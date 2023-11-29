Стадион: Ростов Арена. Главный судья: Левников Кирилл
1:0
Первый тайм
Ход матча
8'
1:0
14'
Прогноз на матч от Liveresult
44
Кирш
Илья
40
Вахания
Илья
15
Глебов
Данил
62
Комаров
Иван
47
Уткин
Даниил
27
Мойзес
Моура
10
Обляков
Иван
77
Агапов
Илья
90
Лукин
Матвей
68
Рядно
Михаил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Кирш ИльяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
40 Вахания ИльяЗащитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
-
62 Комаров ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Уткин ДаниилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карпин Валерий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 ВиллианЗащитник
-
27 Мойзес МоураЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Обляков ИванПолузащитник
-
22 Гаич МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
77 Агапов ИльяЗащитник
-
90 Лукин МатвейЗащитник
-
68 Рядно МихаилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Федотов Владимир
История личных встреч
Ростов
ЦСКА Москва
16 матчей
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
50%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед
Первый тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед
33 матча
30.3%
21.2%
48.5%
10 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
30.3%
36.4%
33.3%
10 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
27.3%
33.3%
39.4%
9 побед 11 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
1.25
0.76
Среднее время на гол
72
117
Всего голов
34
17
Голов в среднем за матч
2
1.06
Среднее время на гол
45
84
Всего голов
54
30
Голов в среднем за матч
1.64
0.91
Тотал матчей
2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
Среднее время на гол
55
99
Бомбардиры внутри турнира
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Голенков Егор
|1
|0.14
|Комличенко Николай
|1
|0.14
|Осипенко Максим
|1
|0.14
|Вахания Илья
|1
|0.14
|Комаров Иван
|1
|0.14
|Мелёхин Виктор
|1
|0.14
|Игнатов Герман
|1
|0.14
|Байрамян Хорен
|0
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чалов Фёдор
|3 (1)
|0.43
|Гаич Милан II
|2
|0.29
|Заболотный Антон
|1
|0.14
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0.14
|Обляков Иван
|1
|0.14
|Арбузов Ярослав
|1
|0.14
|Кисляк Матвей
|1
|0.14
|Ермаков Никита
|0
|0
Карточки
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прохин Данила
|3
|0
|Уткин Даниил
|2
|0
|Сухомлинов Данила
|2
|0
|Терентьев Денис
|1
|0
|Миронов Андрей Сергеевич
|1
|0
|Осипенко Максим
|1
|0
|Голенков Егор
|1
|0
|Глебов Данил
|1
|0
|Щетинин Кирилл
|1
|0
|Лангович Андрей
|1
|0
|Комаров Иван
|1
|0
|Мелёхин Виктор
|1
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Набабкин Кирилл
|1
|0
|Мойзес Моура
|1
|0
|Гаич Милан II
|1
|0
|Келлвен Дуглас
|1
|0
|Виллиан Роша
|1
|0
|Лукин Матвей
|1
|0
|Кисляк Матвей
|1
|0
|Мендес Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Ростов
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ЦСКА Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
Ростов
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
ЦСКА Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
1
4
Ростов
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
ЦСКА Москва
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
1
5
Голы по времени матча
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
2
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
7
10
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
10%
1-15
2
29%
2
20%
16-30
2
29%
3
30%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
1
14%
3
30%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
2
40%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Ростов
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ростов - Пари НН 1:0 Спартак Москва - Ростов 2:1 Оренбург - Ростов 1:1 Ростов - Урал 2:1
Ростов - Локомотив Москва 1:0 Ростов - Ахмат 3:0 Краснодар - Ростов 3:2 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Ростов - Урал 2:2 Ростов - ЦСКА Москва 3:3 Рубин - Ростов 1:1 Балтика - Ростов 2:2 Ростов - Динамо Москва 1:2 Ростов - Локомотив Москва 2:1 Пари НН - Ростов 1:0 Сочи - Ростов 4:0 Ростов - Рубин 3:0 Урал - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 5:1 Ростов - Зенит 1:1
ЦСКА Москва
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:3 Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Пари НН 3:2 ЦСКА Москва - Оренбург 3:1
ЦСКА Москва - Краснодар 1:0 Рубин - ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2 Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Балтика 1:0 Ростов - ЦСКА Москва 3:3 ЦСКА Москва - Сочи 1:1 ЦСКА Москва - Крылья Советов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Сочи - ЦСКА Москва 0:0 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 3:1 ЦСКА Москва - Факел 0:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:3
Результаты матчей
Ростов
ЦСКА Москва
Точный счет
2:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:6
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:6
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Ростов
ЦСКА Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
24
24
|Зенит
|Сергеев Иван II
|5
|Пари НН
|Сулейманов Тимур
|5
|Балтика
|Барков Дмитрий
|4
|Спартак Москва
|Соболев Александр
|3 (1)
|Балтика
|Энрикес Анхело
|3
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|2 1
|Урал
|Филипенко Егор
|1 2
|Спартак Москва
|Рябчук Олег
|1 2
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|3
|Спартак Москва
|Классен Леон
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ростов 1:0 ЦСКА Москва
Исход игры
Ростов
25.9% (42)
Ничья
40.7% (66)
ЦСКА Москва
33.3% (54)
Тотал 2.5
Больше
35.54% (43)
Меньше
64.46% (78)
Обе команды забьют
Да
82.64% (100)
Нет
17.36% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.2% (57)
1:2 ЦСКА Москва
11.1% (18)
2:1 Ростов
6.2% (10)
0:1 ЦСКА Москва
4.3% (7)
1:0 Ростов
4.3% (7)
3:2 Ростов
3.7% (6)
2:2 Ничья
3.1% (5)
0:0 Ничья
1.9% (3)
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