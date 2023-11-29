Первый тайм

12' Первая карточка желтого цвета судьей показана. Прохин получает карточку за удар в ногу Давиле. Первый "горчичник" в протоколе отображается теперь.

11' 10 минут соперники отыграли в матче. Пока давление на стороне соперника, но ЦСКА пытается ситуацию исправить и счет в матче сравнять.

9' По первым ощущениям казалось, что мяч в ворота соперника забил Комличенко, но на повторе видно, что Николай, несмотря на все желание, до снаряда не добрался.

8' АВТОГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! НАБАБКИН! 1:0! АВТОГОЛ!

Открывает счет "Ростов"! Мохеби по правому флангу разогнал атаку своей команды. Уже в падении он сферу переправлял в центр, и Комличенко до сферы не добрался. Зато снаряд ногой внес в свои ворота Кирилл Набабкин!

7' Пока активнее на первых минутах встречи игроки "Ростова". Уже несколько неплохих атак на ворота соперника они провели, а ЦСКА, в большинстве своем, пока в обороне действует.

5' Первый в матче угловой удар подали футболисты "Ростова". С левого края был разыгран стандарт. Все закончилось ударом Щетинина, но неточным. К тому же, перед выстрелом 88-й номер ростовчан в борьбе нарушал правила.