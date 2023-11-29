Тем временем динамовцы мячом владеют в последние минуты, используя поперечные передачи. Вот Тюкавин ещё один рывок совершил, пытаясь опередить Родригао - оборона "Зенита" на чеку.

Есть ощущение, что "Динамо" осторожничает, да бы не нарваться на ответную контратаку "Зенита". Не идут хозяева вперёд большими силами, действуя точечно за счёт быстрых Тюкавина и Нгамалё.

Не совру, если скажу, что заперли хозяева "Зенит" на своей половине поля. Давно мы не видели в деле атакующих игроков питерцев!

А вот и ответ от гостей! Пытались Барриос и Мостовой что-то на правом фланге создать, но наткнулись на плотную оборону от игроков "Динамо" и отступили.

Барриосу досталось в борьбе с Карраскалем. Столкнулись два колумбийца, ещё одна пауза у нас.

Первое предупреждение Карраскалю в этом матче - шипами на голеностоп он наступил своему земляку из жаркой Колумбии.

Оправился Барриос после столкновения и продолжил игру. Организовали атаку игроки "Зенита", однако Сергеев при приёме мяча сыграл рукой. Такое в футболе не приветствуется, Иван.

8' Напомню, что ответная игра в этой паре пройдёт уже в новом, 2024 году. Таков регламент Кубка России в Пути РПЛ, матч которого мы сейчас и наблюдаем.

7' Бальбуэна смотрел, смотрел, куда подавать со своей половины поля - и запустил мяч за лицевую. Не достал адресованную ему подачу Тюкавин на линии штрафной гостей.

6' Просто великолепен в отборе Родригао! Разогнал атаку "Динамо" Тюкавин по правому флангу, но бразилец на последнем рубеже мастерски обезоружил молодого форварда.

6' К счастью, в порядке всё с Вильсоном - продолжает игру зенитовец.

5' Приехал в Москву внушительный десант из Питера - пока только гостевой сектор мы слышим, будто игра идёт в Северной столице! А у нас небольшая заминка - Бителло и Изидор столкнулись в центре поля.

4' А вот и первый удар в матче - это Барриос прицеливался с довольно дальней дистанции в 25-30 метров. Сильно выше ворот Антона Шунина колумбиец мяч запустил.

3' Минусовая температура воздуха уже в Москве, через пару дней наступит зима! Небольшой снегопад над домашней ареной динамовцев, однако играть соперникам предстоит в комфортных условиях - снега на газоне относительно немного.