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  4. РОССИЯ
  5. Кубок 2023-2024
Стадион: .
СКА-Хабаровск
1:1
Второй тайм
Сочи

Ход матча

22'
0:1
_Guarirapa S.
74'
Гонгапшев Альбек
1:1
Прогнозы 156
СКА-Хабаровск 26.9% (42)
X 15.4% (24)
Сочи 57.7% (90)
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СКА-Хабаровск
Ничья
Сочи
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СКА-Хабаровск
Сочи

История личных встреч

СКА-Хабаровск
Сочи

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиев Саид 2 0.5
Стародуб Дмитрий 1 0.25
Гонгапшев Альбек 1 0.25
Яо Жан Шарль 1 0.25
Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бурмистров Никита 1 0.14
Нобоа Кристиан 1 0.14
Заика Кирилл 1 0.14
Маргасов Тимофей 1 0.14
Де лас Куэвас Мигель 1 0.14
Кравцов Кирилл 1 0.14
Мещанинов Артём 1 0.14
_Guarirapa S. 1 0.14

Карточки

СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яо Жан Шарль 2 0
Алиев Саид 1 0
Корнюшин Даниил 1 0
Бегун Дмитрий 1 0
Имамов Ислам 1 0
Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ангбан Викторьен 2 0
Литвинов Вячеслав 2 0
Кравцов Кирилл 2 0
Бурмистров Никита 1 0
Маргасов Тимофей 1 0
Медведев Юрий 1 0
Шипунов Тимофей 1 0
Батырев Амир 1 0
Аносов Данил 1 0

Результаты матчей

СКА-Хабаровск
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сочи
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
1
СКА-Хабаровск
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сочи
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
2
СКА-Хабаровск
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сочи
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
3
43%
16-30
1
20%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
100%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

СКА-Хабаровск
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Черноморец Нв - СКА-Хабаровск 3:0 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1 СКА-Хабаровск - Акрон 3:2 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:1
Шинник - СКА-Хабаровск 0:0 Факел - СКА-Хабаровск 3:2 СКА-Хабаровск - Алания 2:1 СКА-Хабаровск - Челябинск 3:4 Енисей - СКА-Хабаровск 0:3 СКА-Хабаровск - Олимпик Ташкент 3:0 СКА-Хабаровск - Нефтчи Фергана 1:1 Химки - СКА-Хабаровск 0:0 Кубань - СКА-Хабаровск 1:1 Динамо Махачкала - СКА-Хабаровск 2:0 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 1:0 Форте - СКА-Хабаровск 0:2 СКА-Хабаровск - Ленинградец 2:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Амкар Пермь 2:0 СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 1:1
Сочи
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Локомотив Москва - Сочи 2:2 Балтика - Сочи 0:0 Факел - Сочи 0:0 Сочи - Тюмень 2:1
Сочи - Нефтчи Фергана 2:2 Сочи - Нефтчи 0:1 Сочи - Нефтчи Фергана 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 2:1 Сочи - Славия София 1:0 Сочи - Ахмат 0:0 Сочи - Сочи (мол.) 3:0 Сочи - Оренбург 1:1 Сочи - Крылья Советов 0:2 Зенит - Сочи 3:0 Сочи - Рубин 0:2 Сочи - Динамо Москва 3:3 Сочи - Факел 2:0 Пари НН - Сочи 1:0 Урал - Сочи 1:4 Сочи - Зенит 0:2

