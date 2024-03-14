Полузащитник "Сочи" Игнасио Сааведра получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Савинова.

Ислам Имамов присел на газон и держится за приводящую связку колена, замен у "СКА-Хабаровск" при этом нет.

Пять минут добавил Роман Сафьян к основному времени матча.

Алиев с правой половины поля выполнил безадресный заброс на дальний угол вратарской, в итоге мяч достался Рудакову.

Из центра поля последовал слишком сильный заброс на ход Заике по правому флангу, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля.

Аносов перестарался в борьбе за мяч на левой половине поля у штрафной площади хабаровского клуба и нарушил правила против Покидышева.

Звучит свисток о завершении основного времени матча. "Сочи" слишком успокоился во втором тайме и в итоге получив мяч в свои ворота уже не смог добавить в атаке. Теперь обладатель путёвки в полуфинал Кубка России в пути регионов определится в серии пенальти.

Крамарич с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "СКА-Хабаровск" перехватили мяч без особого труда, но контратаку провести у гостей не получилось.

Яхья в центре поля нарушил правила против Алиева. Игроки "СКА-Хабаровск" достаточно быстро разыграли стандарт.

Кирилл Никитин пробил по воротам от левого угла штрафной площади, мяч полетел выше цели.

Сааведра нарушил правила в центре поля, игроки "СКА-Хабаровск" на этот раз не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Рукас на своей половине поля нарушил правила против Кордовы. "Сочи" также долго разыгрывал стандарт.

Чистяков из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади, Заика сбросил мяч на Кордову, Серхио в падении выполнил передачу в центр штрафной площади, Мусалов успел накрыть Юкича в последний момент, мяч в итоге ушёл на угловой.

Яхья с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Чистяков головой пробил в правый угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели.

Крамарич разогнал атаку по центру и затем выполнил передачу на ход Бурмистрову по правой половине поля, теперь и Никита забрался в офсайд.

Послушал Роман Сафьян судей из комнаты VAR на предмет возможного пенальти в ворота "Сочи" после борьбы Гонгапшева с Литвиновым, но нарушение правил обнаружено не было.

ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:1!!! Гонгапшев!!! Яхья из своей штрафной площади выбил мяч к центру поля, Кожемякин хорошо перехватил мяч, а затем Олег выполнил отличную передачу в центр штрафной площади на Гонгапшева, Альбек подработал мяч и развернувшись очень хорошо пробил мимо Рудакова.

В составе "СКА-Хабаровск" произошла замена. Вместо Андрея Никитина на поле вышел Саид Алиев.

Подберёзкин получил повреждение в борьбе за мяч с Сааведрой на своей половине поля. Вышли на поле врачи хабаровского клуба, пауза в игре.

В составе "Сочи" произошла замена. Вместо Никиты Бурмистрова на поле вышел Кирилл Заика.

В составе "СКА-Хабаровск" произошла ещё одна замена. Вместо Вячеслава Подберёзкина на поле вышел Андрей Савинов.

Пошли у нас последние минуты матча, постепенно дело двигается к серии пенальти.

Аносов получил передачу на ход по левому флангу от Заики, а затем Данил от лицевой линии поля выполнил прострел в штрафную площадь, мяч попал в Петрова и ушёл на угловой.

Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает "СКА-Хабаровск", чтобы попытаться сыграть более активно в атаке. Хабаровскому клубу по такой игре также нельзя больше пропускать, а иначе дальше пройти в Кубке России будет крайне затруднительно.

В составе "Сочи" после перерыва произошла замена. Вместо Кирилла Кравцова на поле вышел Игнасио Сааведра.

Из центра поля последовал заброс на ход к линии штрафной площади "Сочи" Никитину, совсем немного не хватило Андрею, чтобы зацепиться за мяч.

Кирилл Никитин совершил рывок вперёд по левому флангу и затем выполнил прострел в центр штрафной площади, вновь Андрею Никитину немного не хватило, чтобы завершить момент ударом по воротам.

Андрей Никитин на этот раз с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч задел ногу Литвинова, затем отскочил обратно в ногу игрока "СКА-Хабаровск" и только после этого ушёл за лицевую линию поля, будет удар от ворот.

"Сочи" спокойно работает по счёту с самого начала второго тайма, но и хабаровский клуб при этом ничего не предлагает особо серьёзного.

Бурмистров с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч попал в Рукаса и ушёл на угловой.

Крамарич с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "СКА-Хабаровск" не без труда, но всё же выбили мяч на левый фланг.

