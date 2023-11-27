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Ростов
 
Позже
ЦСКА Москва
Прогнозы 60
Ростов 26.7% (16)
X 41.7% (25)
ЦСКА Москва 31.7% (19)
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Ростов
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ЦСКА Москва
2.85
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Ростов
ЦСКА Москва

16 матчей

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед

33 матча

30.3%
21.2%
48.5%
10 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

30.3%
36.4%
33.3%
10 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

27.3%
33.3%
39.4%
9 побед 11 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
3:3
ПЛ
4:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:3
КPП
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
6:0
С
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
К
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

1.25
0.76

Среднее время на гол

72
117

Всего голов

34
17

Голов в среднем за матч

2
1.06

Среднее время на гол

45
84

Всего голов

54
30

Голов в среднем за матч

1.64
0.91

Тотал матчей

2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

55
99

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Голенков Егор 1 0.17
Комличенко Николай 1 0.17
Осипенко Максим 1 0.17
Вахания Илья 1 0.17
Комаров Иван 1 0.17
Мелёхин Виктор 1 0.17
Игнатов Герман 1 0.17
Байрамян Хорен 0 0
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чалов Фёдор 3 (1) 0.5
Гаич Милан II 2 0.33
Заболотный Антон 1 0.17
Зайнутдинов Бактиёр 1 0.17
Обляков Иван 1 0.17
Арбузов Ярослав 1 0.17
Кисляк Матвей 1 0.17
Ермаков Никита 0 0

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уткин Даниил 2 0
Прохин Данила 2 0
Сухомлинов Данила 2 0
Терентьев Денис 1 0
Миронов Андрей Сергеевич 1 0
Осипенко Максим 1 0
Голенков Егор 1 0
Глебов Данил 1 0
Щетинин Кирилл 1 0
Лангович Андрей 1 0
Комаров Иван 1 0
Мелёхин Виктор 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Набабкин Кирилл 1 0
Мойзес Моура 1 0
Гаич Милан II 1 0
Келлвен Дуглас 1 0
Виллиан Роша 1 0
Лукин Матвей 1 0
Кисляк Матвей 1 0
Мендес Виктор 1 0

Результаты матчей

Ростов
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ЦСКА Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Ростов
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
ЦСКА Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

1
4
Ростов
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
ЦСКА Москва
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

1
5

Голы по времени матча

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
2
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

7
10
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
10%
1-15
2
29%
2
20%
16-30
2
29%
3
30%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
1
14%
3
30%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
2
40%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ростов - Пари НН 1:0 Спартак Москва - Ростов 2:1 Оренбург - Ростов 1:1 Ростов - Урал 2:1
Ростов - Локомотив Москва 1:0 Ростов - Ахмат 3:0 Краснодар - Ростов 3:2 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Ростов - Урал 2:2 Ростов - ЦСКА Москва 3:3 Рубин - Ростов 1:1 Балтика - Ростов 2:2 Ростов - Динамо Москва 1:2 Ростов - Локомотив Москва 2:1 Пари НН - Ростов 1:0 Сочи - Ростов 4:0 Ростов - Рубин 3:0 Урал - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 5:1 Ростов - Зенит 1:1
ЦСКА Москва
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:3 Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Пари НН 3:2 ЦСКА Москва - Оренбург 3:1
ЦСКА Москва - Краснодар 1:0 Рубин - ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2 Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Балтика 1:0 Ростов - ЦСКА Москва 3:3 ЦСКА Москва - Сочи 1:1 ЦСКА Москва - Крылья Советов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Сочи - ЦСКА Москва 0:0 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 3:1 ЦСКА Москва - Факел 0:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:3

Результаты матчей

Ростов
ЦСКА Москва

Точный счет

2:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:6
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:6
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Ростов
ЦСКА Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
2
4
1/4 финала - Путь РПЛ
Балтика
Локомотив Москва
Оренбург
Спартак Москва
Ростов
ЦСКА Москва
Динамо Москва
Зенит
1/2 финала - Путь РПЛ
?
?
?
?
Финал - Путь РПЛ
?
?

Топ бомбардиров
Зенит Сергеев Иван II 5
Балтика Барков Дмитрий 4
Спартак Москва Соболев Александр 3 (1)
Балтика Энрикес Анхело 3
Волга Ульяновск Альсултанов Имран 3
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Сиваков Михаил 2 1
Урал Филипенко Егор 1 2
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 3
Спартак Москва Классен Леон 3
Уфа Молтенинов Илья 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 ноября 2023, осталось 2 дня 9 часов 2 минуты.



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    • Прогнозы 60
    Ростов 26.7% (16)
    X 41.7% (25)
    ЦСКА Москва 31.7% (19)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ростов
    Ничья
    ЦСКА Москва
    2.85
    3.70
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    Прогнозы на матч Ростов - ЦСКА Москва

    Исход игры
    Ростов
    26.7% (16)
    Ничья
    41.7% (25)
    ЦСКА Москва
    31.7% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.09% (27)
    Меньше
    50.91% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    85.45% (47)
    Нет
    14.55% (8)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.3% (20)
    1:2 ЦСКА Москва
    18.3% (11)
    3:2 Ростов
    8.3% (5)
    2:1 Ростов
    8.3% (5)
    2:2 Ничья
    6.7% (4)
    0:1 ЦСКА Москва
    5% (3)
    1:3 ЦСКА Москва
    3.3% (2)
    0:2 ЦСКА Москва
    3.3% (2)
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