Результаты матчей

СКА-Хабаровск
Сочи

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

СКА-Хабаровск
Сочи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
4

Топ бомбардиров
Зенит Сергеев Иван II 5
Пари НН Сулейманов Тимур 5
Балтика Барков Дмитрий 4
Зенит Кассьерра Матео 3 (1)
Спартак Москва Соболев Александр 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Карраскаль Хорхе 1 3
Оренбург Сиваков Михаил 2 1
Урал Филипенко Егор 1 2
Спартак Москва Рябчук Олег 1 2
Динамо Москва Паршивлюк Сергей 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    Звучит свисток о завершении основного времени матча. "Сочи" слишком успокоился во втором тайме и в итоге получив мяч в свои ворота уже не смог добавить в атаке. Теперь обладатель путёвки в полуфинал Кубка России в пути регионов определится в серии пенальти. 
  • Фол, нарушение
    90'
    Аносов перестарался в борьбе за мяч на левой половине поля у штрафной площади хабаровского клуба и нарушил правила против Покидышева. 
  • 90'
    Из центра поля последовал слишком сильный заброс на ход Заике по правому флангу, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
  • 90'
    Алиев с правой половины поля выполнил безадресный заброс на дальний угол вратарской, в итоге мяч достался Рудакову. 
  • Дополнительное время
    90'
    Пять минут добавил Роман Сафьян к основному времени матча. 
  • Травма, повреждение
    90'
    Ислам Имамов присел на газон и держится за приводящую связку колена, замен у "СКА-Хабаровск" при этом нет. 
  • Желтая карточка
    90'
    Полузащитник "Сочи" Игнасио Сааведра получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Савинова. 
  • Угловой
    89'
    Яхья с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Чистяков головой пробил в правый угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели. 
  • 88'
    Чистяков из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади, Заика сбросил мяч на Кордову, Серхио в падении выполнил передачу в центр штрафной площади, Мусалов успел накрыть Юкича в последний момент, мяч в итоге ушёл на угловой. 
  • Фол, нарушение
    87'
    Рукас на своей половине поля нарушил правила против Кордовы. "Сочи" также долго разыгрывал стандарт. 
  • Фол, нарушение
    86'
    Сааведра нарушил правила в центре поля, игроки "СКА-Хабаровск" на этот раз не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 85'
    Аносов пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Коновалов грамотно блокировал попытку. 
  • 84'
    Кирилл Никитин пробил по воротам от левого угла штрафной площади, мяч полетел выше цели. 
  • Фол, нарушение
    83'
    Яхья в центре поля нарушил правила против Алиева. Игроки "СКА-Хабаровск" достаточно быстро разыграли стандарт. 
  • Угловой
    82'
    Крамарич с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "СКА-Хабаровск" перехватили мяч без особого труда, но контратаку провести у гостей не получилось. 
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    • 81'
      Аносов получил передачу на ход по левому флангу от Заики, а затем Данил от лицевой линии поля выполнил прострел в штрафную площадь, мяч попал в Петрова и ушёл на угловой. 
    • 80'
      Пошли у нас последние минуты матча, постепенно дело двигается к серии пенальти. 
    • Замена
      79'
      В составе "СКА-Хабаровск" произошла ещё одна замена. Вместо Вячеслава Подберёзкина на поле вышел Андрей Савинов. 
    • Замена
      78'
      Вторую подряд замену провёл Роберт Морено. Вместо Викторьена Ангбана на поле вышел Данил Аносов. 
    • Замена
      77'
      В составе "Сочи" произошла замена. Вместо Никиты Бурмистрова на поле вышел Кирилл Заика. 
    • Травма, повреждение
      76'
      Подберёзкин получил повреждение в борьбе за мяч с Сааведрой на своей половине поля. Вышли на поле врачи хабаровского клуба, пауза в игре. 
    • Замена
      75'
      В составе "СКА-Хабаровск" произошла замена. Вместо Андрея Никитина на поле вышел Саид Алиев. 
    • Описание гола
      74'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:1!!! Гонгапшев!!! Яхья из своей штрафной площади выбил мяч к центру поля, Кожемякин хорошо перехватил мяч, а затем Олег выполнил отличную передачу в центр штрафной площади на Гонгапшева, Альбек подработал мяч и развернувшись очень хорошо пробил мимо Рудакова. 
    • Видеоповтор
      73'
      Послушал Роман Сафьян судей из комнаты VAR на предмет возможного пенальти в ворота "Сочи" после борьбы Гонгапшева с Литвиновым, но нарушение правил обнаружено не было. 
    • Офсайд
      72'
      Крамарич разогнал атаку по центру и затем выполнил передачу на ход Бурмистрову по правой половине поля, теперь и Никита забрался в офсайд. 
    • Офсайд
