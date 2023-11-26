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Балтика
 
Позже
Локомотив Москва
Прогнозы 61
Балтика 24.6% (15)
X 23% (14)
Локомотив Москва 52.5% (32)
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Балтика
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Локомотив Москва
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Балтика
Локомотив Москва

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
3:2
ТМК
0:1
К
1:1
К
2:3

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

60
51

Бомбардиры внутри турнира

Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрикес Анхело 3 0.5
Мусаев Тамерлан 2 0.33
Гузина Гедеон 1 0.17
Кузьмин Максим 1 0.17
Барков Дмитрий 1 0.17
Ферни Рубен 1 0.17
Бистрович Кристиян 1 0.17
Галоян Артур 1 (1) 0.17
Дудиев Аслан 0 0
Маляров Кирилл 0 0
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тикнизян Наир 2 0.33
Миранчук Антон 2 0.33
Сарвели Владислав 2 0.33
Глушенков Максим 2 0.33
Изидор Вильсон 1 0.17
Сулейманов Тимур 1 0.17
Дзюба Артём 0 0
Рыбчинский Дмитрий 0 0

Карточки

Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Остойич Иван 1 0
Латышонок Евгений 1 0
Осипов Александр 1 0
Ламейра Жоао 1 0
Фернандес Роберто 1 0
Гассама Натан 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 3 0
Морозов Евгений 2 0
Миранчук Антон 1 0
Жемалетдинов Рифат 1 0
Сарвели Владислав 1 0
Ненахов Максим 1 0
Куликов Даниил 1 0
Глушенков Максим 1 0
Самошников Илья 1 0
Марадишвили Константин 1 0
Кузьмичёв Иван 1 0

Результаты матчей

Балтика
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Локомотив Москва
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Балтика
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Локомотив Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
8
Балтика
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Локомотив Москва
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
9

Голы по времени матча

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
67%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
8
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Забито

11
10
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
1
10%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
2
18%
4
40%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
3
27%
2
20%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Балтика
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Балтика - Спартак Москва 0:2 Пари НН - Балтика 0:0 Балтика - Зенит 0:2 Балтика - Ахмат 4:1
Рубин - Балтика 1:0 Балтика - Краснодар 2:2 Балтика - Оренбург 1:0 Зенит - Балтика 2:1 ЦСКА Москва - Балтика 1:0 Балтика - Ахмат 1:0 Балтика - Крылья Советов 1:2 Балтика - Ростов 2:2 Локомотив Москва - Балтика 3:2 Балтика - Зенит 1:0 Крылья Советов - Балтика 2:1 Балтика - Урал 0:1 Динамо Москва - Балтика 2:0 Ахмат - Балтика 0:2 Балтика - Факел 2:1 Спартак Москва - Балтика 2:1
Локомотив Москва
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Крылья Советов - Локомотив Москва 3:3 Локомотив Москва - Ахмат 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва - Рубин 3:0
Ростов - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Динамо Москва 0:0 Урал - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Пари НН 1:0 Зенит - Локомотив Москва 1:2 Урал - Локомотив Москва 0:0 Локомотив Москва - Оренбург 0:2 Локомотив Москва - Балтика 3:2 Ростов - Локомотив Москва 2:1 Сочи - Локомотив Москва 0:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Рубин - Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1 Факел - Локомотив Москва 1:4

Результаты матчей

Балтика
Локомотив Москва

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Балтика
Локомотив Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
2
1
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
3
3
2
4
2.5
2
4
1
5
3.5
1/4 финала - Путь РПЛ
Балтика
Локомотив Москва
Оренбург
Спартак Москва
Ростов
ЦСКА Москва
Динамо Москва
Зенит
1/2 финала - Путь РПЛ
?
?
?
?
Финал - Путь РПЛ
?
?

Топ бомбардиров
Зенит Сергеев Иван II 5
Балтика Барков Дмитрий 4
Спартак Москва Соболев Александр 3 (1)
Балтика Энрикес Анхело 3
Волга Ульяновск Альсултанов Имран 3
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Сиваков Михаил 2 1
Урал Филипенко Егор 1 2
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 3
Спартак Москва Классен Леон 3
Уфа Молтенинов Илья 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Балтика - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 ноября 2023, осталось 2 дня 9 часов 38 минут.



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    • Прогнозы 61
    Балтика 24.6% (15)
    X 23% (14)
    Локомотив Москва 52.5% (32)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Балтика
    Ничья
    Локомотив Москва
    2.80
    Реклама, pari.ru
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    Прогнозы на матч Балтика - Локомотив Москва

    Исход игры
    Балтика
    24.6% (15)
    Ничья
    23% (14)
    Локомотив Москва
    52.5% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.89% (33)
    Меньше
    42.11% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    82.46% (47)
    Нет
    17.54% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Локомотив Москва
    32.8% (20)
    1:1 Ничья
    23% (14)
    3:2 Балтика
    8.2% (5)
    0:2 Локомотив Москва
    8.2% (5)
    0:1 Локомотив Москва
    8.2% (5)
    2:1 Балтика
    8.2% (5)
    1:3 Локомотив Москва
    3.3% (2)
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    Балтика
    Локомотив Москва
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