Яхья с левого фланга выполнил безадресный заброс на ближний угол штрафной площади, Имамов немного размялся при игре на выходе.

Андрей Никитин совершил рывок вперёд по левому флангу, далее Андрей сместился в центр и пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Сочи".

Андрей Никитин при развитии атаки по левой половине поля выполнил передачу на ближний угол штрафной площади на ход Яо, Чистяков грамотно сыграл в подкате и выбил мяч на угловой.

Симонян с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, немного сумбурно сыграли футболисты "Сочи", но всё же перехватили мяч.

Андрей Никитин и Мусалов на этот раз попытались что-то придумать на левом фланге, но оборона "Сочи" уже была готова и перехватила мяч.

Продолжает Андрей Никитин активно работать на левом фланге. Андрей после рывка вошёл в штрафную площадь и после смещения в центр пробил по воротам, Маргасов грамотно сыграл в подкате и блокировал попытку.

В составе "Сочи" произошла замена. Вместо Сауля Гуарирапы на поле вышел Серхио Кордова.

Продолжает "Сочи" спокойно работать по счёту сейчас, рискует команда Роберта Морено в итоге доиграться, но всё же без ударов по воротам отыграться хабаровскому клубу будет довольно трудно.

Крамарич неплохо поработал на левом фланге, но пока что обострить ситуацию у ворот "СКА-Хабаровск" также не получается.

Крамарич с левого фланга выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, далее Яхья выполнил прострел в центр к линии вратарской, мяч после рикошета ушёл на правый угол вратарской, где никого из партнёров по команде не оказалось.

Крамарич с левой половины поля выполнил передачу к радиусу штрафной площади на ход Юкичу, но Александар под давлением соперника не смог завершить момент ударом по воротам.

Бурмистров пробил по воротам из-за пределов штрафной площади с правой половины поля, мяч полетел не очень сильно и точно в руки Имамову.

В составе "СКА-Хабаровск" произошла замена. Вместо Артёма Симоняна на поле вышел Илья Петров.

Чистяков в центре поля нарушил правила против Петрова. Игроки "СКА-Хабаровск" тщательно готовятся к стандарту.

Коновалов со стандарта выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Кожемякин головой сбросил мяч к ближнему углу вратарской на Рукаса, судьи при этом зафиксировали положение "вне игры".

В составе "СКА-Хабаровск" произошла замена. Вместо Яо Жан-Шарля на поле вышел Альбек Гонгапшев.

Из центра поля последовал заброс на ход Кордове, форвард "Сочи" на этот раз забрался в небольшой офсайд.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Сочи" на домашнем поле обыгрывает "СКА-Хабаровск" со счётом 1:0. Пока что игра на стадионе "Фишт" по большей части получается очень спокойной, команда Роберта Морено старается сегодня взять своё за счёт класса.

45' Одну минуту добавил Роман Сафьян к основному времени первого тайма.

45' По левой половине поля удалось провести неплохую атаку хабаровскому клубу. Кирилл Никитин и Мусалов довели мяч до левого угла штрафной площади, далее Магомед выполнил передачу к центру штрафной на Андрея Никитина, но в последний момент в подкате удачно сыграл Чистяков, который не позволил сопернику пробить по воротам.

44' Яхья в центре поля нарушил правила против Андрея Никитина. Игроки "СКА-Хабаровск" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

43' Из центра поля последовал заброс на левый угол штрафной площади "СКА-Хабаровск" на ход Саулю, Имамов грамотно сыграл на выходе и перехватил мяч.

42' Мигел с правого фланга выполнил заброс на ближний угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно, Бурмистров к нему никак не успевал.

41' Полузащитник "СКА-Хабаровск" Вячеслав Подберёзкин получил жёлтую карточку за неспортивное поведение.

40' Кравцов перестарался в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади хабаровского клуба, правила были нарушены против Коновалова.

39' Мигел с правой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, мяч полетел слабо и точно по центру, Имамов поймал его без особого труда.

38' Литвинов в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Жан-Шарля.

37' Крамарич с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, мяч попал в Кожемякина, затем обратно в Мартина и уже после этого ушёл за лицевую линию поля.

36' Сауль совершил проход вперёд по правой половине поля, но затем под давлением соперника потерял мяч ине смог довести атаку до ума.

35' Крамарич с левого фланга выполнил безадресную подачу в центр штрафной площади, получился подарок для Имамова.

34' Сауль пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели.

33' Подберёзкин в центре поля нарушил правила против Мигела. Игроки "Сочи" никуда не спеша разыграли стандарт.

