинник 0:0 Акрон - Волгарь 0:1 Волгарь - Ленинградец 1:2 Торпедо Москва - Волгарь 0:3 Акрон - Волгарь 0:1 Волгарь - Родина Москва 0:4 Волгарь - Алания 1:0 Волгарь - Енисей 1:0 Тюмень - Волгарь 1:0 Волгарь - КАМАЗ 2:1
Ахмат
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Динамо Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Урал 1:0 Оренбург - Ахмат 2:1 Алания - Ахмат 0:2
КАМАЗ - Ахмат 2:0 Енисей - Ахмат 1:2 Ахмат - Кызылжар 4:0 Ахмат - Нефтчи Фергана 1:0 Сочи - Ахмат 0:0 Ахмат - Елимай Семей 1:0 Ахмат - Елимай Семей 1:0 Ахмат - Ростов 0:0 Ахмат - Спартак Москва 2:1 Оренбург - Ахмат 1:1 Локомотив Москва - Ахмат 2:1 Ахмат - Факел 1:2 Балтика - Ахмат 4:1 Зенит - Ахмат 2:1 Ростов - Ахмат 3:0 Ахмат - Рубин 0:1
Результаты матчей
Волгарь
Ахмат
Точный счет
1:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
3
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Волгарь
Ахмат
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
33
12
33
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|7 - 10
|14
|2.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|12
|3.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 6
|8
|4.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|14
|2.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 8
|12
|3.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|8
|4.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|4
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|9 - 6
|14
|2.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 9
|13
|3.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|10 - 12
|7
|4.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|13 - 10
|14
|2.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|16 - 13
|12
|3.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 9
|11
|4.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 15
|2
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|3 - 6
|8
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|5
|3.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 2
|4
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|2
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|3 - 0
|8
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|4
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|3.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|4
|4.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|11 - 8
|6
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|5
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|2
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 2
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|3.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|4
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|5
|2.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|2
|3.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|4.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|5
|3.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|2.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|3.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|2
|4.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|5 - 10
|0
- — Выход в плей-офф
- — Путь регионов
|Зенит
|Сергеев Иван II
|5
|Пари НН
|Сулейманов Тимур
|5
|Балтика
|Барков Дмитрий
|4
|Спартак Москва
|Соболев Александр
|3 (1)
|Балтика
|Энрикес Анхело
|3
|Динамо Москва
|Карраскаль Хорхе
|1 3
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|2 1
|Урал
|Филипенко Егор
|1 2
|Спартак Москва
|Рябчук Олег
|1 2
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|3
Прогнозы на матч Волгарь - Ахмат
Исход игры
Волгарь
14.8% (9)
Ничья
9.8% (6)
Ахмат
75.4% (46)
Тотал 2.5
Больше
42% (21)
Меньше
58% (29)
Обе команды забьют
Да
54% (27)
Нет
46% (23)
Популярный счёт
1:2 Ахмат
32.8% (20)
0:1 Ахмат
19.7% (12)
0:2 Ахмат
11.5% (7)
1:1 Ничья
9.8% (6)
1:0 Волгарь
6.6% (4)
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