      71'
      Из центра поля последовал заброс на ход Кордове, форвард "Сочи" на этот раз забрался в небольшой офсайд. 
    • Замена
      70'
      В составе "СКА-Хабаровск" произошла замена. Вместо Яо Жан-Шарля на поле вышел Альбек Гонгапшев. 
    • Офсайд
      69'
      Коновалов со стандарта выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Кожемякин головой сбросил мяч к ближнему углу вратарской на Рукаса, судьи при этом зафиксировали положение "вне игры". 
    • Фол, нарушение
      68'
      Чистяков в центре поля нарушил правила против Петрова. Игроки "СКА-Хабаровск" тщательно готовятся к стандарту. 
    • Замена
      67'
      В составе "СКА-Хабаровск" произошла замена. Вместо Артёма Симоняна на поле вышел Илья Петров. 
    • 66'
      Бурмистров пробил по воротам из-за пределов штрафной площади с правой половины поля, мяч полетел не очень сильно и точно в руки Имамову. 
    • 65'
      Крамарич с левой половины поля выполнил передачу к радиусу штрафной площади на ход Юкичу, но Александар под давлением соперника не смог завершить момент ударом по воротам. 
    • 64'
      Крамарич с левого фланга выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, далее Яхья выполнил прострел в центр к линии вратарской, мяч после рикошета ушёл на правый угол вратарской, где никого из партнёров по команде не оказалось. 
    • 63'
      Крамарич неплохо поработал на левом фланге, но пока что обострить ситуацию у ворот "СКА-Хабаровск" также не получается. 
    • 62'
      Продолжает "Сочи" спокойно работать по счёту сейчас, рискует команда Роберта Морено в итоге доиграться, но всё же без ударов по воротам отыграться хабаровскому клубу будет довольно трудно. 
    • Замена
      61'
      Вторую подряд замену провёл Роберт Морено. Вместо Мигела Силвейры на поле вышел Александар Юкич. 
    • Замена
      60'
      В составе "Сочи" произошла замена. Вместо Сауля Гуарирапы на поле вышел Серхио Кордова. 
    • 59'
      Продолжает Андрей Никитин активно работать на левом фланге. Андрей после рывка вошёл в штрафную площадь и после смещения в центр пробил по воротам, Маргасов грамотно сыграл в подкате и блокировал попытку. 
    • 58'
      Андрей Никитин и Мусалов на этот раз попытались что-то придумать на левом фланге, но оборона "Сочи" уже была готова и перехватила мяч. 
    • Угловой
      57'
      Симонян с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, немного сумбурно сыграли футболисты "Сочи", но всё же перехватили мяч. 
    • 56'
      Андрей Никитин при развитии атаки по левой половине поля выполнил передачу на ближний угол штрафной площади на ход Яо, Чистяков грамотно сыграл в подкате и выбил мяч на угловой. 
    • 55'
      Андрей Никитин совершил рывок вперёд по левому флангу, далее Андрей сместился в центр и пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Сочи". 
    • 54'
      Яхья с левого фланга выполнил безадресный заброс на ближний угол штрафной площади, Имамов немного размялся при игре на выходе. 
    • Угловой
      53'
      Крамарич с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "СКА-Хабаровск" не без труда, но всё же выбили мяч на левый фланг. 
    • 52'
      Бурмистров с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч попал в Рукаса и ушёл на угловой. 
    • 51'
      "Сочи" спокойно работает по счёту с самого начала второго тайма, но и хабаровский клуб при этом ничего не предлагает особо серьёзного. 
    • 50'
      Андрей Никитин на этот раз с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч задел ногу Литвинова, затем отскочил обратно в ногу игрока "СКА-Хабаровск" и только после этого ушёл за лицевую линию поля, будет удар от ворот. 
    • 49'
      Кирилл Никитин совершил рывок вперёд по левому флангу и затем выполнил прострел в центр штрафной площади, вновь Андрею Никитину немного не хватило, чтобы завершить момент ударом по воротам. 
    • 48'
      Из центра поля последовал заброс на ход к линии штрафной площади "Сочи" Никитину, совсем немного не хватило Андрею, чтобы зацепиться за мяч. 
    • Замена
      47'
      В составе "Сочи" после перерыва произошла замена. Вместо Кирилла Кравцова на поле вышел Игнасио Сааведра. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает "СКА-Хабаровск", чтобы попытаться сыграть более активно в атаке. Хабаровскому клубу по такой игре также нельзя больше пропускать, а иначе дальше пройти в Кубке России будет крайне затруднительно. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Сочи" на домашнем поле обыгрывает "СКА-Хабаровск" со счётом 1:0. Пока что игра на стадионе "Фишт" по большей части получается очень спокойной, команда Роберта Морено старается сегодня взять своё за счёт класса. 
