Позже
История личных встреч
СКА-Хабаровск
Сочи
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алиев Саид
|2
|0.67
|Стародуб Дмитрий
|1
|0.33
|Яо Жан Шарль
|1
|0.33
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бурмистров Никита
|1
|0.17
|Нобоа Кристиан
|1
|0.17
|Заика Кирилл
|1
|0.17
|Маргасов Тимофей
|1
|0.17
|Де лас Куэвас Мигель
|1
|0.17
|Кравцов Кирилл
|1
|0.17
|Мещанинов Артём
|1
|0.17
Карточки
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яо Жан Шарль
|2
|0
|Алиев Саид
|1
|0
|Корнюшин Даниил
|1
|0
|Бегун Дмитрий
|1
|0
|Имамов Ислам
|1
|0
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ангбан Викторьен
|2
|0
|Литвинов Вячеслав
|2
|0
|Кравцов Кирилл
|2
|0
|Бурмистров Никита
|1
|0
|Маргасов Тимофей
|1
|0
|Медведев Юрий
|1
|0
|Шипунов Тимофей
|1
|0
|Батырев Амир
|1
|0
|Аносов Данил
|1
|0
Результаты матчей
СКА-Хабаровск
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сочи
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
1
СКА-Хабаровск
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сочи
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
2
СКА-Хабаровск
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сочи
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
7
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
3
43%
16-30
1
20%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
100%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Черноморец Нв - СКА-Хабаровск 3:0 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1 СКА-Хабаровск - Акрон 3:2 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:1
Шинник - СКА-Хабаровск 0:0 Факел - СКА-Хабаровск 3:2 СКА-Хабаровск - Алания 2:1 СКА-Хабаровск - Челябинск 3:4 Енисей - СКА-Хабаровск 0:3 СКА-Хабаровск - Олимпик Ташкент 3:0 СКА-Хабаровск - Нефтчи Фергана 1:1 Химки - СКА-Хабаровск 0:0 Кубань - СКА-Хабаровск 1:1 Динамо Махачкала - СКА-Хабаровск 2:0 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 1:0 Форте - СКА-Хабаровск 0:2 СКА-Хабаровск - Ленинградец 2:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Амкар Пермь 2:0 СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 1:1
Сочи
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Локомотив Москва - Сочи 2:2 Балтика - Сочи 0:0 Факел - Сочи 0:0 Сочи - Тюмень 2:1
Сочи - Нефтчи Фергана 2:2 Сочи - Нефтчи 0:1 Сочи - Нефтчи Фергана 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 2:1 Сочи - Славия София 1:0 Сочи - Ахмат 0:0 Сочи - Сочи (мол.) 3:0 Сочи - Оренбург 1:1 Сочи - Крылья Советов 0:2 Зенит - Сочи 3:0 Сочи - Рубин 0:2 Сочи - Динамо Москва 3:3 Сочи - Факел 2:0 Пари НН - Сочи 1:0 Урал - Сочи 1:4 Сочи - Зенит 0:2
Результаты матчей
СКА-Хабаровск
Сочи
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
СКА-Хабаровск
Сочи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
24
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|7 - 10
|14
|2.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|12
|3.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 6
|8
|4.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|14
|2.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 8
|12
|3.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|8
|4.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|4
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|9 - 6
|14
|2.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 9
|13
|3.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|10 - 12
|7
|4.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|13 - 10
|14
|2.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|16 - 13
|12
|3.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 9
|11
|4.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 15
|2
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|3 - 6
|8
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|5
|3.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 2
|4
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|2
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|3 - 0
|8
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|4
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|3.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|4
|4.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|11 - 8
|6
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|5
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|2
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 2
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|3.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|4
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|5
|2.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|2
|3.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|4.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|5
|3.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|2.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|3.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|2
|4.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|5 - 10
|0
- — Выход в плей-офф
- — Путь регионов
|Зенит
|Сергеев Иван II
|5
|Пари НН
|Сулейманов Тимур
|5
|Балтика
|Барков Дмитрий
|4
|Спартак Москва
|Соболев Александр
|3 (1)
|Балтика
|Энрикес Анхело
|3
|Динамо Москва
|Карраскаль Хорхе
|1 3
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|2 1
|Урал
|Филипенко Егор
|1 2
|Спартак Москва
|Рябчук Олег
|1 2
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|3
Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Сочи
Исход игры
СКА-Хабаровск
20.3% (12)
Ничья
16.9% (10)
Сочи
62.7% (37)
Тотал 2.5
Больше
51.06% (24)
Меньше
48.94% (23)
Обе команды забьют
Да
68.09% (32)
Нет
31.91% (15)
Популярный счёт
1:2 Сочи
22% (13)
1:1 Ничья
15.3% (9)
0:1 Сочи
13.6% (8)
2:1 СКА-Хабаровск
11.9% (7)
1:0 СКА-Хабаровск
5.1% (3)
0:2 Сочи
3.4% (2)
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