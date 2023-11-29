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  4. Кубок 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Кукуян Павел
Динамо Москва
0:0
Первый тайм
Зенит
Прогнозы 168
Динамо Москва 21.4% (36)
X 22.6% (38)
Зенит 56% (94)
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Зенит

История личных встреч

Динамо Москва
Зенит

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

21 матч

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 13 побед

Второй тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед

34 матча

26.5%
20.6%
52.9%
9 побед 7 ничьих 18 побед

Первый тайм

8.8%
52.9%
38.3%
3 победы 18 ничьих 13 побед

Второй тайм

23.5%
38.2%
38.3%
8 побед 13 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
2:3
ПЛ
3:1
К
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ТМК
5:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:4
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
К
0:1
ПЛ
1:5
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

12
20

Голов в среднем за матч

0.8
1.05

Среднее время на гол

112
85

Всего голов

40
18

Голов в среднем за матч

2.11
1.2

Среднее время на гол

42
75

Всего голов

52
38

Голов в среднем за матч

1.53
1.12

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
16
Больше 47%
Меньше 53%
18
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
32

Среднее время на гол

58
80

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грулёв Вячеслав 2 0.29
Фомин Даниил 2 (1) 0.29
Гладышев Ярослав 1 0.14
Смолов Фёдор 1 0.14
Нгамалё Николя 1 0.14
Тюкавин Константин 1 0.14
Захарян Арсен 1 0.14
Бителло 1 0.14
Карраскаль Хорхе 0 0
Лесовой Даниил 0 0
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сергеев Иван II 5 0.71
Кассьерра Матео 1 0.14
Клаудиньо Родригес 1 0.14
Мантуан Густаво 1 0.14
Кейрос Ду 1 0.14
Ерохин Александр 0 0
Сутормин Алексей 0 0
Эракович Страхинья 0 0

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лаксальт Диего 2 0
Карраскаль Хорхе 2 0
Паршивлюк Сергей 1 0
Фомин Даниил 1 0
Бальбуэна Фабиан 1 0
Нгамалё Николя 1 0
Лесовой Даниил 1 0
Фернандес Роберто 1 0
Бессмертный Станислав 1 0
Гагнидзе Лука 1 0
Маричаль Николас 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кейрос Ду 2 0
Вендел Жералдо 1 0
Круговой Данил 1 0
Ренан Роберт 1 0

Результаты матчей

Динамо Москва
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Зенит
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

0
0
Динамо Москва
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Зенит
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

0
5
Динамо Москва
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Зенит
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

0
5

Голы по времени матча

Забито

9
4
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
4
44%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

6
1
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
3
50%
0
0%
1-15
2
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
9
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
4
33%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
3
25%
2
22%
76-90

Пропущено

10
5
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
4
40%
2
40%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - 2DROTS 2:1 Динамо Москва - Оренбург 2:0 Сочи - Динамо Москва 3:3
Динамо Москва - Пари НН 2:1 Динамо Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 0:0 Динамо Москва - Факел 0:0 Динамо Москва - Спартак Москва 3:0 Ахмат - Динамо Москва 1:1 Спартак Москва - Динамо Москва 1:0 Краснодар - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Пари НН 1:1 Ростов - Динамо Москва 1:2 Спартак Москва - Динамо Москва 4:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 2:0 Динамо Москва - Краснодар 4:3 Зенит - Динамо Москва 2:3
Зенит
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Зенит - Сочи 3:0 Нефтчи - Зенит 2:1 Зенит - Краснодар 1:1 Балтика - Зенит 0:2
Зенит - Крылья Советов 1:0 Зенит - Ахмат 2:1 Зенит - Крылья Советов 3:1 Кайрат - Зенит 2:2 Сочи - Зенит 0:2 Зенит - Балтика 2:1 Оренбург - Зенит 3:1 Зенит - Локомотив Москва 1:2 Ахмат - Зенит 3:3 Рубин - Зенит 0:3 Зенит - Сепахан 4:1 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Балтика - Зенит 1:0 Зенит - Урал 4:0 Спартак Москва - Зенит 1:3 Зенит - Факел 2:0

Результаты матчей

Динамо Москва
Зенит

Точный счет

2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
4:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Динамо Москва
Зенит

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
3
3
2
4
2.5
1
5
1
5
3.5
1/4 финала - Путь РПЛ
2 Балтика
2 Локомотив Москва
1 Оренбург
0 Спартак Москва
Ростов
ЦСКА Москва
Динамо Москва
Зенит
1/2 финала - Путь РПЛ
?
?
?
?
Финал - Путь РПЛ
?
?