    • Дополнительное время
      45'
      Одну минуту добавил Роман Сафьян к основному времени первого тайма. 
    • Опасный момент
      45'
      По левой половине поля удалось провести неплохую атаку хабаровскому клубу. Кирилл Никитин и Мусалов довели мяч до левого угла штрафной площади, далее Магомед выполнил передачу к центру штрафной на Андрея Никитина, но в последний момент в подкате удачно сыграл Чистяков, который не позволил сопернику пробить по воротам. 
    • Фол, нарушение
      44'
      Яхья в центре поля нарушил правила против Андрея Никитина. Игроки "СКА-Хабаровск" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 43'
      Из центра поля последовал заброс на левый угол штрафной площади "СКА-Хабаровск" на ход Саулю, Имамов грамотно сыграл на выходе и перехватил мяч. 
    • 42'
      Мигел с правого фланга выполнил заброс на ближний угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно, Бурмистров к нему никак не успевал. 
    • Желтая карточка
      41'
      Полузащитник "СКА-Хабаровск" Вячеслав Подберёзкин получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
    • Фол, нарушение
      40'
      Кравцов перестарался в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади хабаровского клуба, правила были нарушены против Коновалова. 
    • 39'
      Мигел с правой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, мяч полетел слабо и точно по центру, Имамов поймал его без особого труда. 
    • Фол, нарушение
      38'
      Литвинов в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Жан-Шарля. 
    • 37'
      Крамарич с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, мяч попал в Кожемякина, затем обратно в Мартина и уже после этого ушёл за лицевую линию поля. 
    • 36'
      Сауль совершил проход вперёд по правой половине поля, но затем под давлением соперника потерял мяч ине смог довести атаку до ума. 
    • 35'
      Крамарич с левого фланга выполнил безадресную подачу в центр штрафной площади, получился подарок для Имамова. 
    • 34'
      Сауль пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели. 
    • Фол, нарушение
      33'
      Подберёзкин в центре поля нарушил правила против Мигела. Игроки "Сочи" никуда не спеша разыграли стандарт. 
    • Угловой
      32'
      Яхья с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "СКА-Хабаровск" сыграли внимательно и спокойно выбили мяч на правый фланг. 
    • 31'
      Яхья совершил рывок вперёд по левому флангу и затем выполнил прострел в центр к линии вратарской, Кожемякин не стал рисковать и выбил мяч на угловой. 
    • 30'
      Поднялся Магомед Мусалов после паузы, попытается защитник "СКА-Хабаровск" разбегаться и продолжить матч. 
    • Желтая карточка
      29'
      Главный тренер "СКА-Хабаровск" Роман Шаронов получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
    • Травма, повреждение
      28'
      Мусалов по итогам прошлого эпизода получил небольшое повреждение, вышли на поле врачи "СКА-Хабаровск", пауза в игре. 
    • Желтая карточка
      27'
      Полузащитник "Сочи" Кирилл Кравцов получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Мусалова. 
    • Описание гола
      26'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Сауль!!! Из глубины поля последовал заброс на ход Саулю к правому углу штрафной площади, Рукас неудачно поставил корпус, но всё же затем Имамов неудачно сыграл на выходе, сначала Ислам не дал сопернику пробить по воротам, но уже затем голкипер "СКА-Хабаровск" прыгнув на мяч не смог его зафиксировать. Отскок был очень хорошим для Сауля и уже Гуарирапа не простил оборону соперника за грубые ошибки. 
    • Угловой
      25'
      Крамарич с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Сауль головой сбросил мяч к линии вратарской, Чистяков головой пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • Опасный момент
      24'
      Яхья с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в левый угол ворот, Имамов в прыжке перевёл мяч на угловой. 
    • 23'
      Кравцов пробил по воротам от радиуса штрафной площади, Покидышев грамотно накрыл удар соперника. 
    • Фол, нарушение
      22'
      Против Ангбана в центре поля были нарушены правила. Игроки "Сочи" быстро разыграли стандарт. 
    • 21'
      Маргасов с правой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в дальний угол ворот, мяч свалился с ноги у Тимофея и ушёл в сторону от цели. 
    • 20'
      Андрей Никитин при развитии атаки по левой половине поля выполнил неплохую передачу на ход Яо к линии штрафной площади, Жан-Шарль неудачно обработал мяч и в итоге потерял его под давлением Бурмистрова. 
    • Угловой
      19'
