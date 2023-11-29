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  4. Кубок 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Левников Кирилл
Ростов
1:0
Первый тайм
ЦСКА Москва

Ход матча

8'
Набабкин Кирилл
1:0
14'
Прохин Данила
 
Прогнозы 158
Ростов 26.6% (42)
X 41.8% (66)
ЦСКА Москва 31.6% (50)
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Ростов
Ничья
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1
Медведев
Никита
5
Терентьев
Денис
18
Прохин
Данила
44
Кирш
Илья
87
Лангович
Андрей
67
Игнатов
Герман
7
Акбашев
Роман
88
Щетинин
Кирилл
23
Тугарев
Роман
27
Комличенко
Николай
9
Мохеби
Мохаммад
30
Песьяков
Сергей
4
Мелёхин
Виктор
55
Осипенко
Максим
40
Вахания
Илья
15
Глебов
Данил
62
Комаров
Иван
8
Миронов
Андрей
Сергеевич
60
Столбов
Кирилл
47
Уткин
Даниил
19
Байрамян
Хорен
69
Голенков
Егор
11
Ионов
Алексей
49
Тороп
Владислав
14
Набабкин
Кирилл
4
Виллиан
Роша
27
Мойзес
Моура
5
Зделар
Саша
2
Келлвен
Дуглас
10
Обляков
Иван
22
Гаич
Милан
II
7
Давила
Виктор
91
Заболотный
Антон
21
Файзуллаев
Аббосбек
35
Акинфеев
Игорь
86
Шайхутдинов
Владимир
77
Агапов
Илья
90
Лукин
Матвей
68
Рядно
Михаил
72
Ермаков
Никита
17
Глебов
Кирилл
31
Кисляк
Матвей
88
Мендес
Виктор
9
Чалов
Фёдор
Ростов
ЦСКА Москва

История личных встреч

Ростов
ЦСКА Москва

16 матчей

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед

33 матча

30.3%
21.2%
48.5%
10 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

30.3%
36.4%
33.3%
10 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

27.3%
33.3%
39.4%
9 побед 11 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
3:3
ПЛ
4:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:3
КPП
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
6:0
С
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
К
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

1.25
0.76

Среднее время на гол

72
117

Всего голов

34
17

Голов в среднем за матч

2
1.06

Среднее время на гол

45
84

Всего голов

54
30

Голов в среднем за матч

1.64
0.91

Тотал матчей

2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

55
99

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Голенков Егор 1 0.14
Комличенко Николай 1 0.14
Осипенко Максим 1 0.14
Вахания Илья 1 0.14
Комаров Иван 1 0.14
Мелёхин Виктор 1 0.14
Игнатов Герман 1 0.14
Байрамян Хорен 0 0
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чалов Фёдор 3 (1) 0.43
Гаич Милан II 2 0.29
Заболотный Антон 1 0.14
Зайнутдинов Бактиёр 1 0.14
Обляков Иван 1 0.14
Арбузов Ярослав 1 0.14
Кисляк Матвей 1 0.14
Ермаков Никита 0 0

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прохин Данила 3 0
Уткин Даниил 2 0
Сухомлинов Данила 2 0
Терентьев Денис 1 0
Миронов Андрей Сергеевич 1 0
Осипенко Максим 1 0
Голенков Егор 1 0
Глебов Данил 1 0
Щетинин Кирилл 1 0
Лангович Андрей 1 0
Комаров Иван 1 0
Мелёхин Виктор 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Набабкин Кирилл 1 0
Мойзес Моура 1 0
Гаич Милан II 1 0
Келлвен Дуглас 1 0
Виллиан Роша 1 0
Лукин Матвей 1 0
Кисляк Матвей 1 0
Мендес Виктор 1 0

Результаты матчей

Ростов
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ЦСКА Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Ростов
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
ЦСКА Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

1
4
Ростов
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
ЦСКА Москва
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

1
5

Голы по времени матча

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
2
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

7
10
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
10%
1-15
2
29%
2
20%
16-30
2
29%
3
30%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
1
14%
3
30%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
2
40%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ростов - Пари НН 1:0 Спартак Москва - Ростов 2:1 Оренбург - Ростов 1:1 Ростов - Урал 2:1
Ростов - Локомотив Москва 1:0 Ростов - Ахмат 3:0 Краснодар - Ростов 3:2 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Ростов - Урал 2:2 Ростов - ЦСКА Москва 3:3 Рубин - Ростов 1:1 Балтика - Ростов 2:2 Ростов - Динамо Москва 1:2 Ростов - Локомотив Москва 2:1 Пари НН - Ростов 1:0 Сочи - Ростов 4:0 Ростов - Рубин 3:0 Урал - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 5:1 Ростов - Зенит 1:1
ЦСКА Москва
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:3 Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Пари НН 3:2 ЦСКА Москва - Оренбург 3:1
ЦСКА Москва - Краснодар 1:0 Рубин - ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2 Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Балтика 1:0 Ростов - ЦСКА Москва 3:3 ЦСКА Москва - Сочи 1:1 ЦСКА Москва - Крылья Советов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Сочи - ЦСКА Москва 0:0 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 3:1 ЦСКА Москва - Факел 0:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:3

