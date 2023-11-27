Позже
История личных встреч
Оренбург
Спартак Москва
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
10 матчей
30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед
Первый тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.4
1.4
Среднее время на гол
64
64
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
2.4
1.4
Среднее время на гол
37
64
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1.9
1.4
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
Среднее время на гол
47
64
Бомбардиры внутри турнира
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Обухов Владимир
|2 (1)
|0.33
|Марин Джимми
|1
|0.17
|Оганесян Степан
|1
|0.17
|Флорентин Сесар Габриэль
|1
|0.17
|Гюрлюк Эмирджан
|1
|0.17
|Михайлов Ярослав
|0
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соболев Александр
|3 (1)
|0.5
|Промес Квинси
|2
|0.33
|Классен Леон
|2
|0.33
|Пруцев Данил
|1
|0.17
|Зиньковский Антон
|1
|0.17
|Игнатов Михаил Александрович
|1
|0.17
|Зобнин Роман
|1
|0.17
|Бонгонда Тео
|1
|0.17
|Мартинс Кристофер
|1
|0.17
|Бабич Срджан
|1
|0.17
|Умяров Наиль
|1
|0.17
|Мелёшин Павел
|1
|0.17
|Медина Хесус
|0
|0
|Чернов Никита
|0
|0
|Хлусевич Даниил
|0
|0
|Денисов Даниил
|0
|0
Карточки
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиваков Михаил
|1
|2
|Кеняйкин Алексей
|0
|1
|Полуяхтов Владимир
|1
|0
|Гойкович Ренато
|1
|0
|Капленко Кирилл
|1
|0
|Хотулёв Данила
|1
|0
|Муро Томас
|1
|0
|Перес Матиас
|1
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Классен Леон
|3
|0
|Пруцев Данил
|2
|0
|Рябчук Олег
|2
|0
|Чернов Никита
|1
|0
|Соболев Александр
|1
|0
|Джикия Георгий
|1
|0
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|Медина Хесус
|1
|0
|Маслов Павел
|1
|0
|Игнатов Михаил Александрович
|1
|0
|Дуарте Алексис
|1
|0
|Денисов Даниил
|1
|0
Результаты матчей
Оренбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Спартак Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Оренбург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Спартак Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
3
9
Оренбург
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Спартак Москва
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
3
9
Голы по времени матча
Забито
2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
50%
76-90
Забито
4
11
2 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
5
45%
1-15
1
25%
2
18%
16-30
1
25%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
18%
76-90
Пропущено
4
7
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
16
4 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
17%
5
31%
1-15
2
33%
4
25%
16-30
1
17%
2
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
6%
61-75
1
17%
4
25%
76-90
Пропущено
9
11
7 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
11%
1
9%
1-15
3
33%
1
9%
16-30
3
33%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
1
11%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Оренбург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Оренбург - Ахмат 1:1 Динамо Москва - Оренбург 2:0 Оренбург - Ростов 1:1 ЦСКА Москва - Оренбург 3:1
Крылья Советов - Оренбург 1:1 Оренбург - Факел 1:2 Балтика - Оренбург 1:0 Сочи - Оренбург 1:2 Оренбург - Зенит 3:1 Пари НН - Оренбург 3:1 Оренбург - Факел 0:0 Локомотив Москва - Оренбург 0:2 Оренбург - Сочи 3:0 Факел - Оренбург 0:1 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Оренбург 4:0 Оренбург - Краснодар 0:2 Оренбург - Сочи 2:0 Оренбург - Урал 0:2 Рубин - Оренбург 1:1
Спартак Москва
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Балтика - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Ростов 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Краснодар 2:3
Факел - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Пари НН 2:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва - Спартак Москва 3:0 Крылья Советов - Спартак Москва 4:0 Спартак Москва - Динамо Москва 1:0 Пари НН - Спартак Москва 0:3 Спартак Москва - Сочи 1:0 Краснодар - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Динамо Москва 4:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Спартак Москва - Зенит 1:3 Урал - Спартак Москва 3:2 Спартак Москва - Пари НН 5:4 Рубин - Спартак Москва 1:4 Спартак Москва - Балтика 2:1
Результаты матчей
Оренбург
Спартак Москва
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:6
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
5:4
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:6
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:4
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Оренбург
Спартак Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
24
51
|Зенит
|Сергеев Иван II
|5
|Балтика
|Барков Дмитрий
|4
|Спартак Москва
|Соболев Александр
|3 (1)
|Балтика
|Энрикес Анхело
|3
|Волга Ульяновск
|Альсултанов Имран
|3
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|2 1
|Урал
|Филипенко Егор
|1 2
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|3
|Спартак Москва
|Классен Леон
|3
|Уфа
|Молтенинов Илья
|1 1
Прогнозы на матч Оренбург - Спартак Москва
Исход игры
Оренбург
12.7% (8)
Ничья
14.3% (9)
Спартак Москва
73% (46)
Тотал 2.5
Больше
74.07% (40)
Меньше
25.93% (14)
Обе команды забьют
Да
87.04% (47)
Нет
12.96% (7)
Популярный счёт
1:2 Спартак Москва
44.4% (28)
1:1 Ничья
11.1% (7)
1:3 Спартак Москва
7.9% (5)
0:1 Спартак Москва
4.8% (3)
0:2 Спартак Москва
4.8% (3)
2:1 Оренбург
3.2% (2)
2:2 Ничья
3.2% (2)
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