      Коновалов с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Литвинов хорошо сыграл по позиции и головой выбил мяч на правую половину поля. 
    • 18'
      Симонян от левого угла штрафной площади пробил по воротам, мяч попал в Бурмистрова и ушёл на очередной угловой. 
    • Угловой
      17'
      Коновалов с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Рудаков сыграл на выходе и кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади. 
    • 16'
      Андрей Никитин теперь уже неплохо поработал на правом фланге и в итоге заработал второй угловой для своей команды. 
    • Угловой
      15'
      Симонян с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Сочи" сыграли уверенно и выбили мяч за пределы штрафной площади. 
    • 14'
      Мусалов при развитии атаки по левому флангу выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Симонян выполнил прострел к линии вратарской, Чистяков грамотно сыграл в обороне и выбил мяч на угловой. 
    • Угловой
      13'
      Крамарич с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Сауль головой пробил в правый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
    • 12'
      Имамов под давлением соперников ошибся с передачей на левый угол штрафной площади от линии вратарской, мяч в итоге ушёл на угловой. 
    • Желтая карточка
      11'
      Полузащитник "Сочи" Сауль Гуарирапа получил жёлтую карточку за симуляцию в штрафной площади "СКА-Хабаровск". 
    • 10'
      Крамарич при развитии атаки по левой половине поля выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно для Мигела и ушёл за лицевую линию поля. 
    • Опасный момент
      9'
      Жан-Шарль неожиданно спокойно открылся на правом углу штрафной площади, далее Яо сделал пару финтов и выполнил прострел к ближнему углу вратарской на Никитина, удар Андрея успел заблокировать Литвинов. 
    • 8'
      Из центра поля последовал безадресный заброс на правый угол штрафной площади "Сочи", Рудаков немного размялся при игре на выходе. 
    • 7'
      Никитин с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Литвинов грамотно сыграл по позиции и выбил мяч обратно на правый фланг. 
    • 6'
      Мусалов по левой половине поля вошёл в штрафную площадь, но в окружении соперников Магомед потерял мяч. 
    • 5'
      В целом, пока что достаточно спокойно начинается игра, "Сочи" не форсирует события на поле, а "СКА-Хабаровск" по большей части играет от обороны. 
    • Фол, нарушение
      4'
      Симонян при обработке мяча в центре поля подыграл себе рукой, Роман Софьян всё видел и дал справедливый свисток в пользу "Сочи". 
    • 3'
      Имамов вышел за пределы штрафной площади и сразу же выполнил неудачную передачу на правый фланг, Бурмистров перехватил мяч, но затем передача к линии штрафной площади на Сауля не прошла. 
    • Дождь
      2'
      В Сочи сегодня идёт небольшой дождь, а поэтому футболисты могут чаще пытаться бить по воротам из-за пределов штрафной площади. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Сочи" на домашнем поле даже при номинальном статусе гостей должен обыгрывать проблемный "СКА-Хабаровск", но быть может команда Романа Шаронова сможет нас чем-то удивить. 
    • До матча
    • Главным арбитром на этот матч назначен Роман Сафьян из Москвы. Помогать ему на бровках будут москвичи Валентин Мурашов и Дмитрий Чельцов. Резервным арбитром на этот матч назначен Анатолий Жабченко из Краснодара. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на четвертьфинальном матче Кубка России пути регионов между "СКА-Хабаровск" и "Сочи". Вместе с вами за ходом встречи на стадионе "Фишт" наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 21.8% пользователей.
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    Прогнозы 156
    СКА-Хабаровск 26.9% (42)
    X 15.4% (24)
    Сочи 57.7% (90)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    СКА-Хабаровск
    Ничья
    Сочи
    6.10
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    6.10
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    4.40
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч СКА-Хабаровск 1:1 Сочи

    Исход игры
    СКА-Хабаровск
    26.9% (42)
    Ничья
    15.4% (24)
    Сочи
    57.7% (90)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.7% (52)
    Меньше
    56.3% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    57.14% (68)
    Нет
    42.86% (51)
    Популярный счёт
    1:2 Сочи
    21.8% (34)
    0:1 Сочи
    12.8% (20)
    1:1 Ничья
    11.5% (18)
    1:0 СКА-Хабаровск
    10.3% (16)
    2:1 СКА-Хабаровск
    7.1% (11)
    0:2 Сочи
    5.1% (8)
    2:0 СКА-Хабаровск
    2.6% (4)
    1:3 Сочи
    1.9% (3)
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