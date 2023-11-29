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Приветствуем всех любителей футбола! В первом четвертьфинальном матче Пути РПЛ Кубка России московский "Спартак" сыграет на выезде с "Оренбургом". Текстовую онлайн-трансляцию этой встречи на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.