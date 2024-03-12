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  5. Кубок 2023-2024
СКА-Хабаровск
 
Позже
Сочи
Прогнозы 58
СКА-Хабаровск 20.7% (12)
X 17.2% (10)
Сочи 62.1% (36)
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Лучшие коэффициенты
СКА-Хабаровск
Ничья
Сочи
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

СКА-Хабаровск
Сочи

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиев Саид 2 0.67
Стародуб Дмитрий 1 0.33
Яо Жан Шарль 1 0.33
Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бурмистров Никита 1 0.17
Нобоа Кристиан 1 0.17
Заика Кирилл 1 0.17
Маргасов Тимофей 1 0.17
Де лас Куэвас Мигель 1 0.17
Кравцов Кирилл 1 0.17
Мещанинов Артём 1 0.17

Карточки

СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яо Жан Шарль 2 0
Алиев Саид 1 0
Корнюшин Даниил 1 0
Бегун Дмитрий 1 0
Имамов Ислам 1 0
Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ангбан Викторьен 2 0
Литвинов Вячеслав 2 0
Кравцов Кирилл 2 0
Бурмистров Никита 1 0
Маргасов Тимофей 1 0
Медведев Юрий 1 0
Шипунов Тимофей 1 0
Батырев Амир 1 0
Аносов Данил 1 0

Результаты матчей

СКА-Хабаровск
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сочи
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
1
СКА-Хабаровск
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сочи
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
2
СКА-Хабаровск
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сочи
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
3
43%
16-30
1
20%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
100%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

СКА-Хабаровск
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Черноморец Нв - СКА-Хабаровск 3:0 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1 СКА-Хабаровск - Акрон 3:2 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:1
Шинник - СКА-Хабаровск 0:0 Факел - СКА-Хабаровск 3:2 СКА-Хабаровск - Алания 2:1 СКА-Хабаровск - Челябинск 3:4 Енисей - СКА-Хабаровск 0:3 СКА-Хабаровск - Олимпик Ташкент 3:0 СКА-Хабаровск - Нефтчи Фергана 1:1 Химки - СКА-Хабаровск 0:0 Кубань - СКА-Хабаровск 1:1 Динамо Махачкала - СКА-Хабаровск 2:0 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 1:0 Форте - СКА-Хабаровск 0:2 СКА-Хабаровск - Ленинградец 2:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Амкар Пермь 2:0 СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 1:1
Сочи
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Локомотив Москва - Сочи 2:2 Балтика - Сочи 0:0 Факел - Сочи 0:0 Сочи - Тюмень 2:1
Сочи - Нефтчи Фергана 2:2 Сочи - Нефтчи 0:1 Сочи - Нефтчи Фергана 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 2:1 Сочи - Славия София 1:0 Сочи - Ахмат 0:0 Сочи - Сочи (мол.) 3:0 Сочи - Оренбург 1:1 Сочи - Крылья Советов 0:2 Зенит - Сочи 3:0 Сочи - Рубин 0:2 Сочи - Динамо Москва 3:3 Сочи - Факел 2:0 Пари НН - Сочи 1:0 Урал - Сочи 1:4 Сочи - Зенит 0:2

Результаты матчей

СКА-Хабаровск
Сочи

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

СКА-Хабаровск
Сочи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 7 5 0 2 7 - 10 14
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 4 1 2 12 - 6 12
3.
Сочи
 Заявка 6 2 0 4 7 - 6 8
4.
Факел
 Заявка 6 2 0 4 4 - 7 6

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 7 4 1 2 12 - 6 14
2.
Ростов
 Заявка 7 4 1 2 8 - 8 12
3.
Урал
 Заявка 6 3 0 3 6 - 6 8
4.
Рубин
 Заявка 6 1 0 5 3 - 9 4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 7 5 0 2 9 - 6 14
2.
Балтика
 Заявка 7 4 1 2 14 - 9 13
3.
Ахмат
 Заявка 6 2 0 4 10 - 12 7
4.
Крылья Советов
 Заявка 6 1 0 5 5 - 12 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 0 3 13 - 10 14
2.
Спартак Москва
 Заявка 7 4 0 3 16 - 13 12
3.
Краснодар
 Заявка 6 4 0 2 12 - 9 11
4.
Пари НН
 Заявка 6 1 0 5 6 - 15 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 4 3 0 1 3 - 6 8
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 5
3.
Сочи
 Заявка 3 1 0 2 3 - 2 4
4.
Факел
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
2.
Локомотив Москва
 Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
3.
Урал
 Заявка 3 3 0 0 3 - 0 8
4.
Рубин
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
2.
Балтика
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
3.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 4
4.
Крылья Советов
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 4 4 0 0 10 - 4 12
2.
Спартак Москва
 Заявка 3 2 0 1 11 - 8 6
3.
Краснодар
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 5
4.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 2 1 1 8 - 2 7
2.
Оренбург
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
3.
Факел
 Заявка 3 1 0 2 2 - 2 4
4.
Сочи
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 4 1 1 2 4 - 4 5
2.
Ростов
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 2
3.
Урал
 Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0
4.
Рубин
 Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2.
Зенит
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 5
3.
Крылья Советов
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
4.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
2.
Спартак Москва
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
3.
Динамо Москва
 Заявка 3 0 0 3 3 - 6 2
4.
Пари НН
 Заявка 3 0 0 3 5 - 10 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Путь регионов

Топ бомбардиров
Зенит Сергеев Иван II 5
Пари НН Сулейманов Тимур 5
Балтика Барков Дмитрий 4
Спартак Москва Соболев Александр 3 (1)
Балтика Энрикес Анхело 3
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Карраскаль Хорхе 1 3
Оренбург Сиваков Михаил 2 1
Урал Филипенко Егор 1 2
Спартак Москва Рябчук Олег 1 2
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча СКА-Хабаровск - Сочи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 марта 2024, осталось 2 дня 8 часов 13 минут.



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    • Прогнозы 58
    СКА-Хабаровск 20.7% (12)
    X 17.2% (10)
    Сочи 62.1% (36)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    СКА-Хабаровск
    Ничья
    Сочи
    4.05
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    Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Сочи

    Исход игры
    СКА-Хабаровск
    20.3% (12)
    Ничья
    16.9% (10)
    Сочи
    62.7% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.06% (24)
    Меньше
    48.94% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    68.09% (32)
    Нет
    31.91% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Сочи
    22% (13)
    1:1 Ничья
    15.3% (9)
    0:1 Сочи
    13.6% (8)
    2:1 СКА-Хабаровск
    11.9% (7)
    1:0 СКА-Хабаровск
    5.1% (3)
    0:2 Сочи
    3.4% (2)
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    СКА-Хабаровск
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