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Оренбург
 
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Спартак Москва
Прогнозы 183
Оренбург 8.7% (16)
X 12% (22)
Спартак Москва 79.2% (145)
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Оренбург
Спартак Москва

История личных встреч

Оренбург
Спартак Москва

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

10 матчей

30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ТМК
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.4
1.4

Среднее время на гол

64
64

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

2.4
1.4

Среднее время на гол

37
64

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.9
1.4

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7

Среднее время на гол

47
64

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обухов Владимир 2 (1) 0.33
Марин Джимми 1 0.17
Оганесян Степан 1 0.17
Флорентин Сесар Габриэль 1 0.17
Гюрлюк Эмирджан 1 0.17
Михайлов Ярослав 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соболев Александр 3 (1) 0.5
Промес Квинси 2 0.33
Классен Леон 2 0.33
Пруцев Данил 1 0.17
Зиньковский Антон 1 0.17
Игнатов Михаил Александрович 1 0.17
Зобнин Роман 1 0.17
Бонгонда Тео 1 0.17
Мартинс Кристофер 1 0.17
Бабич Срджан 1 0.17
Умяров Наиль 1 0.17
Мелёшин Павел 1 0.17
Медина Хесус 0 0
Чернов Никита 0 0
Хлусевич Даниил 0 0
Денисов Даниил 0 0

Карточки

Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиваков Михаил 1 2
Кеняйкин Алексей 0 1
Полуяхтов Владимир 1 0
Гойкович Ренато 1 0
Капленко Кирилл 1 0
Хотулёв Данила 1 0
Муро Томас 1 0
Перес Матиас 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Классен Леон 3 0
Пруцев Данил 2 0
Рябчук Олег 2 0
Чернов Никита 1 0
Соболев Александр 1 0
Джикия Георгий 1 0
Мартинс Кристофер 1 0
Медина Хесус 1 0
Маслов Павел 1 0
Игнатов Михаил Александрович 1 0
Дуарте Алексис 1 0
Денисов Даниил 1 0

Результаты матчей

Оренбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Спартак Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Оренбург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Спартак Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

3
9
Оренбург
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Спартак Москва
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

3
9

Голы по времени матча

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Забито

4
11
2 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
5
45%
1-15
1
25%
2
18%
16-30
1
25%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
18%
76-90

Пропущено

4
7
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
16
4 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
17%
5
31%
1-15
2
33%
4
25%
16-30
1
17%
2
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
6%
61-75
1
17%
4
25%
76-90

Пропущено

9
11
7 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
11%
1
9%
1-15
3
33%
1
9%
16-30
3
33%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
1
11%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Оренбург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Оренбург - Ахмат 1:1 Динамо Москва - Оренбург 2:0 Оренбург - Ростов 1:1 ЦСКА Москва - Оренбург 3:1
Крылья Советов - Оренбург 1:1 Оренбург - Факел 1:2 Балтика - Оренбург 1:0 Сочи - Оренбург 1:2 Оренбург - Зенит 3:1 Пари НН - Оренбург 3:1 Оренбург - Факел 0:0 Локомотив Москва - Оренбург 0:2 Оренбург - Сочи 3:0 Факел - Оренбург 0:1 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Оренбург 4:0 Оренбург - Краснодар 0:2 Оренбург - Сочи 2:0 Оренбург - Урал 0:2 Рубин - Оренбург 1:1
Спартак Москва
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Балтика - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Ростов 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Краснодар 2:3
Факел - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Пари НН 2:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва - Спартак Москва 3:0 Крылья Советов - Спартак Москва 4:0 Спартак Москва - Динамо Москва 1:0 Пари НН - Спартак Москва 0:3 Спартак Москва - Сочи 1:0 Краснодар - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Динамо Москва 4:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Спартак Москва - Зенит 1:3 Урал - Спартак Москва 3:2 Спартак Москва - Пари НН 5:4 Рубин - Спартак Москва 1:4 Спартак Москва - Балтика 2:1

Результаты матчей

Оренбург
Спартак Москва

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:6
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
5:4
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:6
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:4
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Оренбург
Спартак Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
5
1
1/4 финала - Путь РПЛ
2 Балтика
2 Локомотив Москва
Оренбург
Спартак Москва
Ростов
ЦСКА Москва
Динамо Москва
Зенит
1/2 финала - Путь РПЛ
?
?
?
?
Финал - Путь РПЛ
?
?

Топ бомбардиров
Зенит Сергеев Иван II 5
Пари НН Сулейманов Тимур 5
Балтика Барков Дмитрий 4
Спартак Москва Соболев Александр 3 (1)
Балтика Энрикес Анхело 3
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Сиваков Михаил 2 1
Урал Филипенко Егор 1 2
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 3
Спартак Москва Классен Леон 3
Уфа Молтенинов Илья 1 1
Весь список
  • До матча
  • Судья
    Официальные лица матча:

    Судья: Алексей Сухой (Люберцы).
    Ассистент судьи:Арам Петросян (Бронницы).
    Ассистент судьи: Адлан Хатуев (Грозный).
    Резервный судья: Артём Чистяков (Азов).
    VAR: Владимир Москалев (Воронеж).
    AVAR: Павел Шадыханов (Москва).
    Инспектор:Сергей Мацюра (Хабаровск).

    Стадион: «Газовик» (Оренбург).
    Вместимость: 10 046 зрителей.
  • Приветствуем всех любителей футбола! В первом четвертьфинальном матче Пути РПЛ Кубка России московский "Спартак" сыграет на выезде с "Оренбургом". Текстовую онлайн-трансляцию этой встречи на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Спартак Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 ноября 2023, осталось 26 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

Прогнозы 183
Оренбург 8.7% (16)
X 12% (22)
Спартак Москва 79.2% (145)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Оренбург
Ничья
Спартак Москва
4.10
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Оренбург - Спартак Москва

Исход игры
Оренбург
8.6% (16)
Ничья
11.9% (22)
Спартак Москва
79.5% (147)
Тотал 2.5
Больше
68.97% (80)
Меньше
31.03% (36)
Обе команды забьют
Да
81.03% (94)
Нет
18.97% (22)
Популярный счёт
1:2 Спартак Москва
34.6% (64)
1:1 Ничья
7.6% (14)
0:1 Спартак Москва
7% (13)
0:2 Спартак Москва
4.3% (8)
1:3 Спартак Москва
3.8% (7)
2:1 Оренбург
2.2% (4)
2:2 Ничья
1.1% (2)
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