32' Яхья с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "СКА-Хабаровск" сыграли внимательно и спокойно выбили мяч на правый фланг.

31' Яхья совершил рывок вперёд по левому флангу и затем выполнил прострел в центр к линии вратарской, Кожемякин не стал рисковать и выбил мяч на угловой.

30' Поднялся Магомед Мусалов после паузы, попытается защитник "СКА-Хабаровск" разбегаться и продолжить матч.

29' Главный тренер "СКА-Хабаровск" Роман Шаронов получил жёлтую карточку за неспортивное поведение.

28' Мусалов по итогам прошлого эпизода получил небольшое повреждение, вышли на поле врачи "СКА-Хабаровск", пауза в игре.

27' Полузащитник "Сочи" Кирилл Кравцов получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Мусалова.

26' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Сауль!!! Из глубины поля последовал заброс на ход Саулю к правому углу штрафной площади, Рукас неудачно поставил корпус, но всё же затем Имамов неудачно сыграл на выходе, сначала Ислам не дал сопернику пробить по воротам, но уже затем голкипер "СКА-Хабаровск" прыгнув на мяч не смог его зафиксировать. Отскок был очень хорошим для Сауля и уже Гуарирапа не простил оборону соперника за грубые ошибки.

25' Крамарич с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Сауль головой сбросил мяч к линии вратарской, Чистяков головой пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

24' Яхья с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в левый угол ворот, Имамов в прыжке перевёл мяч на угловой.

23' Кравцов пробил по воротам от радиуса штрафной площади, Покидышев грамотно накрыл удар соперника.

22' Против Ангбана в центре поля были нарушены правила. Игроки "Сочи" быстро разыграли стандарт.

21' Маргасов с правой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в дальний угол ворот, мяч свалился с ноги у Тимофея и ушёл в сторону от цели.

20' Андрей Никитин при развитии атаки по левой половине поля выполнил неплохую передачу на ход Яо к линии штрафной площади, Жан-Шарль неудачно обработал мяч и в итоге потерял его под давлением Бурмистрова.

19' Коновалов с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Литвинов хорошо сыграл по позиции и головой выбил мяч на правую половину поля.

18' Симонян от левого угла штрафной площади пробил по воротам, мяч попал в Бурмистрова и ушёл на очередной угловой.

17' Коновалов с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Рудаков сыграл на выходе и кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади.

16' Андрей Никитин теперь уже неплохо поработал на правом фланге и в итоге заработал второй угловой для своей команды.

15' Симонян с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Сочи" сыграли уверенно и выбили мяч за пределы штрафной площади.

14' Мусалов при развитии атаки по левому флангу выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Симонян выполнил прострел к линии вратарской, Чистяков грамотно сыграл в обороне и выбил мяч на угловой.

13' Крамарич с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Сауль головой пробил в правый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

12' Имамов под давлением соперников ошибся с передачей на левый угол штрафной площади от линии вратарской, мяч в итоге ушёл на угловой.

11' Полузащитник "Сочи" Сауль Гуарирапа получил жёлтую карточку за симуляцию в штрафной площади "СКА-Хабаровск".

10' Крамарич при развитии атаки по левой половине поля выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно для Мигела и ушёл за лицевую линию поля.

9' Жан-Шарль неожиданно спокойно открылся на правом углу штрафной площади, далее Яо сделал пару финтов и выполнил прострел к ближнему углу вратарской на Никитина, удар Андрея успел заблокировать Литвинов.

8' Из центра поля последовал безадресный заброс на правый угол штрафной площади "Сочи", Рудаков немного размялся при игре на выходе.

7' Никитин с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Литвинов грамотно сыграл по позиции и выбил мяч обратно на правый фланг.

6' Мусалов по левой половине поля вошёл в штрафную площадь, но в окружении соперников Магомед потерял мяч.

5' В целом, пока что достаточно спокойно начинается игра, "Сочи" не форсирует события на поле, а "СКА-Хабаровск" по большей части играет от обороны.

4' Симонян при обработке мяча в центре поля подыграл себе рукой, Роман Софьян всё видел и дал справедливый свисток в пользу "Сочи".

3' Имамов вышел за пределы штрафной площади и сразу же выполнил неудачную передачу на правый фланг, Бурмистров перехватил мяч, но затем передача к линии штрафной площади на Сауля не прошла.

2' В Сочи сегодня идёт небольшой дождь, а поэтому футболисты могут чаще пытаться бить по воротам из-за пределов штрафной площади.