Топ бомбардиров
Зенит Сергеев Иван II 5
Пари НН Сулейманов Тимур 5
Балтика Барков Дмитрий 4
Спартак Москва Соболев Александр 3 (1)
Балтика Энрикес Анхело 3
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Сиваков Михаил 2 1
Урал Филипенко Егор 1 2
Спартак Москва Рябчук Олег 1 2
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 3
Спартак Москва Классен Леон 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    15'
    Оправился Барриос после столкновения и продолжил игру. Организовали атаку игроки "Зенита", однако Сергеев при приёме мяча сыграл рукой. Такое в футболе не приветствуется, Иван.
  • Желтая карточка
    14'
    Первое предупреждение Карраскалю в этом матче - шипами на голеностоп он наступил своему земляку из жаркой Колумбии.
  • Травма, повреждение
    13'
    Барриосу досталось в борьбе с Карраскалем. Столкнулись два колумбийца, ещё одна пауза у нас.
  • 12'
    А вот и ответ от гостей! Пытались Барриос и Мостовой что-то на правом фланге создать, но наткнулись на плотную оборону от игроков "Динамо" и отступили.
  • 11'
    Не совру, если скажу, что заперли хозяева "Зенит" на своей половине поля. Давно мы не видели в деле атакующих игроков питерцев! 
  • 9'
    Есть ощущение, что "Динамо" осторожничает, да бы не нарваться на ответную контратаку "Зенита". Не идут хозяева вперёд большими силами, действуя точечно за счёт быстрых Тюкавина и Нгамалё.
  • 9'
    Тем временем динамовцы мячом владеют в последние минуты, используя поперечные передачи. Вот Тюкавин ещё один рывок совершил, пытаясь опередить Родригао - оборона "Зенита" на чеку.
  • 8'
    Напомню, что ответная игра в этой паре пройдёт уже в новом, 2024 году. Таков регламент Кубка России в Пути РПЛ, матч которого мы сейчас и наблюдаем.
  • 7'
    Бальбуэна смотрел, смотрел, куда подавать со своей половины поля - и запустил мяч за лицевую. Не достал адресованную ему подачу Тюкавин на линии штрафной гостей.
  • 6'
    Просто великолепен в отборе Родригао! Разогнал атаку "Динамо" Тюкавин по правому флангу, но бразилец на последнем рубеже мастерски обезоружил молодого форварда.
  • 6'
    К счастью, в порядке всё с Вильсоном - продолжает игру зенитовец.
  • Травма, повреждение
    5'
    Приехал в Москву внушительный десант из Питера - пока только гостевой сектор мы слышим, будто игра идёт в Северной столице! А у нас небольшая заминка - Бителло и Изидор столкнулись в центре поля.
  • 4'
    А вот и первый удар в матче - это Барриос прицеливался с довольно дальней дистанции в 25-30 метров. Сильно выше ворот Антона Шунина колумбиец мяч запустил.
  • Дождь
    3'
    Минусовая температура воздуха уже в Москве, через пару дней наступит зима! Небольшой снегопад над домашней ареной динамовцев, однако играть соперникам предстоит в комфортных условиях - снега на газоне относительно немного.
  • 2'
    Не дают пока игре разогнаться многочисленные ауты. Плотно и компактно играют команды в центре поля.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 1'
      В синей форме вышли на поле динамовцы, их оппоненты предстали перед нами в белом комплекте формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч стартовал, поехали!!! 
    • До матча
    • Обменялись приветствиями в центральном круге два капитана - это Фабиан Бальбуэна со стороны хозяев и Дуглас Сантос - у гостей.
    • Считаные минуты до матча, команды готовы к выходу на поле вместе с бригадой арбитров этой встречи, возглавляет которую Павел Кукуян!
    • Здравствуйте, дорогие любители футбола! Мы приветствуем Вас на матче, за которым этим вечером будет наблюдать практически вся страна. Московское "Динамо" в первом поединке в рамках плей-офф Пути РПЛ Кубка России примет питерский "Зенит". До начала игры остаётся чуть более часа, наша текстовая трансляция стартует ровно в 18:15 по московскому времени. Проведу её для Вас я, Серёдкин Григорий. Добро пожаловать!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 21.6% пользователей.
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    Прогнозы 168
    Динамо Москва 21.4% (36)
    X 22.6% (38)
    Зенит 56% (94)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Москва 0:0 Зенит

    Исход игры
    Динамо Москва
    21.6% (37)
    Ничья
    22.2% (38)
    Зенит
    56.1% (96)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.32% (76)
    Меньше
    39.68% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (105)
    Нет
    16.67% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Зенит
    21.6% (37)
    1:1 Ничья
    17% (29)
    2:1 Динамо Москва
    11.7% (20)
    0:2 Зенит
    5.8% (10)
    0:1 Зенит
    5.3% (9)
    2:3 Зенит
    2.9% (5)
    1:3 Зенит
    2.9% (5)
    2:2 Ничья
    2.9% (5)
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