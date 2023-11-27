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История личных встреч
Ростов
ЦСКА Москва
16 матчей
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
50%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед
Первый тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед
33 матча
30.3%
21.2%
48.5%
10 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
30.3%
36.4%
33.3%
10 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
27.3%
33.3%
39.4%
9 побед 11 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
1.25
0.76
Среднее время на гол
72
117
Всего голов
34
17
Голов в среднем за матч
2
1.06
Среднее время на гол
45
84
Всего голов
54
30
Голов в среднем за матч
1.64
0.91
Тотал матчей
2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
Среднее время на гол
55
99
Бомбардиры внутри турнира
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Голенков Егор
|1
|0.17
|Комличенко Николай
|1
|0.17
|Осипенко Максим
|1
|0.17
|Вахания Илья
|1
|0.17
|Комаров Иван
|1
|0.17
|Мелёхин Виктор
|1
|0.17
|Игнатов Герман
|1
|0.17
|Байрамян Хорен
|0
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чалов Фёдор
|3 (1)
|0.5
|Гаич Милан II
|2
|0.33
|Заболотный Антон
|1
|0.17
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0.17
|Обляков Иван
|1
|0.17
|Арбузов Ярослав
|1
|0.17
|Кисляк Матвей
|1
|0.17
|Ермаков Никита
|0
|0
Карточки
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уткин Даниил
|2
|0
|Прохин Данила
|2
|0
|Сухомлинов Данила
|2
|0
|Терентьев Денис
|1
|0
|Миронов Андрей Сергеевич
|1
|0
|Осипенко Максим
|1
|0
|Голенков Егор
|1
|0
|Глебов Данил
|1
|0
|Щетинин Кирилл
|1
|0
|Лангович Андрей
|1
|0
|Комаров Иван
|1
|0
|Мелёхин Виктор
|1
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Набабкин Кирилл
|1
|0
|Мойзес Моура
|1
|0
|Гаич Милан II
|1
|0
|Келлвен Дуглас
|1
|0
|Виллиан Роша
|1
|0
|Лукин Матвей
|1
|0
|Кисляк Матвей
|1
|0
|Мендес Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Ростов
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ЦСКА Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
Ростов
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
ЦСКА Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
1
4
Ростов
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
ЦСКА Москва
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
1
5
Голы по времени матча
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
2
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
7
10
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
10%
1-15
2
29%
2
20%
16-30
2
29%
3
30%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
1
14%
3
30%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
2
40%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Ростов
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ростов - Пари НН 1:0 Спартак Москва - Ростов 2:1 Оренбург - Ростов 1:1 Ростов - Урал 2:1
Ростов - Локомотив Москва 1:0 Ростов - Ахмат 3:0 Краснодар - Ростов 3:2 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Ростов - Урал 2:2 Ростов - ЦСКА Москва 3:3 Рубин - Ростов 1:1 Балтика - Ростов 2:2 Ростов - Динамо Москва 1:2 Ростов - Локомотив Москва 2:1 Пари НН - Ростов 1:0 Сочи - Ростов 4:0 Ростов - Рубин 3:0 Урал - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 5:1 Ростов - Зенит 1:1
ЦСКА Москва
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:3 Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Пари НН 3:2 ЦСКА Москва - Оренбург 3:1
ЦСКА Москва - Краснодар 1:0 Рубин - ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2 Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Балтика 1:0 Ростов - ЦСКА Москва 3:3 ЦСКА Москва - Сочи 1:1 ЦСКА Москва - Крылья Советов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Сочи - ЦСКА Москва 0:0 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 3:1 ЦСКА Москва - Факел 0:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:3
Результаты матчей
Ростов
ЦСКА Москва
Точный счет
2:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:6
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:6
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Ростов
ЦСКА Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
24
24
|Зенит
|Сергеев Иван II
|5
|Балтика
|Барков Дмитрий
|4
|Спартак Москва
|Соболев Александр
|3 (1)
|Балтика
|Энрикес Анхело
|3
|Волга Ульяновск
|Альсултанов Имран
|3
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|2 1
|Урал
|Филипенко Егор
|1 2
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|3
|Спартак Москва
|Классен Леон
|3
|Уфа
|Молтенинов Илья
|1 1
Прогнозы на матч Ростов - ЦСКА Москва
Исход игры
Ростов
26.7% (16)
Ничья
41.7% (25)
ЦСКА Москва
31.7% (19)
Тотал 2.5
Больше
49.09% (27)
Меньше
50.91% (28)
Обе команды забьют
Да
85.45% (47)
Нет
14.55% (8)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.3% (20)
1:2 ЦСКА Москва
18.3% (11)
3:2 Ростов
8.3% (5)
2:1 Ростов
8.3% (5)
2:2 Ничья
6.7% (4)
0:1 ЦСКА Москва
5% (3)
1:3 ЦСКА Москва
3.3% (2)
0:2 ЦСКА Москва
3.3% (2)
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