Результаты матчей

Ростов
ЦСКА Москва

Точный счет

2:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:6
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:6
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Ростов
ЦСКА Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
2
4
1/4 финала - Путь РПЛ
2 Балтика
2 Локомотив Москва
1 Оренбург
0 Спартак Москва
Ростов
ЦСКА Москва
Динамо Москва
Зенит
1/2 финала - Путь РПЛ
?
?
?
?
Финал - Путь РПЛ
?
?

Топ бомбардиров
Зенит Сергеев Иван II 5
Пари НН Сулейманов Тимур 5
Балтика Барков Дмитрий 4
Спартак Москва Соболев Александр 3 (1)
Балтика Энрикес Анхело 3
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Сиваков Михаил 2 1
Урал Филипенко Егор 1 2
Спартак Москва Рябчук Олег 1 2
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 3
Спартак Москва Классен Леон 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    12'
    Первая карточка желтого цвета судьей показана. Прохин получает карточку за удар в ногу Давиле. Первый "горчичник" в протоколе отображается теперь. 
  • 11'
    10 минут соперники отыграли в матче. Пока давление на стороне соперника, но ЦСКА пытается ситуацию исправить и счет в матче сравнять. 
  • 9'
    По первым ощущениям казалось, что мяч в ворота соперника забил Комличенко, но на повторе видно, что Николай, несмотря на все желание, до снаряда не добрался. 
  • Гол в свои ворота
    8'
    АВТОГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! НАБАБКИН! 1:0! АВТОГОЛ!
    Открывает счет "Ростов"! Мохеби по правому флангу разогнал атаку своей команды. Уже в падении он сферу переправлял в центр, и Комличенко до сферы не добрался. Зато снаряд ногой внес в свои ворота Кирилл Набабкин!
  • 7'
    Пока активнее на первых минутах встречи игроки "Ростова". Уже несколько неплохих атак на ворота соперника они провели, а ЦСКА, в большинстве своем, пока в обороне действует. 
  • Фол, нарушение
    5'
    Первый в матче угловой удар подали футболисты "Ростова". С левого края был разыгран стандарт. Все закончилось ударом Щетинина, но неточным. К тому же, перед выстрелом 88-й номер ростовчан в борьбе нарушал правила. 
  • Дождь
    4'
    Вместо снега сегодня дождь в Ростове-на-Дону. Никак полноценно зима на юг России не хочет приходить. Уже в выходные синоптики и вовсе +15 обещают. Бабье лето!
  • 3'
    На первых минутах матчах владеют снарядом футболисты ЦСКА, которые прощупывают слабые места соперника, но этих самый слабых мест у оппонента немного. 
  • 2'
    Футболисты "Ростова" предстали сегодня на поле в желто-синих цветах, в то время, как игроки ЦСКА вышли на футбольный газон в красно-синем обмундировании. Ворота подопечных Карпина в первом тайме будут справа по ТВ-картинке, а рамка коллектива Федотова - слева.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовала встреча в Ростове-на-Дону! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду рефери:

    Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
    Ассистент: Рустам Мухтаров (Петрозаводск, Россия);
    Ассистент: Дмитрий Ермаков (Санкт-Петербург, Россия);
    Резервный: Антон Фролов (Москва, Россия).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В рамках первого четвертьфинального поединка Кубка России в Пути РПЛ сойдутся лицом к лицу «Ростов» и московский ЦСКА. Встреча состоится в Ростове-на-Дону, на стадионе «Ростов Арена».

    Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
  • 78 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
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    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 158
Ростов 26.6% (42)
X 41.8% (66)
ЦСКА Москва 31.6% (50)
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ростов 1:0 ЦСКА Москва

Исход игры
Ростов
25.9% (42)
Ничья
40.7% (66)
ЦСКА Москва
33.3% (54)
Тотал 2.5
Больше
35.54% (43)
Меньше
64.46% (78)
Обе команды забьют
Да
82.64% (100)
Нет
17.36% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.2% (57)
1:2 ЦСКА Москва
11.1% (18)
2:1 Ростов
6.2% (10)
0:1 ЦСКА Москва
4.3% (7)
1:0 Ростов
4.3% (7)
3:2 Ростов
3.7% (6)
2:2 Ничья
3.1% (5)
0:0 Ничья
1.9% (3)
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Ростов
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